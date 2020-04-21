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Новый куратор по макулатуре

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Руководителем агентства по печати и СМИ Башкирии назначен, как и прогнозировалось, Максим Ульчев. Распоряжение об этом глава региона Радий Хабиров подписал сегодня, сообщает его пресс-служба. С 2010 года господин Ульчев работал генеральным директором госинформагентства «Башинформ».

Новый куратор по макулатуре


Он родился в феврале 1976 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Информационные системы в экономике».

Карьеру начинал экономистом в башкирском отделении Сбербанка. Позже работал аналитиком в инвесткомпании «Башгазинвест», затем вернулся в Сбербанк, где продолжил работу экономистом, главным экономистом. В 2004 году возглавил отдел банка. В 2007 году — управление экономической и социальной политики администрации президента Башкирии. В том же году получил назначение на должность заместителя министра внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства республики.

Должность главы агентства стала вакантной в марте, после того как ее оставил Борис Мелкоедов, управлявший ведомством с 2012 года. В середине марта он возглавил администрацию Зилаирского района.

Агентство по печати и СМИ Башкирии курирует работу издательств «Башкортостан», «Китап», «Белая река», ИД «Республика Башкортостан», ТРК «Башкортостан». Ведомство распределяет госконтракты на освещение деятельности органов власти республики.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 20.05.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новый куратор по макулатуре
===================================
Из 174 газет прибыльны только 13. При том что, 90% тиража добровольно принудительная !!!!
За год убыток республиканских СМИ составиляет внушительную сумму - около 190 миллионов рублей. И покрывается он не откуда-нибудь, а из республиканского бюджета, то есть из наших с вами карманов.
На эти деньги можно дороги в республике содержать. Или, к примеру, купить для школ автобусы, компьютеры. Или квартир для нуждающихся выделить!
Б А Р Д А К !!!!!



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  • Гость
  •  
  • 2 | 20.05.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.05.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0------------а начинать надо с московской макулатуры с переходом на первый канал , нтв Россия 1 , 2 , 10 , 100 на ...не нужно содержать это пропагандисткое дерьмо



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0

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  • Гость
  •  
  • 3 | 20.05.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкортостан отличается от других регионов России тем, что у нас огромное количество газет, журналов, других СМИ, которые сожержатся за счет госбюджета. Это десятки журналов и газет. Журналы тиражом в несколько сотен экземпляров. В других областях насчитывается государственных СМИ - одна газета и один журнал. Все. Посмотрите статьи бюджета РБ, на СМИ выделяется более двух миллиардов рублей ежегодно. Все пропадает, как в бездонной бочке . Видимо, медицине, образованию деньги уже не нужны. Надо вкладывать деньги в государственные СМИ, чтобы житель республики читая газеты радовался, как распрекрасно у нас живется. Эта система сегодня выглядет, как многослойный пирог. Бесконечные надстройки в виде Башинформа, всевозможных изживших себя ГУПов, в которых сидят начальники различных мастей и калибров. В самом внизу "полевые" работники, печатники, журналисты и т.п.. Республиканским СМИ давным давно требуется реформа, причем координальная. Но руководители этого не хотят. Иначе кто будет распределять миллиарды бюджетных средств. Вот появился новый распорядитель. Только чем он будет лучше жулика и вора Мелкоедова?



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6

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 20.05.2020, 12:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68258 | Рейтинг: +11945,8
Ну таки скушал Борьку Мелкоедова Ростик Мерзагулов...



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2

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  • Участник
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  • 5 | 20.05.2020, 14:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
3 | 20.05.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Башкортостан отличается от других регионов России тем, что у нас огромное количество газет, журналов, других СМИ, которые сожержатся за счет госбюджета. Это десятки журналов и газет. Журналы тиражом в несколько сотен экземпляров.
_____________________________________________-
На самом деле это очень важно. И принципиально.
То, что называют на этом сайте макулатурой, на самом деле являются теми СМИ, которые плохо подконтрольны.
Или совсем не подконтрольны.
Именно ввиду своей многочисленности и малым тиражам.
Те, кто сейчас владеет практически всеми СМИ в стране и даже в мире, хотят сосредоточиться все СМИ в одних только своих руках.
Чтобы выражать, якобы, "общественное мнение".
Они боятся этих небольших СМИ.
Особенно массовости этих небольших и не подконтрольных СМИ.
Эти СМИ могут играть такую же роль, как и листовки во время оккупации.



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  • Участник
  •  
  • 6 | 20.05.2020, 14:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
Если эти небольшие, но массовые СМИ попадут в нужные руки, они способны очень сильно повлиять на так называемое "общественное мнение", которое нам с готовностью предоставляют различные крупные СМИ.



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  • Участник
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  • 7 | 20.05.2020, 15:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
Случись что, интернет вам заблокируют. Или будет он вещать только то, что необходимо хозяевам.
Тоже с крупными СМИ.
Они будут рассказывать только то, что необходимо хозяину.
А небольшие и многочисленные СМИ, когда наступит время "Ч", расскажут правду.
Вспомните историю - как большевики прятали типографии. Шрифты в кувшинах с молоком.
Как фашистские оккупанты охотились за расклейщиками листовок.
Либерасты точно также начали охоту за небольшими, но многочисленными, неподконтрольными им, СМИ.



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