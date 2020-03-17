Буркин: «Мы должны осознать, что интересы нации и той кучки людей, которые нами управляют, полностью расходятся. Нам с ними не по пути»

Дорогие друзья, масштабы бедствия в наших больницах можно понять только, получая информацию из недр.То что там происходит, назвать иначе чем преступлением против нации, нельзя. У меня близкие и родственники сидят в РКБ и Демской больнице, они врачи. Так что информацию получаю постоянно. Если коротко — то там совершаются преступления для сокрытия ранее совершенных преступлений.В целях сохранения своих власти, чинуши идут на искажение и подлоги чего угодно. Им плевать на жизни людей. Вообще на все.Их главная цель — не борьба с эпидемией, а избежать ответственности за предательство нации. Управленцы больниц и стоящие за ними чиновники, не стесняясь в выражениях, угрожают всем, кто намерен писать в Следственный комитет и прокуратуру (записи и заявления имеются).Это значит, что, они очень боятся СК. Значит туда надо обращаться массово. И еще меня очень позабавило заявление главврача РКБ о том, что никто из врачей не обратился с заявлением в органы.Откуда ей могут быть известны эти сведения? К сведению, только сегодня мои сотрудники составили и подали шесть заявлений в СК России от имени врачей РКБ.Сейчас, друзья, мы должны осознать, что интересы нации и той кучки людей, которые нами управляют, полностью расходятся. Нам с ними не по пути. И еще нам не по пути с кучкой проституточных блогеров, которые пытаются нам объяснить, что происходящее в больницах — норма. Вот где выродки.До эпидемии я даже предположить не мог, что среди нас такое количеств уродов. Даже осознавая масштабы бедствия, они не не упускают шанса лизнуть.Что сейчас мы должны делать активно, прежде всего, врачи? Писать и писать массово в СК, в том числе, на имя председателя СК России Бастрыкина.Ему плевать до башкирской власти — закроет всех без рефлексий.А самое главное, мы как-то должны добиться внешнего управления нашим здравоохранением. Потому что те люди, которые сидят там сейчас, не в состоянии сделать ничего.