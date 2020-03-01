Пятый подтвержденный случай коронавируса в Башкирии

Как отметили в республиканском Центре эпидемиологии и гигиены, все случаи заболевания среди граждан республики пока только завозные, из-за рубежа.К воскресенью, 29 марта, в Башкортостане подтвердился пятый случай заболевания коронавирусой инфекцией. Об этом сегодня сообщил на ежедневном брифинге в минздраве республики руководитель ведомства Максим Забелин.По данным минздрава, пятый заболевший — студент, обучавшийся с 1 сентября прошлого года во Франции. Он вернулся в Россию из поездки 14 марта, на следующий день прилетел в Уфу и самоизолировался. После сдачи анализов и получения положительного диагноза он был госпитализирован в 4-ю инфекционную больницу Уфы; сейчас проводится его лечение. В ближайшее время минздрав опубликует информацию об авиарейсах, на которых летел заболевший.Ранее сообщалось, что в Башкортостане на протяжении нескольких дней фиксировалось четыре случая заражения коронавирусой инфекцией; в одном случае заболел несовершеннолетний. Как сообщил сегодня Максим Забелин, состояние всех больных "стабильное, удовлетворительное; лечение их проходит без применения специализированной аппаратуры".По данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на режиме самоизоляции в республике находится около четырех тысяч человек из общего числа более 15 тысяч, вернувшихся в последнее время из зарубежных поездок.По данным минздрава РБ, с подозрением на коронавирусную инфекцию в станционарах республики сейчас находятся 97 человека, из них 16 несовершеннолетних.Вчера минздрав республики обратился с настоятельной просьбой к жителям Сибая и Баймакского района РБ, покупавших 22 марта мясо в павильоне №37 на рынке “Воскресный”, срочно сообщить данные о себе в медицинские учреждения. По данным минздрава, у продавцов павильона, которые приехали на рынок из Кизильского района Челябинской области, на днях был подтвержден диагноз заболевания коронавирусной инфекцией в результате их недавней зарубежной поездки. В настоящее время они уже госпитализированы, круг их контактов устанавливается.Напомним, ранее, 27 марта глава республики Радий Хабиров утвердил дополнительные меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Изменения предписывают соблюдать режим самоизоляции на дому, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет. Предписанный режим касается также граждан, имеющих онкологические заболевания, заболевания органов дыхания, эндокринной системы, системы кровообращения (полный перечень – в приложении к указу главы республики).Также, согласно указу, с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа объектов розничной торговли (за исключением аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости, строительными и хозяйственными товарами, организаций, предоставляющих услуги связи, а также зоомагазинов), торгово-развлекательных центров (за исключением расположенных на их территориях аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости, строительными и хозяйственными товарами, организаций, предоставляющих услуги связи, а также зоомагазинов), салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных аналогичных объектов.Мэрия Уфы обратилась к горожанам с просьбой “не стоит покидать пределы города, чтобы навестить родственников, проживающих в других населенных пунктах республики и воздержаться от дальних поездок”. Чиновники также рекомендовали жителям города "не посещать торговые центры и парки, воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей".