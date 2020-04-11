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Про что этот день

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А вот про что. Мой дед, старший лейтенант Евсей Дозорцев, погиб 7 октября 1941 года у Черной речки, под Ленинградом, в результате прорыва немцами обороны неподалеку от деревни Гонтовая Липка. Вместе с ним в тот день погибли многие бойцы 2-й минометной роты 477 гвардейского полка, но фамилий погибших в рапорте о произошедшем нет.

Про что этот день


Упомянуты в рапорте — по-разному проявившие себя бойцы Сафонов, Лобачев и Шлык, восемь красноармейцев, взятых немцами в плен вместе в орудием, и трое бойцов, допустивших трусость и панику. Эти трое были расстреляны 10 октября по приговору военного трибунала.

Взяты в плен: Иван Корчан, Константин Хватов, Игнат Наумкин, Мушанбас Туянбаев, Анатолий Рыблов, Степан Пачкуров, Кирилл Мамыкин и Федор Галочкин. Расстреляны: Анатолий Белян (в рапорте ошибочно назван Беланом), Василий Бертенев и капитан Астанов (имени найти не удалось).

Счет расстрелянных в те дни шел на тысячи. Страница со ст. сержантом Беляном и мл. лейтенантом Бертеневым (см.фото) — из середины 35-страничного списка приговоренных военными трибуналами только одной, 54-й армии.

Ничего, кроме позора, не полагалось родным и близким плененных и расстрелянных. Ничего другого не могли они ждать от Сталина, развязавшего вместе с Гитлером эту войну, проспавшего гитлеровское нападение на СССР и обрекшего всех этих людей на кровавое месиво лета и осени 1941 года.

Этот день — день их памяти. Всех, без деления на героев и не-героев. Памяти Евсея Дозорцева, Ивана Корчана, Анатолия Беляна и десятков миллионов других — погибших, искалеченных, угнанных во вражеский плен, расстрелянных своими трибуналами, умерших от истощения и ран. День памяти всех, кого переломала та страшная война. Всех, кто все-таки вытащил на своих плечах ту великую Победу, не давшую свободы им самим.

Вот о чем этот день.

Он — чтобы помянуть их, поклониться их памяти и поклясться вместе со всем миром: никогда больше!

А парады с разгоном облаков за полмиллиарда рублей, сытые артисты, ряженые в гимнастерки, старый гэбист, поющий на балконе, водолазы с портретами и идиотское «можем повторить» — это про другое, совсем про другое.

Про что этот день

Про что этот день

Про что этот день

Про что этот день


Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • 1 | 10.05.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Ничего другого не могли они ждать от Сталина, развязавшего вместе с Гитлером эту войну".
______________________
Вот ведь знает Шендерович, что врёт, но не может не врать, как алкоголик не может не пить.



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  • 2 | 10.05.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побежденных.



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  • 3 | 10.05.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виктор- победитель... Кати Муму!



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  • 4 | 10.05.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перваму: Вот ведь знает Шендерович, что врёт, но не может не врать, как алкоголик не может не пить. Шендерович прав, а ты идиот и такие идиоты и делают "ху@евую" жизнь в стране, когда их много!



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  • 5 | 10.05.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Хотел бы узнать у специалистов, так как сам большим спецом в этом вопросе не являюсь: что за форма на фото у деда Швондеровича? Как я знаю, то у лейтенантов в петлице были кубари, а не звёздочки! Или я не прав? Очень Опытный



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  • 6 | 10.05.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Шендерович врет однозначно ! Евреев на передовые не пускали,утверждаю !!! Мои предки участники ВОВ - они никогда не врали,не лукавили,не подыгрывали никакой власти ,были честнейшими, порядочными ,с чувством собственного достоинства, людьми чести и совести в отличие шендеровичей, венедиктовых, прохоровых, абромовичей... и просих типа
" избранных " ... эти способны переписать и библии,и кораны ,а уж тем более историю в сторону личной выгоды . В итоге только они заполучили десятки тыс долларов из швейцарского банка в качестве пострадавших в войне. Скажите,какой из советских народов и народов других стран (вспомните фильмы про албанских партизан ) не пострадал ??? Каждый четвертый Белоруссии погиб , полтора млн советских солдат - за оборону Сталинграда .Кстати,именно в Сталинград отправили единственный в Советском Союзе Женский эшелон.В Сатинградком полку воевало 7533 женщины,из них 3700 из Башкирии (от 18 до 25 лет девушки) .Вдумайтесь ,включите мозги . Сторонники Шендеровиса ,явно потомки предателей типа Валиди и дезертиров.Ни один потомок настояших участников ВОВ не допустит подобного наглого кощунства.



