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Главврач, которой пора в тюрьму

  • Опубликовано: ПроУфу | 21.05.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 43745 | Комментарии: 32
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Чем запомнилась самая «экстравагантная» главврач Башкирии Эльза Сыртланова? Сегодня стало известно, что главный врач, которую уже больше месяца считают «хромой уткой», все же покинула должность.

Главврач, которой пора в тюрьму


Биография Сыртлановой полна взлетов, но не падений. Всегда элегантно одетая, отличающаяся экстравагантным поведением и все держащая на контроле женщина-руководитель не раз попадала в сводки ProUfu. Вспомним о самых ярких и интересных моментах.

Скандал с депутатством

В 2015 году ProUfu опубликовал заметку о том, что депутат Городского Совета Эльза Раифовна Сыртланова досрочно и добровольно сложила полномочия. Сделала она это, потому что накануне была назначена заместителем министра здравоохранения РБ. Там же дается предыстория взлета Сыртлановой. До назначения замминистра она работала главным врачом уфимской поликлиники №33, а еще раньше – заместителем главного врача 13-й больницы.

Это назначение тогда уже показало, что лидерские качества Сыртлановой, на наш взгляд, не позволяют ей оставаться на одном месте и заставляют стремиться занять лучшее место под солнцем.

Скандал с «исходом с тонущего корабля»

В декабре 2017 года Сыртланова покинула должность замминистра. С этим связывают скандал, произошедший в поликлинике 13-й больницы, и попавший в федеральную повестку. 10 января 2017 года престарелая пациентка не смогла попасть к рентгенологу из-за нерабочего лифта. Кадры ползущей по лестнице старушки облетели всю страну, а вскоре главный врач Радиф Сабиров был назначен виновным в инциденте и уволен. На его место была назначена Сыртланова. Кто-то говорил, что, мол, подсидела. Но сделаем вид, что в это не верим.

Скандал с молельными комнатами

В 13-й больнице судя по многочисленным отзывам, после появления там Сыртлановой сразу стало очень замечательно, плохих отзывов у больницы не было, все хвалили Эльзу Раифовну, как отличного руководителя.

Вскоре выяснилось, что одним из факторов благоприятного фона стал контракт с фирмой «Вебпространство», которая активно занимается управлением репутации в сети Интернет.

Однако, скандалы все же просачивались в сеть. Например, с молельными комнатами. Их появление в целом было позитивно воспринято многими, но вдруг выяснилось, что в больнице не хватает места для приема пациентов. Так, кто-то из пациентов снял видео с очередями в больнице. Не раз упоминалось, что медучреждению требуется строительство нового крыла.

Была еще одна громкая история – со сломанного стула в коридоре упала пациентка – и умерла.

«А потом зафонил КТ»

После того как Эльза Сыртланова неожиданно покинула кресло главврача 13-й больницы, возникла ситуация, которая снова попала в сводки ProUfu.

История была связана с ремонтом кабинета под КТ-аппарат, купленного в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стены «фонили», а сотрудники предположили, что в штукатурку был «не доложен барий». Впрочем, при осмотре помещения были видны и визуальные «недочеты».

Именно в этот момент – 28 февраля – мы пытались дозвониться до Эльзы Сыртлановой, но, как выяснилось, она была за границей – предположительно, в одной из стран Северной Америки. А в это время во всем мире уже бушевал коронавирус.

Она говорила: «Я не ведьма»

Еще одна история на наш сайт попала в результате жалобы врачей РКБ им. Куватова, куда Эльза Сыртланова пришла руководителем в ноябре 2019 года. Медики пожаловались на совершенно «дикую» ситуацию. Их обращение было опубликовано в открытой электронной приемной Радия Хабирова. В нем написано, что главный врач якобы обливает кофе халаты врачей, а также запрещает пить чай на работе. Главный врач не просто запретила все чайники, а даже прошлась по тумбочкам в поисках ненужных для работы личных и не личных вещей. Заставила выкинуть все цветы, подаренные благодарными пациентами, да и вовсе будто бы запретила принимать любые благодарности от них, кроме словесных.

