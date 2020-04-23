Новая куча заслуг перед Отечеством

Руководитель администрации главы Башкирии — Александр Сидякин указом президента России награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награда присвоена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу господина Сидякина.Медаль ордена учреждена в 1994 году. Ею награждаются за полезные дела для страны в промышленности, АПК, строительстве и других отраслях, за вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.Александр Сидякин возглавил администрацию главы Башкирии в октябре 2018 года. До этого, с 2011 года, являлся депутатом Госдумы от Татарстана.Много лет входит в ближний круг главы Башкирии Радия Хабирова. Возглавляет совет директоров АО «Башспирт». В администрации непосредственно курирует работу с инвесторами.В Госдуме господин Сидякин получил известность как автор резонансных законов об увеличении штрафов и ужесточении правил проведения митингов, об НКО — иностранных агентах. Был координатором ОНФ в Приволжском федеральном округе.В Башкирии до господина Сидякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждались начальник государственно-правового управления главы республики Альбина Воробьева, сенаторы Рафаил Зинуров и Лилия Гумерова, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина, бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Рафаиль Гибадуллин.Первому президенту республики Муртазе Рахимову в 2010 году перед отставкой была присвоена более высокая награда — орден «За заслуги перед отечеством» первой степени.