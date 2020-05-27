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Сначала «вор», а потом за обнулёж

  • Опубликовано: ПроУфу | 25.06.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 15135 | Комментарии: 12
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Кандидатура Зульфии Гайсиной на пост омбудсмена Башкирии будет отозвана. Карьеру может перечеркнуть оппозиционное прошлое.

Сначала «вор», а потом за обнулёж


Кандидатура Зульфии Гайсиной на пост омбудсмена по правам человека в Башкирии может быть отозвана, об этом сообщил источник ProUfu в Госсобрании РБ, уточнив, что вопрос сейчас решается.

Видео:



Предположительно, причиной является общественное недовольство ее кандидатурой, а также всплывшее видео трехлетней давности, на котором Гайсина, выступая на митинге, критиковала Владимира Путина и высказывала поддержку Алексею Навальному. И если общественное мнение власти привычно могли проигноировать, то оппозиционное прошлое объяснить перед Кремлем будет гораздо сложнее.

Напомним, ранее стало известно, что председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев направил на согласование Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой кандидатуру Гайсиной для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в РБ.

40-летняя Зульфия Гайсина – юрист, шесть лет работала в прокуратуре. Последние годы занималась защитой прав дольщиков. Была региональным координатором движения «Открытая Россия» (сейчас не действует), которое было основано и финансировалось Михаилом Ходорковским. После смены власти в республике ее стали, как представителя дольщиков, приглашать на правительственные заседания «Стройчас». В 2019 выдвигалась в кандидаты на пост Главы РБ от партии «Яблоко». Затем была назначена ответственным секретарем Совета по правам человека в РБ.

Известная в регионе правозащитница Альмира Жукова высказалась резко против ее кандидатуры на пост омбудсмена, назвав ее «недостойной».

Обозреватель ProUfu Рамиль Рахматов считает, что на Тукаева «нашлась светлая голова», которая решила не превращать ошибку с Зульфией Гайсиной в фатальный косяк перед Кремлём.

- До обитателей Белого дома дошло, что политическое раздвоение личности, закрепленное на видео, не всегда идёт на пользу. Кричать «Путин - вор», а потом топить за поправки в Конституцию - это уже перебор, - уверен он.

ПроУфу
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  • 1 | 25.06.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Сначала «вор», а потом за обнулёж
===================================================
Зульфию, один небезизвестный человек назвал бы политической проституткой, а может и не только политической...



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  • 2 | 25.06.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Аморальность гайсиной уже на ее роже



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  • 3 | 25.06.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Неужели так важно, какие взгляды имеет кандидат на какой-нибудь государственный или общественный пост, в наше время. Будь этот кандидат и оппозиционером, но, заняв приличное кресло, тут же станет адептом официальной политики и будет, с присущим таким людям фанатизмом, защищать царствующий режим.

Такие типы людей наиболее опасны для общества, но еще в большей степени для самого режима.



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  • 4 | 25.06.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот факт - яркое свидетельство того, что Глава республики фактически не контролирует ситуацию в вверенном ему регионе.



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  • 5 | 25.06.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 25.06.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сначала «вор», а потом за обнулёж
===================================================
Зульфию, один небезизвестный человек назвал бы политической проституткой, а может и не только политической...
-------------------------
У нас в стране вся оппозиция такая.



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  • 6 | 25.06.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Симпатичная девка. А ее политические взгляды меня мало волнуют.



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  • 7 | 25.06.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Сибайскую сплетницу в омбудсмены!!!!Вот это будет правильно.



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  • 8 | 25.06.2020, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Жила была девушка-Робин Гуд. у богатых брала, бедным давала.



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  • 9 | 25.06.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Зульфия как смелая и симпотная женщина, не имеет право быть чиновником, тем более говорить о правах. Когда правит бал бесправие.



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  • 10 | 25.06.2020, 14:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68498 | Рейтинг: +11908,3
Елена Захарова
23 мая
"Путин подписал закон о голосовании на выборах через почту и интернет"
1. Голосую на участке или дома
2. Сразу после этого отправляю почтой России еще один бюллетень
3. И завершаю голосование через Госуслуги(или какой другой сайт, а то и не один)
В общем - как минимум 3 голоса.
___________________________

Мой майский пост - голосование почтой отменили, но дважды проголосовать - легко, в этом убедился Павел Лобков, проголосовав сегодня дважды.
https://echo.msk.ru/news/2665999-echo.html

"Журналист телекомпании «Дождь» Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды – первый раз на своем участке, затем дистанционно с помощью электронного голосования. Весь процесс Лобков зафиксировал на видео. Глава московского штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что участок, на котором голосовал Лобков, проверят, и часть бюллетеней может быть аннулирована. Электронное голосование в Москве продлится до вечера 30 июня."

- Лобков-то об этом сообщил, соответственно и результаты будут аннулированы, а сколько тыщ-мульёнов сделают это по указивке пуйла и не сообщат - можно будет только догадываться.



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  • 11 | 25.06.2020, 14:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68498 | Рейтинг: +11908,3
Также дважды проголосовать смог также эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг:
https://zona.media/chronicle/nedelya-popravok?_share=1&event
=32081
теперь они с серьезным видом будут говорить, что это все ЛОЖЬ



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  • 12 | 25.06.2020, 15:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68498 | Рейтинг: +11908,3
Не 90-е говорите?!

Охранник нёс службу, ночью в 3 часу приехал начальник охраны, находившийся в нетрезвом состоянии за рулём, при себе имея травматический пистолет иж79т, чтобы проверить пост и несение дежурства, в результате конфликта начальник расстрелял подчинённого и попытался сбежать в сторону моста через проспект Салават Юлаева, но охранник с тремя огнестрельными догнал и обезвредил его, потом уже приехала полиция, дело было на Октябрьской революции 63, в здании РТРС
_____________________________________
Это к новости с ПроУфу:

В Уфе в корпусе вуза произошла перестрелка между охранниками

В Уфе в одном из корпусов Башкирского педагогического университета произошла перестрелка, в результате которой был ранен охранник, сообщает собеседник ProUfu в правоохранительных органах.
По предварительной версии, в седьмом корпусе университета, по адресу Октябрьской революции, 7, начальник охраны ЧОП «Независимость» выстрелил в своего подчиненного. Охранник был госпитализирован с ранением в ногу.

Информацию о произошедшем подтвердили в самом частном охранном предприятии, однако подробностей раскрывать пока не стали. В университете получить оперативный комментарий по поводу стрельбы в их корпусе пока не удалось.

Причины конфликта не ясны, однако в полиции по данному факту сообщили: «В ходе бытовой ссоры между двумя мужчинами, один из них применил травматический пистолет. С травмой ноги пострадавший доставлен в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».



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