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Когда мэра Стерлитамака посадят за фейки?

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Мэр Стерлитамака заявил, что в городе от коронавируса умерли 8 человек. Владимир Куликов рассказал об этом в эфире телеканала UTV.

Когда мэра Стерлитамака посадят за фейки?


По его словам, по состоянию на 21 мая в Стерлитамаке было зарегистрировано 89 случаев COVID-19. По состоянию на 26 мая количество заболевших составило 100 человек.

“8 человек в городе умерли, соответственно, конечно, с сопутствующими [заболеваниями], наверное COVID сыграл свою роль”, — отметил глава администрации.

Однако в Минздраве Башкирии “Эху” заявили, что не понимают, откуда у Куликова такие данные. Руководитель пресс-службы ведомства Софья Алешина отметила, что обращалась к главврачам городских больниц, однако они, по ее словам, заявили, что к ним не обращались за подобной статистикой и медики такие данные никому не передавали.

В администрации Стерлитамака не ответили на звонки.

Отметим, что по официальным данным Минздрава республики, в Башкирии всего 18 летальных случаев. Ранее сообщалось об умерших пациентах из Мечетлинского, Ишимбайского и Чишминского районов, Белебея и Нефтекамска. В Минздраве отметили, что сейчас готовят сводку всем районам, как только она будет готова — её обещают показать журналистам.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.05.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заявил мэр города о количестве зараженных, вылечившихся и умерших - значит так оно и есть. К чему сомненья? Они (сомненья) разъедают души (если она существует) и сознания людей. А это может привести к психическим расстройствам.

Все органы и ответственные лица за отчетные данные весьма компетентны в своих областях. Их объективность нельзя подвергать сомнению. Такое отношение к организациям и отдельным товарищам может только навредить их репутации. Престиж и популярность данных органов и отдельных ответственных товарищей мы должны и даже обязаны поддерживать на высочайшем уровне.

В противном случае мы вовсе не являемся патриотами, а какими-то иноагентами, черт меня побери.



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  • Гость
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  • 2 | 27.05.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мэр Стерлитамака заявил, что в городе от коронавируса умерли 8 человек.
============================
Да что там Стерлитамак, после заявления путина, смертность от пандемии пошла наспад по всей России, правда в разы выросла смертность от внебольничной пневмании и хранических заболеваний.
Отчетность "понимашь"...



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  • Эксперт
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  • 3 | 27.05.2020, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68283 | Рейтинг: +11940,2
В Башкирии раскрыли цифры по внебольничной пневмонии

Внебольничную пневмонию часто приравнивают к коронавирусу.

В Башкирии раскрыли цифры по внебольничной пневмонии
С 15 марта зарегистрировано 6915 случаев внебольничной пневмонии. За нынешние сутки(26 мая) – 22 случая.

По коронавирусу данные следующие: 2851 за все время. Из которых уже выздоровело 902, 846 находятся на лечении в стационаре, 1085 на амбулаторном лечении. Умерло 18.

За сутки скорая 148 раз выезжала на ОРВИ и ОРЗ.

Если сложить коронавирусных больных с случаями внебольничной пневмонии, получается 9766 человек.
______________________________________________
А смертность от внебольничной пневмонии - засекречена...

И вообще - во всем мире пандемия ковида-19, а в пуйлостане - внебольничной пневмонии.



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  • Участник
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  • 4 | 27.05.2020, 13:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10285 | Рейтинг: -812
Чёта затихли УЖики, хотя вона Кухерка и хочет замутить тему про нынешний "лунный трактор".
Может вам тему про памятник подкинуть, в продолжении прежних тёрок тоже за это, про памятник? Но по другому персонажу, и в изложении, более чем именитого башкирского историка. Ну чё, хотите? И админы, пропустят?



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  • Гость
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  • 5 | 27.05.2020, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 27.05.2020, 13:20 | Автор: Ирек
Публикации: 116 | Комментарии: 10281 | Рейтинг: -811,5
Чёта затихли УЖики, хотя вона Кухерка и хочет замутить тему про нынешний "лунный трактор".
=======================================
Ты лучше замути тему про то, как движения дворника метлой создают помехи спутниковому телевидению.
Уверен у тебя получится!!!



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  • Участник
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  • 6 | 27.05.2020, 14:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10285 | Рейтинг: -812
Спасибо ПТУушник за твоё осознаие своего быдлизма. Таких мудаков как ты, в армии, в частях связи с ведром за коррекцией посылали, или помехи пред антенной разгонять.
Я в армии на станции спутниковой связи служил, но у нас таких как ты тупых мудаков не было, чтобы залесть помехи разгонять к тарелке спутниковой связи с выходной мощностью СВЧ-излучения в полтора киловатта. Твои яйца враз бы сжарились более чем в крутую. Мудель, а ты ч то разгонял, что под кепкой твоей отсутствие всякого присутствия?



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  • Участник
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  • 7 | 27.05.2020, 14:29 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10285 | Рейтинг: -812
Как бы к слову и по случаю, я выложил у себя в ЖЖ про один блуд с законами Российской империи по башкирам, "мишарам", тептярам, бобылям:
Документы периода 1649 и 1798 годов одного сборника законов по "Башкирии".
https://irek-tattarich.livejournal.com/110109.html
Оставшиеся документы периода 1649 и 1798 годов того сборника законов по "Башкирии".
https://irek-tattarich.livejournal.com/110913.html

Если администрация позволит, и это, в обоих частях, могу выложить.
И всё же, сколько же блуда, и всякой пыжости в оченной значимомсти творится, сготовляется, представляется.



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  • Гость
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  • 8 | 27.05.2020, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.05.2020, 14:07 | Автор: Ирек
Публикации: 116 | Комментарии: 10284 | Рейтинг: -811,9
Спасибо ПТУушник за твоё осознаие своего быдлизма. Таких мудаков как ты, в армии,
==============================
Жаль, что ты служа в армии, не попал в мой разведбат, я бы из тебя Человека сделал, и тебе бы не пришлось, всю жызнь, косить под Человека....



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  • Участник
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  • 9 | 27.05.2020, 15:11 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10285 | Рейтинг: -812
Да, я не служил в стройбатах, и в разных разводбатах, где учат, делают чулавеков прямоходящих. Пельмень, а ты до своего разводбата нормальным человеком был? Хотя и сумлеваюсь я насчёт этого, мой знак вопроса здесь пожалуй лишний.
Уразведчик лихой, крютёный-дрючёный и анянямный, сколько памперсов на дню меняешь?



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  • Наблюдатель
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  • 10 | 27.05.2020, 18:34 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8392 | Рейтинг: +2084,1
Вы, конечно, слышали про ситуацию в Дагестане, где эпидемия коронавируса обернулась самой настоящей катастрофой.

Как до этого в Италии, система здравоохранения не справилась с количеством заболевших, из-за чего возросло число жертв, стали гибнуть врачи, закончились места в больницах. Только, в отличие от Италии, здесь ещё мухлевали с цифрами пытались скрыть правду. В итоге — скандал всероссийского масштаба и запоздалые признания властей, что ситуация критическая.

Мы в «Редакции» решили сами разобраться, что и почему произошло в республике, и срочно вылетели в Махачкалу.


Почему Дагестан стал горячей точкой на карте эпидемии:
https://www.youtube.com/watch?v=E56Egr4fQBY



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