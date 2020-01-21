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Снова миллионы ваших налогов на чепуху и ширпотреб

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Администрация Радия Хабирова закажет грамоты и открытки на 2,7 млн рублей. Хозуправление администрации главы Башкирии намерено заключить контракт стоимостью 2,7 млн руб. с издательством «Мир печати» (принадлежит управделами главы) на изготовление печатной сувенирной продукции на текущий год. «Мир печати» согласился исполнить контракт начальной стоимостью 2,9 млн руб. с дисконтом 5,5%.

Снова миллионы ваших налогов на чепуху и ширпотреб


Вторым участником тендера был индивидуальный предприниматель Иван Коновалов. Победитель определялся по наименьшей цене контракта и одной единицы продукции: начальная цена единицы товара составляла 12,29 тыс. руб. «Мир печати» снизил ее до 11,6 тыс.

В стоимость контракта входит изготовление 22 видов печатной сувенирной продукции, в том числе благодарностей, почетных грамот трех видов, поздравительных адресов, календарей, дипломов, открыток, наградных удостоверений и бланков пригласительных на различные мероприятия.

Самый дорогой продукт контракта — почетная грамота, проходящая в тендере как «почетная грамота номер три». Цена каждого экземпляра составляет 4 тыс. руб. 3 коп. Такая грамота должна быть изготовлена на дизайнерской мелованной бумаге, с выполненным золотым теснением гербом республики, оформлена на двухуровневой ДВП, в орнаментальной рамке, имитирующей дерево. На обратной стороне грамоты должны быть прикреплены четыре магнита.

Самый дешевый продукт — вкладыш с текстом для открыток стоимостью 19,4 руб.

По условиям контракта подрядчик должен быть готов выполнить работы в любое время, включая выходные и праздничные дни, в течение суток после получения заявки.

В 2018 и 2019 годах «Мир печати» получал аналогичные контракты управделами, их стоимость составляла 1,2 и 2,9 млн руб. соответственно.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 19.02.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Право, не лаптями же награждать особо выдающихся или выделяющихся деятелей во всех сферах жизнедеятельности человека.

Даже благородные металлы можно пустить в дело для пущей значимости этих безделушек и побрякушек.



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2

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  • 2 | 19.02.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда заменят Главу Нуримановского района?



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  • 3 | 19.02.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самый дорогой продукт контракта — почетная грамота, проходящая в тендере как «почетная грамота номер три». Цена каждого экземпляра составляет 4 тыс. руб. 3 коп.
==================================
Я непрнял, эти грамоты будут выполнятся вручную заслуженными художниками РФ, для дальнейшего их размещения в художественных музеях?!
И еще: Набрал в поисковике "стоимость ткрыток",- цены от 3(трех) рублей, а тут только "Самый дешевый продукт — вкладыш с текстом для открыток , стоимостью 19,4 руб".
Если надо кого либо поздравить, то этот человек будет рад и открытке , ну допустим в 10 рублей,ведь главное внимание, а если надо своровать БЮДЖЕТНЫЕ,-НАШИ С ВАМИ ДЕНИГИ, то радий тут как тут.



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4

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  • Гость
  •  
  • 4 | 19.02.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.02.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Право, не лаптями же награждать особо выдающихся

------------------

Лапоточки тоже без ремесла не сплетёшь. Это не галоши, окромя которых,
по утверждению Путина, больше ничего не умели делать в СССР.



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  • 5 | 19.02.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У моего знакомого таких грамот целая кипа. А пенсию оформили на днях 8 с копейками, и то с опозданием. Не сказать, что плачет, но и радости не показывает- чаще моргать стал.



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  • Гость
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  • 6 | 19.02.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-у "двойка"

В пока еще не отмененной, хотя и не соблюдаемой, Конституции указано : ветви власти выборные, а не этим путиным назначаемые.
проф-р Соловей считает что в течении максимум полутора лет путин рухнет.
Тнтересно ему яйца лторвут или как Каддафи...ну как и ту опальную ментовку менты в ментовке...



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  • Участник
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  • 7 | 19.02.2020, 10:07 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4841 | Рейтинг: -738
Как ни странно, сегодня первый день, когда Уфимский журнал выставил на обсуждения темы без межнационального вопроса.
Как интересно себя поведут участники обсуждения?



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1

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  • 8 | 19.02.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.02.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У моего знакомого таких грамот целая кипа.

------------------

Та шо там твой знакомый. Перебираю иногда свои. От самой верхней:
"За лучший результат в лыжной гонке на 2 км". С первого класса носился
по заснеженным склонам на самодельных лыжах. Иногда ноги замёрзнут -
мать отмачивает их в тазике, ругает меня. Скулю...:) Грамоты - это хорошо.



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  • 9 | 19.02.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.02.2020, 10:07 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4841 | Рейтинг: -738

Как ни странно, сегодня первый день, когда Уфимский журнал выставил на обсуждения темы без межнационального вопроса.

-----------------

Вот кто тебя за язык-то тянет, блин...



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  • 10 | 19.02.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.02.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.02.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У моего знакомого таких грамот целая кипа.

------------------

... Иногда ноги замёрзнут -
мать отмачивает их в тазике, ругает меня. Скулю...:) Грамоты - это хорошо.
=========================================
Мать правильно тебя ругала. У тебя много шансов скулить сейчас от суставных болей. Мудрому выражению-"держи ноги в тепле" не одна тысяча лет".



