Росстат раскрыл смертность среди пациентов с COVID-19 в Башкирии

Росстат опубликовал данные о смертности пациентов с диагнозом «новый коронавирус» в Башкирии за апрель 2020 года. Официальные данные минздрава республики как минимум на 35% ниже тех, что опубликовал Росстат.По данным ведомства, в апреле в республике умерли 22 пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, и один пациент, имевший подозрение на COVID-19. У 17 из них вирус был признан основной причиной смерти, у шести — не основной, но повлиявшей на причину смерти как «прочее важное состояние».Из шести пациентов, у которых коронавирус не признан основной причиной смерти, в одном случае он признан оказавшим существенное влияние на развитие смертельных осложнений от основных заболеваний, у пяти пациентов — признан не оказавшим такого влияния.В минздраве Башкирии с мая, даже на письменные запросы СМИ, не предоставляют данные о смертности среди пациентов с COVID-19, равно как и данные о летальности среди пациентов с пневмониями.Издание «Правда ПФО» обратило внимание на нехарактерное для статистики января-марта 2020 года снижение смертности в Башкирии в апреле текущего года. В первом квартале по сравнению с тем же периодом 2019 года снижение составило в среднем 3,6% (на 459 человек), а апреле к апрелю 2019 года только на 0,5%. То есть фактически в апреле в Башкирии умерло на 129 человек больше, чем можно было ожидать, ориентируясь на среднегодовую динамику снижения смертности.