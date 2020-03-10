Откуда у Разумикина цифровое развитие?

Геннадий Разумикин: «Ключи ни у кого не отбирали, можете поехать куда угодно, но нарушите режим. А мы даем легальный способ».Министр цифрового развития РБ Геннадий Разумикин в утреннем эфире «Эха» прокомментировал старт дистанционного образования. Понедельник показал, что слабым местом цепи оказались учебные сервисы, такие как «Яндекс.Класс». По словам чиновника, они проектировались «не на условия военного времени, а под определенную нагрузку». В моменте на эти сервисы пришло около миллиона пользователей.Однако, вопреки ожиданиям, понедельник не стал критическим днем для провайдеров. Загрузка сетей была на уровне 50-60 процентов от пропускных мощностей. Пиком считается 21 час пятницы, 3 апреля, когда сети работали на 92 процента. Считается, что в этот момент родители пришли в интернет протестировать будущие площадки учебы и открыть аккаунты.Чиновник заметил, что дистанционное обучение в Башкирии используется давно, как школами, так и вузами. Для школы «удаленка» разбита на четыре уровня. Первый — полный онлайн-контакт (через «Скайп» и «Зум») с учениками. Второй уровень — платформы вроде «РЭШ», «Яндекс.Класс». Третий уровень – рассылка учителями кейсов с заданием, после чего ученики отправляют обратно выполненные работы и получают оценки. Четвертый – те, у кого нет доступа к интернету на селе: «бумажные» кейсы развозят педагогами на школьном автобусе раз в 2-3 дня.Между тем...Аналогичный сервис по предварительной регистрации поездок на личном автомобиле, который сейчас разрабатывается для Башкирии, уже работает в Казани.Геннадий Разумикин заметил, что для выезда на машине в период самоизоляции раз в день на 90 минут нужно будет указать цель и время, распечатать заявку или сохранить скриншот в телефоне, и показать инспектору ГИБДД, если остановят.— Ключи ни у кого не отбирали, может поехать куда угодно, но нарушите режим, а мы даем легальный способ, — сказал чиновник.***Несмотря на то что система тестировалась до сегодняшнего дня, многие платформы и видеосервисы все же не выдержали нагрузки и «легли». Родители школьников Башкирии подробно рассказали ProUfu, с какими проблемами они столкнулись.С 6 апреля все школы республики перешли на дистанционную форму обучения. Министерство образования и науки РБ сообщило, что в целом система готова и предусмотрены четыре варианта взаимодействия учителей и учеников. Однако первый день учебы показал, что в большинстве случаев обучающие платформы или зависают, или даже не дают авторизоваться под личным логином и паролем.С утра первого дня учебы школьников уфимские группы в соцсетях начали пестрить гневными комментариями по поводу дистанционного обучения. Лишь некоторые родители заявили, что видеосвязь работает исправно, учеников не выбрасывает из конференций и чатов, и все уроки понедельника прошли гладко. Большинство же родителей из самых разных городов Башкирии, дети которых обучаются на разных платформах, заявили о различных проблемах.Некоторые взрослые не выдержали и вовсе сообщили, что дистанционное обучение – это «полная фигня», а дети будут получать домашнее задание и отправлять его на проверку только через WhatsApp. Нелегко пришлось и учителям, которые вынуждены были вместо подготовленных для дистанционного обучения условий, искать другие варианты общения со своим классом – педагоги всерьез задумались проводить уроки через прямые эфиры во «ВКонтакте», считая главным то, что ученик должен видеть своего учителя.«Полный провал»Уфимка Екатерина накануне первого дня дистанционного обучения тестировала систему дома вместе со своим ребенком. По ее словам, даже в тестовый день все шло не так гладко.- Вчера сайт Учи.ру через раз загружался, сегодня за час до пробного урока смогли зайти, а во время самого урока нет. Электронный дневник, вообще, ошибку выдаёт, – рассказала женщина. – Не у всех родителей есть возможность технически оснастить ребенка для онлайн-обучения. Разумеется, им ни школа, ни Минобразования не помогают.На следующий день после окончания уроков у своего ребенка Екатерина поделилась впечатлениями от первого учебного дня.- Отучились мы. Первый урок русского языка прошел в общем чате класса под диктовку учителя.Полный провал, из-за огромного количества сообщений родителей и детей было сложно найти сообщения учителя. Второй урок математики провалился от слова «совсем»! На Учи.ру из всего класса удалось зайти только одному человеку.Так же, как и на уроке русского языка, нам пришлось учиться по WhatsApp. По литературе нам кинули ссылку, открылась она только у двух людей – у остальных компьютеры не поддерживают такой формат. В итоге нам прочли биографию Маршака и дали выучить стих, его надо будет снять на видео и отослать учителю по WhatsApp. Лично я в шоке от всего этого, – удивлена Екатерина.Уфимская мама считает, что лучший вариант проведения уроков – снимать видеоурок в поддерживаемом формате, где видно и доску, и учителя. А пока их учитель думает над другим способом ведения уроков.