Алкоголичка проиграла Навальному, даже не начав

Навальный победил Захарову, даже не начав дебаты. Была или нет «кремлевская игра» с оппозиционером.Пока все вменяемые люди чесали пузо на самоизоляции, в политической жизни страны случилось немыслимое: официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала на битву оппозиционера Алексея Навального. Никогда еще Алексей Анатольевич не был так близок к власти. Впрочем, до сих пор не ясно, состоится ли главная (не считая сражения с коронавирусом) схватка года, а также кто и зачем на самом деле затеял эту игру.Видео:Как говаривал доктор Хаус, «врут все», поэтому для начала просто изложим хронологию и позиции сторон.Навальный опубликовал «расследование» про американскую недвижимость доктора Малышевой. Очень яркое и впечатляющее (правда, без указания огромных доходов Малышевой от бизнеса — их позже привели оппозиционеры).Первый раз, что ли? Никогда это не было поводом для представителей власти подискутировать с Навальным. Даже имя его чиновники стараются не называть. И тут вдруг внезапно нарисовалась Мария Захарова.В своей соцсети она 30 апреля написала: «Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились?» И вызвала на разговор онлайн, присовокупив: «Ведь струсит».Навальный не струсил. Ответил, что готов к разговору на любой площадке, попутно отметив, что с «информационной обслугой» он бы общаться не стал, но уж больно «отвратительными» были высказывания Захаровой о путешествующих россиянах.Мария Захарова обновила запись: «1 мая 2020 прямой разговор».Политически озабоченные граждане кинулись в ближайший магазин за попкорном, но ситуация начала стремительно меняться.Сначала Навальный опубликовал сообщение, что дебаты состоятся у него на канале в 17 часов и модератором будет журналист Пивоваров.Потом Захарова написала: «Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь».Пивоваров, поняв, что попал под перекрестный огонь, ушел в сторону. По его словам, ему позвонила Любовь Соболь и предложила модерировать онлайн встречу Марии и Алексея. Затем позвонила Мария Захарова, «и мы обсудили возможные темы дебатов». А уже утром «мы снова созвонились с Марией, и она сказала, что отказывается от дебатов с какой-либо модерацией (не именно моей, а вообще). Я передал это Любе Соболь и на этом считаю свое участие исчерпанным».Навальный написал на странице Захаровой, что готов к разговору без всякой модерации.Но то ли поезд ушел, то ли к Марии Владмировне кто-то пришел и что-то вкрадчиво сказал. Потому что днем в радиоэфире она изложила свою позицию. Ни о каких дебатах, которые выдумала сторона Навального, речь не идет, она хотела только прямого разговора. Ей стали ставить условия, что обсуждать можно только одну тему — ее слова о безответственных россиянах. Это всё — шулерство.Не согласилась Захарова на разговор с Навальным, даже когда главред радио предложил свои гарантии отсутствия модерации и какого-либо вмешательства. Поскольку, мол, тоже самое обсуждали с Пивоваровым, а вылилось это в «шулерство». Но не согласилась тоже как-то странно — окончательное «нет» или «да» из ее уст так и не прозвучало.Рискну высказать предположение — никакой черной кошки в темной комнате не было. И никакой «кремлевской игры» тоже. Предположение, что Навального хотели «замочить» с помощью действительно умной, бойкой и резкой Захаровой, снабдив ее каким-то убойным компроматом, - конечно, красивое. Но сложное.Гораздо проще предположить (почитав и послушав участников процесса), что Захарову и правда достали оскорбления со стороны Навального и она вспылила. Со стороны оппозиционера тоже поначалу заосторожничали и стали выставлять условия. Это удачно совпало с моментом, когда к Марии Владимировне вернулось (или ей вернули, кто знает) здравомыслие, и дало ей возможность отказаться от затеи.Навальный, кстати, в плюсе. Ведь если не разбираться деталях (а публика этого терпеть не может), выглядит это так, что он переиграл кремлевского чиновника. Захарова, мол, испугалась и слилась. В таких фокусах Алексей Анатольевич действительно крут.