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Росстат раскрыл смертность среди пациентов с COVID-19 в Башкирии

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Росстат опубликовал данные о смертности пациентов с диагнозом «новый коронавирус» в Башкирии за апрель 2020 года. Официальные данные минздрава республики как минимум на 35% ниже тех, что опубликовал Росстат.

Росстат раскрыл смертность среди пациентов с COVID-19 в Башкирии


По данным ведомства, в апреле в республике умерли 22 пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, и один пациент, имевший подозрение на COVID-19. У 17 из них вирус был признан основной причиной смерти, у шести — не основной, но повлиявшей на причину смерти как «прочее важное состояние».

Из шести пациентов, у которых коронавирус не признан основной причиной смерти, в одном случае он признан оказавшим существенное влияние на развитие смертельных осложнений от основных заболеваний, у пяти пациентов — признан не оказавшим такого влияния.

В минздраве Башкирии с мая, даже на письменные запросы СМИ, не предоставляют данные о смертности среди пациентов с COVID-19, равно как и данные о летальности среди пациентов с пневмониями.

Издание «Правда ПФО» обратило внимание на нехарактерное для статистики января-марта 2020 года снижение смертности в Башкирии в апреле текущего года. В первом квартале по сравнению с тем же периодом 2019 года снижение составило в среднем 3,6% (на 459 человек), а апреле к апрелю 2019 года только на 0,5%. То есть фактически в апреле в Башкирии умерло на 129 человек больше, чем можно было ожидать, ориентируясь на среднегодовую динамику снижения смертности.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 16.06.2020, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68434 | Рейтинг: +11918,5
И это - как минимум!



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  • 2 | 16.06.2020, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68434 | Рейтинг: +11918,5
В преддверии парада
группа Белановского опубликовала не большое исследование:
"ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ К
ВОЕННОМУ ПАРАДУ И К ПРАЗДНИКУ ДНЯ
ПОБЕДЫ"
и результаты вас удивят, мои дорогие друзья и подписчики!
Скачивайте в ПДФе и изучайте на досуге.
"Исследование проведено в связи с предстоящим 24 июня 2020 г. парадом
Победы. Исследование проводилось при помощи гугл-опросника в период с
20 мая по 5 июня 2020 г. В опросе приняли участие 2167 человек в возрасте
от 20 до 82 лет. Структура выборки приведена в соответствие с данными
Росстата путем взвешивания.
Главный вывод состоит в том, что освещение Великой Победы в российских
СМИ в последние годы сделалось слишком навязчивым. По мнению
значительной части респондентов, правда о войне искажается в
пропагандистских целях. Такое освещение войны перестало укреплять
имидж власти в восприятии населения. Многие оценки войны, несмотря на
пропагандистское давление, пересматриваются общественным сознанием."

http://sbelan.ru/Research-Presentations/OTNOShENIE-NASELENIJ
a-ROSSII-K-VOENNOMU-PARADU-I-K-PRAZDNIKU-DNJa-POBEDY.pdf

короткая
https://clck.ru/P2YXF

В общем - харе с хернеем заткнуться и ползти назад, под шконку со своими бравурными псевдо-патриотическими высерами...



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  • 3 | 16.06.2020, 12:50 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40063 | Рейтинг: +5160,8
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил оппозиционному политику Алексею Навальному «по-мужски» обсудить вопросы о голосовании по принятию поправок в Конституцию РФ. Напомним, сегодня спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, призывающее принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски обсудить! Надеюсь не зассышь? (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Znak.com)», — написал Плющено в сторис в своем аккаунте в Instagram.
===========================================================
Билять, сколько же ещё гавна в стране?-Плющ,Газманов, Соловьев и прчие.....



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  • 4 | 16.06.2020, 12:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68434 | Рейтинг: +11918,5
Хватит ли умишка у СРАдия отменить парад в Уфе?(Спрашивала я вчера)
___________________________________
Оппаньки! Сегодня узнала, что нет Уфы в списке 28 городов-парадников)))) Отлично!
То есть - в апреле в числе 40 городов - Уфа была, а позже в число 28-ми - нас не включили.
Повезло СРАдию - не нужно проявлять солидарность с народом и идти супротив своего босса.

Уже 19 из 28 решили, что парад - мероприятие совершенно избыточное в условиях пандемии. Это ГЛАВНЫЙ аргумент - не экономия средств, а именно предотвращение вспышки заболевания!

