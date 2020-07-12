Руслан Габбасов: Хамский тон чиновников Башкортостана. Кто задает его?

Общественник Руслан Габбасов комментирует конфликт между двумя чиновниками Башкортостана.Инцидент между инспектором рыбоохраны Константином Ламзутовым и начальником государственно-правового управления главы РБ Азатом Галиным обсудили уже со всех сторон все кому не лень.Если посмотреть на все это глазами простого обывателя, то вроде бы как обычный конфликт. Мне кажется, что такие конфликты с инспекторами рыбоохраны происходят постоянно, да и выражения там обычные рыбаки используют покруче. Все потому, что, действительно, в последнее время спокойно порыбачить уже просто нельзя. Тут не лови, там не лови, запрет на запрете. Раздражает это всех. В то же время все понимают, что и без таких инспекторов уже через пару лет всю рыбу уничтожат сетями, да электронными удочками.В этом конфликте главный ключевой момент заключается в том, что крупный хабировский чиновник открыто говорит, что он — башкир, что он на своей земле, а инспектору предлагает уехать в "свою Ивановскую область".Начну с того, что такое наглое поведение чиновников хабировской команды для башкирской общественности стало привычным.Все они равняются на своего шефа, копируют его поведение и манеру общения.Стоит вспомнить, как сам Радий Хабиров высказывался в отношении разных людей. Например, о начальнике республиканского управления ГИБДД Динаре Гильмутдинове, предложив ему "застрелиться потихонечку за углом" или "уволиться из-за повышения числа смертельных ДТП".Помнят и скандал с сотрудницей Роспотребнадзора РБ Ольгой Сидорчевой, после которого её нашли покончившей жизнь самоубийством. Эта сотрудница в рамках своей работы закрыла магазин "Ферма", принадлежавший другу Хабирова Альберту Мухамедьярову.После этого Хабиров вызвал на ковёр руководителя ведомства, раскритиковал и сказал, что с таким руководителем работать не будет. На следующий день после жёсткого разговора со своим начальством Ольга Сидорчева была найдена повешенной в лесу.Помнят все и то, как высказывался Хабиров о штабе Начального в Уфе и об организации "Башкорт". Об одних он сказал, что никогда бы не пускал их на публичные слушания, отметив, что они хотят повергнуть страну в хаос, других он назвал шовинистами и чуть ли не расистами.Да и почти каждая еженедельная планерка с Хабировым превращалась в шоу, где "грозный Хабиров" жёстко проезжался по своим подчинённым не стесняясь в выражениях.Естественно, услышав, как разговаривает Хабиров и переняв его манеру поведения, члены его команды точно так же начинают разговаривать со своими подчиненными и со всеми остальными.Достаточно вспомнить, как вице-премьер правительства Башкортостана Ирек Сагитов в грубой форме обратился к параолимпийской чемпионке Оксане Савченко, сказав ей "задницу свою подними и подойди ко мне!".Правда, потом он извинился перед ней, но общественность факт зафиксировала.На подобное поведение чиновников остро реагирует общественность республики и бурно обсуждает.Мне, представителю башкирского национального движения, слова Азата Галина о том, что он — башкир и на своей земле, показались интересными.Подобное выражение "Уҙ еремдә — Үҙем хужа!" ("На своей земле — сам хозяин!", перевод с башкирского) высказывали и продолжают высказывать члены национальных башкирских организаций "Кук буре" и "Башкорт".Правда, смысл он несёт под собой совершенно другой. Члены этих организаций никогда не выгоняли со своей земли представителей других национальностей. Смысл этой фразы заключался в том, что мы башкиры — представители коренного автохтонного народа этой территории. Эти земли нам оставили наши предки, они проливали за неё кровь, складывали головы, и мы не имеем право её разбазаривать и распродавать.В смысл этой фразы также вкладывается то, что мы, башкиры, обязаны хранить нашу землю, бережно к ней относиться.Здесь же, на примере Азата Галина видно, что это проявление двуличия и лицемерия. Он говорит, что он — башкир, одновременно отправляя инспектора в далекую Ивановскую область, и в то же время молчит о том, что прямо сейчас его шеф Хабиров отдал башкирскую святыню шихан Куштау под разработку, обогащая олигархов за границей.Молчит и не возмущается он тем, что Башкортостан наводнили "красногорские", заняв многие ключевые посты.Если уж ты — башкир, Азат, и гордишься тем, что живешь на своей земле, то, используя свой статус, подними вопрос о колониальном положении своей родной республики, возмутись тем, что большая часть доходов Башкортостана уходит в Москву, подними проблемы федерализма и договорных отношений с центром.Более полную картину того, как они там в Белом доме думают, дало интервью Ростислава Мурзагулова на "Эхо Москвы" в Уфе. Он как мог постарался выгородить Азата Галина, сказав, что он не был пьяным, что отправлял он не в Ивановскую область, а в Давлекановский район РБ, что фразы вырваны из контекста и т.д.Значит, когда представитель "Башкорта" говорит о защите Куштау или поднимает проблемы Сибая, то он — шовинист и расист, а если чиновник Белого дома и член команды Хабирова отправляет другого в Ивановскую область, то фраза была вырвана из контекста.По моему мнению, то, что мы услышали на видео, не более чем кухонный шовинизм. Открыто говорить, что ты — башкир и на своей земле, пользуясь своим высоким статусом, и молчать о бедственном положении родной республики, это и есть двуличие.Вы либо говорите прямо и честно обо всем, что происходит в республике, либо молчите о том, что вы — башкиры!