«Еще вчера было видно, что ни одна сеть не выдерживает»Неудачным считает первый день обучения и жительница Салавата Ольга. У нее двое детей, второклассник и семиклассник – учиться приходится на разных платформах. Как рассказала Ольга, в выходные учителя проводили пробные уроки – но ничего путного из этого не вышло.- Второклассники обучаются на сайте Учи.ру, Яндекс.Учебник и в системе АИС. Семиклассники используют к этому списку Я.Класс.Сегодня было очень печально, дети были настроены на учебу, они хотели этого и ждали этот день. Со старшим мы так и не смогли зайти ни на один сайт. С другим так же, единственная система, куда мы зашли – Яндекс.Учебник, но через семь минут весь класс вылетел вместе с учителем.Ещё вчера было видно, что ни одна система не выдерживает, зачем это было нужно? Мы пробовали обращаться за помощью, звонили по номеру, нам сказали, что сеть перегружена, напишите данные детей.Учителей я в случившемся не виню, они сами в первый раз в такой ситуации оказались. Я считаю, что отдел образования безответственно подошел к этому вопросу – у них есть штат сотрудников информационного отдела, они должны были понимать, что система не выдержит такого наплыва учеников.Почему не дать возможность учителям выходить в прямой эфир через Instagram или другие соцсети? – возмущается мама школьников.«Это жесть»Уроженка Сибая Наталья – мама первоклассника. В первый день дистанционной учебы ее сын смотрел урок по телеканалу «БСТ». А дочку третьеклассницу и вовсе пришлось отправить к бабушке – благо, та по образованию учитель.- По телевизору учитель был нудным, это жесть. Компьютер у нас как раз вчера сломался, а веб-камеры нет. Даже не собираюсь что-то делать с этим!Учитель сказала хотя бы БСТ посмотреть, обещала потом дать задания. А платформы все «залипли». Скорее всего, все сведется к тому, что будет видеоотчет делать и отсылать. Знаю, что некоторые по скайпу занимаются. Вроде получается. Мы без скайпа. Да и делить на троих – нереально. А в телефоне неудобно. В нашей школе дети из поселка, у них очень медленный интернет… Ладно, я дома, а если дети одни, а родители работают? – удивляется Наталья.Уфимка Аля признается, что они с мужем в современных технологиях не сильны – и первый день учебы был для них нервозным.- Мы нервничали, ребенок в слезы. Долго не могли подключиться, тормозил интернет. Волосы дыбом – и это только первый день. Занимаемся мы с телефона, у нас компьютера нет. Вчера я невольно подслушала разговоры наших детей, они эту учебу серьезно не воспринимают. Говорят: «Делай что хочешь, все ответы в интернете есть».Я считаю, что власти должны были школы подготовить для здоровых детей, провести дезинфекцию. Школа должна быть всегда – это контроль, и важно, когда учитель лицом к лицу дает знания. А тут, кто в носу ковыряется, кто что делает. Это ведь не учеба. Я созванивалась с другими родителями, они хотят в школу, а мы им по учебе ничего объяснить не можем.Отец школьника Станислав из Уфы рассказал, как можно улучшить проведение уроков.- Сегодня с сыном пытался разобраться во всех программах, которые нам рекомендовали для обучения. Я с трудом понимаю – сын вообще не понял.Может, проще поступить? Использую WhatsApp , где учитель создаёт группу с классом. В начале урока присылает ссылку на Youtube-канал, где проводит онлайн 30-минутный урок, а потом еще 10 минут проводит тест по пройденному материалу. Ответы на тест можно скинуть в виде фотографии в WhatsApp.При таком варианте, даже если кто-то что-то не понял, может урок пересмотреть. Оценки и домашнее задание можно проверять в электронных дневниках.У кого все получилось?Несмотря на шквал негативных отзывов о дистанционном обучении, нашлись в республике и те родители, у которых система работала слаженно. Но таких отзывов, к сожалению, на пальцах пересчитать.- Мы учимся в программе Zoom, сегодня подключились 22 ученика и учитель. Все хорошо, – сообщила уфимка Марина.- У сына-восьмиклассника был урок в Zoom, все было отлично. Сидела, слушала химию. Причем у нас интернет с модема и скорость невысокая, – пишет мама Татьяна.- Мы учимся по Скайпу, все нормально у нас, – отвечает Ксения.Что думают чиновникиМинистр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил о проблемах в работе платформ и сервисов по дистанционному обучению школьников. По его словам, многие российские платформы и система АИС не выдержали тестовой нагрузки 5 апреля и «легли». То же самое произошло и сегодня, 6 апреля когда наблюдался одновременно миллион подключений учителей и школьников. В данной ситуации власти республики порекомендовали учителям переходить на электронные кейсы – присылать задания и проверять их с использованием WhatsApp и электронной почты. По словам Хажина, для родителей ограничат вход в систему АИС на период обучения школьников – оценки своих детей они смогут посмотреть вечером. Министр добавил, что подобные проблемы наблюдаются в разных регионах страны. Но платформы видеосвязи Zoom и Skype работают исправно. Радий Хабиров поручил сделать нормальную «не дерганую» систему обучения, иначе, по его словам, текущая ситуация убьет в детях желание учиться.