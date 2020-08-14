Невыборы в России и Башкортостане. 2020

Невыборы в России и в Башкортостане к 2020 году следует называть словом - имитация. Это уже не массовые фальсификации, когда влияют вбросы и снятие неугодных кандидатов с выборов, а именно - имитация, это изготовление протоколов вручную на заказ власти. Три дня фальши. Речь уже не про 30% вбросов и приписок. Суть полностью в результате и абсолютном запрете участия демократических кандидатов.Невыборы в Башкортостане доведены до «ручного изготовления почти всех» из 3 500 протоколов УИКов, в «соответствии со списками утвержденными сверху».Это легко проверить по подписям «якобы пришедших 80% голосовать», при реальной явке много менее 50%.Именно это точно и однозначно указывает на тотальное «изготовление протоколов как Уикам приказали» сверху.Если бы у «людей в погонах» было желание (а по службе - это их обязанность!) остановить это много-летнее и много-тысячное преступление, то улики хранятся в 3 500 опечатанных мешках от УИКов РБ. Стоит перелистать журналы и все будет ясно. Никаких 70…80…85...90% явки в жизни не бывает, но таких фальшивых протоколов опять будет много, как и всегда за последние 20 лет.Политически важно заявить, что не осталось НИ ОДНОЙ демократической антивоенной партии или общественного движения, участвующих в имитации невыборов в Башкортостане. Да и в России тоже их нет.Все партии участвующие в невыборах поддерживают агрессивные военные действия РФ против Украины, Грузии или в Сирии. Поддерживают снос демократических Основ и замену Конституции РФ на нечто «нелегитимное и незаконно принятое на бегу - Об,нуление» Основного Закона России.Нельзя Конституцию принимать Опросом населения, или голосованием нелегитимных депутатов в «трех чтениях». Запрещено! Незаконно.Единственная демократическая антивоенная партия в Башкортостане - Яблоко, перестала быть таковой, с начала руководства региональным отделением Яблока - Альбертом Хусаиновым. С того самого момента, когда Альберт Хусаинов незаконно уволил умирающего от рака заместителя председателя Эдуарда Полякова, за три месяца до его смерти, при молчаливом согласии Гафура Гилязова. Лишив Эдуарда Полякова возможности получать даже скромный больничный для выживания.И чуть позже, когда Альберт Хусаинов и Яблоко РБ выдвинули кандидатом в руководители РБ - Зульфию Гайсину, бывшую работницу прокуратуры, абсолютно чужую по политическим взглядам к Яблоку. Вы не найдете у Гайсиной ни одной статьи или текста, выступления антивоенного или против узурпации власти.Основным и реальным доказательством тотальной имитации на невыборах снова будет явка показанная УИКами, а затем и ЦИК РБ – под 80%. Как сказано выше, все кто лично наблюдал за выборами и явкой хорошо знают, реальная явка всегда менее 50%, а бывает и 15..20%.Поэтому – выборов давно нет. Есть – невыборы. С целью узурпации власти конкретно руководителями из верхушки власти и послушных им института выборов.Как итоги невыборов и тотальной имитации выборов – недепутаты составят нелегитимный депкорпус.Страна потерявшая выборы и ведущая войны - не демократическая страна.Народ, потерявший выборы - это население без Основного закона и демократии.Режим заменивший выборы на имитацию - режим веника единых прутиков.Власть, уничтожившая выборы незаконна и не легитимна.Вы не депутаты. Вы узурпаторы и авторитарный режим.Вы сами уничтожили выборы, как законный институт смены власти.Вы полностью виновны! И вы уничтожили выборы, суды и политику в России.Наблюдать, как вы воруете у народа право на выборы нет смысла.Наблюдать, как вы воруете власть - отвратительно.Наблюдать, как вы презираете свой народ имитацией выборов - Преступно!Видеть, как народ соучаствует в вашей лжи и воровстве власти - невыносимо.Нет давно, ни выборов, ни наблюдения за выборами.Нельзя наблюдать или участвовать в том, чего нет.Есть отвратительная картина разврата людей власти потерявших человеческое обличие и народа потерявшего гордость, мужество и честь, соучаствуя в разврате.