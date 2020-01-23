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Каким будет преемник Путина или причины падения Медведева

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Ставка властей на тему «конституционные поправки — это фиксация наследия Путина» — не только повод посмеяться по поводу того, что Кремль вдруг начал подводить итоги правления президента, который ещё даже половины срока не отработал. Это указатель на доминирующую эмоцию в настроениях самого Путина. Это указатель на то, какого типа преемника он выберет.

Каким будет преемник Путина или причины падения Медведева


Следующим президентом он постарается сделать человека, нацеленного не на развитие, а на консервацию; того, кто, по меткому выражению кремлевского источника, «не расплескает путинское наследие». Проще говоря: будет противостоять переменам.

Возможно, именно в этом и кроется причина падения Медведева. Путин не забыл его увлечения идеями модернизации, его «свобода лучше несвободы» и «сдачу Каддафи американцам». При всей своей гротескности, Медведев оказался человеком с собственными — отлитыми в граните — амбициями и собственными представлениями о прекрасном. Как только речь зашла о теме наследия, Путин понял, что не может доверить столь ценную вещь столь ненадёжному персонажу. Да, в прошлый раз тот честно вернул власть, но кто его знает, что он сделает, когда возвращать ее будет уже не нужно. Идеологически он чужд.

Кстати, совершенно не факт, что новый — консервативный — преемник окажется надёжнее Медведева. Напомню, что испанский демократический транзит и процесс отказа от наследия Франко были запущены Хуаном Карлосом, которого каудильо сам выбрал в качестве наследника, призванного «не расплескать». Демонтировали доставшуюся им в наследство авторитарную систему тоже верные франкисты.

Наверное, это не бог весть какое откровение, но все-таки зафиксировать его стоит.

Аббас Галлямов, Эхо Москвы
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  • 1 | 21.02.2020, 08:25 | Автор: резус
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Так уж пупкин ищет себе замену. Да он до смерти решил царствовать. Ну может поставить какого то клоуна марионетку за которым будет дергать веревочки. Каким был плюшевый медвежонок. Как мебель, захотел подвинул, захотел отодвинул.



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  • 2 | 21.02.2020, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Следующим президентом он постарается сделать человека, нацеленного не на развитие, а на консервацию; того, кто, по меткому выражению кремлевского источника, «не расплескает путинское наследие
========================================
А лучшей кондидатуры, как самого путина, по мнению путина,не найдешь.
А если еще припомнить слова володина "есть путин, есть россии, нет путина нет россии" то похоже надо забираться на высокий берег реки, и ждать пока ЭТО не проплывет...



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  • 3 | 21.02.2020, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл! Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец©



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  • 4 | 21.02.2020, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
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А-а, Башкортостане©... Похмелился уже?



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  • 5 | 21.02.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему проблема выбора?
Ставь любого бандита не хуже не лучше путина не будет.



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  • 6 | 21.02.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем гадать, преемник давно известен, это Рогозин. Не зря его выгуливают на разных должностях.



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  • 7 | 21.02.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аббас ,ты не прав .Нашел ты в МЕДВЕДЕВЕ ЧЕЛОВЕКА.Это же смешно !!! Он никто и ничто .



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  • 8 | 21.02.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Удивительно, что постоянно печатают этого Башкортзасранца! Он что,других слов вообще не знает? Или его "заколодило" только на этих словах?



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  • 9 | 21.02.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67286 | Рейтинг: +12034,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Аббас - последний из политологов к которому бы я хотела обратиться за его мнением. Точнее - даже, если в России внезапно исчезнут ВСЕ политоглоги, но останется Аббас - я за его мнением обращаться к нему не стану.

В общем как в том анекдоте про Вововчку:
Учитель продиктовала предложение:
"Крокодил вылез из реки и лег на мокрую гальку"
- Вовочка, встань пожалуйста и объясни почему ты слово "галька" написал с маленькой буквы, в то время, как весь класс написал с большой?
Вовочка отвечает:
- Марьванн! Да после крокодила я Гальку и за бабу не считаю.

Ну вот и я Аббаса за политолога не считаю и не только после его дифирамб СРАдию... А давным-давно)))) Уж и не упомню, но я у него в фейсбуке в бане с незапамятных времен))))) Как и у Рафиса Кадырова(ОООО! Его "дебаты" на БСТ нынче летом - это что-то с чем-то!!!)))))))))))))))

Я удивляюсь Эху - нахера они его печатают?! Под его заметками меньше всего комментов - он ваще никому не интересен при огромной аудитории комментаторов на ЭМ.
Вот совершенно не интересный политолог, пишет очевидное, рассуждает тривиально, ничем не запоминаются его публикации, вообще неинтересно. И самое важное - его прогнозы никогда не сбываются)))) если это не очевидность, доступная любому мало мальски наблюдательному человеку.



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  • Эксперт
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  • 10 | 21.02.2020, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67286 | Рейтинг: +12034,5
Вот комментарий Аббаса 12 октября 2018 года сразу после назначения СРАдия и снятия Хамитова:

"У него даже кличка появилась "Обещалкин": Аббас Галлямов — об отставке Рустэма Хамитова.

