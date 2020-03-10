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Теперь штрафовать вас сможет каждая собака

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Радий Хабиров наделил чиновников полномочиями штрафовать за нарушение режима угрозы возникновения ЧС.

Теперь штрафовать вас сможет каждая собака


Согласно указа главы республики, чиновники 15 ведомств могут штрафовать жителей, нарушивших режим. Это министры и председатели комитетов, руководители отделов, советники, специалисты Минздрава, Минземимущества, Минлесхоза, Минсельхоза, Минэкологии, Минспорта, Минтруда, Госкомюстиции, Госжилнадзора, Госстроя, Госкомторговли, Гострансв, ГКЧС, Гостехнадзора, Управления ветеринарии.

Согласно статьи 20.6.1 КОАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», несоблюдение режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Эхо Москвы
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  • 1 | 07.04.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласно указа главы республики, чиновники 15 ведомств могут штрафовать жителей, нарушивших режим.
====================================
Гадий в своем амплуа,- вместо того чтобы дать указание этим чиновникам разработать конкретные меры помощи населению в периуд эпидемии,он дает указание на террор этого населения. По вилемуму он решил примерить мундир диктатора...
Люди проснитесь из вас хотят сделать рабов!!!!
Кстати: "Идеальный раб тот кто не думает что он раб"



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  • 2 | 07.04.2020, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главное чтобы когда Путина "уйдут" он не оставил наместника. При ином варианте эРэФия как страна может прекратить существование...к сожалению...
Хотя этому народу всё побоку. В прошлом столетии этот народ дважды умудрился грохнуть свою же страну без всякого содействия извне...и Всё этому народу нипочем, тех кто идёт супротив неправедной власти этот народ пинает стукачит и, ненавидит, но потом "недоумевает почему в бурде под названием суп плавает одиноко сваренная муха"...С.Н. Паркинсон.



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  • 3 | 07.04.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищи, поймите. Россия великая держава с крупным деятелем международного масштаба во главе. Этому деятелю не по чину заниматься экономикой России. Но как руководитель великой державы, он занимается великими делами на международном масштабе - помогает Сирии, Венесуэле, нищей Италии, Сербии, США. А для всего этого нужны средства, деньги. На налогах щас особо не сваришь, вот и приходится вводить штрафную экономику для помощи этим странам.



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  • 4 | 07.04.2020, 10:21 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39840 | Рейтинг: +5193,1
Я оптимист, и уверен, что раба галерного скоро схватит Кондратий!



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  • 5 | 07.04.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я оптимист, и уверен, что раба галерного скоро схватит Кондратий!
*********
У меня создалось впечатление, что вы не будете долго горевать, если подобное случится. Ведь сказано (и великим Володиным): есть Путин- есть Россия, нет Путина - нет России. Ну что-то вроде этого.



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  • 6 | 07.04.2020, 10:38 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39840 | Рейтинг: +5193,1
Равиль Шарипов, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии больницы №8 Г.Уфы:

Здесь врачи пройдут обработку, избавятся от спецкостюма и примут душ. Находиться в противочумном облачение всю смену крайне тяжело. Более того, врачи будут вынуждены носить памперсы – сходить в туалет будет невозможно.
=========================================================
....Хотелось бы услышать мнение "смотрящей-бабы Лены" и её дружка-придурка, Калатун-ебая, по поводу работы врачей в памперсах.



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  • 7 | 07.04.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кстати: "Идеальный раб тот кто не думает что он раб"
--------------------------------
А ты раб?



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  • 8 | 07.04.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Хочется всё-таки некоторым повторить ельцинский период, тогда глотали суверенитет полными ложками.



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  • 9 | 07.04.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 07.04.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочется всё-таки некоторым повторить ельцинский период, тогда глотали суверенитет полными ложками.
___________________
А. С. Пушкин был знатоком человеческих душ, а его "Сказка о золотой рыбке" это сказка о Юнге, Кухарке и ещё некоторых местных обитателях с завышенной самооценкой и пониженным интеллектуальным уровнем.
Хорошо, что они ничего не решают и не значат в этом мире, а то давно бы всем нам сидеть у разбитого корыта.



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  • 10 | 07.04.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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4 Юнг
Я рад разделить с вами ваш оптимизм. Но профессор Соловей предостерегает что при нынешнем этапе развития науки человек может жить, практически, вечно. Привет старушкам бабе Люсе и бабушке Кабаевой...



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  • 11 | 07.04.2020, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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7
Неча хвалить Путина с его МРОТом ниже пайка немецких военнопленных осени 1941 страшного годочка

Если это не рабство то это фашизм. А народу от этих словоиспражнений ничуть не легче.



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  • # 12 | 07.04.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 13 | 07.04.2020, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67771 | Рейтинг: +11994,4
По вилемуму он решил примерить мундир диктатора...
_________________________________
Вы для себя Омерику открываете? Именно он таков - авторитарен и без мозгов.


Люди проснитесь из вас хотят сделать рабов!!!!
_______________________________
УПС! А когда россияне рабами-то не были? Была попытка с конца 80-х(гласность и т.д.) до конца 90-х - но времени не хватило, чтобы основная масса выдавила из себя хотя бы каплю рабского менталитета.
Те, кто и ДО рабом не был - те так и остались людьми свободными и в суждениях, и в мышлении, и в поведении.
Но нас - не более 2%. Еще процентов 10-12 - полурабы.



