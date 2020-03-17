Буркин: «Мы должны осознать, что интересы нации и той кучки людей, которые нами управляют, полностью расходятся. Нам с ними не по пути»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
НОД: Антинародная простит ...

Старая пластинка этой сволочи даже для ватников уже не работает. Смени ...
  Рейтинг: +6  natall

Юрий Фельштинский. Путин ...

Всё верно. Грустно, но это так. Мирно он не уйдёт. Но мы знаем, что на ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Когда органы работают пра ...

Когда не чего сказать людям, всегда подойдет: терроризм, экстремизм, н ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Придворный эскулап ...

Главврача РКБ Уфы поддержал Леонид Рошаль. Он выступил против проверки ...
  15.04.2020   37093    0

«Чистая» больница для ...

Уфимцы задались вопросом, почему больница для госслужащих не стала госпитальной ...
  15.04.2020   41238    0

Ялалов снова отжигает: ...

Сенатор от Башкирии Ирек Ялалов посетовал на то, что на фоне темы с обнулением ...
  15.04.2020   38962    0

Очередная подлость ...

Госдума этого созыва решила пробить дно. Устроить праздник в день памяти. 3 ...
  15.04.2020   37210    0

Буркин: «Мы должны ...

Дорогие друзья, масштабы бедствия в наших больницах можно понять только, ...
  14.04.2020   24486    36

Последние публикации
Придворный эскулап ...

Главврача РКБ Уфы поддержал Леонид Рошаль. Он выступил против проверки ...
  15.04.2020   31877    0

«Чистая» больница для ...

Уфимцы задались вопросом, почему больница для госслужащих не стала госпитальной ...
  15.04.2020   18778    0

Ялалов снова отжигает: ...

Сенатор от Башкирии Ирек Ялалов посетовал на то, что на фоне темы с обнулением ...
  15.04.2020   34556    0

Очередная подлость ...

Госдума этого созыва решила пробить дно. Устроить праздник в день памяти. 3 ...
  15.04.2020   13953    0

Буркин: «Мы должны ...

Дорогие друзья, масштабы бедствия в наших больницах можно понять только, ...
  14.04.2020   40192    36

Ответит ли Забелин за ...

Путин назвал вспышки COVID-19 в некоторых регионах результатом разгильдяйства. ...
  14.04.2020   29409    43

Ожидаем посадки ...

По версии некоторых врачей, опасная ситуация там развивалась около месяца. ...
  14.04.2020   41227    51

Население сверхдержавы: ...

Когда президент страны впервые объявил о введении нерабочих дней с сохранением ...
  14.04.2020   37663    5

Дурная слава Башкирии на ...

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале обсудили положение дел в ...
  14.04.2020   16907    14

Только БОМЖи пока не ...

Число штрафующих за нарушение «самоизоляции» ведомств в Башкирии увеличено до ...
  14.04.2020   40393    8

Читаемое за месяц
Карманный суд разрешил ...

Ну вот мы и прошли очередной этап затеянной с нами игры — Конституционный суд ...
  17.03.2020   31974    56

Нужна не комиссия, а ...

Оксана Савченко предложила Радию Хабирову создать в правительстве комиссию по ...
  17.03.2020   35667    24

Щенячья радость и ...

Радий Хабиров пригрозил бизнес-омбудсмену запретом на выступления в ...
  17.03.2020   41400    17

СПЧ-Члену ответили на ...

Уфимские журналисты, политики и общественные деятели бурно отреагировали на ...
  17.03.2020   20133    42

Иконовирус: Лобызание ...

Иконовирус. Защищаться от мировой пандемии Петербург готов, массово целуя ...
  18.03.2020   37648    18

Архив публикаций
Апрель 2020 (78)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)


Буркин: «Мы должны осознать, что интересы нации и той кучки людей, которые нами управляют, полностью расходятся. Нам с ними не по пути»

Оценили
0


Дорогие друзья, масштабы бедствия в наших больницах можно понять только, получая информацию из недр.

Буркин: «Мы должны осознать, что интересы нации и той кучки людей, которые нами управляют, полностью расходятся. Нам с ними не по пути»


То что там происходит, назвать иначе чем преступлением против нации, нельзя. У меня близкие и родственники сидят в РКБ и Демской больнице, они врачи. Так что информацию получаю постоянно. Если коротко — то там совершаются преступления для сокрытия ранее совершенных преступлений.

В целях сохранения своих власти, чинуши идут на искажение и подлоги чего угодно. Им плевать на жизни людей. Вообще на все.

