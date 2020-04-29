Башкирский... «Нельсон Мандела»

В Самаре сегодня, 27 мая, начался судебный процесс над известным башкирским политиком Айратом Дильмухаметовым, обвиняемым в призывах к нарушению территориальной целостности РФ, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансированию.Дело рассматривает постоянное судебное присутствие Центрального окружного военного суда в Самаре. Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, назначая слушание дела в Самаре, отклонил ходатайства обвиняемого и его защиты о проведении слушания дела в Уфе, где проживает большинство свидетелей. По данным защиты, Дильмухаметов был этапирован в Самару из Уфы еще до майских праздников. Срок его содержания под стражей продлен до 24 сентября 2020 года.Дело рассматривает коллегия судей в составе Юрия Клубкова, Дмитрия Сироты и Рустама Вагапова.В зал заседаний сегодня была допущена пресса, при этом, суд разрешил фрагментарную фото- и видеосъемку. Публику судейская коллегия допустить отказалась, сославшись на ограничительные мероприятия в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.В начале заседания Айрат Дильмухаметов ходатайствовал о переводе его в одиночную камеру, заявив, что из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу в СИЗО его постоянно переводят из одной общей камеры в другую.— При любом выезде в суд обратно в ту же камеру меня уже не доставляют, начиная заново отсчет карантинных дней. В таком режиме, когда тебя то и дело, с вещами перебрасывают из одной камеры в другую, готовиться, как следует, к процессу трудно и, я полагаю, это, соответственно, нарушает мое право на защиту. Я просил бы суд направить в адрес администрации следственного изолятора постановление о помещении меня в одиночную камеру, — сказал политик.Представитель гособвинения заявила, что подсудимый должен с таким ходатайством обратиться в прокуратуру по надзору за исправительными учреждениями. Ходатайство судом было отклонено.В заседании было оглашено обвинительное заключение. Напомним, в его окончательной редакции Айрату Дильмухаметову инкриминируется пять эпизодов, в том числе, два эпизода по обвинению в "призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", один эпизод по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", эпизод по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". Эпизод по обвинению в "публичном оправдании терроризма" был переквалифицирован следствием в "пропаганду терроризма".— Это, наверно, самое бредовое обвинительное заключение, которое мне когда-либо приходилось видеть, слышать, читать, — заявил Айрат Дильмухаметов. — На самом деле, данное уголовное дело является классическим произволом управления федеральной службы безопасности по Республике Башкортостан. Собственно, ни один пункт обвинения я не признаю, сторона защиты не признает и общественное мнение [не признает]. Все материалы — это выступления на моем YouTube-канале, на радио, на телевидении, в интернете — это все в открытом доступе. На стадии следствия я давал подробные показания, ни от чего не отказывался; это все за моим авторством. Никакого противоправного деяния в этих материалах не содержится. Я уверен, что со своей стороны, как и со стороны защиты, в ходе открытого судебного процесса, при соблюдении равноправия и состязательности сторон, при исследовании доказательств в ходе судебного следствия, мы все суду объясним, покажем, предъявим. Единственное законное решение по данному делу может быть только [мое] оправдание и реабилитация.По ходатайству защиты, в судебном заседании был сделан перерыв для последующего вызова и допроса свидетелей.— Приходите, у нас будет очень интересный процесс. Обещаю, мы все обвинение разгромим! — заявил Айрат Дильмухаметов, обращаясь к прессе.— Понятно, что каких-то чудес от военного суда мы не ждем, — прокомментировал начало процесса адвокат политика Алексей Захаров. — Большинство доказательств, которые мы будем представлять, рассчитаны не на этот суд, а на Европейский суд по правам человека, а также на прогрессивных и разумных представителей российского общества. В частности, мы представим независимое исследование специалистов из Санкт-Петербурга, подготовленное при помощи правозащитного общества "Мемориал". Это более чем 130-страничное заключение по главному эпизоду — обвинении в "пропаганде терроризма", из-за которого дело находится в военном суде.Захаров также отметил, что его подзащитный — "идейный, убежденный человек, готовый за свои убеждения идти в тюрьму".— Он готов отсидеть сколько угодно, но будет доказывать свою правоту. Я бы назвал Айрата башкирским Нельсоном Манделой, — заявил адвокат.Следующее судебное заседание назначено на 10 июня.Российское правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года заявило, что считает Айрата Дильмухаметова политзаключенным.В мае 2019 года Айрат Дильмухаметов обратился к российской и мировой общественности с просьбой о моральной, материальной и информационной поддержке. Рассказав о подоплеке обвинений, политик заявил: "Не дайте свершиться беззаконию и военному трибуналу!"В январе 2019 года Айрат Дильмухаметов был гостем проекта "Реальные люди".