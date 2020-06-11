Ай, да Шома! Ай, молодец! «Башкирия это — мой проект, выстраданный»

Шамиль Валеев — руководитель Аппарата Общественной палаты Башкирии. Из Facebook. Судя по всему, «Зеленое дерби» между Башкирией и Татарией стало общефедеральным видом спорта, наверное, букмекеры уже открывают позиции — скоро можно будет делать ставки кто вырвется на фотофинише на ноздрю вперёд, а кто тихо смахнёт слезу в кабинете зурнащальника.Фиксирую скрытое торжество в глазах и в интонации Радия Хабирова, когда ВВП вспомнил об извечном братском соперничестве между нашими республиками: да, учимся у братской республики, но раз такая задаща есть — латно, догоним (и перегоним, но об этом тссс).Хорошо разбираясь в этом вопросе, я бы не назвал нас близнецами, скорее двойняшками — там, за Иком как-то всё ровнее, больше воды и экстраверсии и лучше с самооценкой, и вообще всё ярче и наряднее.У нас тут — зеленые холмы, лесистые горы и маловодно, народ с большим интересом разглядывает свой внутренний мир и хронически недооценивает себя.Мы тут пока соразмерим свои решения с шежере на семь колен вверх, смотришь — рррраз и кто-то уже обогнал на повороте.И таково степное, ковыльно-курайно воспитание — ждать, пока похвалят, а то и скрывать на всякий случай свои достоинства — мало ли, вдруг будут мешать медитировать потом.К этнике это всё имеет уже совсем мало отношения — как я понимаю нынешние расклады, башкир в Башкирии — тот, кто хоть раз пробовал мёд, лайкал инстаграм Элвина Юлъякшина и болел за «Салават Юлаев» и ФК «Уфа» (это же не филиал Спартака сейчас, да?).ВВП нащупал очень тонкую управленческую струну — хоть мы в этом и не признаёмся, нам уже надоело уже лет за десять плестись за братом, хныкая и утирая пыльную соплю рукавом.Есть такое впечатление, что постепенно приходит и наше, башкортостанское время.Что абсолютно не означает что уходит татарстанское: там же и нефтедобыща выше и переработка собственный опять-таки, урбанистика в каждом отдельно взятом Муслюмове, а у нас пока только таблички-указатели и что-то надо делать с унаследованным бетоном набережной реки Агидель.Тугандар (или как лучше — туганнар?), есть хорошие вести от Башкортостанстата у нас сократился отток населения — было минус 9 тыщ. в год горизонтальной мобильности, стало минус 5 тыщ. за прошлый — 2019-й, первый «хабировский» год. На четыре тысячи человек меньше сказали «алга из Башкирии».Кстати, наверное, бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин не даст соврать и расскажет поподробнее — у нас на улицах все больше становится хороших машин со 116-ми номерами — предприниматель ищет где лучше, и всё чаще лучше становится у нас, в Башкирии.Какие меpы сработали так, что к нам поехали за длинным рублём из Татарстана — спросите у Андрея Назарова и его орлов (и, возможно, орлиц).Возможно, это ещё и потому что по «кошмар-индексу» мы поднялись из привычных за прошлое десятилетие позиций «середняков» в первую десятку регионов России — рейтинг этот составляет, я слыхал, чуть ли не прокуратура.Не в смысле — больше стали кошмарить, а как раз меньше административных барьеров становится. Они ведь не путём нажатия кнопки «сделать всё хорошо» — за каждым киоском надо следить, чтоб он не учах.Ну и опять-таки инвестиции — я в них не очень разбираюсь, но есть такое впечатление, что раньше это было слова такие красивые, буквы, а сейчас — цифры. Наша нынешняя цифра — №9 в России, напомню только, раньше мы были на 16-м месте, а бывало и из двадцатки вылетали.Я вот сейчас думаю — когда в начале века в силу разных обстоятельств нас сдернуло с нефтяной иглы, конечно, республика враз посерела, стала пыльной и грустной, с повисшими усами и тусклым взором.Но мы уже как-то (в отличие от некоторых, более везучих) приспособились жить, рассчитывая на себя, а не на углеводороды и даже не на удащно устроившегося в федеральном кабинете земляка.У меня есть кровный интерес в том, чтобы Башкирия цвела — я из тех кто вернулся и выбрал остаться в республике. Башкирия это — мой проект, выстраданный.Я от души желаю братскому Татарстану быть и оставаться среди первых — вполне заслуженно, матур и достойно.Но мы всё равно якшырак булдырабыз)!извините, если що не так написалось индеВот тут ролик еще один вовремя прилетел в вотсапе — авторы, защем так обидно немножко делаете?