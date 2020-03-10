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А была надежда

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 28809 | Комментарии: 7
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Стали известны результаты теста Владимира Путина на коронавирус. Недавно руководитель страны общался с зараженным COVID-19.

А была надежда


Вчера стало известно о том, что у главврача московской больницы в поселке Коммунарка Дениса Проценко диагностировали коронавирус. А ранее, 24 марта, медучреждение посещал Владимир Путин, где виделся с Проценко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил заверить – у Владимира Владимировича все тесты на COVID-19 отрицательные. Помимо того, он регулярно сдает анализы на вирус.

Напомним, на данный момент в России коронавирусом болеют 2337 человек, 121 выздоровели и 22 умерли. В Башкирии же зараженных семь и один выздоровевший.

ПроУфу
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  • 1 | 08.04.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, была у вех надежда, но....



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  • Участник
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  • 2 | 08.04.2020, 09:48 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1526 | Рейтинг: +363,4
Зараза к заразе не пристает. Даже если пристанет его ватниками языками слижут с самых труднодоступных частей кремлевского упыря.



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  • 3 | 08.04.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А была надежда
========================
Почему была?!!
"Надежда умирает последней"6
Во первых тесты несовершенны, и могут ошибаться.
Во вторых, те, кто тестируют, таже (мне так кажется) не очень довольны путиным, и тоже могут "ошибаться"...
Медики даже сталина не спосли, что уж говорить...



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  • 4 | 08.04.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не автники, а холуи около кремля



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  • 5 | 08.04.2020, 10:37 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39847 | Рейтинг: +5190,3
Вова уже решил упасть, "сломать спину" и уехать в любимую Германию на лечение и реабилитацию.
Чемоданчик отдаст Шойге со словами=бейтесь до последнего, а я полежу, отдохну от всех.



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  • 6 | 08.04.2020, 11:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67777 | Рейтинг: +11994,1
Даже, если положительный - у него-то ИВЛ будет с самого первого момента, а может уже по ночам его на него и кладут - кислород ему не помешает, даже если не...



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  • 7 | 08.04.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Книга притчей Соломоновых, охватывающая вопросы знания и жизни ветхозаветных времен, сообщает:

«Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто по­катит вверх камень, к тому он воротит­ся».

В следующей главе Книги притчей, изображая нечестивого и праведника, автор повторяет мысль:

«Совраща­ю­щий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро».

Это изречение было попыткой кратко и емко выразить мудрость, применимую в различных жизненных ситуациях. А по степени его употребления можно сделать вывод, что это выражение было в ходу у народа, и возможно, существовало ещё до того времени, когда его записал мудрец.

В Книге Екклесиаста, в главе, описывающей свойства и поведение мудрого и глупого сказано: «Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто раз­рушает ограду, того ужалит змей». Тот, кто замышляет рискованные и опасные действия ко вреду других, легко может навредить себе.

Эту мысль подтверждают и слова Давида. Процитируем Псалтирь:

«Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил: злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя».

Давид, терпящий гонения от своих врагов уверен в том, что их злоба и злодейства обратятся против них. И чем сильнее ненависть к Давиду, тем страшнее будет нечестивцу кара от Бога. Это выражение встречается в Псалтири многократно и заключает в себе мысль неизбежной расплаты за неправедные мысли или дела.
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__ Это информация к размышлению! Очень Опытный



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