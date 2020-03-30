"""""Михайличенко: Вопрос федерализации будет решаться в зависимости от мировых цен на нефть""""

I. Руководители регионов постепенно адаптируются к режиму «экстренного федерализма». Главы и губернаторы поняли, что ответственность лежит за них и в краткосрочной перспективе их могут поправить, одернуть, но не снять. Действовать (а главное – принимать решение) приходится в экстренных условиях, а региональные власти к этому не приучены, но сейчас получают отличный опыт.II. Губернаторская повестка у большинства губернаторов «реактивная», они борются с имеющимися проблемами. Иными словами, латают дыры, причем далеко не все умело.III. Лишь несколько руководителей регионов (помимо С. Собянина) пытаются выдвигают федеральные инициативы: А. Алиханов (Калининградская область), Р. Минниханов (Татарстан), А. Беглов (Санкт-Петербург). У многих перед глазами неудачный пример Р. Хабирова (Башкортостан), попытавшегося получить федеральный пиар на инициативе, которая, по сути, была проигнорирована президентом. Фраза В. Путина «хорошо, подумаем» — очень дипломатичный ответ.IV. На фоне усталости населения от самоизоляции и возможности самим принимать решения внимание административных элит в регионах смещается от «карантинных» мер к экономическим вопросам. Экономику (и без того слабую) в регионах гораздо труднее запустить нежели временно самоизолировать города и субъекты федерации. Элиты не хотят нести огромные финансовые убытки, а людские потери случаются не только при коронавирусе, но и пневмонии. Цинично, но прагматично. Тренд на частичное снятие ограничений и ослабление контроля в регионах будет проявляться все отчетливее.V. Вопросы посткоронавирусной децентрализации будут решаться в зависимости от экономических возможностей центра (конъюнктура мировых цен на нефть). Если цены будут приемлемые – центр ничего регионам не отдаст. Если же цены будут низкие – центр вынужден будет «федерализировать». И вот тогда локальные идеологии (регионализм, национализм, антимосковские настроения, интересы местных элит и т.д.) упакованные в федеративный дискурс расцветут.