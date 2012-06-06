Главврач, которой пора в тюрьму

Чем запомнилась самая «экстравагантная» главврач Башкирии Эльза Сыртланова? Сегодня стало известно, что главный врач, которую уже больше месяца считают «хромой уткой», все же покинула должность.Биография Сыртлановой полна взлетов, но не падений. Всегда элегантно одетая, отличающаяся экстравагантным поведением и все держащая на контроле женщина-руководитель не раз попадала в сводки ProUfu. Вспомним о самых ярких и интересных моментах.Скандал с депутатствомВ 2015 году ProUfu опубликовал заметку о том, что депутат Городского Совета Эльза Раифовна Сыртланова досрочно и добровольно сложила полномочия. Сделала она это, потому что накануне была назначена заместителем министра здравоохранения РБ. Там же дается предыстория взлета Сыртлановой. До назначения замминистра она работала главным врачом уфимской поликлиники №33, а еще раньше – заместителем главного врача 13-й больницы.Это назначение тогда уже показало, что лидерские качества Сыртлановой, на наш взгляд, не позволяют ей оставаться на одном месте и заставляют стремиться занять лучшее место под солнцем.Скандал с «исходом с тонущего корабля»В декабре 2017 года Сыртланова покинула должность замминистра. С этим связывают скандал, произошедший в поликлинике 13-й больницы, и попавший в федеральную повестку. 10 января 2017 года престарелая пациентка не смогла попасть к рентгенологу из-за нерабочего лифта. Кадры ползущей по лестнице старушки облетели всю страну, а вскоре главный врач Радиф Сабиров был назначен виновным в инциденте и уволен. На его место была назначена Сыртланова. Кто-то говорил, что, мол, подсидела. Но сделаем вид, что в это не верим.Скандал с молельными комнатамиВ 13-й больнице судя по многочисленным отзывам, после появления там Сыртлановой сразу стало очень замечательно, плохих отзывов у больницы не было, все хвалили Эльзу Раифовну, как отличного руководителя.Вскоре выяснилось, что одним из факторов благоприятного фона стал контракт с фирмой «Вебпространство», которая активно занимается управлением репутации в сети Интернет.Однако, скандалы все же просачивались в сеть. Например, с молельными комнатами. Их появление в целом было позитивно воспринято многими, но вдруг выяснилось, что в больнице не хватает места для приема пациентов. Так, кто-то из пациентов снял видео с очередями в больнице. Не раз упоминалось, что медучреждению требуется строительство нового крыла.Была еще одна громкая история – со сломанного стула в коридоре упала пациентка – и умерла.«А потом зафонил КТ»После того как Эльза Сыртланова неожиданно покинула кресло главврача 13-й больницы, возникла ситуация, которая снова попала в сводки ProUfu.История была связана с ремонтом кабинета под КТ-аппарат, купленного в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стены «фонили», а сотрудники предположили, что в штукатурку был «не доложен барий». Впрочем, при осмотре помещения были видны и визуальные «недочеты».Именно в этот момент – 28 февраля – мы пытались дозвониться до Эльзы Сыртлановой, но, как выяснилось, она была за границей – предположительно, в одной из стран Северной Америки. А в это время во всем мире уже бушевал коронавирус.Она говорила: «Я не ведьма»Еще одна история на наш сайт попала в результате жалобы врачей РКБ им. Куватова, куда Эльза Сыртланова пришла руководителем в ноябре 2019 года. Медики пожаловались на совершенно «дикую» ситуацию. Их обращение было опубликовано в открытой электронной приемной Радия Хабирова. В нем написано, что главный врач якобы обливает кофе халаты врачей, а также запрещает пить чай на работе. Главный врач не просто запретила все чайники, а даже прошлась по тумбочкам в поисках ненужных для работы личных и не личных вещей. Заставила выкинуть все цветы, подаренные благодарными пациентами, да и вовсе будто бы запретила принимать любые благодарности от них, кроме словесных.В обращении к Хабирову медики ее называли «ведьмой», а в неформальной беседе в больнице называли «самоуверенной и самовлюбленной». Слишком неожиданно со своими идеями и нестандартным подходом она ворвалась в РКБ им. Куватова, которое даже прозвали «нагаевским болотом» за 12 лет управления Ринатом Нагаевым.Единственной заслугой некоторые сотрудники Эльзы Сыртлановой называют повышение доступности медпомощи для сельских жителей, особенно в поликлинике РКБ, за что как раз Радий Хабиров не раз критиковал Нагаева. Так, один из врачей рассказал, что сотрудникам было дано указание оставаться до последнего пациента, даже если больной не успел прийти вовремя на прием, нужно было ждать его, а если тот все же не явился, то позвонить и узнать, в чем дело, либо перенаправить его другому специалисту. Также в числе положительных моментов можно отметить открытость Эльзы Сыртлановой, как главного врача, для СМИ.Скандал в РКБВсе резко изменилось 6 апреля. То, что произошло тогда в РКБ им. Куватова превзошло все скандальные ситуации, связанные с Эльзой Сыртлановой. В Республиканской клинической больнице возник крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией, и медучреждение закрылось на карантин. Ситуация разворачивалась стремительно и, по мнению экспертов, вышла из-под контроля. Зараженными оказались медики и десятки пациентов.Почти сразу заведующая отделением ревматологии Римма Камалова дала интервью нескольким изданиям, в котором заявила, что о появлении странной пневмонии в больнице как минимум за две-три недели до карантина докладывалось главврачу, но, по словам медиков, информация игнорировалась, а сотрудникам советовали лучше работать.В интервью «Эхо Москвы» Сыртланова подтвердила, что была за границей (в феврале) в то время, когда все готовили больницы к коронавирусу. Роспотребнадзор заявил, что «нулевой пациент» в больнице появился примерно в феврале. Следком региона организовал доследственную проверку по признакам халатности руководства медучреждения.Как бы то ни было, больница стала известна на всю страну. На карантин в медучреждении оказались заперты около 1200 человек, половина из которых – врачи, которые были не готовы к такому повороту событий. Около 30 медиков записали видеообращение к Путину с просьбой дать правовую оценку действиям руководства больницы.В фон ушла история с видео, в котором сотрудников отдела закупов заподозрили в том, что они выносят оборудование из больницы. Как нам подтвердил источник, отдел закупов действительно после объявления в больнице карантина покинул стены учреждения. Пожалуй, это был самый «любимый отдел» Эльзы Сыртлановой, который прибыл с ней из 13-й больницы. Однако, это уже совсем другая история, которую лучше всего смогут описать в своих делах наши доблестные правоохранители.