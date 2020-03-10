А была надежда ...

Стали известны результаты теста Владимира Путина на коронавирус. Недавно руководитель страны общался с зараженным COVID-19.Вчера стало известно о том, что у главврача московской больницы в поселке Коммунарка Дениса Проценко диагностировали коронавирус. А ранее, 24 марта, медучреждение посещал Владимир Путин, где виделся с Проценко.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил заверить – у Владимира Владимировича все тесты на COVID-19 отрицательные. Помимо того, он регулярно сдает анализы на вирус.Напомним, на данный момент в России коронавирусом болеют 2337 человек, 121 выздоровели и 22 умерли. В Башкирии же зараженных семь и один выздоровевший.