Снова миллионы ваших налогов на чепуху и ширпотреб

Администрация Радия Хабирова закажет грамоты и открытки на 2,7 млн рублей. Хозуправление администрации главы Башкирии намерено заключить контракт стоимостью 2,7 млн руб. с издательством «Мир печати» (принадлежит управделами главы) на изготовление печатной сувенирной продукции на текущий год. «Мир печати» согласился исполнить контракт начальной стоимостью 2,9 млн руб. с дисконтом 5,5%.Вторым участником тендера был индивидуальный предприниматель Иван Коновалов. Победитель определялся по наименьшей цене контракта и одной единицы продукции: начальная цена единицы товара составляла 12,29 тыс. руб. «Мир печати» снизил ее до 11,6 тыс.В стоимость контракта входит изготовление 22 видов печатной сувенирной продукции, в том числе благодарностей, почетных грамот трех видов, поздравительных адресов, календарей, дипломов, открыток, наградных удостоверений и бланков пригласительных на различные мероприятия.Самый дорогой продукт контракта — почетная грамота, проходящая в тендере как «почетная грамота номер три». Цена каждого экземпляра составляет 4 тыс. руб. 3 коп. Такая грамота должна быть изготовлена на дизайнерской мелованной бумаге, с выполненным золотым теснением гербом республики, оформлена на двухуровневой ДВП, в орнаментальной рамке, имитирующей дерево. На обратной стороне грамоты должны быть прикреплены четыре магнита.Самый дешевый продукт — вкладыш с текстом для открыток стоимостью 19,4 руб.По условиям контракта подрядчик должен быть готов выполнить работы в любое время, включая выходные и праздничные дни, в течение суток после получения заявки.В 2018 и 2019 годах «Мир печати» получал аналогичные контракты управделами, их стоимость составляла 1,2 и 2,9 млн руб. соответственно.