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Очередная разводка

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Наконец-то, наш президент выступил. Наверное, последним из мировых лидеров. Для сравнения, испанский премьер ежедневно выступает по телевизору и объясняет все, что происходит и планируется.

Очередная разводка


Наш президент долго молчал и делал вид, что вся эта история с коронавирусом нас не касается. Оказалось — касается.

Лишь одна мера бесспорна — перенос голосования по Конституции. Неделе каникул народ порадуется, а бизнес — огорчится. Но вот все остальное…

Пожалуй, главное чувство от выступления президента — недоумение. Такое впечатление, что ему набрали тонну самых дешевых мер поддержки, отчасти уже и так запланированных. И главное тут — количество мер, а не их эффективность.

И сами меры не потрясают воображение.

Оплата больничного в размере 1 МРОТ (мин.зарплата) – отлично. Но как на это прожить месяц, особенно больному, которому нужны еще и лекарства…

Неужели президент об этом не знает? Да, с оплатой больничных у нас — беда. На них экономят по полной программе. Редко кто получает полный размер своей зарплаты при болезни. Но все же подавать как благодеяние в условиях эпидемии выплату 1 МРОТ за больничный? Да это запоздалое исправление очередного чудовищного провала социальной политики!

Семьям с детьми, конечно, надо помогать. И здорово, что они получат дополнительно по 5 тыс. на ребенка. До 3 лет. А потом уже не будут получать эти 5 тыс. Почему? Дети станут дешевле обходиться своим родителям? Их можно будет не кормить или не одевать? Или они сами начнут зарабатывать?

Почему в условиях эпидемии Путин собирается помогать только семьям с маленькими детьми? А остальные в другой какой-то стране живут? Разве риски эпидемии не для всех граждан одинаковы? Почему нет мер помощи для всех граждан, вне зависимости от наличия детей до 3 лет?

Меры поддержки экономики выглядят еще более странно.

Что такое посильная и необременительная процедура банкротства?

Отсрочка по налогам — хорошо, но это же только отсрочка. А через 6 месяцев придет налоговая и потребует все ранее не уплаченные налоги сразу? А с каких доходов?

Госгарантии и субсидирование — кто их получит? Кто поближе к власти?

Как власть поддержит занятость?

Кто написал президенту чушь про 2% налога на дивиденды, уходящие за границу? Ставка налога на дивиденды 13% (15% для нерезидентов)...

Кто сказал президенту, что процентный доход по вкладам и по долговым бумагам не облагается налогом? Облагается: по депозитам — если % превышает ставку ЦБ, а по долговым инструментам — полностью. Что он тут еще хочет обложить?

Почему две последние меры надо срочно обсуждать в составе первоочередных антикризисных дел? Это что, должно создать впечатление социальной справедливости? Типа богатые заплатят за бедных?

Лучше пожертвуйте одну – хоть одну! – из своих 17 (30? или сколько их там у вас?) резиденций по всей стране под карантинную больницу, г-н президент. Вот это народ бы понял. А эти ваши хитромудрые и путаные объяснения про допналоги только напрягают публику…

Г-н Путин, на 1 февраля 2020 года у федеральных органов власти свободных денег — 15,3 трлн руб., у регионов — еще 2,5 трлн. Грубо говоря, у правительства РФ и Москвы в запасе еще почти по годовому бюджету. Сколько из этих денег вы собираетесь потратить на борьбу с эпидемией и поддержку людей на это время? Почему просто не дать деньги людям, а надо их как-то тайным образом раздать по субсидиям и льготным кредитам тем, кто сможет их получить?

Почему вы вообще не рассказали, что уже делается для борьбы с вирусом и что еще планируется?

Главное, после выступления президента не остается впечатления, что все мы в одной лодке в бушующем море эпидемии. Что власти действительно делают все, что могут и используют для помощи людям все имеющиеся ресурсы. Наоборот, возникает досадное чувство уверенности, что нас в очередной раз кто-то хочет обмануть.

Президент будто специально подчеркнул, что все должны слушаться врачей и органы власти… Есть мы, и есть они. И чем хуже ситуация, чем в большую катастрофу они нас загонят — тем сильнее мы должны их слушаться.

Или только нам кажется, что это — путь никуда?

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 26.03.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему в условиях эпидемии Путин собирается помогать только семьям с маленькими детьми? А остальные в другой какой-то стране живут?
=====================================
Почему ни слова о стариках, ведь известноже: "Что старый то малый"!
А он, вместо пормощи старикам, всех их поголовно под домашний арест без суда и следствия!!!



