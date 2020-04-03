Алкоголичка проиграла Навальному, даже не начав

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Больше 20 тысяч в день: Х ...

Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал козлом и эк ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Бойко, задорно, с огонько ...

Однако мата на сайте стало в разы меньше. Посылать стали друг друга к ...
  Рейтинг: +4  Штырь

Эфир должен быть только у ...

Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на Эхо Москвы, за то ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Алкоголичка проиграла ...

Навальный победил Захарову, даже не начав дебаты. Была или нет «кремлевская ...
  2.05.2020   35684    28

Впрочем, ничего нового. ...

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза ...
  1.05.2020   14652    73

«Моего папу убили в ...

Его отец поступил в РКБ имени Куватова на плановую операцию. Заведующий ...
  1.05.2020   40601    9

Безнаказанность. Когда ...

Игорь Савельев: «Когда «никто не виноват», у людей создается впечатление, что ...
  1.05.2020   27127    24

Мозаичная мастурбация ...

«Коммерсант»: Демонтирована мозаика с изображением Владимира Путина в главном ...
  1.05.2020   29492    7

Последние публикации
Алкоголичка проиграла ...

Навальный победил Захарову, даже не начав дебаты. Была или нет «кремлевская ...
  2.05.2020   18042    28

Впрочем, ничего нового. ...

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза ...
  1.05.2020   37100    73

«Моего папу убили в ...

Его отец поступил в РКБ имени Куватова на плановую операцию. Заведующий ...
  1.05.2020   28782    9

Безнаказанность. Когда ...

Игорь Савельев: «Когда «никто не виноват», у людей создается впечатление, что ...
  1.05.2020   22852    24

Мозаичная мастурбация ...

«Коммерсант»: Демонтирована мозаика с изображением Владимира Путина в главном ...
  1.05.2020   36881    7

Жить здорово! Патриотка ...

Какой роскошный особняк мы обнаружили. С ума сойти просто. Колонны, сады, ...
  1.05.2020   12152    8

Бог шельму метит? ...

У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. Он сам заявил ...
  1.05.2020   13348    23

Очередной ...

На 58-м году жизни умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил губернатор ...
  1.05.2020   33705    7

Коллектив врачей РКБ ...

Обращение от лица 30 врачей и работников больницы опубликовано в Youtube. Они ...
  30.04.2020   34251    53

Победные песни можно. А ...

Медийные личности республики спели песню «День Победы» на башкирском языке. ...
  30.04.2020   31735    18

Читаемое за месяц
Крысы побежали с ...

Отстраниться от проблем с коронавирусом решили глава Камчатского края, ...
  3.04.2020   19405    12

«Умиление»: На ...

Патриарх Кирилл сегодня объедет Москву с иконой Богородицы во избавление народа ...
  3.04.2020   41249    7

Юрий Фельштинский. Пока ...

Юрий Фельштинский — доктор исторических наук, автор многочисленных работ по ...
  3.04.2020   42355    13

Фёдор Телин: «Есть ...

Фёдор Телин – юрист штаба Навального в Уфе. От чего так себя повёл Путин? ...
  3.04.2020   36258    25

ГИБДД Башкирии начала ...

Стражи порядка не понимают разницу в режиме карантина и самоизоляции. С вечера ...
  3.04.2020   33767    21

Архив публикаций
Май 2020 (8)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)


Алкоголичка проиграла Навальному, даже не начав

Оценили
0


Навальный победил Захарову, даже не начав дебаты. Была или нет «кремлевская игра» с оппозиционером.

Алкоголичка проиграла Навальному, даже не начав


Пока все вменяемые люди чесали пузо на самоизоляции, в политической жизни страны случилось немыслимое: официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала на битву оппозиционера Алексея Навального. Никогда еще Алексей Анатольевич не был так близок к власти. Впрочем, до сих пор не ясно, состоится ли главная (не считая сражения с коронавирусом) схватка года, а также кто и зачем на самом деле затеял эту игру.

Видео:



Как говаривал доктор Хаус, «врут все», поэтому для начала просто изложим хронологию и позиции сторон.

Навальный опубликовал «расследование» про американскую недвижимость доктора Малышевой. Очень яркое и впечатляющее (правда, без указания огромных доходов Малышевой от бизнеса — их позже привели оппозиционеры).

