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Как и почему 1 июля Путин проиграл

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Голосование 1 июля за поправки о вечном правлении Путина вызвало в обществе тектонические сдвиги общественного сознания, которые в скором времени будут иметь разрушительные последствия для самого президента и его режима. По сути, это не «триумф» Путина, а его тяжелое поражение, и вот почему.

Как и почему 1 июля Путин проиграл


1) Путин продемонстрировал всем 145 млн.россиян, что для него нет ничего святого, кроме сохранение собственной власти любым путем. Отчаянно цепляясь за трон, он цинично нарушил все: Конституцию, законы, правила. Он публично нарушил Присягу, т.е. клятву верности Конституции и приоритету прав и свобод граждан. Нет больше в России ни Конституции, ни законов, ни прав, ни свобод. Их уничтожил Путин, в один момент превратившийся из избранного народом лидера в стареющего диктатора, захватившего власть и намеренного сидеть в Кремле до гробовой доски, позабыв при этом о каких-либо правилах и приличиях! Иными словами, Путин уничтожил в стране всякую ЗАКОННОСТЬ. И народ это понял.

2) Проведя бутафорское «голосование» на глазах десятков миллионов сограждан Путин окончательно потерял имидж цивилизованного политика и лидера нормальной страны. Вместо референдума или плебисцита страна получила цирк, балаган, клоунаду, глупый фарс. Разве кто-то из мыслящей части населения воспринял всерьёз поправки, внесенные с целью защитить русский язык, культуру и даже детей «от геев»?! Хоть на секунду поверил в «просьбу трудящихся» «обнулить» двадцатилетнее сидение Путина в Кремле, озвученное в Госдуме состарившейся советской космонавткой эпохи Хрущева?! Если кому и поверили, то Элле Памфиловой, на всю страну заявившей, что все поправки уже давно приняты-утверждены, просто из уважения к Путину за них надо еще раз проголосовать! А уж последовавшее за этим «голосование» на пеньках-лавочках— в багажниках а/м, бесконечные поголовные обходы всех и вся членами избиркомов, наряженных в костюмы работников СЭС, вообще произвели на миллионы россиян впечатление дурного спектакля. (Так и вспоминалась сценка из комедии: «В районе эпидемия ящура! Поголовные прививки!») Над «избирательной клоунадой» ухахатывалась вся страна, в остроумии и сатире состязались тысячи блоггеров и журналистов, а миллионы россиян просто крутили пальцем у виска, демонстрируя, что происходит с президентом и его «вертикалью». В итоге за пару месяцев Путин перестал быть грозным и крутым «мачо». В глазах народа он превратился в жалкого и смешного «дедушку», изо всех сил цепляющегося за личную власть. Из стоящего «над схваткой» арбитра Путин вдруг стал объектом и главной мишенью всеобщей критики и насмешек, обрушившихся на него как снежная лавина. Рейтинги его рухнули и будут теперь стремиться к нулю.

3) Совершенно очевидно, что Путин реально проиграл даже полностью зачищенное им «голосование», а вместе с ним потерял ЛЕГИТИМНОСТЬ избранного президента. Он проиграл в условиях, когда запретил агитацию против изменений Конституции. Проиграл, замаскировав свое «обнуление» мишурой второстепенных поправок. Проиграл, несмотря на титанические усилия всего пропагандистского аппарата и огромных финансовых ресурсов, брошенных «в бой» в поддержку своего пожизненного правления! Сегодня мы уже знаем, как «ковался» жуликами из избиркомов нужный Кремлю результат: по официальным данным, 83,6% (!) (58,5 из 70 млн.) граждан, якобы принявших участие в голосовании, голосовали «досрочно», т.е. вне ВСЯКОГО КОНТРОЛЯ и независимого наблюдения. Таких благоприятных возможностей для тотальных фальсификаций и подтасовок наша жульническая избирательная система еще никогда не имела! На «стандартных» участках 1 июля экзит-пулы в Москве, Питере и других крупнейших городах России показали, что ПРОТИВ пожизненного Путина проголосовало людей заметно больше, чем ЗА. И это без учета кампании по бойкоту, когда миллионы россиян не захотели марать себя участием в этом позорном фарсе! Путин проиграл также на всех участках, где 1.07. было организовано наблюдение!!!

После всего этого он, конечно, может тешить себя иллюзией «всенародного одобрения», но мы-то с вами прекрасно понимаем: ВПЕРВЫЕ в истории голосования БОЛЬШИНСТВО россиян было ПРОТИВ ПУТИНА, против узурпации им политической власти. Путин потерял это большинство, осознанно выдав за правду масштабные подтасовки и подгонку цифр под «техническое задание Кремля». Ведь будь он уверен в своем успехе, голосование прошло бы в обычном формате, как это было в том же.

