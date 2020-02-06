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Глава Чекмагушевского района — преступный бездельник?

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Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района. Почему я считаю поджог моего автомобиля террактом? Потому что он направлен на запугивание не только моей семьи, но всех жителей района, что властям, надо сказать, удалось.

Глава Чекмагушевского района — преступный бездельник?


Мы не просто последовательно критиковали местные власти, мы заставляли их делать их же работу: вынудили провести ремонт в старокалмашевской участковой больнице и помешали планам по её закрытию, в чекмагушевской центральной больнице, навести порядок на мусорном полигоне села Чекмагуш, потравить там полчища крыс, предупредить через СМИ об опасности потребления воды чекмагушевского Водоканала и прочее.

Через соцсети мы обращались к региональным государственным органам, к средствам массовой информации, почти к каждой проблеме нам удавалось привлечь широкое общественное внимание. Но, кроме этого, мы пытались и договориться с властями.

Ниже приведу один пример.

***

Это 22-квартирный дом в селе Старокалмашево Чекмагушевского района, Нефтяников 18.

Жильцы его в полном смысле слова утопают в собственных фекалиях. Нечистоты из жилищ сливаются прямо в подвал — система канализации не работает многие месяцы.

Районная администрация в курсе происходящего, но не предпринимает никаких действий для устранения проблемы. Только обещания и угрозы в адрес жителей — снести дом в случае, если информация просочится в СМИ или интернет.

Ничто не может заставить чиновников встать и сделать положенное, даже то, что здесь живёт два десятка ребятишек. Осенью был случай заражения детей из этого дома вшами, но и за этим не последовало ничего.

Зловоние, сырость, ядовитые пары медленно, но верно разрушают здание и здоровье людей. И нет до этого никому никакого дела.

В воскресенье мы провели сход жителей дома и поставили властям ультиматум: работы по откачке нечистот и ремонту системы канализации должны начаться в понедельник, иначе во вторник о проблеме узнает вся Республика.

Вторник настал. Работы так и не начались..

К ознакомлению: Радий Хабиров, Министерство ЖКХ РБ.

***

Видео и текст к нему были заготовлены 10 февраля 2020 года, на случай если работы в понедельник не начнутся. Они начались, трубы поменяли, но до конца дело до сих пор не довели. На данный момент нечистоты, пусть и в меньшем количестве — часть выкачали, но всё ещё в подвале есть.

Наше вмешательство в это дело и наш ультиматум привёли тогда районное руководство в бешенство. Об этом нам сообщили сотрудники самой администрации — помимо нескольких негодяев, там работает много порядочных людей.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.03.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда уговоры и договоры не действуют на власть , остается только
" экстремальная охота на дичь "



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  • Гость
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  • 2 | 06.03.2020, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
помимо нескольких негодяев, там работает много порядочных людей.
===================================
Некоторые важные причины, почему в тоталитарном обществе к власти приходят худшие.
1, Тоталитарный режим стремится к тотальному контролю, соответственно закон служит режиму. Тут и ручное правосудие, тут и силовые структуры, которые уже являются не органами правопорядка, а цепными псами власти
2. Система стремится к самовоспроизводству. Руководитель подбирает себе помощников в первую очередь лояльных и преданных. Личная преданность - обязательный критерий. Профессионализм хотя и желателен, но совершенно не обязателен
3. Для большего контроля подчинённых очень неплохо "держать их на крючке". По этой причине специально могут назначаться люди, у которых есть серьёзные прегрешения.
4.Минимальная роль этических и моральных норм
5. Ну и, конечно, "цель оправдывает средства"



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  • 3 | 06.03.2020, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перевести вашего Главу в Иглинский район.
Его тут быстро научат работать



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  • 4 | 06.03.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.03.2020, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Перевести вашего Главу в Иглинский район.
Его тут быстро научат работать
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----------У вас что там, лечебно-трудовой профилакторий для представителей власти?А справитесь с огромным потоком вот таких "чекмагушевских глав"?



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  • 5 | 06.03.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Длина тела достигает 6—7,5 м, высота в плечах (наивысшая точка тела) — 3—3,8 м. Средняя масса тела у самок 5 тонн, самцов — 7 тонн.

Зубы
Зубная формула африканского слона, как и азиатского, {\displaystyle I{1 \over 0}C{0 \over 0}P{0 \over 0}M{1 \over 1}}{\displaystyle I{1 \over 0}C{0 \over 0}P{0 \over 0}M{1 \over 1}}



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  • Эксперт
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  • 6 | 06.03.2020, 14:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67410 | Рейтинг: +12023,3
Общественник из Чекмагушевского района Руслан Нуртдинов, которому в начале неделе подожгли машину, открыто обвинил главу района Реканса Ямалеева в предложении совместно распиливать подрядные контракты.
Нуртдинов, который держит небольшой строительный бизнес, рассказал в утреннем эфире «Эха», что еще до своей общественной работы имел встречу с главой района, который ему открыто предложил «пилить» строительные подряды, и что, якобы, он, Нуртдинов, от щедрого предложения отказался, чем впал в немилость Ямалееву.

— В районе все устроено что все делается через него, — сказал Нуртдинов.
Он охарактеризовал состоянии дел в Чекмагушевском районе как «полный бардак», а недовольных этим, и противникам власти угрожают. Так, одному из соратников Нуртдинова разбили стекло в машине, а другому открыто обещали подкинуть наркотики.

Руслан Нуртдинов заявил, что опасается за жизнь и здоровье своей семьи, однако не оставит попыток навести порядок в районе, так как связывает с ним будущее свое и своих детей. Накануне он записал видеообращение региональным силовикам, описав основные претензии к районному руководству. Также он потребовал отставки Реканса Ямалеева и его замов



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  • 7 | 06.03.2020, 16:55 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 43 | Комментарии: 1866 | Рейтинг: +449,5
Всем здравствуйте!
Я вот одного не как не могу понять !? То что у нас в Уфе дороги такие плохие меня одного должно волновать ? Вы посмотрите на пр Салавата , вся в дырах , причём в лютых дырах!!! Во дворах один дворник не успевает посыпать пешеходные дорожки , люди падают ,машины буксуют , меня одного это должно волновать !? Качество воды из под крана вообще не в какие ворота не лезет , фильтры не справляются, очередь за покупной водой с каждым днем всё больше и больше !! Меня это тоже одного должно волновать !?? Пыль и грязь летит домой со страшной силой !! НАРОД !!? ЛЮДИ !? ВЫ ЧЕГО ВСЕ МОЛЧИТЕ ТО ?



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  • 8 | 06.03.2020, 17:03 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 43 | Комментарии: 1866 | Рейтинг: +449,5
Где наши общественные организации !?? Где у нас хоть кто то !??



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  • Начинающий
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  • 9 | 06.03.2020, 20:26 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 368 | Рейтинг: +8,5
В городе Нефтекамске люди бьются за чистоту воды, против отравлений и за свои права. Власть, от города до Правительства и ГосСобрания-Курултая РБ, препятствует им, фактически выступают против элементарных социальных нужд граждан.



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  • Гость
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  • 10 | 06.03.2020, 20:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это чистый теракт.
Но подручные Путина когда "нужно" такие близорукие!
Даже лет 6 назад молодого честного следователя в автоаварии убили, это о том, что Кроношпан расследовал.
Хотя уже и позабыли учения ФСБ в Рязани...



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