Первый раз, что ли? Никогда это не было поводом для представителей власти подискутировать с Навальным. Даже имя его чиновники стараются не называть. И тут вдруг внезапно нарисовалась Мария Захарова.

В своей соцсети она 30 апреля написала: «Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились?» И вызвала на разговор онлайн, присовокупив: «Ведь струсит».

Навальный не струсил. Ответил, что готов к разговору на любой площадке, попутно отметив, что с «информационной обслугой» он бы общаться не стал, но уж больно «отвратительными» были высказывания Захаровой о путешествующих россиянах.

Мария Захарова обновила запись: «1 мая 2020 прямой разговор».

Политически озабоченные граждане кинулись в ближайший магазин за попкорном, но ситуация начала стремительно меняться.

Сначала Навальный опубликовал сообщение, что дебаты состоятся у него на канале в 17 часов и модератором будет журналист Пивоваров.

Потом Захарова написала: «Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь».

Пивоваров, поняв, что попал под перекрестный огонь, ушел в сторону. По его словам, ему позвонила Любовь Соболь и предложила модерировать онлайн встречу Марии и Алексея. Затем позвонила Мария Захарова, «и мы обсудили возможные темы дебатов». А уже утром «мы снова созвонились с Марией, и она сказала, что отказывается от дебатов с какой-либо модерацией (не именно моей, а вообще). Я передал это Любе Соболь и на этом считаю свое участие исчерпанным».

Навальный написал на странице Захаровой, что готов к разговору без всякой модерации.

Но то ли поезд ушел, то ли к Марии Владмировне кто-то пришел и что-то вкрадчиво сказал. Потому что днем в радиоэфире она изложила свою позицию. Ни о каких дебатах, которые выдумала сторона Навального, речь не идет, она хотела только прямого разговора. Ей стали ставить условия, что обсуждать можно только одну тему — ее слова о безответственных россиянах. Это всё — шулерство.

Не согласилась Захарова на разговор с Навальным, даже когда главред радио предложил свои гарантии отсутствия модерации и какого-либо вмешательства. Поскольку, мол, тоже самое обсуждали с Пивоваровым, а вылилось это в «шулерство». Но не согласилась тоже как-то странно — окончательное «нет» или «да» из ее уст так и не прозвучало.

Рискну высказать предположение — никакой черной кошки в темной комнате не было. И никакой «кремлевской игры» тоже. Предположение, что Навального хотели «замочить» с помощью действительно умной, бойкой и резкой Захаровой, снабдив ее каким-то убойным компроматом, - конечно, красивое. Но сложное.

Гораздо проще предположить (почитав и послушав участников процесса), что Захарову и правда достали оскорбления со стороны Навального и она вспылила. Со стороны оппозиционера тоже поначалу заосторожничали и стали выставлять условия. Это удачно совпало с моментом, когда к Марии Владимировне вернулось (или ей вернули, кто знает) здравомыслие, и дало ей возможность отказаться от затеи.

Навальный, кстати, в плюсе. Ведь если не разбираться деталях (а публика этого терпеть не может), выглядит это так, что он переиграл кремлевского чиновника. Захарова, мол, испугалась и слилась. В таких фокусах Алексей Анатольевич действительно крут.

МК
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 02.05.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рабинович пришел собеседование шоб устроиться на работу. Директор фирмы задает разные вопросы, Рабинович бодро отвечает. И, наконец, директор задает серьезный в России вопрос: пьете? Рабинович задумался: если скажу шо не пью, он поймет шо я вру, скажу пью как и все - откажет в приеме. И ответил: пью, но с отвращением.

Видите, она поморщилась. Значит, пьет с отвращением. То есть не алкоголичка.



