Курс на изоляцию ...

Власти Башкирии, где пока не зарегистрировано ни одного носителя коронавируса, вчера объявили повышенную готовность к его распространению.Отменена большая часть прямых рейсов из Уфы в города Европы и Азии, в школах на неделю продлены каникулы, учебные заведения переводятся на дистанционное обучение, а для зараженных приготовлено более 1,3 тыс. мест в больницах. В регионе запрещены все мероприятия с участием более 250 человек и иностранцев. Прибывшим из-за рубежа рекомендовано самоизолироваться даже без признаков вирусной инфекции: данные о них будут стекаться в Роспотребнадзор и к главе региона.Глава Башкирии Радий Хабиров вчера подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. По информации минздрава, пока лабораторные исследования не выявили ни одного заболевшего в Башкирии.Однако власти готовятся к эпидемии: для заболевших подготовлено более 1,3 тыс. мест в стационарах, в том числе 615 в инфекционных больницах Уфы и Стерлитамака, остальные — в районных и городских больницах. На случай массового заражения готовятся изоляторы в уфимской инфекционной больнице №4, ГКБ №10, 18, Демской больнице, в том числе для тех, кто находился в контакте с зараженными, — дополнительно около 900 коек.Жителям Башкирии, включая госслужащих и депутатов, рекомендовано отказаться от выездов за пределы России и в регионы РФ, где уже зафиксированы заболевшие коронавирусом. Власти рекомендуют избегать мест массового скопления. Организаторам массовых мероприятий с участием более 250 человек предписано их отменить. Вернувшиеся из стран, где зарегистрирован коронавирус, обязаны немедленно сообщить об этом в минздрав или заполнить на сайте ведомства анкету.Тем, кто вернулся из стран с эпидемией коронавируса, включая страны ЕС, США, Великобританию и другие, предписано уйти на двухнедельный карантин и минимизировать посещение общественных мест.Информация о всех вернувшихся из-за рубежа будет направляться главе региона и в региональное управление Роспотребнадзора, сообщила вчера на заседании экспертного совета при комитете по здравоохранению Курултая заместитель министра здравоохранения Гульнара Зиннурова. Состояние тех из них, у кого есть признаки вирусного заболевания, будут отслеживать медработники.К нарушителям режима, пообещала замминистра, будут применяться меры: по заявлению медиков их будут находить представители правоохранительных ведомств, «чтобы продолжать лечение».«Если нет возможности создать условия самоизоляции дома, мы помещаем их в изолятор инфекционной больницы №4»,— добавила госпожа Зиннурова.Она сообщила также, что на коронавирус обследуется каждый пациент с диагнозом «внебольничная пневмония». В указе главы региона отмечено, что минздрав должен также провести лабораторные исследования проб у всех, кто вернулся из-за рубежа в последние две недели, даже если у них нет признаков вирусного заболевания.Работодателям Башкирии рекомендовано каждые два часа дезинфицировать рабочие места и оргтехнику, переходить на одноразовую посуду, не допускать до работы лиц с признаками инфекционного заболевания и предоставлять на запрос Роспотребнадзора информацию о них.В поликлиниках приостановлена программа диспансеризации, сообщила глава территориального ФОМС Юлия Кофанова.Она также рекомендовала лицам старше 60 лет (в этой группе самая высокая смертность от коронавируса) не посещать поликлиники без крайней необходимости.В школах увеличены каникулы — они продлятся с 23 марта по 5 апреля включительно. Вузы и колледжи с 23 марта должны перейти на дистанционное обучение. Этот же режим планируется ввести в школах после каникул.Кафе пока не закрывают, но главный санитарный врач республики Евгений Степанов призвал владельцев заведений общепита ввести дезинфекционный режим и проводить обеззараживание воздуха.Башкирский театр оперы и балета вчера сообщил, что прекращает постановки на большой сцене, но оставит их на малой. Спектакли с большой сцены будут транслироваться в онлайне на канале Youtube, деньги за билеты зрителям вернут. Другие театры заявлений об отмене спектаклей пока не делали.Международный аэропорт Уфы уведомил о заморозке рейсов в Анталью, Ташкент, Баку, Душамбе и Ереван. С 18 марта также прекращена программа прямых рейсов в Вену. Санкции пока действуют до конца мая.Прогнозов о том, сколько продлится особый режим, власти пока не дают.Министр образования Айбулат Хажин вчера сообщил, что продажа путевок в летние детские лагеря открыта и остановлена не будет.Глава регионального отделения Росздравнадзора Динара Гашимова признала дефицит медицинских масок и антисептических средств в аптеках. Маски отсутствуют у поставщиков, отметила она, а по поводу антисептика посоветовала готовить их самим, смешивая спирт с глицерином. Где брать спирт, докладчица не пояснила.В минздраве вчера пообещали, что в государственную аптечную сеть «Башфармации» на следующей неделе поступят 700 тыс. масок. Нестерильные маски — по 3 тыс. шт. в день — начали вчера шить для этой же сети сотрудники БПО «Агидель» (производит сувенирную продукцию).Депутаты Курултая вчера, обсуждая угрозу коронавируса, были настроены довольно оптимистично. Глава комитета по здравоохранению Салават Харасов призвал «вселить в граждан уверенность в том, что мы справимся». «Никакой паники быть не должно»,— добавил он. Подкрепляющим курс на изоляцию прозвучало в парламенте выступление уполномоченного по правам человека Рима Каюмова.На вопрос, какие профилактические меры защиты от коронавируса применяются в местах лишения свободы он лаконично ответил: «Там забор».Депутат Римма Утяшева, расшифровывая это исчерпывающее заявление, отметила: «Они там (осужденные. — „Ъ“) менее уязвимы».