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Потылицын: Стилистика Забелина – «это всё вранье»

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Дать хорошую ковидную статистику федеральному Центру и взять в реальности под контроль пандемию – разные вещи, и ситуация в Башкирии и Дагестане это показывает, — такое мнение привел политтехнолог Андрей Потылицын в передаче «Персонально ваш».

Потылицын: Стилистика Забелина – «это всё вранье»


— Некоторое время статистика Дагестана была просто прекрасной, а потом выяснилось, что селениями вымирают. В Башкортостане тоже масса загадок со статистикой: чисто математические «нескладушки», — сказал Потылицын. — Если мы пойдем цивилизованным путем, то к 24 июня эпидемию не победим.

Так говорит наука, а не я. Соответственно, будут имитировать. Будем рассказывать, как началось плато, снижение, падение и падение до нуля. Тут большая опасность для пропагандистов: начнет просачиваться достоверная информация. В эту ситуацию вовлечено огромное количество людей и невозможно ни в теории, ни на практике удержать информацию в полной мере. Можно обвинять всех в дезинформации, ввести уголовную ответственность за оглашение недостоверной информации о пандемии, что собственно сделано. Но не поможет. Есть медсестры и врачи. Есть люди по глупости властей обиженные, они ущемлены и они молчать не будут — будут рассказывать. И в конце концов есть родственники больных и умерших. И здесь масса вопросов. Почему человека с диагнозом «инфаркт» привезли в трех слоях полиэтилена и запрещают открыть гроб? Эти вопросы совершено простые, но не проходимые. Тогда не получится «до нуля». Будет как у Суркова – «около нуля». Рядом, но не ноль.

Жалобы медиков исчезли из публичного поля. Потылицын считает, что больницы наконец-то насытили средствами индивидуальной защиты – у врачей пропал мотив заявлять о себе.

— Худо бедно наладили, по крайней мере в крупных учреждениях обеспечили СИЗами. Ситуация была вопиющая, а сейчас она стала не вопиющая.

Во-вторых, мы не должны забывать о подконтрольности этого слоя общества, а медики это бюджетники самым сложным образом зависящие от начальства. Там не просто не получишь зарплату, а есть еще много страшных вещей: потеря квалификации, не приобретение каких-то уровней, невозможность устоится потом на работу. Для них это серьёзно. Врач — одна из немногих профессий, которую нельзя поменять на что-то близкое.

По словам политтехнолога, есть «встречный процесс».

— Ровно настолько, насколько деградирует система медицинской помощи, ровно настолько же сплачиваются медики, прозревают и понимают, что происходит. Сложный процесс в микрообществе. Ровно тогда, когда они поймут, что могут диктовать свои условия, вот тогда ситуация может поменяться.

На скандал с якобы запертыми в морге Архангельской ЦРБ двумя медсёстрами Минздрав Башкирии отреагировал фотографиями помещений, в которых им пришлось ночевать. Потылицын задается вопросом – тогда зачем врать двум пожилым медсестрам?

— Система отелей Хилтон вздохнула с завистью, — иронизировал Потылицын. – Стилистика Забелина – «это всё вранье»: они показали замечательные условия, в которых находились эти медсестры. Остается только выяснить, зачем этим уже пожилым женщинам вот так смело и отчаянно выступать, когда их заперли в морге, где они провели ночь, а на следующий день одна из них пошла на работу, а вторая отправилась в изоляцию. Это обыкновенные деревенские медсестры. Забитые и запуганные.

Эхо Москвы
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  • 1 | 01.06.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Усатый утконос пузяру отъел смотрю.
А ведь этот политолух царя небесного, помню безработным был недавно.



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  • 2 | 01.06.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стилистика Забелина – «это всё вранье»
=====================================
Не тоько забелина а всей верхушки власти РФии!
Современная статистика, это продажная девка путинизма!
Самое ужасное, что все это вранье, творится для того чтобы путин мог в очепедной раз покрасоваться на Параде победы!
А то что после этого военного карнавала будет новая вспышка пондемии, ему пофиг!!!
Для него парад,-все; жизни и здоровье людей,-ничто!
А все эти гадии, забелины,- тупые исполнители, марионетки путина...



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  • 3 | 01.06.2020, 09:37 | Автор: юнг
    Публикации: 160 | Комментарии: 40034 | Рейтинг: +5164,5
А по делу высказаться ссыкотно?



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  • 4 | 01.06.2020, 10:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31492 | Рейтинг: -706
плато, снижение, падение и падение до нуля.
---------------------
Вирус - такой тип непредсказуемый. Хитрый и коварный. Падает, падает и потом бац! Опять выскочит. Да еще мутированный



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  • 5 | 01.06.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.06.2020, 09:28 | Автор:

Усатый утконос пузяру отъел смотрю.
А ведь этот политолух царя небесного, помню безработным был недавно.
===================================================
По делу могешь , что - то хрюкнуть ?



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  • 6 | 01.06.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Между стилистикой и статистикой есть разница, сочинитель заголовков хренов?



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  • 7 | 01.06.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потылицын когда-нибудь деревенских баб видел? Попробуй их запугай. Это не интеллигенция.



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  • 8 | 01.06.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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А чем стилистика Подлолицина кардинально отличается от приписываемой им стилистики Забелина? Ничем! У Подлолицина тоже - это всё враньё, что говорит власть РФ! Тьфу на Вас, либерастов! Очень Опытный



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  • 9 | 01.06.2020, 15:33 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39375 | Рейтинг: +6513,9
— Если мы пойдем цивилизованным путем, то к 24 июня эпидемию не победим.
===
Осталось выбрать цивилизацию в качестве примера и все дела.

Например, на Украине мед начальство на трупы, это жители старше 62 лет, денег выделять не планирует.
В ихнем США, сами поглядите кто мрёт по нац статистике.
Швеция вообще забила на вирус и карантины.

Судя по-всему, Россия, ото всех цивилизаций, взяла всего и по полной.



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