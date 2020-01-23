Каким будет преемник Путина или причины падения Медведева

Ставка властей на тему «конституционные поправки — это фиксация наследия Путина» — не только повод посмеяться по поводу того, что Кремль вдруг начал подводить итоги правления президента, который ещё даже половины срока не отработал. Это указатель на доминирующую эмоцию в настроениях самого Путина. Это указатель на то, какого типа преемника он выберет.Следующим президентом он постарается сделать человека, нацеленного не на развитие, а на консервацию; того, кто, по меткому выражению кремлевского источника, «не расплескает путинское наследие». Проще говоря: будет противостоять переменам.Возможно, именно в этом и кроется причина падения Медведева. Путин не забыл его увлечения идеями модернизации, его «свобода лучше несвободы» и «сдачу Каддафи американцам». При всей своей гротескности, Медведев оказался человеком с собственными — отлитыми в граните — амбициями и собственными представлениями о прекрасном. Как только речь зашла о теме наследия, Путин понял, что не может доверить столь ценную вещь столь ненадёжному персонажу. Да, в прошлый раз тот честно вернул власть, но кто его знает, что он сделает, когда возвращать ее будет уже не нужно. Идеологически он чужд.Кстати, совершенно не факт, что новый — консервативный — преемник окажется надёжнее Медведева. Напомню, что испанский демократический транзит и процесс отказа от наследия Франко были запущены Хуаном Карлосом, которого каудильо сам выбрал в качестве наследника, призванного «не расплескать». Демонтировали доставшуюся им в наследство авторитарную систему тоже верные франкисты.Наверное, это не бог весть какое откровение, но все-таки зафиксировать его стоит.