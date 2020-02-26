Очередная разводка ...

Наконец-то, наш президент выступил. Наверное, последним из мировых лидеров. Для сравнения, испанский премьер ежедневно выступает по телевизору и объясняет все, что происходит и планируется.Наш президент долго молчал и делал вид, что вся эта история с коронавирусом нас не касается. Оказалось — касается.Лишь одна мера бесспорна — перенос голосования по Конституции. Неделе каникул народ порадуется, а бизнес — огорчится. Но вот все остальное…Пожалуй, главное чувство от выступления президента — недоумение. Такое впечатление, что ему набрали тонну самых дешевых мер поддержки, отчасти уже и так запланированных. И главное тут — количество мер, а не их эффективность.И сами меры не потрясают воображение.Оплата больничного в размере 1 МРОТ (мин.зарплата) – отлично. Но как на это прожить месяц, особенно больному, которому нужны еще и лекарства…Неужели президент об этом не знает? Да, с оплатой больничных у нас — беда. На них экономят по полной программе. Редко кто получает полный размер своей зарплаты при болезни. Но все же подавать как благодеяние в условиях эпидемии выплату 1 МРОТ за больничный? Да это запоздалое исправление очередного чудовищного провала социальной политики!Семьям с детьми, конечно, надо помогать. И здорово, что они получат дополнительно по 5 тыс. на ребенка. До 3 лет. А потом уже не будут получать эти 5 тыс. Почему? Дети станут дешевле обходиться своим родителям? Их можно будет не кормить или не одевать? Или они сами начнут зарабатывать?Почему в условиях эпидемии Путин собирается помогать только семьям с маленькими детьми? А остальные в другой какой-то стране живут? Разве риски эпидемии не для всех граждан одинаковы? Почему нет мер помощи для всех граждан, вне зависимости от наличия детей до 3 лет?Меры поддержки экономики выглядят еще более странно.Что такое посильная и необременительная процедура банкротства?Отсрочка по налогам — хорошо, но это же только отсрочка. А через 6 месяцев придет налоговая и потребует все ранее не уплаченные налоги сразу? А с каких доходов?Госгарантии и субсидирование — кто их получит? Кто поближе к власти?Как власть поддержит занятость?Кто написал президенту чушь про 2% налога на дивиденды, уходящие за границу? Ставка налога на дивиденды 13% (15% для нерезидентов)...Кто сказал президенту, что процентный доход по вкладам и по долговым бумагам не облагается налогом? Облагается: по депозитам — если % превышает ставку ЦБ, а по долговым инструментам — полностью. Что он тут еще хочет обложить?Почему две последние меры надо срочно обсуждать в составе первоочередных антикризисных дел? Это что, должно создать впечатление социальной справедливости? Типа богатые заплатят за бедных?Лучше пожертвуйте одну – хоть одну! – из своих 17 (30? или сколько их там у вас?) резиденций по всей стране под карантинную больницу, г-н президент. Вот это народ бы понял. А эти ваши хитромудрые и путаные объяснения про допналоги только напрягают публику…Г-н Путин, на 1 февраля 2020 года у федеральных органов власти свободных денег — 15,3 трлн руб., у регионов — еще 2,5 трлн. Грубо говоря, у правительства РФ и Москвы в запасе еще почти по годовому бюджету. Сколько из этих денег вы собираетесь потратить на борьбу с эпидемией и поддержку людей на это время? Почему просто не дать деньги людям, а надо их как-то тайным образом раздать по субсидиям и льготным кредитам тем, кто сможет их получить?Почему вы вообще не рассказали, что уже делается для борьбы с вирусом и что еще планируется?Главное, после выступления президента не остается впечатления, что все мы в одной лодке в бушующем море эпидемии. Что власти действительно делают все, что могут и используют для помощи людям все имеющиеся ресурсы. Наоборот, возникает досадное чувство уверенности, что нас в очередной раз кто-то хочет обмануть.Президент будто специально подчеркнул, что все должны слушаться врачей и органы власти… Есть мы, и есть они. И чем хуже ситуация, чем в большую катастрофу они нас загонят — тем сильнее мы должны их слушаться.Или только нам кажется, что это — путь никуда?