В обращении к Хабирову медики ее называли «ведьмой», а в неформальной беседе в больнице называли «самоуверенной и самовлюбленной». Слишком неожиданно со своими идеями и нестандартным подходом она ворвалась в РКБ им. Куватова, которое даже прозвали «нагаевским болотом» за 12 лет управления Ринатом Нагаевым.

Единственной заслугой некоторые сотрудники Эльзы Сыртлановой называют повышение доступности медпомощи для сельских жителей, особенно в поликлинике РКБ, за что как раз Радий Хабиров не раз критиковал Нагаева. Так, один из врачей рассказал, что сотрудникам было дано указание оставаться до последнего пациента, даже если больной не успел прийти вовремя на прием, нужно было ждать его, а если тот все же не явился, то позвонить и узнать, в чем дело, либо перенаправить его другому специалисту. Также в числе положительных моментов можно отметить открытость Эльзы Сыртлановой, как главного врача, для СМИ.

Скандал в РКБ

Все резко изменилось 6 апреля. То, что произошло тогда в РКБ им. Куватова превзошло все скандальные ситуации, связанные с Эльзой Сыртлановой. В Республиканской клинической больнице возник крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией, и медучреждение закрылось на карантин. Ситуация разворачивалась стремительно и, по мнению экспертов, вышла из-под контроля. Зараженными оказались медики и десятки пациентов.

Почти сразу заведующая отделением ревматологии Римма Камалова дала интервью нескольким изданиям, в котором заявила, что о появлении странной пневмонии в больнице как минимум за две-три недели до карантина докладывалось главврачу, но, по словам медиков, информация игнорировалась, а сотрудникам советовали лучше работать.

В интервью «Эхо Москвы» Сыртланова подтвердила, что была за границей (в феврале) в то время, когда все готовили больницы к коронавирусу. Роспотребнадзор заявил, что «нулевой пациент» в больнице появился примерно в феврале. Следком региона организовал доследственную проверку по признакам халатности руководства медучреждения.

Как бы то ни было, больница стала известна на всю страну. На карантин в медучреждении оказались заперты около 1200 человек, половина из которых – врачи, которые были не готовы к такому повороту событий. Около 30 медиков записали видеообращение к Путину с просьбой дать правовую оценку действиям руководства больницы.

В фон ушла история с видео, в котором сотрудников отдела закупов заподозрили в том, что они выносят оборудование из больницы. Как нам подтвердил источник, отдел закупов действительно после объявления в больнице карантина покинул стены учреждения. Пожалуй, это был самый «любимый отдел» Эльзы Сыртлановой, который прибыл с ней из 13-й больницы. Однако, это уже совсем другая история, которую лучше всего смогут описать в своих делах наши доблестные правоохранители.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 21.05.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главврач, которой пора в тюрьму
==================================
Интересно кто её покрывает (в прямом и переносном смысле)?!
Ведь с таким шлейфом преступлений, она должна иметь статус рецидевистки со всеми вытекающими последствиями!



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6

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  • 2 | 21.05.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каким местом она добивалась успехов не понятно,но думаю,что это место уже ушло в прошлое дремучее ,невостребованное .



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  • 3 | 21.05.2020, 12:00 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1505 | Рейтинг: +739,3
Организаторы неприятного сюрприза неизвестны.
После увольнения из РКБ имени Куватова главврач Эльза Сыртланова должна была занять пост руководителя в 38 поликлинике. Однако от должности она отказалась, а на новое место работы не вышла.

Между тем в поликлинику пришла курьерская доставка. Оказалась она безрадостной. Привезены были 10 гвоздик, перевязанных черной лентой. Неприятная посылка возмутила сотрудников поликлиники. Найти дарителя на данный момент не удалось.
https://www.proural.info/society/eks-glavvrachu-rkb-elzu-syr
tlanovu-podarili-10-gvozdik/

Думаю и двух было бы дастаточно, балуют её))



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7

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  • 4 | 21.05.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такой шабаш устроили, кто-то ее явно заказал на радость кухарке.