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  • 7 | 10.05.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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А почему этот Швондерович не радуется, как все нормальные люди, Дню Победы, когда закончился весь этот ужас ВОВ? Или он знает, что его дед имел мечту стать абажуром в доме бюргера, а не срослось? Очень Опытный



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  • 8 | 10.05.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Достали немытые шендеровичи,макаревичи, венедиктовы ... познеры,соловьевы ,кудрины ,станкевичи ,лжеисторики, и лжеученые ... все на одно лицо - лживые, проплаченные, подпевалы и шкуры , окопавшиеся потомки прислужники гитлеровцев и пр.властей (канадских,американских, английских ,польских ...)



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  • 9 | 10.05.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Зная подлый характер этого Швондеровича, хотелось бы прочитать всё донесение военному совету 54 армии, так как оно подозрительно закрыто на половине! Очень Опытный



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5

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  • 10 | 10.05.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 10.05.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шендерович врет однозначно ! Евреев на передовые не пускали,утверждаю !!!
____________________________________________________________
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________ На передовой были и евреи, и цыгане! Очень Опытный



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  • 11 | 10.05.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 10.05.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Ни один потомок настояших участников ВОВ не допустит подобного наглого кощунства.
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____________________________________________________________
________ Эти либерасты маму живую за цент на абажур продадут! Очень Опытный



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  • 12 | 10.05.2020, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватит УЖ вести антисоветскую паразитическую на шее народа шваль печатать .Не устраивает их тут,пусть сматываются в страны второго гражданства, только лишить безвозвратно их российского гражданства ... пусть не забудут прихватить с собой весь состав Останкино,СМИ , "звезд" и прочую продажную тварь .Кстати ,обязательно : Кудрина с Чубайсом и их сторонников. Резко очистимся от воров-олигархов и народ станет более с высоким материальным уровнем жизни.



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  • 13 | 10.05.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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А за расстрелянных пусть Швондерович Венику предъяву кидает: героический дед Веника служил в военном трибунале! Очень Опытный



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  • 14 | 10.05.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
На передовой были и евреи, и цыгане! Очень Опытный-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
--------------------------- были :парикмахеры, снабженцы и штабные . Большинство с погибших снимали золотые зубы и пр.ценности . Про цыган не слышал.



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  • 15 | 10.05.2020, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68204 | Рейтинг: +11952,8
ВОТ ЭТО БОМБИТ В ПУКАНАХ У ПИДОРАСОВ!

ВОТ ЭТО САЛЮТ!!!
ВСЕМ САЛЮТАМ - САЛЮТ!
ГРАНДИОЗНЕЙШИЙ!!!!



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  • 16 | 10.05.2020, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68204 | Рейтинг: +11952,8
Во время войны между Германией и Советским Союзом в 1941-1945 гг. в Красной армии служили по различным подсчетам от 350 до 500 тысяч евреев. Из них погибло около 120 - 142 тысяч человек.



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  • 17 | 10.05.2020, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68204 | Рейтинг: +11952,8
Страна Число евреев в армии
Австралия и Новая Зеландия 3000
Бельгия 7000
Великобритания 62 000
Нидерланды 7000
Греция 13 000
Канада 16 000
Палестинские подразделения в британской армии 35 000
Польша 140 000
СССР 500 000
США 550 000
Франция 46 000
Чехословакия 8000
Южная Африка 10 000
Всего 1 397 000



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  • 18 | 10.05.2020, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 10.05.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На передовой были и евреи, и цыгане! Очень Опытный-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

--------------------------- были :парикмахеры, снабженцы и штабные . Большинство с погибших снимали золотые зубы и пр.ценности . Про цыган не слышал.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Были и на передовой! Очень Опытный



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  • 19 | 10.05.2020, 13:24 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8346 | Рейтинг: +2078,9
Достали немытые шендеровичи,макаревичи, венедиктовы ... познеры,соловьевы ,кудрины ,станкевичи ,лжеисторики, и лжеученые ... все на одно лицо...
___________________________________________
Мдя...
И после этого эти потомки Шариковых ещё будут с пеной у рта утверждать, что коммунизм-сталинизм нельзя ставить на одну доску с фашизмом-гитлеризмом...

Можно. Ещё как можно-близнецы, братья!



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  • 20 | 10.05.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А куда Кац подевался? Может его за разжигание межнациональной розни в Базилевку или Гоголевский тупик засадили? Очень Опытный



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