Новый куратор по макулатуре

Руководителем агентства по печати и СМИ Башкирии назначен, как и прогнозировалось, Максим Ульчев. Распоряжение об этом глава региона Радий Хабиров подписал сегодня, сообщает его пресс-служба. С 2010 года господин Ульчев работал генеральным директором госинформагентства «Башинформ».Он родился в феврале 1976 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Информационные системы в экономике».Карьеру начинал экономистом в башкирском отделении Сбербанка. Позже работал аналитиком в инвесткомпании «Башгазинвест», затем вернулся в Сбербанк, где продолжил работу экономистом, главным экономистом. В 2004 году возглавил отдел банка. В 2007 году — управление экономической и социальной политики администрации президента Башкирии. В том же году получил назначение на должность заместителя министра внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства республики.Должность главы агентства стала вакантной в марте, после того как ее оставил Борис Мелкоедов, управлявший ведомством с 2012 года. В середине марта он возглавил администрацию Зилаирского района.Агентство по печати и СМИ Башкирии курирует работу издательств «Башкортостан», «Китап», «Белая река», ИД «Республика Башкортостан», ТРК «Башкортостан». Ведомство распределяет госконтракты на освещение деятельности органов власти республики.