Путинский обнулёж дороже жизни уфимцев?

Об этом сегодня на совещании в правительстве заявила глава Центризбиркома Илона Макаренко.
По ее словам, ЦИК России не рекомендовал ходить на участки в “красных зонах”, однако в Башкирии голосование на таких участках все же проведут.
— В тех участках, где у нас есть члены избирательных комиссий, имеющие доступ в “красную зону”, и если будут высказаны намерения проголосовать, мы через этих членов наших занесем туда бюллетени и потом их дезинфицируем и вынесем обратно, — сообщила Макаренко.
Единый день голосования по поправкам в конституцию назначен на 1 июля. При этом с 25 июня проголосовать можно будет и на дому.
Эхо Москвы
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