Теперь штрафовать вас сможет каждая собака

Радий Хабиров наделил чиновников полномочиями штрафовать за нарушение режима угрозы возникновения ЧС.Согласно указа главы республики, чиновники 15 ведомств могут штрафовать жителей, нарушивших режим. Это министры и председатели комитетов, руководители отделов, советники, специалисты Минздрава, Минземимущества, Минлесхоза, Минсельхоза, Минэкологии, Минспорта, Минтруда, Госкомюстиции, Госжилнадзора, Госстроя, Госкомторговли, Гострансв, ГКЧС, Гостехнадзора, Управления ветеринарии.Согласно статьи 20.6.1 КОАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», несоблюдение режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.