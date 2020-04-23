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Новая куча заслуг перед Отечеством

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Руководитель администрации главы Башкирии — Александр Сидякин указом президента России награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награда присвоена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу господина Сидякина.

Новая куча заслуг перед Отечеством


Медаль ордена учреждена в 1994 году. Ею награждаются за полезные дела для страны в промышленности, АПК, строительстве и других отраслях, за вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.

Александр Сидякин возглавил администрацию главы Башкирии в октябре 2018 года. До этого, с 2011 года, являлся депутатом Госдумы от Татарстана.

Много лет входит в ближний круг главы Башкирии Радия Хабирова. Возглавляет совет директоров АО «Башспирт». В администрации непосредственно курирует работу с инвесторами.

В Госдуме господин Сидякин получил известность как автор резонансных законов об увеличении штрафов и ужесточении правил проведения митингов, об НКО — иностранных агентах. Был координатором ОНФ в Приволжском федеральном округе.

В Башкирии до господина Сидякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждались начальник государственно-правового управления главы республики Альбина Воробьева, сенаторы Рафаил Зинуров и Лилия Гумерова, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина, бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Рафаиль Гибадуллин.

Первому президенту республики Муртазе Рахимову в 2010 году перед отставкой была присвоена более высокая награда — орден «За заслуги перед отечеством» первой степени.

Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 22.05.2020, 09:45 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 40009 | Рейтинг: +5167
Скоро побегут, как крысы с корабля!



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  • Гость
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  • 2 | 22.05.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новая куча заслуг перед Отечеством
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У путина налицо прогрессирует Старческая (сенильная) деменция – это стойкое нарушение высшей нервной деятельности, которое развивается у людей преклонного возраста и сопровождается утратой приобретенных навыков и знаний, а также снижением способности к обучению.
Этот процесс мы уже наблюдали у брежнева, когда Госсударственные награды раздавались кому непоподя, вот настала очеред и путина....
Как говорил незабвенный черномырдин "Никогда такого небыло, и вот опять".



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