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  • 2 | 26.03.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ - ТЫ СТУКАЧ И ГАНДОН!!!!



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4

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  • 3 | 26.03.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да гандон он!



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2

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  • 4 | 26.03.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо было начать как конопатый: "Братья и сестры...



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  • 5 | 26.03.2020, 10:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
К этому выступлению пуйла - дофуя вопросов!

Как можно отправить на неделю на каникулы с оплатой НЕ БЮДЖЕТНИКОВ и НЕ ГОССЛУЖАЩИХ?
Моя соседка работает швеёй на сделке. Хозяин берет заказ, они шьют, ему платят за заказ, он выплачивает им зарплату. Если они неделю будут сидеть дома - у хозяина не будет денег ни на них, ни на себя.
Мой работодатель зачесал репу - говорит на 3 месяца у меня расписано - а там - фиг знает - как будут оплачивать заказанные проекты - выполнить-то мы их выполним, проекты собственно - оплачиваются из бюджета - НО!!! - через прокладки!
Ну сами понимаете - тендеры выигрывают близкие к власти, которые на самом деле нихера не делают и не умеют делать - у них нет специалистов да и не для этого они созданы, а ищут исполнителей-профи и за полцены(остальное себе и тому, кто выставляет тендер, то есть правительству республики или администрации города - не всем, конечно, а только самым пупырчатым - остальное исполнителю, тот разрабатывает проекты силой специалистов-профи, выполняет работу, ее сдает - а оплата... ну, как обычно - у нас кризис, денег нет, но вы держитесь...

Далее. Ну вот возьмем к примеру водозаборы и ТЭЦ - артерии страны - процесс непрерывного цикла остановить нельзя. Это понятно. С деньгами там будет тоже похуже из-за кризиса, но не так плачевно - все же часть потребителей оплачивать будут. Тут возникает другая проблема - этического плана:
- на каникулы с оплатой отправят офисный плангтон, который имеет зарплату поболее, чем работяги, работающие по-сменно - и им заплатят за отдых. А работяги, как работали, так и продолжат, ведь без них, все встанет нахер! Одна надежда, что на предприятиях все же сообразят и оформят отпуск из тех самых 28-ми календарных, причитающихся каждому.
Роснефть(в Уфе) говорят, что так и делает.

Еще момент. Все кинотеатры, развлекательные центры, спортзалы, бассейны закрываются по всей стране. А сука-церковь - такой же развлекательный центр, как и прочие - только ограничивает посещаемость!!!!
И пуйло даже не окрикнул их! Только вот не надо про их отделенность от государства - как в школы влезать так совместно с государством! А как заразу распространять по всей стране - так они в домике!

Черепаха, ёбаная ты тварь! Иди поставь мне минус!



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6

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  • 6 | 26.03.2020, 10:13 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4060 | Рейтинг: -321,5
Кто написал президенту чушь про 2% налога на дивиденды, уходящие за границу? Ставка налога на дивиденды 13% (15% для нерезидентов)...
_________
15% - курам насмех.

Надо 95% забирать.



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3

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  • Эксперт
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  • 7 | 26.03.2020, 10:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Эта старая блядь - видишь ли не слышала, чтобы церковь способствовала распространению чумы и холеры! Нужно быть полнейшей идиоткой - бывшей комсомолкой - чтобы такое заявлять!

Именно церковь и была распространителем - активнейшим - всех эпидемий!

Кроме лепры - поскольку больных проказой в церковь не пускали. За исключением, когда их отпевали ЗАЖИВО!!!! осыпали землей и под колокольный звон его выводили за черту города, где с XIII века строили лепрозории. Там он беспомощно гнил рядом с другими зараженными.
Во французской провинции Лангедок в 1321 году сожгли 600 больных — из них лишь половину подозревали в инфекции.



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2

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  • Участник
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  • 8 | 26.03.2020, 10:21 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4060 | Рейтинг: -321,5
Эта старая блядь - видишь ли не слышала,
__________________
Что там ОШО говорил ?



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4

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  • Эксперт
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  • 9 | 26.03.2020, 10:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Хрюшки и прочие ананьи - даже не в состоянии понять о чем говорит Ошо!

Когда вы пишите, про мои эмоции, когда старые пидорасы по кличке доцент и какашка, которые меня знать не знают или не знали меня в молодости - пишут про еблю в палатках или про сексуальную ориентацию мою или моего сына, насыщенность моей сексуальной жизни и т.д. - вот это как раз и имеет в виду Ошо. ВЫ ЭТОГО ЗНАТЬ НЕ МОЖЕТЕ! Следовательно - говорите о себе, а не обо мне!