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1

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  • Гость
  •  
  • 11 | 19.02.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.02.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Право, не лаптями же награждать особо выдающихся или выделяющихся деятелей во всех сферах жизнедеятельности человека.

Даже благородные металлы можно пустить в дело для пущей значимости этих безделушек и побрякушек.
______________________________________________________
Ну орден СЮ давно с лаптями сравняли.



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  •  
  • 12 | 19.02.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Та шо там твой знакомый. Перебираю иногда свои. От самой верхней:
"За лучший результат в лыжной гонке на 2 км". С первого класса носился
по заснеженным склонам
____________________________________________
Понятно, настоящая старость пришла,началось впадание в детство



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1

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  • Гость
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  • 13 | 19.02.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мать правильно тебя ругала.
Мудрому выражению -"держи ноги в тепле" не одна тысяча лет.

-----------------

Эхе-хее... "Хватит последнюю одежонку драть на лыжах-то!.." Было, было...



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  • 14 | 19.02.2020, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- почетная грамота за 4 тысячи?! это лупшая цена приема макулатуры - 1 тонна макулатуры принимается за 4 тысячи....
оставит радий республику без штанов



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  • Эксперт
  •  
  • 15 | 19.02.2020, 15:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67259 | Рейтинг: +12036,7
- почетная грамота за 4 тысячи?!

грамота должна быть изготовлена на дизайнерской мелованной бумаге, с выполненным золотым теснением гербом республики, оформлена на двухуровневой ДВП, в орнаментальной рамке, имитирующей дерево. На обратной стороне грамоты должны быть прикреплены четыре магнита.
___________________________
Заглянула на пару сайтов с продажей почетных грамот - от 5 рублей до 32 за штуку в Воронеже
http://www.kanzopt-vrn.ru/index.php?r=front/category&id=5434
3

или вот:
https://my-shop.ru/shop/catalogue/13976/sort/a/page/1.html?p
275v1=200&p275v2=&p1057v1=&p1057v2=&more_param=0

Тут есть специальная бумага по 900 рублей за 25 листов под супер-пупер сертификаты - это самое дорогое...
Даже, если учесть, что грамота в именной папке - из натуральной кожи и то на 4 тыщи не тянет
https://www.livemaster.ru/item/30234009-dlya-domashnih-zhivo
tnyh-papka-chempiona-dlya-diplomov-gramot

или вот http://titul-s-print.ru/papki.php :
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Выклейка бархат или шелк с подгибом
50 шт - цена за штуку 3350
100 шт - 3250
200 шт - 3150
300 шт - 3050
400 шт - 3000
500 шт - 2950

А тут ДВП с имитацией(оклейка пленкой ПВХ, видимо)

Ну - явно же завышенная стоимость... весьма вероятен откат.



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  • Гость
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  • 16 | 19.02.2020, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.02.2020, 09:00 | Автор:

...." И еще: Набрал в поисковике "стоимость ткрыток",- цены от 3(трех) рублей, а тут только "Самый дешевый продукт — вкладыш с текстом для открыток , стоимостью 19,4 руб".
Если надо кого либо поздравить, то этот человек будет рад и открытке , ну допустим в 10 рублей,ведь главное внимание, а если надо своровать БЮДЖЕТНЫЕ,-НАШИ С ВАМИ ДЕНИГИ, то радий тут как тут...."
==============================================
Ни спорить , ни убеждать не хочу !
Просто выскажу свое мнение , по моему раз
НАГРАЖДАЮТ от имени Республики , то даже
эти бумажные изделия , должны иметь какие - то
отличия от обыкновенных открыток !
Иметь свое специфическое оформление и дизайн !
Это ведь память Дел сегодняшних в ТВОЕМ ВЗЛЕТЕ
Завтрашних взлетов может и не быть больше .
Лучше было бы , если бы эти Почетные грамоты несли
ценность при начислении пенсии , то сегодняшняя
тема бы даже наверное и не обсуждалась !



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  • Наблюдатель
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  • 17 | 19.02.2020, 17:43 | Автор: san-ufa
    Публикации: 166 | Комментарии: 1474 | Рейтинг: +461
Золотые грамоты и открытки от "красногорско-путинского десанта" и прикормленной конторки!!



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  • 18 | 19.02.2020, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чать не чужая Хабирову с древних времен типография, как не порадеть. Непонятно только, каким образом в 2003 Мир печати оказался независимым?



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  • 19 | 19.02.2020, 20:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну хорошо, приходит значить юбилей правления местного атамана. Спросится, что ты дорогой сделал, какими успехами порадуешь, какие такие инвесторы и проекты ты успел... ну хотя бы начать раскачивать? Ответом будет создание трёх !!! группировок внутри белого дома, драка за любое мало-мальское место и за каждый рупь. А так праздники, праздники, елочки и итальянские гирлянды. Дежавю начала 2000-х.



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  • 20 | 19.02.2020, 20:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дед-7
УЖик перестал башкирофобствовать!
Как только престол под Путан - бабаем затрещал все пропагандисты тут же начинают:..мы знали что он мерзавец ..! объясняют честные журналюки.
..так происходит во всем мире .



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