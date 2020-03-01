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Пятый подтвержденный случай коронавируса в Башкирии

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Как отметили в республиканском Центре эпидемиологии и гигиены, все случаи заболевания среди граждан республики пока только завозные, из-за рубежа.

Пятый подтвержденный случай коронавируса в Башкирии


К воскресенью, 29 марта, в Башкортостане подтвердился пятый случай заболевания коронавирусой инфекцией. Об этом сегодня сообщил на ежедневном брифинге в минздраве республики руководитель ведомства Максим Забелин.

По данным минздрава, пятый заболевший — студент, обучавшийся с 1 сентября прошлого года во Франции. Он вернулся в Россию из поездки 14 марта, на следующий день прилетел в Уфу и самоизолировался. После сдачи анализов и получения положительного диагноза он был госпитализирован в 4-ю инфекционную больницу Уфы; сейчас проводится его лечение. В ближайшее время минздрав опубликует информацию об авиарейсах, на которых летел заболевший.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане на протяжении нескольких дней фиксировалось четыре случая заражения коронавирусой инфекцией; в одном случае заболел несовершеннолетний. Как сообщил сегодня Максим Забелин, состояние всех больных "стабильное, удовлетворительное; лечение их проходит без применения специализированной аппаратуры".

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на режиме самоизоляции в республике находится около четырех тысяч человек из общего числа более 15 тысяч, вернувшихся в последнее время из зарубежных поездок.

По данным минздрава РБ, с подозрением на коронавирусную инфекцию в станционарах республики сейчас находятся 97 человека, из них 16 несовершеннолетних.

Вчера минздрав республики обратился с настоятельной просьбой к жителям Сибая и Баймакского района РБ, покупавших 22 марта мясо в павильоне №37 на рынке “Воскресный”, срочно сообщить данные о себе в медицинские учреждения. По данным минздрава, у продавцов павильона, которые приехали на рынок из Кизильского района Челябинской области, на днях был подтвержден диагноз заболевания коронавирусной инфекцией в результате их недавней зарубежной поездки. В настоящее время они уже госпитализированы, круг их контактов устанавливается.

Напомним, ранее, 27 марта глава республики Радий Хабиров утвердил дополнительные меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Изменения предписывают соблюдать режим самоизоляции на дому, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет. Предписанный режим касается также граждан, имеющих онкологические заболевания, заболевания органов дыхания, эндокринной системы, системы кровообращения (полный перечень – в приложении к указу главы республики).

Также, согласно указу, с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа объектов розничной торговли (за исключением аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости, строительными и хозяйственными товарами, организаций, предоставляющих услуги связи, а также зоомагазинов), торгово-развлекательных центров (за исключением расположенных на их территориях аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости, строительными и хозяйственными товарами, организаций, предоставляющих услуги связи, а также зоомагазинов), салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных аналогичных объектов.

Мэрия Уфы обратилась к горожанам с просьбой “не стоит покидать пределы города, чтобы навестить родственников, проживающих в других населенных пунктах республики и воздержаться от дальних поездок”. Чиновники также рекомендовали жителям города "не посещать торговые центры и парки, воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей".

Идель.Реалии
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  • 1 | 30.03.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
79 | 29.03.2020, 19:58 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14204 | Рейтинг: -2044,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Италии сейчас плохо.
Италия попросила о помощи. Люди хотят жить.
_____________________________
и о чём же этот фильм? да ни о чём
Корней, я ж не осуждаю помощь италии, я тока говорю - политика лежит в основе, а не само желание помочь. В доказательство этого еще раз привожу пример - а как с помощью Братушкам Сербам дела обстоят?
а никак , потому , что Братушки как-нить сами... а вот ЕС (в виде италии ) нам важнее... Но это уже из психологического теста - кого ты будешь брать в лодку - попа, ученого, беременную, миллионера, друга?
выбор пал на Италию... ну значит это щас важнее, чем братушка Серб. и это всего лишь - ПОЛИТИКА
турк



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  • 2 | 30.03.2020, 13:27 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
Как отметили в республиканском Центре эпидемиологии и гигиены, все случаи заболевания среди граждан республики пока только завозные, из-за рубежа.
===
Об чём и речь!!!

Мы до нормального коронавируса, при такой экологии по ночам, просто не доживём.



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  • 3 | 30.03.2020, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ, ТЫ СТУКАЧ, ТЫ ГОВНО И МРАЗЬ, ТЫ НА З/П У МЕНТОВ, ТВОЁ МЕСТО В НУЖНИКЕ У ГАВРИЛЫ, СОСИ И ПРИЧМОКИВАЙ У ГЕБЕШЕК ТВАРИНА ДЫРЯВАЯ!СКОРО ТЫ СДОХНЕШЬ МРАЗОТА!