А то, что я сужу о вас по вашим комментариям - это совсем не Ошо. Это анализ ваших взглядов и мыслей. Это оценка деятельности вашей ПУСТОЙ черепной коробки! И слова блядь и пидорас - относятся не к вашей физической сущности(может вы ваще девственники - х-уй знает-то?!) - а к умственной и моральной!

Две большие разницы - как говорят в Одессе!



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  • Гость
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  • 10 | 26.03.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин требует невозможного - слушать власть и медиков. Где, в какой стране ещё можно увидеть этот беспредел. Все знают, слушать надо только рукопожатных.



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4

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  • 11 | 26.03.2020, 10:59 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39646 | Рейтинг: +5228,7
9 | 26.03.2020, 10:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67584 | Рейтинг: +12004,6
Хрюшки и прочие ананьи - даже не в состоянии понять о чем говорит Ошо!
=============================================
Жги ещё! МАЛАДЦА!



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3

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  • Гость
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  • 12 | 26.03.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она скоро крякнет от ненависти. Черепаха молодец, добивает эту тварь своим спокойствием.



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  • 13 | 26.03.2020, 11:10 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39646 | Рейтинг: +5228,7
7 | 26.03.2020, 10:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67586 | Рейтинг: +12004,1
........................Эта старая блядь................................
===============================================
А мне кажется, что СБ здесь только одна- Е.В. Захарова, гордость и легенда.



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6

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  • 14 | 26.03.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да она бухая с утра.



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  • 15 | 26.03.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Во-во - вот кристально чистый - ОШО!
О себе же пишешь!



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  • 16 | 26.03.2020, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Александра
@Alexandra_81_22
·
7 ч
Наш директор сказал - кто боится коронавируса, пишите заявление и бойтесь дома, а мы наберём храбрых. Ну что Вова, съел, наш босс поглавнее тебя будет!



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  • 17 | 26.03.2020, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Про 13% налога с процентов по вкладам от 1 миллиона и выше:

Станислав
@MoscowStanislav

То есть я правильно всё понял? Люди поверили государству, положили рубли на депозиты, государство обрушило курс рубля, так что люди потеряли часть своих денег(напомню, что доллар еще недавно был 60р, а сейчас 80 - примечание моё - Кухарка) и ничего не заработали и теперь ещё за это заплатят? Это охуительная история!
______________________
Ну вот зачем это?! Я понимаю - есть те, у кого сотни миллионов на счетах, но у них-то чаще всего либо в валюте, либо в офшорах и валюте, а есть ведь те же самые пенсы с накоплениями или после продажи какой-то недвиги - на старость... может нужно было хотя бы с 10 миллионов брать эти 13% с начисленных банковских процентов, а не с одного?!



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  • Участник
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  • 18 | 26.03.2020, 12:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14164 | Рейтинг: -2037
Ну вот зачем это?! Я понимаю - есть те, у кого сотни миллионов на счетах, но у них-то чаще всего либо в валюте, либо в офшорах и валюте, а есть ведь те же самые пенсы с накоплениями или после продажи какой-то недвиги - на старость... может нужно было хотя бы с 10 миллионов брать эти 13% с начисленных банковских процентов, а не с одного?!
___________________________________________
Если тебе миллион накапал только процентами, то не надо рассказывать, что ты несчастный полуголодный пенсионер.
У нас как не чиновник, так он полунищенское существование влачит.



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  • 19 | 26.03.2020, 12:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Херней - не нужно показывать, что ты идиот - я и так это знаю.

Какой миллион по процентам?!

Сейчас депозиты максимум под 6% - годовых! То есть 60 тысяч в год. Сколько нужно иметь миллионов, чтобы получить доход в 1 миллион?! Сам посчитаешь или сделать это за тебя?

Так вот - пуйло обложил налогом в 13% - не сам миллионный доход по процентам с вклада - а те самые 60 тысяч - ПРОЦЕНТЫ с ОДНОГО миллиона - ну т.е. 60 000 - 13% = 7 800



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  • 20 | 26.03.2020, 12:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14164 | Рейтинг: -2037
Так вот - пуйло обложил налогом в 13% - не сам миллионный доход по процентам с вклада - а те самые 60 тысяч - ПРОЦЕНТЫ с ОДНОГО миллиона - ну т.е. 60 000 - 13% = 7 800
____________________________________________
Возможно, я неправильно понял.
Тогда прошу прощения.
Я не слушал первоисточник.
Нет у меня либеральной привычки ловить каждый вдох, каждое слово Путина.



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