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5

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  • 5 | 21.05.2020, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка и так и сяк старается, сперва анонимно, потом клонами, скоро сама выйдет с вентилятором. Калатун с резусом набрасывать будут.



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5

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  • 6 | 21.05.2020, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68266 | Рейтинг: +11944,2
Вчера в почту прислали:

В апреле 2020 года медицинская карьера Эльзы оказалась под угрозой. Выяснилось, что женщина поспособствовала распространению вируса COVID-19 на территории своей больницы и за ее пределами. Следственный комитет выяснил, что Сыртланова скрыла истинные данные о распространении коронавируса в больнице. На протяжении двух месяцев пациенты учреждения лечились без каких-либо дополнительных средств защиты и профилактики коронавирусной инфекции, а затем выписывались и разъезжались по разным районам Башкирии, в тайне для самих себя будучи потенциальными (а зачастую и реальными) носителями COVID-19. Это, уверяет следствие, стало причиной массового распространения коронавируса в Республике Башкортостан.
ОТСЮДА:
https://mega-stars.ru/other/sirtlanova_elza_raifovna.php

Еще:
Эльзу Сыртланову обменяли на вертолеты.
Будущее КУМАПо напрямую зависит от Казанского вертолетного завода, которым руководит Юрий Леонидович Пустовгаров. Он когда то был крупным чиновником в Башкортостане, а теперь возглавляет один из пяти вертолетных заводов в России, который входит в холждинг вертолеты России. КУМАПо превратился в обьединение комплектатор, чья судьба напрямую зависит от Казанского вертолетного завода, то есть от Пустовгарова и его решений.
По нашим данным вторая дочь Эльзы Сыртлановой является их общим ребенком, и ее отец как раз таки Юрий Леонидович Пустовгаров.
Поэтому Эльзу Сыртланову спасают от уголовного преследования всеми возможными способами, и скорее всего бывший главврач РКБ им. Куватова будет работать в одном из министерств.
То как Хабиров защищал Эльзу Сыртланову связано только с Юрием Пустовгаровым.

Юрий Леонидович Пустовгаров трудится в Ростехе

Чуть ниже - о нем...



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 7 | 21.05.2020, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68266 | Рейтинг: +11944,2
КАК ВОР И МОШЕННИК МОЖЕТ ВОЗГЛАВЛЯТЬ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ПАЛАТУ?

bashpravda
6 июня, 2012

Пустовгаров Юрий Леонидович, родился в 1964 г. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт, инженер-металлург.
1986–1993 – инженер-технолог, зам. начальника цеха, начальник технологического бюро Уфимского моторостроительного производственного объединения, 1993–2006 – начальник цеха, начальник планово-экономического отдела, зам. генерального директора, технический директор, генеральный директор ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение». 2006 – заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и промышленности РБ.
2006–2009 – заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ, 2009–2010 – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан.
С 29 апреля 2011 года – президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан, лучший инженерно-технический работник объединения.

Все бы хорошо, если в биографии у господина Пустовгарова не было бы черных пятен:
незаконная приватизация ОАО «Уфимское мотостроительное объединение» (УМПО) и беспрецедентный проект по «выкачиванию» денег из казны с бывшим премьером Сарбаевым, известный как строительство «Юмагузинского водохранилища».

Также правоохранительным органам еще предстоит разобраться в приватизации ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение". В результате сложной финансовой схемы промышленная компания федерального уровня была за бесценок передана в фактически частные руки. Эта афера была проведена по инициативе правительства РБ, манипулировавшего государственным пакетом акций предприятия, как шулер карточной колодой. Были выпущены соответствующие постановления, проведен фиктивный аукцион, результатом которого стал вполне рейдерский передел собственности, причем для выкупа акций и проведения допэмиссии использовались деньги, по сути украденные у государства. Известно, что одним из главных инструментов в арсенале рейдеров являются коррупционные связи в чиновничьих кругах. В Уфе задача упростилась, поскольку сами чиновники плюс гендиректор предприятия Юрий Пустовгаров и выступали в роли рейдеров. Ключевым звеном в цепочке являлся все тот же Раиль Сарбаев - правая рука и "кошелек" семьи Рахимовых.
В итоге государство не только потеряло более полутора миллиардов рублей и контроль над крупным производственным объединением. Завершающим аккордом аферы стало объединение УМПО с другим крупным предприятием - НПО "Сатурн" путем обмена акциями. Тем самым увеличилась капитализация обеих компаний, системообразующих в отрасли. И теперь они стали лакомым кусочком для продажи. Например "Рособоронэкспорту". Прибыль от такой сделки, разумеется, получит не государство.