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  • 14 | 07.04.2020, 13:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67771 | Рейтинг: +11994,4
Юрист: Администрация РКБ в Уфе без предупреждения закрыла 100 человек в стационаре без объяснений, сбежав через окно
Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе 6 апреля закрылась на карантин в связи с распространением коронавируса. Администрация больницы без предупреждения закрыла всех медиков, более 100 человек, не ознакомив их с постановлением, на основании которого их подвергли ограничению свободы. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист, представляющий интересы врачей, отметив, что при закрытии больницы на карантин, сама администрация сбегала через окно.
«Все врачи и медперсонал, а это более 100 человек, были закрыты без предупреждения в больнице, где объявили карантин. Врачей до сих пор не ознакомили с постановлением главного санитарного врача республики Башкортостан, на основании которого их якобы подвергли ограничению свободы», — рассказал юрист.
«Закрыли все отделения, запретили перемещаться по территории больницы под страхом уголовной ответственности. При этом администрация не удосужилась врачей обеспечить нормальным питанием и местами, где они могли бы ночевать», — рассказал юрист.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в данной больнице начала развиваться еще на прошлой неделе, но администрация больницы не предприняла ничего, даже не обеспечивала врачей необходимыми защитными средствами.
«Тесты у подозрительных больных не делались. Решение закрыть больницу на карантин они приняли, когда все врачи вышли в понедельник на работу. При этом сама администрация сбегала через окно. После чего на связь с закрытыми врачами администрация не выходила очень долго. В этой ситуации администрация пытается обвинить самих врачей – то, что они допустили распространение вируса. Это называется – с больной головы на здоровую», — отметил юрист
____________________________________________
СРАдий с Забелиным обосрались на всю страну и даже на весь мир!



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  • 15 | 07.04.2020, 14:04 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39840 | Рейтинг: +5193,1
А еще мы в США гуманитарную помощь отправляем :( Деньги, наверняка, наличные вывозили ).



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  • 16 | 07.04.2020, 14:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67771 | Рейтинг: +11994,4
В Башкирии умерла женщина с коронавирусом
Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров. Пожилая женщина проходила лечение в РКБ им. Куватова более двух месяцев. У нее был сахарный диабет и обширный ишемический инсульт.

Состояние пациентки, по словам Хабирова, было тяжелое — хронические заболевания, перенесенная ампутация бедра, гнойный процесс и застойная пневмония. При вскрытии у нее взяли анализ и выяснили, что она была больна коронавирусом. По данным главы региона, причиной смерти стал не он, а отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов, однако теперь все те, кто контактировал с умершей женщиной, обязаны оставаться в РКБ на карантине.

Кроме того, Хабиров рассказал, что обнаружен еще один носитель болезни — женщина, приехавшая из Турции. Один из заболевших вирусом ранее сегодня выписан из больницы. Таким образом, в республике выявлено 12 случаев заражения вирусом.

Хабиров отметил, что в ближайшее время увеличится количество тестов, а, значит, вырастет число зараженных, и призвал соблюдать режим самоизоляции.
______________________________________________
Ну то есть - ее еще и заразили коронавирусом в РБК!!!!
Ну да - не он причина, конечно... кто бы сомневался.
Про последнюю каплю - не слышали, нет...

До чего же лжива наша власть!
Когда мама умерла от рака надпочечника с метастазами во все внутренние органы - ей тоже в заключении о смерти написали - почечная, легочная и сердечная недостаточность. Про онкологию 4 стадии - ни пол-словечка!
Не было никакой онкологии! А отчего эти все недостаточности - да ХЗ, может она съела чего...



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  • 17 | 07.04.2020, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67771 | Рейтинг: +11994,4
А еще мы в США гуманитарную помощь отправляем
______________________________
Старый пидорас по кличке доцент, хотя и отирается на сайте Эха Москвы - но видимо по пьянке пропустил то, что никакой гуманитарной помощи мы США не оказывали:

США полностью оплатили груз медицинского оборудования, который был доставлен из России в Нью-Йорк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Белом доме.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/03/04/2020/5e87216b9a79478641b38
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  • 18 | 07.04.2020, 14:30 | Автор: юнг
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6 | 07.04.2020, 14:13 | Автор: Кухарка

......В Башкирии умерла женщина с коронавирусом
причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов...
======================================================
Молодой председательнице домкома=
Есть такая наука= танатология, которую на курсах булгахтеров не проходят.
Так вот, она считает, что причин смерти всего две=остановка сердца и остановка дыхания.
Тээк, что сидела бы ты в своём домкоме , а верхом твоих рассуждений в медицине остаются анализ "лобковых волос" при "износе"!



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  • 19 | 07.04.2020, 14:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67771 | Рейтинг: +11994,4
Евгений Ройзман
@roizmangbn
·
Запомните дети: Одна из главных проблем России, заключается в том, что проверяющих, запрещающих, охраняющих, надзирающих и контролирующих стало больше, чем работающих.



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  • 20 | 07.04.2020, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тех, кто называет государственных служащих собаками, надо не штрафовать, а садить за неуважение к государству! Очень Опытный



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