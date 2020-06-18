Таракан, Таракан, Тараканище! Рейтинг с конца

Определен рейтинг самых влиятельных башкирских политиков. В составлении рейтинга участвовало 15 экспертов.Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии в июне 2020 года. Порядок народных избранников определи 15 экспертов, среди которых политологи, политтехнологи и журналисты.Тройка лидеров остается неизменной: глава республики Радий Хабиров, вице-премьер Андрей Назаров и руководитель аппарата главы Александр Сидякин. Первые двое отметились работой над открытием клинико-диагностического центра благодаря привлечению федеральных денег и взаимодействию с центром.Следом идет министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, который улучшил свои позиции сразу на два пункта за месяц. Как считают эксперты, это «объясняется приоритетной значимостью здравоохранения в период пандемии».Пятерку лидеров закрывает первый заместитель администрации главы Башкирии Ринат Баширов.На шестом месте мэр Уфы Ульфат Мустафин (+8 позиций за месяц), седьмом – руководитель республиканского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, на восьмом – председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов (потерял четыре позиции); девятом – спикер Госсобрания Константин Толкачев (улучшил позиции на два пункта).Десятку замыкает главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин (+3 позиции). Следом идет председатель республиканского ЦИК Илона Макаренко (+17 позиций). Ухудшила свои позиции вице-премьер правительства Ленара Иванова (на 17 месте). Поднялся с 34 на 18 место первый президент Башкирии Муртаза Рахимов.