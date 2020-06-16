Пока людей гнобят штрафами, игрища продолжаются

Об этом ТАСС сообщил председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов. Матч пройдет 16 июля. По информации «РИА Новости», которая была получена у Ростислава Мурзагулова, футболисты «Уфы» проводили тренировки в бесконтактном режиме, поэтому при выявлении COVID19 среди игроков команда не будет закрыта на карантин в полном составе.
«Чтобы всю команду не закрыли на карантин, необходимо проводить тренировки с соблюдением социальной дистанции. Мы ровно этим правилам следуем, а Роспотребнадзор нас контролирует. Контактов между футболистами не было, поэтому все в порядке. Мы прекрасно понимаем, что эпидемия еще не миновала»,— приводит агентство слова главы попечительского совета «Уфы».
Ирина Самойлова, Коммерсант
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