А афера по уводу у государства почти 1 млрд. рублей, полученных высокопоставленными строителями Юмагузинского водохранилища с помощью мошеннической схемы возмещения НДС, стала одним из громких дел 2009 года. Руководство ООО "Юмагузинское водохранилище" фактически украло из казны страны 986 миллионов рублей, попросту подделав на компьютере финансовые документы о выполнении строительно-монтажных работ. Липовые бумаги "не заметили" сотрудники налоговой инспекции, утвердившие завышенные расходы фирмы, федеральное казначейство перечислило строителям огромную сумму в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. Преступление раскрылась благодаря милицейской проверке налоговой службы и тогда правоохранители пообещали, что к ответственности будут привлечены и организаторы, и исполнители мошеннических махинаций. Следствие провело массу экспертиз — строительных, бухгалтерских и дактилоскопических и были готовы предъявить обвинение высокопоставленным преступникам. Однако этим планам до сих пор не суждено сбыться — дело завязло в арбитражных судах, куда подозреваемые обратились по надуманным поводам. По мнению правоохранителей, налицо злоупотребление правом, когда экономический суд берет на себя несвойственные функции уголовной Фемиды и определяет, насколько законно расследовалось уголовное дело. Хотя ясно, каким образом господин Пустовгаров, тогда еще министр экономического развития и промышленности РБ, с премьер-министром Сарбаевым провернули такую аферу, стоимостью 1 миллиард рублей.

Есть еще менее известные факты из жизни Юрия Леонидовича. Например, будучи генеральным директором УМПО, в аэропорту Москвы таможенники задержали его с чемоданом, набитым долларами. Куда направлялся, откуда такая сумма и главное кому она была предназначена и для каких целей?! Остается только догадываться.… Думаю, казенные деньги не стали бы перевозить в чемоданах. И на этот раз нашим высокопоставленным чиновникам удалось выйти из этой ситуации «сухими».

Складывается такое ощущение, что господин Пустовгаров целенаправленно работает только на тех постах, где можно «урвать» и притом «урвать» по-крупному.

Выводы делать вам дорогие читатели, а мы будем держать вас в курсе происходящего. Есть информация, что в скором времени в СМИ будут опубликованы более подробные данные об вышеупомянутых делах.
****
Материал изначально был опубликован у Роберта Загреева в Набат-РБ



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4

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  • Эксперт
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  • 8 | 21.05.2020, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68266 | Рейтинг: +11944,2
1 | 21.05.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главврач, которой пора в тюрьму
==================================
Интересно кто её покрывает (в прямом и переносном смысле)?!
_______________________________
Ответ в 6 и 7 комментариях.



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2

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  • Гость
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  • 9 | 21.05.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кому пора в тюрьму, так это Кухарке. Ей давно пора в места не столь отдаленные.



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5

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  • Гость
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  • 10 | 21.05.2020, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже и в постель чужую залезла, это уж совсем не порядочно. Твое какое дело, мымра?



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5

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  • Участник
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  • 11 | 21.05.2020, 13:44 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10192 | Рейтинг: -798,2
Трень брень целый день, и изо дня в день. И так идут, идут жалкие, убогие года главподъезда общаги медам Кухерки. А впрочем, она не одна такая здесь.



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2

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  • Участник
  •  
  • 12 | 21.05.2020, 13:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14692 | Рейтинг: -2111
Чем запомнилась самая «экстравагантная» главврач Башкирии Эльза Сыртланова?
____________________________________________
Тем и запомнилась, что либералы грязно оклеветали её и постоянно закидывают грязью, чтобы отвлечь внимание с проблемы в целом на одну персону.
Хабиров - слабак.
Отдал человека на растерзание.