Их главная цель — не борьба с эпидемией, а избежать ответственности за предательство нации. Управленцы больниц и стоящие за ними чиновники, не стесняясь в выражениях, угрожают всем, кто намерен писать в Следственный комитет и прокуратуру (записи и заявления имеются).

Это значит, что, они очень боятся СК. Значит туда надо обращаться массово. И еще меня очень позабавило заявление главврача РКБ о том, что никто из врачей не обратился с заявлением в органы.

Откуда ей могут быть известны эти сведения? К сведению, только сегодня мои сотрудники составили и подали шесть заявлений в СК России от имени врачей РКБ.

Сейчас, друзья, мы должны осознать, что интересы нации и той кучки людей, которые нами управляют, полностью расходятся. Нам с ними не по пути. И еще нам не по пути с кучкой проституточных блогеров, которые пытаются нам объяснить, что происходящее в больницах — норма. Вот где выродки.

До эпидемии я даже предположить не мог, что среди нас такое количеств уродов. Даже осознавая масштабы бедствия, они не не упускают шанса лизнуть.

Что сейчас мы должны делать активно, прежде всего, врачи? Писать и писать массово в СК, в том числе, на имя председателя СК России Бастрыкина.

Ему плевать до башкирской власти — закроет всех без рефлексий.

А самое главное, мы как-то должны добиться внешнего управления нашим здравоохранением. Потому что те люди, которые сидят там сейчас, не в состоянии сделать ничего.

Виталий Буркин, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 14.04.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это значит, что, они очень боятся СК. Значит туда надо обращаться массово.
=====================================
Кого, кого они боятс?!!
Куда, куда надо писать?!!!

А что скажешь на это:

В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы

УФА, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Башкирии.

ВСЕ ОНИ ТАМ ОДНИМ МИРОМ МАЗАЕЫ!!!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.04.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
такой наивняк бля... не ожидал от буркина. писать конечно надо, но не минздрав здесь основняк. а чуть повыше, а вот на 2повыше" у бастрыкина кишка тонка, рефлекснет однозначно.
Ну а письма на минздрав и выборочные посаде = передел собственности . начиная с 2000х... одних олигархов убрал и поставил своих. тож самое будет и здесь , одних уберут . а корень зла то останется
турк



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 14.04.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Друзья! А не начать ли нам акцию "За чистоту УЖа"?
Кто согласен с тем, что нецензурным выражениям не место на УЖе, ваши предложения пишите (bun2005@mail.ru).



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.04.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 тебе придурок заняться нечем, как Х-2... поборись с алкоголем, других то проблем нет
турк



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 14.04.2020, 10:19 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14341 | Рейтинг: -2065,3
До эпидемии я даже предположить не мог, что среди нас такое количеств уродов. Даже осознавая масштабы бедствия, они не не упускают шанса лизнуть.

Что сейчас мы должны делать активно, прежде всего, врачи? Писать и писать массово в СК, в том числе, на имя председателя СК России Бастрыкина.
__________________________________________
А может, всё-таки, врачи, прежде всего, должны лечить и лечить?



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 14.04.2020, 10:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14341 | Рейтинг: -2065,3
3 | 14.04.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Друзья! А не начать ли нам акцию "За чистоту УЖа"?
Кто согласен с тем, что нецензурным выражениям не место на УЖе, ваши предложения пишите (bun2005@mail.ru).
_______________________________________________
А разве запрет на нецензурные выражения и оскорбления не записан в правилах этого сайта?
Вы, вообще, а чём?
Здесь, на этом сайте, за выполнением правил, установленных на этом сайте, следит администратор этого же сайта с помощью назначенных им же модераторов.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 14.04.2020, 10:24 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4103 | Рейтинг: -323,6
Буркин всё правильно говорит. Иначе самих врачей и обвинят в распространении.



Оценили
8

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 14.04.2020, 10:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14341 | Рейтинг: -2065,3
7 | 14.04.2020, 10:24 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4100 | Рейтинг: -323,8

Буркин всё правильно говорит. Иначе самих врачей и обвинят в распространении.
___________________________________________
Правильно говорить мы все умеем.
Особенно после драки.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 14.04.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лечить и лечить, а их зараженных врачей кто будет лечить - эльза сыртланова, вернувшаяся с семьей из США (гадина) или радий??!!, преследующие самих врачей