Оценили
9

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 02.05.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять лживое утверждение, что Навальный не стоял близко у власти. Помнится, ему сам Руководитель Администрации Президента помог улететь на лечение в Европу, несмотря на условный срок. Также он прибег к помощи к депутатам из Единой России, чтобы выдвинуться в кандидаты в мэры Москвы.Интересная всё-таки биография у товарища Навального.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 02.05.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для обоих есть неприятные темы, а потому понадобился модератор,но почему-то только с одной стороны.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 02.05.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в ОК набирает популярность такой тег - нам нужен сайт на котором будет содержаться инфа о всех выборных чиновниках, а так же назначаемых сверху. О всех периодах работы, когда и за что голосовал, что обещал и что не сделал.
Вне зависимости от личности Навального, пока тока он дает подобный формат
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 02.05.2020, 11:48 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39955 | Рейтинг: +5172,5
39759 | 01.05.2020, 19:54 | Автор: юнг

01 мая 2020 | 17:26
Уж если Манька самого Венедиктова переорала в прямом эфире, то Навальный у неё и слова бы не сумел сказать. Поэтому он правильно поставил условие: должен быть ведущий .Одно слово -базарная баба, что с неё возьмешь. Несчастный наш МИД.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 02.05.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одной стороне потребовалась поддержка в виде модератора чтоб штаны не свалились при дебатах.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 02.05.2020, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68153 | Рейтинг: +11964,5
Провластная МК не смогла не вставить шпильку в конце текста и не пнуть Навального, в общем-то изложив все в правильном хронологическом порядке...
Всё очень просто - бухая(или под дурью) Машка-задириха рванула в бой, а по утру - старшие по званию товарищи ее поправили, да так, что выбора у нее не оставалось - только позорно, с истерикой слиться - вот чисто по-гопнически - "ну чо ты ссышь?! ну иди сюда! Иди!" а сама пятится и прячась за углом орет на всю улицу, чтобы округа слышала: "Да ты зассал! Все видели?! Он зассал! Лёшка ссыкло!" - и стремглав тикать, только пятки в жопу втыкаются...
Ну,а что вы хотите от потомственной дипломатки из пуйло окружения?!

Может кого-то 20 лет назад и порадовала фраза пуйла про мочить в сортире, но для меня это был культурный шок.
Не... конечно же я эту фразу знала, и может быть даже в кругу дворовых и употребляла в далеком отрочестве - но пуйло это произнес будучи не только уже давным-давно взрослым, но и официальным, первым лицом страны, и не среди "своих" в пьяной компании, а на ВЕСЬ МИР!

Да... были хуже времена, но не было подлей.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 02.05.2020, 12:25 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39955 | Рейтинг: +5172,5
Не... конечно же я эту фразу знала, и может быть даже в кругу дворовых и употребляла в далеком отрочестве - ...........
=================================
Однако !.........



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 02.05.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Либерасты страны действуют как наша Кухарка - криком и ложью. Наврать побыстрее и побольше, набрать целый хор лжецов, авось удасться убедить кого. Но верят только сами юнги и кухарки, которые и так все знают заранее.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 02.05.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё очень просто - бухая(или под дурью) Машка-задириха рванула в бой, а по утру

--------------------
Жалко Лешу, с такими сторонниками как Елена Захарова не то что борьбу за власть, в подкидного партейку и то просрешь с треском, зело глупа и криклива!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 02.05.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мария Захарова - Вот бы Мы ему ДААЛИИ ,
ладно он (Навальный ) нас не догнал !



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 02.05.2020, 13:30 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1564 | Рейтинг: +365,8
Машка через кремлевский забор ненашка по пьяне таки решила пободаться с Лешкой. Но отрезвев очконула по полной. Так как и вся власть лживая су чка.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 02.05.2020, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВРАНЬЕ ложь . что меня потрясает.Хамство зашкалило .Песков и эта курица переборщили своих руководителуй
Доколе пипл будет хавать эту ложь . Неужели мы фашисткая Германия, где врал Геббельс с Гитлером , и немцы пошли завоевывть жизненное пространство и что из этого получилось - знают все.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 02.05.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Навальный не струсил. Ответил, что готов к разговору на любой площадке, попутно отметив, что с «информационной обслугой» он бы общаться не стал, но уж больно «отвратительными» были высказывания Захаровой о путешествующих россиянах.
-----------------------
А Навальный себя не считает информационной прислугой? Тогда кто он?

Потом Захарова написала: «Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь».
--------------------------
Конечно трус, никаких сомнений.



