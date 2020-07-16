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Кругом одни экстремисты и враги?

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Константин Чадлин: Получается, в богатой и успешной республике, легко развиваются экстремистские движения да еще так, что способны собрать на флешмоб несколько тысяч человек?

Кругом одни экстремисты и враги?


Константин Чадлин — блогер, политэмигрант.

Откровения от Анатолия и другие приключения ваххабитов.

Знаете чем отличается фейковая новость от настоящей? Нет, не тем, что первую выпускает Башинформ, а вторую замалчивает и старается не замечать.

Фейковая новость она всегда одна и живет она крайне мало времени. Её жизненный цикл в паблике составляет короткий промежуток времени и выглядит примерно так:

1. Вброс — Выход в анонимном ресурсе;

2. Легализация — публикация ручным (проплаченным) агентством со ссылкой на анонимный ресурс или информацию от «Анатолия» — секретного информатора;

3. Закрепление — перепубликации в непонятных изданиях с аудиторией жуй-да-маленько.

Что преследуют авторы таких фейков? Зависит от того, для кого делаются эти фейки и какую цель они преследуют. Но что точно они не решают, так это саму проблему, против которой их создают. Невозможно убедить простых людей, которые перечисляют по 50-100-500-1000 рублей защитникам Куштау.

Невозможно переубедить людей, которые приняли решение поехать на гору самостоятельно, прочитав в интернете призывы защитить гору. Невозможно переубедить людей, которые помнят, что вчера БСК заявляли, что Куштау им не подходит, сегодня пытаются начать геологоразведку.

Протест на горе интернациональный, мультиконфессиональный (почти как Краснодарский край), людей объединила гора. И горе противопоставляет себя власть. Власть показывает на чьей она стороне своим бездействием.

Чтобы задержать защитников горы — мобилизуют ОМОН. Чтобы блокировать автомобили простых граждан направляющихся в лагерь защитников — выставляют посты ДПС. Чтобы провести «следственные действия» полиция находит силы, ресурсы и любые возможности, чтобы ночью заявляться к близким защитников. А вот чтобы выяснить кто отправил несколько сотен гопников избивать пару десятков защитников горы власти не могут. А ведь 300 человек, это не пьяная драка, это логистика, это координация, и это еще и экономика, такие вещи не могут оставаться без следа, тем более, что ночью было более 50 звонков в полицию Ишимбая. Но нет, найти 300 человек, по сути ОПГ, это вам не уголовные дела фабриковать и не пенсионерам ломать руки и ноги. Но это всё последствия.

Когда я вел какие-то проекты, по подготовке общественного мнения, по изменению настроений целевой аудитории или формированию отношения к какому-то вопросу, я всегда объяснял заказчику, что проще недопустить, чем разгребать.

Я понимаю, что мы — внешние наблюдатели, защитники горы, журналисты, не обладаем полным объёмом информации с данной ситуацией. Я понимаю, что они — аппарат власти, не всегда имеют одобрение руководства на какие-то методы, и множество отличных инициатив рубится или уходит в стол. Но то, что я вижу сегодня — это откровенный ужас и какой-то стыд.

Ваххабиты на горе.

Получается, в богатой и успешной республике, легко развиваются экстремистские движения да еще так, что способны собрать на флешмоб несколько тысяч человек? Простите, а что тогда делаете вы, что делает ФСБ, ЦПЭ? Вопросы риторические, уж я то знаю, что они делают, и называть их защитниками правопорядка- не уважать право и порядок. Но что делает общественная палата, управление внутренней политики региона? Или они забыли, что политика, это не красными трусами махать и заседания проводить, да брянькать? Насколько я помню, там люди с квалификацией… были. Хотя конечно сейчас уже поздно её применять.

И если уж вы (власть) довели ситуацию до того, что люди готовы жить практически осенью в палатках, и не боятся стаей противостоять толпе отморозков, то надо выходить на диалог. Не через посредников, а напрямую — приезжать и говорить, спасать своё лицо перед народом и федеральным центром.

Константин Чадлин, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 14.08.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кругом одни экстремисты и враги?
================================
И Коронавирус, и Шиханы, и даже карта "Алга" показали всю некомпитентность гадия и его "команды"



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  • Участник
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  • 2 | 14.08.2020, 11:38 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1519 | Рейтинг: +740,1
Чадлин политэмигрант?? Чадлин мразь дырявая, единоросник стукачной! Засланец гэбэшный!



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  • 3 | 14.08.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
основная задача была отдать гору не получилось
приведший справился со своей задаче, отдал завод.



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 14.08.2020, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
Ваххабиты на горе.
__________________
Ночью к горе приехали машины без номеров. И ни один дэпер их не остановил и не оштрафовал(на минуточку - штраф без одного или обоих номеров - 5 тыщ!) и не провел обыск - так и игиловцев в республику понапускают - со взрывчаткой, как было в Норд-Осте и Беслане!



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  • 5 | 14.08.2020, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получается, в богатой и успешной республике, легко развиваются экстремистские движения да еще так, что способны собрать на флешмоб несколько тысяч человек?
_______________________________________
Где ты видел богатую и успешную?
_______________________________________
люди готовы жить практически осенью в палатках
____________________________________________
Ты удивишься на что согласны люди ради выгоды, ну и процент дураков никто не отменял. Про сакральность еще затри.



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  • 6 | 14.08.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Са краль ность. Придуманная бнациками совсем недавно. Которым никогда там не тусили, и вдруг последние годы активные шабаши бнац экстремистов и муссирование в СМИ. К чему бы?



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  • 7 | 14.08.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Двое людей на фото не хотят палиться)))



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  • 8 | 14.08.2020, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Костя умница, хорошо излагает, светлая голова.



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  • 9 | 14.08.2020, 19:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 14.08.2020, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Костя умница, хорошо излагает, светлая голова.


его Цель -подсказка для.....если принять во внимание кто он по кухе...



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  • 10 | 14.08.2020, 20:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров за 2 года работы не решил ни одной проблемы. Но организовал со своими красногорскими вахтовиками множество новых. Вспомните, транспортная проблема, о котором Глава так пиарился, так и не решена. Более того, она усугубилась. Проблема решилась в том плане, что денежные потоки пошли в нужном русле. Народу легче не стало. Экономика буксует, бюджет трещит по швам. Дилетанты при власти не могут решить ни одной проблемы потому что это не есть их цель.



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