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5

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  • Гость
  •  
  • 13 | 21.05.2020, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мадам Кухарка ! ВЫ молодец и смелый человек ! Вы открываете
многим людям Правду на нашу сегодняшнею власть и ее
коррупцию ! Спасибо !



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3

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  • Гость
  •  
  • 14 | 21.05.2020, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юрий Леонидович Пустовгаров трудится в Ростехе
отправить ее в Татарстан на перевоспитание



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0

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  • Гость
  •  
  • 15 | 21.05.2020, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мадам Кухарка ! ВЫ молодец и смелый человек ! Вы открываете
многим людям Правду на нашу сегодняшнею власть и ее
коррупцию ! Спасибо !
------------
Ну что еще остается, похвалить себя анонимно, хоть что-то...



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7

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  • Участник
  •  
  • 16 | 21.05.2020, 14:24 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14692 | Рейтинг: -2111
Кстати, сайт Change.org, на котором собирали подписи за отставку Сыртлановой - американский. На американском сайте собирают подписи за отставку российского врача.
Дело происходит в России и было бы логичнее собирать эти подписи на российском сайте - roi.ru



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3

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  • Участник
  •  
  • 17 | 21.05.2020, 14:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14692 | Рейтинг: -2111
В 2016 году на Change.org существовала услуга «Продвигаемые петиции». Работала она так. После подписания петиции (не каждой) пользователь видел сообщение, в котором ему предлагалось оплатить подписанной петиции определённому количеству «заинтересованных пользователей» в дополнительном всплывающем окне. Пример расценок за одну из петиций:

150 руб. — петиция будет показана 116 заинтересованным пользователям;
300 руб. — петиция будет показана 232 заинтересованным пользователям;
500 руб. — петиция будет показана 386 заинтересованным пользователям.

Таким образом, чем больше сумма платы, тем больше пользователей увидят петицию. В конце прейскуранта также было размещено уточнение: «Чем больше сумма, тем больше людей увидят эту петицию и получат приглашение её подписать»
____________________________________________
Вопрос - кто платил за подписи против Сыртлановой?



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4

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  • Гость
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  • 18 | 21.05.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.05.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каким местом она добивалась успехов не понятно,но думаю,что это место уже ушло в прошлое дремучее ,невостребованное . Да уж, и верхнее уже не то,а нижние вообще наверное, уже отсохли.



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2

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  • Участник
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  • 19 | 21.05.2020, 15:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14692 | Рейтинг: -2111
Если кто-то оплатил продвижение и сбор подписей против Сыртлановой на сайте Change.org, можно предположить, что вся истерика, грязь и клевета против Сыртлановой на этом сайте тоже оплачена?



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3

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  • Участник
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  • 20 | 21.05.2020, 15:35 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10192 | Рейтинг: -798,2
17 | 21.05.2020, 14:30 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14685 | Рейтинг: -2110,1
В 2016 году на Change.org существовала услуга «Продвигаемые петиции». Работала она так. После подписания петиции (не каждой) пользователь видел сообщение, в котором ему предлагалось оплатить подписанной петиции определённому количеству «заинтересованных пользователей» в дополнительном всплывающем окне. Пример расценок за одну из петиций:

150 руб. — петиция будет показана 116 заинтересованным пользователям;
300 руб. — петиция будет показана 232 заинтересованным пользователям;
500 руб. — петиция будет показана 386 заинтересованным пользователям.

Таким образом, чем больше сумма платы, тем больше пользователей увидят петицию. В конце прейскуранта также было размещено уточнение: «Чем больше сумма, тем больше людей увидят эту петицию и получат приглашение её подписать»
____________________________________________
Вопрос - кто платил за подписи против Сыртлановой?
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Я лично не знаю, и, вообще, я со всякими Change.orgами не играюсь, и, вообще, я не играюсь. И даже отписал по некоторым ресурсам, практически: ПШЛИ кудыть-нить со всякми приглашениями и предложениями. А некоторые, оказывается балуются, активничают со всяким разным, и даже по годам это всяко разно отслеживают.



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2

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