4) 1 июля Владимир Путин обнулил себя в глазах десятков миллионов граждан России с точки зрения морали, нравственности, совести, нравственности.

Миллионы граждан России окончательно убедились: лидер страны и его окружение лгут и обманывают на каждом шагу, жульничают и лицемерят.

Россияне поняли, что слово, данное президентом (а сколько раз он публично обещал уйти после окончания конституционного срока!), не значит ровным счетом ничего. А жестокость действий полиции, сломанные на УИКах руки-ноги наблюдателей и журналистов, их изгнание с процедуры голосования и подсчета результатов, наглый произвол избиркомов (вспомните председателя ТИК, которая нагло закрыла журнал перед глазами изумленных жителей, за которых кто-то уже «проголосовал», со словами: «А Вы не докажите!») убедили миллионы, что путинская власть опирается не на поддержку народа, а исключительно на обман, ложь, грубую силу и беззаконие.

5) Путин также проиграл свое место в истории. Он мог, имел шансы уйти вовремя и остаться в истории пусть спорной, но значимой и яркой фигурой.

Теперь он войдёт в нее как престарелый правитель, нанесший огромный ущерб развитию России; как человек, уничтоживший демократию, права и свободы людей, принципы сменяемости власти; как тиран, вновь вернувший страну к мрачным временам абсолютизма, политических гонений, массовых репрессий и мракобесия. А впереди — еще более драматические события в России. Так кем же будет назван Путин матушкой-историей нашей державы?

Разрушителем? Человеком, принесшим народам России неисчислимые страдания и беды, могильщиком территориальной целостности огромной страны?

6) Путин проиграл самому себе. Он публично предал те принципы и тех людей, которые вознесли его на политический пьедестал. Именно Собчак и Ельцин двигали Путина на политический Олимп только потому, что видели в нем фигуру, способную защитить демократию в России, сделать этот процесс необратимым, сохранить гражданский мир и согласие. Но Путин все это «обнулил», разрушил, и теперь вся страна, весь мир это отлично поняли!

7) Путин проиграл на международной арене. Он окончательно вычеркнул себя из числа цивилизованных лидеров в клубе ведущих держав планеты.

Изменив под себя Конституцию и присвоив себе пожизненную власть, Путин растоптал общедемократические ценности, поставив себя в один ряд с самыми отсталыми абсолютистскими режимами. Теперь его удел — «дружба» с лидерами тоталитарных, авторитарных и даже диктаторских режимов, прозябающих на обочине мирового прогресса. Он полностью сбросил с себя последние маски добропорядочности и европейского лоска, обнажив перед всем миром истинное лицо средневекового варвара и людоеда. И это, поверьте, будет иметь самые серьезные последствия.

Несколько слов о том, что делать и чего ждать от «обнуленного» Путина России в самом ближайшем будущем? Полагаю, что он и его клика попытаются еще больше «закрутить гайки», запугать общество, загнать народ «в стойло», подавить любые формы активного протеста. Очевидно, Путин пойдет на расширение масштаба репрессий и жестокости насилия. Этот период будет сложным и опасным, но, полагаю, недолгим, и его надо будет просто перетерпеть. Потому что скоро к политическому протесту присоединится социальный, «протест низов», с массовыми стихийными волнениями, которые неизбежно возникнут из-за нарастающего экономического кризиса и прочих ужасов жизни. Возможно, это начнется уже ближайшей осенью. Вот тогда перед Путиным встанет только одна альтернатива — либо добровольный мирный уход из Кремля под давлением общества, либо начало войны с народом с применением огнестрельного оружия. Последнее — это исторический тупик, ведущей к массовому кровопролитию и жертвам, чрезвычайно опасный и бесперспективный с точки зрения удержания власти в стране без союзников и моральной поддержки. Надеюсь, Путин это все же понимает.

И самое последнее: несмотря на нынешнее тяжелое моральное состояние российского гражданского общества, 1 июля 2020 года оно получило от Кремля «подарки»: объединяющую повестку, возможность выработать общий план действий под понятным массам лозунгом: «Путин должен уйти!» Уйти как максимум в 2024, а лучше еще раньше. Потому что пока Путин в Кремле, у России нет ни единого шанса на гражданский мир и политическую стабильность. Это с каждым днем будет понимать все больше и больше граждан России, и наша задача — помочь людям осознать это как можно быстрее.

Геннадий Гудков, Эхо Москвы
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