Эксперт рассказал "Idel.Реалии" о возможной причине ухода Рустэма Хамитова.

Ключевым фактором, повлиявшим на решение Москвы попросить главу Башкортостана Рустэма Хамитова освободить занимаемую должность, явилось то, что последний много обещал, но не выполнял свои обещания, заявил корреспонденту "Idel.Реалии" политолог, экс-сотрудник Администрации главы Башкортостана, политолог Аббас Галлямов.

— Кремлю пришлось его убрать, поскольку он был неизбираем. У него очень вырос в последнее время антирейтинг, люди хотят кого-нибудь нового. Он слишком много обещал. Спустя восемь лет всем стало очевидным, что это были пустые разговоры. У него даже кличка появилась "Обещалкин", — поделился мнением Галлямов.
_____________________________________
И это "уважаемый" политолог - ага-ага!!!

Херня! Как стало известно чуть позже - буквально в конце этого же месяца, когда СРАдий спешно отдал в разработку Куштау и стал ВРАТЬ, что это было сделано Хамитовым еще в 2016г..

На самом деле в марте 2018 года на прямой линии Хамитов публично сказал, что ни один из Шиханов не будет отдан в разработку руководством Б-стана - НИКОГДА!!!

За это и поплатился Рустэмка... НО! СРАдия начали готовить на место Хамитова - еще в октябре 2016 года - когда он якобы по собственному желанию ушел из Апарата пуйла - и через 2 месяца всплыл ВРИО мэра Красногорска. Стало понятно, что это стажировка перед броском в Б-стан.
Следовательно - дни Хамитова были сочтены, он был хромой уткой но не потому что "обещалкин" и ни рыба. ни мясо - в регионе было всё спокойно. Башкорт сопротивлялся центру, но не сильно...

Вот такой из Аббаса политолог - как из дерьма пуля!

А я еще в марте 2017 года сказала, что следующим башлыком будет СРАдий... и потом неоднократно это повторяла.
Так что - Аббас мне даже в подметки не годится)))))



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  • Участник
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  • 11 | 21.02.2020, 11:29 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4000 | Рейтинг: -317,5
Мне админ в личку написал по секрету, что Башкортозасранец - это Турка.



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  • 12 | 21.02.2020, 11:32 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39464 | Рейтинг: +5269,9
9 | 21.02.2020, 11:15 | Автор: Кухарка

Ну вот и я Аббаса за политолога не считаю ...
Я удивляюсь Эху - нахера они его печатают?!

=====================================================
И я того же мнения. Уж лучше нашу бабу Лену. Много чего знает. Особенно про вертолеты, лобковые волосы и предсказания уголовных дел.



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  • 13 | 21.02.2020, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67286 | Рейтинг: +12034,5
Путин: Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, поскольку создает глобального конкурента
Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, поскольку создает глобального конкурента, — заявил президент Владимир Путин. В интервью агентству ТАСС он сказал, что никто не хочет объединения усилий Москвы и Киева. Конкретные страны президент называть не стал, но сказал, что они будут делать всё, чтобы, как выразился Путин, «растащить» Россию и Украину. Отвечая на вопросы об Украине, Путин также сказал, что бывшее руководство этой страны «стремилось сохранить награбленное, а не соблюсти интересы народа». Кроме того, российский лидер призвал уважать национальное самосознание украинцев, но не забывать общие корни.
______________________________________
Это лютый п-здец!!!!!!!!!!!!!
"Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?"© Банды Нью-Йорка 2002

Оказывается не захват Крыма, не война в лугандонии с попыткой аннексировать пол-украины включая Харьков и Мариуполь - растащили Россию и Украину!!!!! А ряд неназванных стран... Намибия, што ли с Вануату?



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  • 14 | 21.02.2020, 11:48 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 167 | Рейтинг: -11,7
Назовите хоть один прогноз решений Путина, который бы сбылся. Он рассуждает по-другому, если бы он мыслил, как вы, дальше политологов не ушёл бы, или здесь искал версии, в УЖе, он абсолютно разумный человек, и его решения предполагайте поумнее, если сможете.



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  • # 15 | 21.02.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 16 | 21.02.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кажи кто твой друг я скажу кто ты!

Если для Гарри -14 он умен...
за 20 лет беспутства палач Сталин 5 раз утратил = отдал Гитлеру 70 тыс вагонов военного сняражения, 5 раз восстановил его 5 раз разгромил Гитлера!
Умные не идут в бандиты, умные идут в институты. В бандиты идут разные отбросы путины, т.е.ни на что путное не способные.



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  • 17 | 21.02.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера Ходорковский сообщил что суд в котором РФ участвовала и путин своим адвокатам заплатил $120 млн признал ЮКОС не виновным и обязал выплатить $50 млрд...
С бюджета и народа эти деньги не взыщут по простой причине: с народа все что возможно путин уже выжал. Придется изымать заначки путиноидов. Ходорковский давно уже не акционер ЮКОСа.
Так вот путин подставил народ России.



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  • 18 | 21.02.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 Гарри
судя по вашей реплике нужно распустить все институты заменив их сыновьями уборщиц и бандитами с Тамбовской 0ПГ.
Что может надумать обыкновенный бандит? Чтоооо?



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