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 02.05.2020, 13:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68153 | Рейтинг: +11964,5
Одной стороне потребовалась поддержка в виде модератора чтоб штаны не свалились при дебатах.
_________________________________________
У дебатов есть правила, как и у дуэли. Дебаты - это не просто попи-здеть на кухне, модераторы следят за соблюдением регламента - каждой стороне дается равное время для высказываний, а не так, что кто-то из двоих перебивает другого, орёт, не дает ему вставить слово, несет всё подряд - не по теме дебатов - да-да-да! - тема(ы) дебатов заявляе(ю)тся сразу!

В данном случае - дебаты это дуэль и разумеется, раз они заявлены в публичном пространстве, то и проходить должны публично и по правилам, а не так, как Машке-алкоголичке заблагорассудится.
Если бы она в личку ему написала и предложила батл вдвоем, без свидетелей - эти дебаты и проходили на ее условиях, если бы Навальный на них согласился, а не посла бы найух...

Дебаты (с греч. Διαβαθω — читаю) — чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями, прения между двумя сторонами по актуальным темам. Эта разновидность публичных споров направлена на то, чтобы участники дебатов убедили в своей правоте третью сторону, а не друг друга.

Правила на конкретных дебатах устанавливают для всех. У всех равные возможности и модератор выступает в роли секунданта.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 02.05.2020, 14:59 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4871 | Рейтинг: -741,4
Кухарка, а ты с Захаровой как одна пара сапог, бухарики.... так что не завидуй!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 17 | 02.05.2020, 15:04 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11957 | Рейтинг: -1947,5
Алкоголичка проиграла
-----------

А что, есть железные сведения, что Захарова (не та, что модератор с Уфимского журнала, а из МИДа), реальная алкоголичка?

Заявление серьезное, за слова надо отвечать.

И, чтоб два раза не гонять - если модератор такой как на УЖе, то лучше уж совсем без модератора.

У местных жителей на формулировку "ваш комментарий удален модератором" давно стойкий рефлекс.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 02.05.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 02.05.2020, 12:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68153 | Рейтинг: +11964,3
Провластная МК не смогла не вставить шпильку в конце текста и не пнуть Навального, в общем-то изложив все в правильном хронологическом
====================================================
Кухарка, я насчет этого твоего поста чиркнул антипост.

Почему зажали, почему не выпускаете?


Или не хотите выглядеть тупыми копипастерами?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 02.05.2020, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лидер КНДР вышел на люди.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике. По данным Центрального телеграфного агентства страны, 1 мая он присутствовал на открытии завода по производству удобрений в Сунчхоне (провинция Пхёнан-Намдо), передает "Уралинформбюро".

До этого последний раз северокорейский лидер публично был замечен 11 апреля, когда председательствовал на заседании политбюро правящей Трудовой партии КНДР. При этом 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда - основателя КНДР Ким Ир Сена.

В этой связи в СМИ начали курсировать слухи о смерти Ким Чен Ына или возможной тяжелой болезни 38-летнего политика.

По данным РИА Новости, кадры с церемонии открытия завода по производству удобрений в Сунчхоне, на которых запечатлен Ким Чен Ын, опубликовал в числе прочих официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" и показало Центральное телеграфное агентство КНДР.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А убогая уже два баяна на его поминках порвала! Опять обгадила свои фирменные труселя с вонью на весь УЖ! Одень памперсы, если не можешь терпеть! А лучше перестань постоянно нести пургу! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 02.05.2020, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
22 | 30.04.2020, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 30.04.2020, 14:16 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31427 | Рейтинг: -705,7
«Зарубежная поездка - это серьезное, ответственное и очень рисковое предприятие. Чтобы себя подстраховать, нужно иметь немалую сумму денег или неплохие связи. А сегодня люди ехали в долг - и для них это стало нормой жизни, от которой они не захотели отказываться. Нужно поднимать степень личной ответственности».

У неё властишка-то на уровне говорящей головы. Но когда власть (даже такая) шибает в голову - это клиника.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Зулия! И что же не так сказала здесь М.Захарова? Ездить отдыхать в долг - величайшая глупость! Также как жить в засраной коммуналке и брать кредит на покупку авто за 4-5 млн.р.! Да много ещё можно привести примеров! Про связи только я с ней не согласен! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ У меня вот тоже дебаты сорвались с Зулией! Не ответила она, слилась тихо и без шума! Очень Опытный



Оценили
2

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com