НО! При этом - со следующего дня - начинается принудительное голосование за пуйло - и вишенкой на торте:
"ЦИК отказался от обязательного тестирования членов избиркомов на COVID-19 перед голосованием по Конституции"

То есть - среди членов - могут быть дохера больных ковидом они будут заражать друг друга целую неделю, всю эту неделю будут шляться по домам, назойливо предлагая проголосовать на дому - в общем разносить ковид всеми доступными им способами и по своим(включая семью и друзей) и по чужим.



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  • 5 | 16.06.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пошла получать пенсию получила на 600 рублей меньше за ветеранские-вот так забота. Пловом не подавитесь господа!!!!!!



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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 16.06.2020, 12:58 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40063 | Рейтинг: +5160,8
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил оппозиционному политику Алексею Навальному «по-мужски» обсудить вопросы о голосовании по принятию поправок в Конституцию РФ. Напомним, сегодня спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, призывающее принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски обсудить! Надеюсь не зассышь? (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Znak.com)», — написал Плющено в сторис в своем аккаунте в Instagram.
===========================================================
Билять, сколько же ещё гавна в стране?-Плющ,Газманов, Соловьев и прочие.....

========================================================
.... и наша старая провокаторша, получающая свои 30 серебренников.........



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1

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  • Гость
  •  
  • 7 | 16.06.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Росстат опубликовал данные о смертности пациентов с диагнозом «новый коронавирус» в Башкирии за апрель 2020 года. Официальные данные минздрава республики как минимум на 35% ниже тех, что опубликовал Росстат.
====================================
Вопрос;
Кто, и какие срока получат за искажение Статистической отчетности?
Ну гадий и министр здравоохренения РБ это понятно, а кто ещё?



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  • Гость
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  • 8 | 16.06.2020, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.06.2020, 12:33 | Автор: Кухарка

В преддверии парада
группа Белановского опубликовала не большое исследование:
"ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ К
ВОЕННОМУ ПАРАДУ И К ПРАЗДНИКУ ДНЯ
ПОБЕДЫ"
и результаты вас удивят, мои дорогие друзья и подписчики!
Скачивайте в ПДФе и изучайте на досуге.
"Исследование проведено в связи с предстоящим 24 июня 2020 г. парадом
Победы. Исследование проводилось при помощи гугл-опросника в период с
20 мая по 5 июня 2020 г. В опросе приняли участие 2167 человек в возрасте
от 20 до 82 лет. Структура выборки приведена в соответствие с данными
Росстата путем взвешивания.
Главный вывод состоит в том, что освещение Великой Победы в российских
СМИ в последние годы сделалось слишком навязчивым. По мнению
значительной части респондентов, правда о войне искажается в
пропагандистских целях. Такое освещение войны перестало укреплять
имидж власти в восприятии населения. Многие оценки войны, несмотря на
пропагандистское давление, пересматриваются общественным сознанием."

http://sbelan.ru/Research-Presentations/OTNOShENIE-NASELENIJ


a-ROSSII-K-VOENNOMU-PARADU-I-K-PRAZDNIKU-DNJa-POBEDY.pdf

короткая
https://clck.ru/P2YXF

В общем - харе с хернеем заткнуться и ползти назад, под шконку со своими бравурными псевдо-патриотическими высерами...
=======================================================
В общем и целом я по многим аспектам нашей российской СОВРЕМЕННОЙ жизни я согласен с мадам Кухаркой .
НОО только не по вопросу ВОВ и героической
Победы Советского Народа над фашизмом и Всей европейской экономикой которая работала в эти годы на Германию !
Ни у кого из наших граждан РФ , не может возникнуть и мысли
о Принижении былой Победы !
А Российская власть спекулирует на этой теме , потому , что больше хвастаться не чем !!
Где сегодня Космос , Авиастроение , Образование , Медицина , Экономика , Промышленность и тд и тп ?
Только вульгарно хвастаться мнимыми достижениями и врать своему народу о величии страны , эта власть считает достаточным управлением !



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  • Гость
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  • 9 | 16.06.2020, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров из всех углов говорит, как власть заботится о детях, пенсионерах, аж слеза накатывается от такой "заботы" . Власть приготовила сюрприз, за июнь сократили выплаты за звание "Ветеран труда" на 619 рублей. Для власть имущих это, наверное, мелочи. Для стариков можно за хлебом и молоком один раз в месяц сходить. Еще хватает совести, циники проклятые, после этого гадкого решения о сокращении выплат,приглашать на голосование по конституции. Конфигурацию из трех пальцев вам, а не голосование!