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 14.04.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров в своем интервью назвал главного врача РКБ Сыртланову настоящим мужчиной, чуть ли героем войны против коронавируса. Такое чувство , что клиенты психушки сбежали. Называть героем человека, который призван лечить людей, а не организовывать биологическую бомбу в главной больнице республике. Ее коллегу из Ставрополья за куда меньшее прегрешения сняли с должности и завели уголовное дело. Уверен Сырланову орденом Салавата Юлаева наградят, как мэра Сибая, называвшего людей экскрементами.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 14.04.2020, 12:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67878 | Рейтинг: +11986,7
Друзья! А не начать ли нам акцию "За чистоту УЖа"?
______________________________
Ты кто такой? Свой сайт создай - и там борись за что хочешь! Если будет с кем.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 14.04.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смелое заявление, но это словеса!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 14.04.2020, 13:22 | Автор: Штырь
    Публикации: 4 | Комментарии: 1183 | Рейтинг: +149,2
Дорогие друзья, масштабы бедствия в наших больницах можно понять только, получая информацию из недр.
===
А оно вам на что надА?
+++
Мировой суд оштрафовал на 15 тысяч рублей 42-летнюю жительницу Звениговского района Марий Эл за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба МВЛ по Марий Эл.

https://www.idelreal.org/a/30550997.html



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 14.04.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.04.2020, 12:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1348 | Комментарии: 67865 | Рейтинг: +11988,5

Друзья! А не начать ли нам акцию "За чистоту УЖа"?
______________________________
Ты кто такой? Свой сайт создай - и там борись за что хочешь! Если будет с кем.
------------------------------
А ты кто такая? Ты этот сайт не создавала? Ты никто и звать тебя кухарка.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 14.04.2020, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мировой суд оштрафовал на 15 тысяч рублей 42-летнюю жительницу Звениговского района Марий Эл за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба МВЛ по Марий Эл.
------------------------------------
Почему в других регионах прокуратура и суды работают как надо, а у нас вола ипут? Почему не оштрафуют лживую клеветницу и администратора этого сайта? Хотя Кухарка же писала, что это поляна ФСБ, вот поэтому их и не трогают.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 14.04.2020, 14:42 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9824 | Рейтинг: -761,9
4 | 14.04.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
3 тебе придурок заняться нечем, как Х-2... поборись с алкоголем, других то проблем нет
турк
+++++++++++++++++++++++++++++++
Тра-та-та-турк шлёпала вонючее ты сам придурок портупейный, и МУДАК непровзойдённый.
Хотя здесь есть ещё большая шушера и хабалка чем ты, это твой взасосная подруга:
10 | 14.04.2020, 12:58 | Автор: Кухарка
______________________________
Ты кто такой? Свой сайт создай - и там борись за что хочешь! Если будет с кем.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Шушера и хабалка Кухерка, это ты без УЖа и прочих Эхов-Перепехов полное ничто, а многие сюды заходящие вполне занятые люди. Ну, да, и даже с желанием высказаться, а здесь ты хабалка и шушера со своми поредевшими шоблятами со всякими своими хамловатыми и вульгарными тупизмами, а ты ещё в активнейшем перетирани труселей ваших со всем грязным бельём с бывшим дружбаном своим Юнге.
Хабалка, если народ всё же уйдёт с УЖа, плюнув на всякие ваши гадости, ты ведь удавишься с потери смысла всей своей гадюшной жизни.
Шушера, только попорбуй удалить этот мой комментарий, я это запишу, как в арифметике "на ум пошло", а будет случай, т.е. время, так вставлю, что запах селёдки уже останется на всю твою малоподвижную жизнь.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 14.04.2020, 14:46 | Автор: Штырь
    Публикации: 4 | Комментарии: 1183 | Рейтинг: +149,2
Всем лекарям, которые закрылись изнутри на карантин платить как безработным.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 14.04.2020, 14:51 | Автор: Штырь
    Публикации: 4 | Комментарии: 1183 | Рейтинг: +149,2
Медицинские работники учреждений здравоохранения (врачи, фельдшеры, медсестры) являются военнообязанными ...
===
А то сытые лекари хотят лечат, а не хотят - закрываются на карантин.

А молодых пацанов в армию гребут не спрашивая их желания и не глядя на вирусы..



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 14.04.2020, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А может, всё-таки, врачи, прежде всего, должны лечить и лечить?

Корней? Но пока-то, как видим, не лечат и не лечат. Результат их лечения плачевный. За себя, за своих родных не боишься такого ЛЕЧЕНИЯ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 14.04.2020, 15:37 | Автор: Штырь
    Публикации: 4 | Комментарии: 1183 | Рейтинг: +149,2
19 | 14.04.2020, 15:19 | Автор: Корней

Если Вы заболеете, куда пойдёте?
===
А действительно, ты куда в таком случае пойдёшь, если все больницы закроют на карантин?



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com