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  • # 4 | 30.03.2020, 15:09 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

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  • 5 | 30.03.2020, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
27.03.2020 14:05
Песков: Просьбы Сербии о помощи в борьбе с COVID-19 не останутся без ответа

Если Сербия обратится к России с просьбой о помощи в связи с распространением коронавируса, такая просьба не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что МВД Сербии предложило правительству республики попросить помощи у Москвы в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией​​​.

Песков заявил, что ему точно неизвестно, были ли обращения из Белграда по дипломатическим каналам. "В любом случае, если обращения эти были, я не сомневаюсь, что они не останутся без ответа и без должного внимания, тем более, когда речь идет о такой важной союзнической братской для нас страны, как Сербия", - заявил представитель Кремля.


Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта, в Сербии было зафиксировано 384 инфицированных коронавирусом, по данным университета Джона Хопкинса, к пятнице их число увеличилось до 451 человек.
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__ Официально ещё не поступало просьбы от Сербии к РФ о помощи в борьбе с коронавирусом! Очень Опытный



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  • 6 | 30.03.2020, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
все случаи заболевания среди граждан республики пока только завозные, из-за рубежа.
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________ По РФ уже 25% из заразившихся, заразились внутри страны! Также растёт процент молодёжи среди заразившихся, так что утверждения о том, что это болезнь в основном пожилого возраста, не совсем точны! Очень Опытный



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  • 7 | 30.03.2020, 15:58 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
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  • 8 | 30.03.2020, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
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После покупок на рынке 227 жителей Сибая отправили на самоизоляцию
227 жителей Сибая отправили на самоизоляцию, у всех будут взяты анализы на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на сегодняшнем брифинге.

Напомним, жителей Сибая и Баймакского района, совершавших покупки на рынке «Воскресный», призвали срочно обратиться на горячую линию регионального минздрава. Дело в том, что инфицированные коронавирусом предприниматели из Челябинской области, вернувшиеся из-за рубежа и приехавшие торговать в Башкирию, могли заразить покупателей.
Добавим, что на сегодняшний день в Башкирии пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Под контролем медиков с подозрением на коронавирус находятся 104 человека, из них 17 несовершеннолетних.
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__ Вот сходили за свеженьким мясцом! Очень Опытный



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  • 9 | 30.03.2020, 16:45 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1294 | Рейтинг: +531,5
Очень Опытный(6)! Речь не о том,что молодые заражаются мало,а о том,что смертность выше среди людей старшего возраста... Будь здоров!!!



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  • 10 | 30.03.2020, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 30.03.2020, 16:45 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1294 | Рейтинг: +531,6
Очень Опытный(6)! Речь не о том,что молодые заражаются мало,а о том,что смертность выше среди людей старшего возраста... Будь здоров!!!
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________ Черепаха! Я не про смертность, которая естественно у пожилых гораздо больше! Я про то, что раньше писали, что молодые и дети практически не болеют, а оказалось что это далеко не так, умирают даже младенцы! Из-за того, что так писали, многие молодые и говорят, что нам это не грозит и плюют на все предостережения! А потом от них заболевают и умирают пожилые! Вам тоже здоровья и остерегайтесь лишних контактов! По интернету не передаётся! Очень Опытный



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  • 11 | 30.03.2020, 18:51 | Автор: Не зарегистрирован
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В США потребовали от Китая 20 триллионов долларов из-за коронавируса
29 марта 2020, 21:22
В США подали на Китай в суд и потребовали взыскать 20 триллионов долларов. Коллективный иск в суд Техаса подали правозащитники из Freedom Watch, пишет МК.

Однако пока все суды в Соединенных Штатах приостановили работу как раз из-за пандемии COVID-19.

Ранее в Китае сообщили, что удалось остановить распространение нового типа коронавируса.

Между тем число погибших от коронавируса во всем мире на утро 29 марта составило 30 852 человека.
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__ Кому война, а кому мать родна! Под шумок можно и весь свой госдолг на Китай перекинуть и заставить выплачивать! Очень Опытный



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  • # 12 | 30.03.2020, 21:10 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

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  • # 13 | 30.03.2020, 21:10 | Автор: юнг
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  • # 14 | 30.03.2020, 21:10 | Автор: юнг
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  • 15 | 30.03.2020, 22:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Стукачёк обдрищенный
Сербия обратилась к России с запросом о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте сербского министерства иностранных дел.

Запрос был сделан в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Сербии и России Ивицы Дачича и Сергея Лаврова. В частности, сербская сторона просит о помощи с приобретением дополнительного медицинского оборудования, потребность в котором возникнет при внезапном увеличении числа пациентов с коронавирусом.
турк



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