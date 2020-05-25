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Путинский обнулёж дороже жизни уфимцев?

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ЦИК Башкирии проведет голосование по поправкам в конституцию в “красных зонах” инфекционных больниц, несмотря на рекомендации ЦИК РФ этого не делать.

Путинский обнулёж дороже жизни уфимцев?


Об этом сегодня на совещании в правительстве заявила глава Центризбиркома Илона Макаренко.

По ее словам, ЦИК России не рекомендовал ходить на участки в “красных зонах”, однако в Башкирии голосование на таких участках все же проведут.

— В тех участках, где у нас есть члены избирательных комиссий, имеющие доступ в “красную зону”, и если будут высказаны намерения проголосовать, мы через этих членов наших занесем туда бюллетени и потом их дезинфицируем и вынесем обратно, — сообщила Макаренко.

Единый день голосования по поправкам в конституцию назначен на 1 июля. При этом с 25 июня проголосовать можно будет и на дому.

Эхо Москвы
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  • 1 | 23.06.2020, 07:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Борьба за явку.



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  • 2 | 23.06.2020, 08:36 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40097 | Рейтинг: +5156,9
Илона, как Маша Захарова спляшет и споет, лишь бы заплатили.
Войдет в историю: "всё, что хотите- за ваши деньги". Стыдоба!



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  • 3 | 23.06.2020, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже сегодня смело можно прогнозировать явку на голосование. Это 76-78 %. Может чуть больше, это уже зааисит от аппетита властей. Остальное дело техники.



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  • 4 | 23.06.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мне поправки в конституцию пришлись по душе. Да здравствуют браки между мужчинами и женщинами! Даешь верховенство наших законов над законами либерастов!



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  • 5 | 23.06.2020, 09:24 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40097 | Рейтинг: +5156,9
У Серебрянникова спрашивают:
- За что сидишь?
- Ни за что.
- Все так говорят.
- Но я точно ни за что! Да, я стащил бумажник, но в ничего не было!
7

patrick_mcmurphy1
22 июня 2020 | 22:43
Заходя в камеру, Кирилл Семёнович, приветствуй братву с достоинством, но не забывай что ты шмуль, абрашка, скромно скажи: Мир и благополучия в хату, приветствую порядочный люд. На цырлах стоять не надо, но и бывалого жулика из себя не строй, там самозванцев на раз раскусывают. Скажешь потом, между делом, что ты знаком с экспертом Еленой и зеки сразу скумекают, что ты не рядовой маслокрад.



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  • 6 | 23.06.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По ее словам, ЦИК России не рекомендовал ходить на участки в “красных зонах”, однако в Башкирии голосование на таких участках все же проведут.
=======================================
И конечно же в первых рядах пойдет глава Центризбиркома Илона Макаренко.
Слава героям, отдавшим жизни за продления сроков царствования путина!
Ура товарищи!!!



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  • 7 | 23.06.2020, 10:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14920 | Рейтинг: -2142,3
4 | 23.06.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А мне поправки в конституцию пришлись по душе. Да здравствуют браки между мужчинами и женщинами! Даешь верховенство наших законов над законами либерастов
________________________________________________
Приоритет нормальных человеческих законов над законами, которые разработаны в пользу феминисток, ЛГБТ сообществ, педофилов и гендерных нейтралов, несомненно, необходим.
Помните, как визжало это "международное сообщество" и местная шелуха, когда в России запретили пропаганду педерастии в школах и детсадах? Очень им был необходим этот закон.
Вот и сейчас визжат.



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  • 8 | 23.06.2020, 10:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14920 | Рейтинг: -2142,3
"Обязанность каждого порядочного человека добиться ненависти со стороны психолухов, толерастов, ЛБГТ, бодипозитивщиков, зеленух, феминисток, мультикультуристов, исламистов, сионистов и вообще всех, кто корчится при словах "Великая Европа / Могучая Россия".

Если вас уже начали ненавидеть хотя бы в Интернете эти существа - вы уже кое-чего добились. Но куда двигаться - ещё есть!"



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  • 9 | 23.06.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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=====================================
Повторяю специально для макаренко:
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК заявила, что поправки к Конституции уже приняты, а провести голосование по ним — добрая воля президента России Владимира Путина. И только можно отнестись с большим уважением к тому, что президент на этом не остановился, и его политическая воля и желание — услышать в данном случае не предусмотренное действующей Конституцией мнение народа. Он на это пошёл, это достойно большого уважения».
Так на кой хрен рисковать ЧУЖИМИ жизнями?!



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  • 10 | 23.06.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выражение лица прототип Зуои Гайсиной- однако интеллектуальный уровень одинаковый



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  • 11 | 23.06.2020, 12:16 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40097 | Рейтинг: +5156,9
6 | 23.06.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
голосование на таких участках все же проведут.
=======================================
И конечно же в первых рядах пойдет глава Центризбиркома Илона Макаренко.
Слава героям, отдавшим жизни за продления сроков царствования путина!
Ура товарищи!!!

========================================================
Вот до чего доводит жажда денег!
А ведь могла бы войти в историю, публично отказавшись участвовать в позорном спектакле. Может, даже и памятник бы поставили, или мемориальную доску на коттедже в Акманае. Эх, Илона, Илона! И ты продалась большевикам!



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  • 12 | 23.06.2020, 12:27 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4181 | Рейтинг: -328
Эх, Илона, Илона! И ты продалась большевикам!
____________
Каким большевикам Юнг ?

Большевики всякую дешовку не скупают



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  • 13 | 23.06.2020, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жуткая вещь стоять на коленях перед захватчиками



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  • 14 | 23.06.2020, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68490 | Рейтинг: +11909,9
А мне поправки в конституцию пришлись по душе. Да здравствуют браки между мужчинами и женщинами!
__________________________________________
И правда что! А то до завтрашнего дня - браки были разрешены с кем угодно, только не с муж и жен.
Идиотов не сеют, не жнут - сами родятся - у таких же идиотов...



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  • # 15 | 23.06.2020, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 16 | 23.06.2020, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наверное люди должны понимать, что: а) это не голосование, это опрос общественного мнения; б) речь идёт не о поправках, а об изменении конституции; с) этим мероприятием определить процент зомбированных и тех, которые ещё «умничают». С «ужасом» жду момента «отмены» режима, как отличать Человеков от даунов?
И-2



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