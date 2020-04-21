Он родился в феврале 1976 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Информационные системы в экономике».
Карьеру начинал экономистом в башкирском отделении Сбербанка. Позже работал аналитиком в инвесткомпании «Башгазинвест», затем вернулся в Сбербанк, где продолжил работу экономистом, главным экономистом. В 2004 году возглавил отдел банка. В 2007 году — управление экономической и социальной политики администрации президента Башкирии. В том же году получил назначение на должность заместителя министра внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства республики.
Должность главы агентства стала вакантной в марте, после того как ее оставил Борис Мелкоедов, управлявший ведомством с 2012 года. В середине марта он возглавил администрацию Зилаирского района.
Агентство по печати и СМИ Башкирии курирует работу издательств «Башкортостан», «Китап», «Белая река», ИД «Республика Башкортостан», ТРК «Башкортостан». Ведомство распределяет госконтракты на освещение деятельности органов власти республики.
Коммерсант
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Новый куратор по макулатуре
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