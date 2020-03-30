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Михайличенко: Вопрос федерализации будет решаться в зависимости от мировых цен на нефть

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I. Руководители регионов постепенно адаптируются к режиму «экстренного федерализма». Главы и губернаторы поняли, что ответственность лежит за них и в краткосрочной перспективе их могут поправить, одернуть, но не снять. Действовать (а главное – принимать решение) приходится в экстренных условиях, а региональные власти к этому не приучены, но сейчас получают отличный опыт.

Михайличенко: Вопрос федерализации будет решаться в зависимости от мировых цен на нефть


II. Губернаторская повестка у большинства губернаторов «реактивная», они борются с имеющимися проблемами. Иными словами, латают дыры, причем далеко не все умело.

III. Лишь несколько руководителей регионов (помимо С. Собянина) пытаются выдвигают федеральные инициативы: А. Алиханов (Калининградская область), Р. Минниханов (Татарстан), А. Беглов (Санкт-Петербург). У многих перед глазами неудачный пример Р. Хабирова (Башкортостан), попытавшегося получить федеральный пиар на инициативе, которая, по сути, была проигнорирована президентом. Фраза В. Путина «хорошо, подумаем» — очень дипломатичный ответ.

IV. На фоне усталости населения от самоизоляции и возможности самим принимать решения внимание административных элит в регионах смещается от «карантинных» мер к экономическим вопросам. Экономику (и без того слабую) в регионах гораздо труднее запустить нежели временно самоизолировать города и субъекты федерации. Элиты не хотят нести огромные финансовые убытки, а людские потери случаются не только при коронавирусе, но и пневмонии. Цинично, но прагматично. Тренд на частичное снятие ограничений и ослабление контроля в регионах будет проявляться все отчетливее.

V. Вопросы посткоронавирусной децентрализации будут решаться в зависимости от экономических возможностей центра (конъюнктура мировых цен на нефть). Если цены будут приемлемые – центр ничего регионам не отдаст. Если же цены будут низкие – центр вынужден будет «федерализировать». И вот тогда локальные идеологии (регионализм, национализм, антимосковские настроения, интересы местных элит и т.д.) упакованные в федеративный дискурс расцветут.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 28.04.2020, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,6
Не будет никакой федерализации - будет еще больше вертикаль.



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  • 2 | 28.04.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.04.2020, 11:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68100 | Рейтинг: +11971,3
Не будет никакой федерализации - будет еще больше вертикаль.
____________________________________
тут я с тобой прав ... а жаль
турк



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  • 3 | 28.04.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не будет никакой федерализации - будет еще больше вертикаль.

Неужели аннулируют национальные республики?



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  • 4 | 28.04.2020, 13:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,6
Неужели аннулируют национальные республики?
___________________________
Не сразу. Укрупнят регионы, объединив с не национальными. Скорее всего после 2024 года, пуйло давно - фактически с самого первого дня взял курс на это... сейчас отъ-ебёт конституцию, а спустя некоторое время - отъ-ебёт уже на этом уровне - и кирдык нацрегионам... рамзанке дырову отдаст весь сев-кавказ за исключением Ставрополья...



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  • 5 | 28.04.2020, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Расея ныне уже без штанов в экономическим и имиджевом плане, не хватало только врагов в лице нерусских народов в внутри империи же.
Хотя, если иметь ввиду, все время все делается только наоборот, то запросто может быть.
Как говорится, если нет проблем, то придумаем



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  • 6 | 28.04.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слушай сюда, убогай ты ненаш, заманал ты уже. Исчезни.



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  • 7 | 28.04.2020, 13:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,6
не хватало только врагов в лице нерусских народов в внутри империи же.
_______________________________________
Врагов - сажают - Диля, например - и на долго... остальных прижимают с помощью судов, Башкорт - белый и пушистый по сравнению с СБМ и кук-буре...
Работа по устранению таких врагов - ведется давным-давно и очень плодотворно - что очень хорошо видно по УЖику: 10 лет назад здесь ТАКОЕ творилось - врагами весь сайт кишел... ну и хде они?
Остатки татнацистов и башнацистов - жалкие ошмётки, да и риторика у них стала куда спокойней...
Кстати - и русских нациков поприжали тоже, чтобы не баламутили... не слыхать нонче уж который год - кумертауского руснацика... да и местные Беляев и его приятель, лидер нац-движения в Уфе - забыла фамилию - Зулька напомнит - тоже схлопнулись... а новых нет...



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  • 8 | 28.04.2020, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.04.2020, 13:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68112 | Рейтинг: +11971
не хватало только врагов в лице нерусских народов в внутри империи же.
_______________________________________
Врагов - сажают - Диля, например - и на долго... остальных прижимают с помощью судов, Башкорт - белый и пушистый по сравнению с СБМ и кук-буре...
=
=
Какой еще "башкорт" ? От Гаппасова чтоль? Вы пустое и провластное это название ставите рядом с СБМ, это было действительно организацией студенческой молодежи. Между прочим, Рахимов все делал чтоб его прикрыть - поскольку рано или поздно они бы ему помешали своровать Башнефтянку



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  • 9 | 28.04.2020, 20:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"""""Михайличенко: Вопрос федерализации будет решаться в зависимости от мировых цен на нефть""""

- Да ничего решаться не будет. Будет полный развал рашки. А мы - поможем!!



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  • 10 | 28.04.2020, 22:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Да ничего решаться не будет. Будет полный развал рашки. А мы - поможем!!

А Мы - по ручкам воровским помощничков - казацкой шашечкой - чем помогать то будеш . Конечно еще ногами тырить попробуеш - ну это извращение.



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