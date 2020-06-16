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Пока людей гнобят штрафами, игрища продолжаются

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ФК «Уфа» сыграет с «Динамо», несмотря на положительные пробы на коронавирус у игроков. У футбольного клуба «Уфа» есть разрешение на проведение матча «Тинькофф» Российской премьер-лиги (РПЛ) с клубом «Динамо», несмотря на то, что диагноз новый коронавирус поставлен еще двум игрокам клуба.

Пока людей гнобят штрафами, игрища продолжаются


Об этом ТАСС сообщил председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов. Матч пройдет 16 июля. По информации «РИА Новости», которая была получена у Ростислава Мурзагулова, футболисты «Уфы» проводили тренировки в бесконтактном режиме, поэтому при выявлении COVID19 среди игроков команда не будет закрыта на карантин в полном составе.

«Чтобы всю команду не закрыли на карантин, необходимо проводить тренировки с соблюдением социальной дистанции. Мы ровно этим правилам следуем, а Роспотребнадзор нас контролирует. Контактов между футболистами не было, поэтому все в порядке. Мы прекрасно понимаем, что эпидемия еще не миновала»,— приводит агентство слова главы попечительского совета «Уфы».

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 16.07.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Автор: Эмиль Мусин (krohaemmi)

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............" виноват, по мнению мечтателей( мы с вами ) о сказочной стране Малифисентии, только один человек – Президент. ..."
Что думаете " Мечтатели " ?
Или очередной Поджопник- Эмиль Мусин глубоко " лижет " ?



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