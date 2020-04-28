Когда мэра Стерлитамака посадят за фейки?

Мэр Стерлитамака заявил, что в городе от коронавируса умерли 8 человек. Владимир Куликов рассказал об этом в эфире телеканала UTV.По его словам, по состоянию на 21 мая в Стерлитамаке было зарегистрировано 89 случаев COVID-19. По состоянию на 26 мая количество заболевших составило 100 человек.“8 человек в городе умерли, соответственно, конечно, с сопутствующими [заболеваниями], наверное COVID сыграл свою роль”, — отметил глава администрации.Однако в Минздраве Башкирии “Эху” заявили, что не понимают, откуда у Куликова такие данные. Руководитель пресс-службы ведомства Софья Алешина отметила, что обращалась к главврачам городских больниц, однако они, по ее словам, заявили, что к ним не обращались за подобной статистикой и медики такие данные никому не передавали.В администрации Стерлитамака не ответили на звонки.Отметим, что по официальным данным Минздрава республики, в Башкирии всего 18 летальных случаев. Ранее сообщалось об умерших пациентах из Мечетлинского, Ишимбайского и Чишминского районов, Белебея и Нефтекамска. В Минздраве отметили, что сейчас готовят сводку всем районам, как только она будет готова — её обещают показать журналистам.