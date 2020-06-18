Таракан, Таракан, Тараканище! Рейтинг с конца

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
Выдержит ли страна очеред ...

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, К ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Башкиры не успокоятся, п ...

Валидов- басмач и гитлеровский прихвостень. Сегодня, в день памяти и с ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сначала «вор», а потом за ...

Сначала вор, а потом за обнулёж ====================================== ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Пандемия слежки. ...

Башкортостан в пятерке лидеров-регионов по технологиям слежки за гражданами в ...
  17.07.2020   36442    8

Таракан, Таракан, ...

Определен рейтинг самых влиятельных башкирских политиков. В составлении ...
  17.07.2020   40779    8

Аббас Галямов о выборах ...

Аббас Галямов: Раньше у нас не приветствовалось иностранное вмешательство в ...
  17.07.2020   36244    6

Оппозиции нужен прямой ...

Все свои протестные акции оппозиция проводит, имея в виду одного адресата — ...
  17.07.2020   33801    2

Пока людей гнобят ...

ФК «Уфа» сыграет с «Динамо», несмотря на положительные пробы на коронавирус у ...
  16.07.2020   15452    13

Последние публикации
Пандемия слежки. ...

Башкортостан в пятерке лидеров-регионов по технологиям слежки за гражданами в ...
  17.07.2020   17662    8

Таракан, Таракан, ...

Определен рейтинг самых влиятельных башкирских политиков. В составлении ...
  17.07.2020   35135    8

Аббас Галямов о выборах ...

Аббас Галямов: Раньше у нас не приветствовалось иностранное вмешательство в ...
  17.07.2020   19724    6

Оппозиции нужен прямой ...

Все свои протестные акции оппозиция проводит, имея в виду одного адресата — ...
  17.07.2020   14273    2

Пока людей гнобят ...

ФК «Уфа» сыграет с «Динамо», несмотря на положительные пробы на коронавирус у ...
  16.07.2020   41800    13

В Москве прошла акция ...

Полиция подтвердила задержание свыше 100 человек в Москве на акции против ...
  16.07.2020   38730    17

Лыка не вяжет: Фальшивые ...

Сегодня на очередном заседании постоянного судебного присутствия центрального ...
  15.07.2020   26581    10

АУЕ-Депутанам с семьями ...

Проекты Мизулиной и Клишаса: новые поправки в Семейный и Гражданский кодексы. ...
  15.07.2020   22499    85

Ильшат, хуже. Чтобы ...

Ильшат Хаматшин: Любого из республиканских чиновников можно было бы заменить ...
  15.07.2020   16183    27

Трутень лживой вертикали ...

Как только настал час выйти к народу в Хабаровском крае и напрямую с ним ...
  15.07.2020   11757    25

Читаемое за месяц
Маски сброшены ...

Нужна красивая картинка в телевизоре. Маски против вируса на лицах ее портят. ...
  18.06.2020   23951    13

Союз журналистов России ...

Союз журналистов России поддержал уфимский портал «Проуфу», попавший под ...
  18.06.2020   33212    3

Что имели татары ...

Еще с 1591-1592 годов в северной части современной Уфы в отводной книге ...
  18.06.2020   20297    156

Антипомощь. Абсурдный ...

Пока во всем мире цены на топливо падали вслед за ценами на нефть и сейчас ...
  19.06.2020   35452    19

Силовики против Путина ...

Новая статья Патрушева — это что? Отголоски борьбы за власть в Совбезе с новым ...
  19.06.2020   34014    9

Архив публикаций
Июль 2020 (48)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)


Таракан, Таракан, Тараканище! Рейтинг с конца

Оценили
0


Определен рейтинг самых влиятельных башкирских политиков. В составлении рейтинга участвовало 15 экспертов.

Таракан, Таракан, Тараканище! Рейтинг с конца


Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии в июне 2020 года. Порядок народных избранников определи 15 экспертов, среди которых политологи, политтехнологи и журналисты.

Тройка лидеров остается неизменной: глава республики Радий Хабиров, вице-премьер Андрей Назаров и руководитель аппарата главы Александр Сидякин. Первые двое отметились работой над открытием клинико-диагностического центра благодаря привлечению федеральных денег и взаимодействию с центром.

Следом идет министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, который улучшил свои позиции сразу на два пункта за месяц. Как считают эксперты, это «объясняется приоритетной значимостью здравоохранения в период пандемии».

Пятерку лидеров закрывает первый заместитель администрации главы Башкирии Ринат Баширов.

На шестом месте мэр Уфы Ульфат Мустафин (+8 позиций за месяц), седьмом – руководитель республиканского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, на восьмом – председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов (потерял четыре позиции); девятом – спикер Госсобрания Константин Толкачев (улучшил позиции на два пункта).

Десятку замыкает главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин (+3 позиции). Следом идет председатель республиканского ЦИК Илона Макаренко (+17 позиций). Ухудшила свои позиции вице-премьер правительства Ленара Иванова (на 17 месте). Поднялся с 34 на 18 место первый президент Башкирии Муртаза Рахимов.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 17.07.2020, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68704 | Рейтинг: +11880,2
На бесптичье и жопа-соловей!

Похоже на конкурс "алё, мы ишшем таланты" в детской воспитательной колонии для трудновоспитуемых подростков в 50-е годы...



Оценили
6

  • # 2 | 17.07.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.07.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
# 2 | 17.07.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Комментарий скрыт модератором
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Коммент про жопу-соловей убогая не одобрила! Неужели застеснялась, хотя она вряд ли знает смысл этого слова? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 17.07.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Определен рейтинг самых влиятельных башкирских политиков.
===============================================
Какая ГЛУПОСТЬ!!!
Какой нахрен это рейтинг "ВЛИЯТЕЛЬНЫХ" да еще и "ПОЛИТИКОВ" ?!
Это список СМОТРЯЩИХ по сране башкир согласно штатному расписанию!!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 17.07.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже на конкурс "алё, мы ишшем таланты" в детской воспитательной колонии для трудновоспитуемых подростков в 50-е годы...
--------------
Так вот ты как детство провела.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 17.07.2020, 12:58 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1409 | Рейтинг: +91
“4 | 17.07.20: …Какой нахрен это рейтинг "ВЛИЯТЕЛЬНЫХ" да еще и "ПОЛИТИКОВ" ?! Это список СМОТРЯЩИХ по сране башкир …”

Согласен – сплошные тырники, и рейтинг зависит то народного куска, который может оттырить/проглотить сей "Вилятельно-Политический СМОТРЯЩИЙ”



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 17.07.2020, 14:12 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40214 | Рейтинг: +5142,2
Р.Ахмадинуров- не у него ли недавно отобрали фальшивые права?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 17.07.2020, 14:12 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40214 | Рейтинг: +5142,2
Р.Ахмадинуров- не у него ли недавно отобрали фальшивые права?



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com