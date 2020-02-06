Глава Чекмагушевского района — преступный бездельник?

Мы не просто последовательно критиковали местные власти, мы заставляли их делать их же работу: вынудили провести ремонт в старокалмашевской участковой больнице и помешали планам по её закрытию, в чекмагушевской центральной больнице, навести порядок на мусорном полигоне села Чекмагуш, потравить там полчища крыс, предупредить через СМИ об опасности потребления воды чекмагушевского Водоканала и прочее.
Через соцсети мы обращались к региональным государственным органам, к средствам массовой информации, почти к каждой проблеме нам удавалось привлечь широкое общественное внимание. Но, кроме этого, мы пытались и договориться с властями.
Ниже приведу один пример.
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Это 22-квартирный дом в селе Старокалмашево Чекмагушевского района, Нефтяников 18.
Жильцы его в полном смысле слова утопают в собственных фекалиях. Нечистоты из жилищ сливаются прямо в подвал — система канализации не работает многие месяцы.
Районная администрация в курсе происходящего, но не предпринимает никаких действий для устранения проблемы. Только обещания и угрозы в адрес жителей — снести дом в случае, если информация просочится в СМИ или интернет.
Ничто не может заставить чиновников встать и сделать положенное, даже то, что здесь живёт два десятка ребятишек. Осенью был случай заражения детей из этого дома вшами, но и за этим не последовало ничего.
Зловоние, сырость, ядовитые пары медленно, но верно разрушают здание и здоровье людей. И нет до этого никому никакого дела.
В воскресенье мы провели сход жителей дома и поставили властям ультиматум: работы по откачке нечистот и ремонту системы канализации должны начаться в понедельник, иначе во вторник о проблеме узнает вся Республика.
Вторник настал. Работы так и не начались..
К ознакомлению: Радий Хабиров, Министерство ЖКХ РБ.
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Видео и текст к нему были заготовлены 10 февраля 2020 года, на случай если работы в понедельник не начнутся. Они начались, трубы поменяли, но до конца дело до сих пор не довели. На данный момент нечистоты, пусть и в меньшем количестве — часть выкачали, но всё ещё в подвале есть.
Наше вмешательство в это дело и наш ультиматум привёли тогда районное руководство в бешенство. Об этом нам сообщили сотрудники самой администрации — помимо нескольких негодяев, там работает много порядочных людей.
Эхо Москвы
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Глава Чекмагушевского района — преступный бездельник?
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