Потылицын: Стилистика Забелина – «это всё вранье»

Дать хорошую ковидную статистику федеральному Центру и взять в реальности под контроль пандемию – разные вещи, и ситуация в Башкирии и Дагестане это показывает, — такое мнение привел политтехнолог Андрей Потылицын в передаче «Персонально ваш».— Некоторое время статистика Дагестана была просто прекрасной, а потом выяснилось, что селениями вымирают. В Башкортостане тоже масса загадок со статистикой: чисто математические «нескладушки», — сказал Потылицын. — Если мы пойдем цивилизованным путем, то к 24 июня эпидемию не победим.Так говорит наука, а не я. Соответственно, будут имитировать. Будем рассказывать, как началось плато, снижение, падение и падение до нуля. Тут большая опасность для пропагандистов: начнет просачиваться достоверная информация. В эту ситуацию вовлечено огромное количество людей и невозможно ни в теории, ни на практике удержать информацию в полной мере. Можно обвинять всех в дезинформации, ввести уголовную ответственность за оглашение недостоверной информации о пандемии, что собственно сделано. Но не поможет. Есть медсестры и врачи. Есть люди по глупости властей обиженные, они ущемлены и они молчать не будут — будут рассказывать. И в конце концов есть родственники больных и умерших. И здесь масса вопросов. Почему человека с диагнозом «инфаркт» привезли в трех слоях полиэтилена и запрещают открыть гроб? Эти вопросы совершено простые, но не проходимые. Тогда не получится «до нуля». Будет как у Суркова – «около нуля». Рядом, но не ноль.Жалобы медиков исчезли из публичного поля. Потылицын считает, что больницы наконец-то насытили средствами индивидуальной защиты – у врачей пропал мотив заявлять о себе.— Худо бедно наладили, по крайней мере в крупных учреждениях обеспечили СИЗами. Ситуация была вопиющая, а сейчас она стала не вопиющая.Во-вторых, мы не должны забывать о подконтрольности этого слоя общества, а медики это бюджетники самым сложным образом зависящие от начальства. Там не просто не получишь зарплату, а есть еще много страшных вещей: потеря квалификации, не приобретение каких-то уровней, невозможность устоится потом на работу. Для них это серьёзно. Врач — одна из немногих профессий, которую нельзя поменять на что-то близкое.По словам политтехнолога, есть «встречный процесс».— Ровно настолько, насколько деградирует система медицинской помощи, ровно настолько же сплачиваются медики, прозревают и понимают, что происходит. Сложный процесс в микрообществе. Ровно тогда, когда они поймут, что могут диктовать свои условия, вот тогда ситуация может поменяться.На скандал с якобы запертыми в морге Архангельской ЦРБ двумя медсёстрами Минздрав Башкирии отреагировал фотографиями помещений, в которых им пришлось ночевать. Потылицын задается вопросом – тогда зачем врать двум пожилым медсестрам?— Система отелей Хилтон вздохнула с завистью, — иронизировал Потылицын. – Стилистика Забелина – «это всё вранье»: они показали замечательные условия, в которых находились эти медсестры. Остается только выяснить, зачем этим уже пожилым женщинам вот так смело и отчаянно выступать, когда их заперли в морге, где они провели ночь, а на следующий день одна из них пошла на работу, а вторая отправилась в изоляцию. Это обыкновенные деревенские медсестры. Забитые и запуганные.