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8

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  • Участник
  •  
  • 10 | 16.06.2020, 13:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14862 | Рейтинг: -2132,8
В преддверии парада
группа Белановского
__________________________________________
Парад Победы - это красота и мощь!
Завораживающее зрелище.
Миллионы людей увидят на эту красоту.
И снова народ будет един, как когда-то, в 1945-м.
Дети, наше будущее, с восторгом осознают себя потомками и продолжателями дела воинов-победителей. Почувствуют, как грозная слава дедов и прадедов тепло окутывет их и придаёт им силу. Ту силу, перед которой до сих трепещут погань и мерзота.
Кухарка, можете взяться за руки с Пионтковским, Фиалковским, Балановским и прочими Шендеровичами и дружно идти на хер.
А мы..."Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...".
Эх, ещё бы посмотреть вживую, как нацистские штандарты были брошены на мостовую армией народа-победителя.



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  • Эксперт
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  • 11 | 16.06.2020, 14:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68434 | Рейтинг: +11918,5
Херней - выкинь на-*** эту методичку. Всем по-х-уй на ваш парад. Это я тебе точно говорю.

Эти парады - скучнейшее зрелище - как-то раз смотрела его в 70-е - может и не на 9 мая, а на 1-е или 7 ноября(в те времена парадствовали в эти дни) - поскольку по обоим каналам - центральному и местному - ничего другого в выходной не транслировали, а мы в это время завтракали(от обязаловки идти на демонстрацию видимо как-то отлынили всем семейством) - типа празднично, т.е. не в кухне, а в гостиной - ничего кроме официозной жути не осталось в воспоминаниях. С тех пор - ни-ни - никаких парадов! Тошнит от военщины!



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  • Участник
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  • 12 | 16.06.2020, 14:06 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14862 | Рейтинг: -2132,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Это тебя, Кухарка, от страха тошнит.
В этот день также потеют и блюют от страха, такие как ты по всему миру.
Тоже помнят Вену, помнят Альпы и Дунай.



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  • # 13 | 16.06.2020, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 14 | 16.06.2020, 14:30 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1598 | Рейтинг: +368,6
Таким как корнейплод портрет пупкина на шею и флаг в ж опу. Пусть идут, заражаются и мрут. Дышать станет легче.



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  • 15 | 16.06.2020, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
75-лет Победы обязательно отметим на Красной площади, вопрос решенный! А кагал с эха мацы пусть рыдает от ужаса. Кухарка пусть минусит всеми клонами, посмеемся как обычно.
Что поделаешь, люди больные, жалость тоже надо иметь, помирают от злобы.



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6

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  • 16 | 16.06.2020, 14:36 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14862 | Рейтинг: -2132,8
Таким как ты, Кухарка, и макакам типа резуса, место с тазиками на улицах.
Стоять на коленях и мыть ноги неграм.
Ну и вместе толпой негров сносить памятники отважным и гордым генералу Ли, Христофору Колумбу, основателю скаутского движения Роберту Бадену-Пауэллу.
Вот это по вам - мыть ноги неграм и каяться.



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  • 17 | 16.06.2020, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рановато кузя День победы отмечать начала нынче.



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  • # 18 | 16.06.2020, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 19 | 16.06.2020, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
росстат , минздрав... отчетность
вот мой замполит, 8 лет вместе прослужили (из проуфу) - Бывший офицер и военнослужащий российской армии 72-летний Николай Семенов получил травму в своем дворе. Из-за хронических заболеваний травма начала гноиться. Месяц он и его родственники бились, чтобы он мог попасть в стационар. Но медики ссылались якобы на какие-то постановления или говорили прямо – «он там заразится коронавирусом и умрет». Когда ему, наконец, удалось попасть в больницу, оказалось поздно. Он умер 19 мая в реанимации уфимской больницы №21. Хронология событий – в материале.
Статья длинная, расписывающая ужасы заболевшего не ковидом - куда его по отчетности запишут ... пидерасты. Похоронили мы его в Чесноковке.
турк



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  • 20 | 16.06.2020, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
т.е. не в кухне, а в гостиной
----------------
)))))))))))))))) как полностью общага твоя хоть называется



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