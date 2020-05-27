Сначала «вор», а потом за обнулёж

Кандидатура Зульфии Гайсиной на пост омбудсмена Башкирии будет отозвана. Карьеру может перечеркнуть оппозиционное прошлое.Кандидатура Зульфии Гайсиной на пост омбудсмена по правам человека в Башкирии может быть отозвана, об этом сообщил источник ProUfu в Госсобрании РБ, уточнив, что вопрос сейчас решается.Видео:Предположительно, причиной является общественное недовольство ее кандидатурой, а также всплывшее видео трехлетней давности, на котором Гайсина, выступая на митинге, критиковала Владимира Путина и высказывала поддержку Алексею Навальному. И если общественное мнение власти привычно могли проигноировать, то оппозиционное прошлое объяснить перед Кремлем будет гораздо сложнее.Напомним, ранее стало известно, что председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев направил на согласование Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой кандидатуру Гайсиной для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в РБ.40-летняя Зульфия Гайсина – юрист, шесть лет работала в прокуратуре. Последние годы занималась защитой прав дольщиков. Была региональным координатором движения «Открытая Россия» (сейчас не действует), которое было основано и финансировалось Михаилом Ходорковским. После смены власти в республике ее стали, как представителя дольщиков, приглашать на правительственные заседания «Стройчас». В 2019 выдвигалась в кандидаты на пост Главы РБ от партии «Яблоко». Затем была назначена ответственным секретарем Совета по правам человека в РБ.Известная в регионе правозащитница Альмира Жукова высказалась резко против ее кандидатуры на пост омбудсмена, назвав ее «недостойной».Обозреватель ProUfu Рамиль Рахматов считает, что на Тукаева «нашлась светлая голова», которая решила не превращать ошибку с Зульфией Гайсиной в фатальный косяк перед Кремлём.- До обитателей Белого дома дошло, что политическое раздвоение личности, закрепленное на видео, не всегда идёт на пользу. Кричать «Путин - вор», а потом топить за поправки в Конституцию - это уже перебор, - уверен он.