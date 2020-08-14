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Невыборы в России и Башкортостане. 2020

  • Опубликовано: Виктор | 12.09.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 27950 | Комментарии: 56
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Невыборы в России и в Башкортостане к 2020 году следует называть словом - имитация. Это уже не массовые фальсификации, когда влияют вбросы и снятие неугодных кандидатов с выборов, а именно - имитация, это изготовление протоколов вручную на заказ власти. Три дня фальши. Речь уже не про 30% вбросов и приписок. Суть полностью в результате и абсолютном запрете участия демократических кандидатов.

Невыборы в России и Башкортостане. 2020


Невыборы в Башкортостане доведены до «ручного изготовления почти всех» из 3 500 протоколов УИКов, в «соответствии со списками утвержденными сверху».

Это легко проверить по подписям «якобы пришедших 80% голосовать», при реальной явке много менее 50%.

Именно это точно и однозначно указывает на тотальное «изготовление протоколов как Уикам приказали» сверху.

Если бы у «людей в погонах» было желание (а по службе - это их обязанность!) остановить это много-летнее и много-тысячное преступление, то улики хранятся в 3 500 опечатанных мешках от УИКов РБ. Стоит перелистать журналы и все будет ясно. Никаких 70…80…85...90% явки в жизни не бывает, но таких фальшивых протоколов опять будет много, как и всегда за последние 20 лет.

Политически важно заявить, что не осталось НИ ОДНОЙ демократической антивоенной партии или общественного движения, участвующих в имитации невыборов в Башкортостане. Да и в России тоже их нет.

Все партии участвующие в невыборах поддерживают агрессивные военные действия РФ против Украины, Грузии или в Сирии. Поддерживают снос демократических Основ и замену Конституции РФ на нечто «нелегитимное и незаконно принятое на бегу - Об,нуление» Основного Закона России.

Нельзя Конституцию принимать Опросом населения, или голосованием нелегитимных депутатов в «трех чтениях». Запрещено! Незаконно.

Единственная демократическая антивоенная партия в Башкортостане - Яблоко, перестала быть таковой, с начала руководства региональным отделением Яблока - Альбертом Хусаиновым. С того самого момента, когда Альберт Хусаинов незаконно уволил умирающего от рака заместителя председателя Эдуарда Полякова, за три месяца до его смерти, при молчаливом согласии Гафура Гилязова. Лишив Эдуарда Полякова возможности получать даже скромный больничный для выживания.

И чуть позже, когда Альберт Хусаинов и Яблоко РБ выдвинули кандидатом в руководители РБ - Зульфию Гайсину, бывшую работницу прокуратуры, абсолютно чужую по политическим взглядам к Яблоку. Вы не найдете у Гайсиной ни одной статьи или текста, выступления антивоенного или против узурпации власти.

Основным и реальным доказательством тотальной имитации на невыборах снова будет явка показанная УИКами, а затем и ЦИК РБ – под 80%. Как сказано выше, все кто лично наблюдал за выборами и явкой хорошо знают, реальная явка всегда менее 50%, а бывает и 15..20%.

Поэтому – выборов давно нет. Есть – невыборы. С целью узурпации власти конкретно руководителями из верхушки власти и послушных им института выборов.

Как итоги невыборов и тотальной имитации выборов – недепутаты составят нелегитимный депкорпус.

Страна потерявшая выборы и ведущая войны - не демократическая страна.

Народ, потерявший выборы - это население без Основного закона и демократии.

Режим заменивший выборы на имитацию - режим веника единых прутиков.

Власть, уничтожившая выборы незаконна и не легитимна.

Вы не депутаты. Вы узурпаторы и авторитарный режим.

Вы сами уничтожили выборы, как законный институт смены власти.

Вы полностью виновны! И вы уничтожили выборы, суды и политику в России.

Наблюдать, как вы воруете у народа право на выборы нет смысла.

Наблюдать, как вы воруете власть - отвратительно.

Наблюдать, как вы презираете свой народ имитацией выборов - Преступно!

Видеть, как народ соучаствует в вашей лжи и воровстве власти - невыносимо.

Нет давно, ни выборов, ни наблюдения за выборами.

Нельзя наблюдать или участвовать в том, чего нет.

Есть отвратительная картина разврата людей власти потерявших человеческое обличие и народа потерявшего гордость, мужество и честь, соучаствуя в разврате.

Виктор Золотарев. Бывший руководитель БРО ЯБЛОКО РБ, 10.09.2020






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  • 1 | 12.09.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...и народа потерявшего гордость, мужество и честь, соучаствуя в разврате.
=========================================
Не надо так огульно говорить о Народе !
Просто время еще не пришло, просто котел народного гнева еще не перегрелся. Но уже кое где свищет: Шиес, Хабаровск, Куштау....
Просто в России всегда долго запрягают да быстро ездят.
У нас не будет как в Белоруссии у нас просто сметут эту власть к ядреной матери, о чем прекрасно знает и путин и его путиноиды. Знают и ужасно боятся этого.
СЛОВА БЕРЕЗОВСКОГО О ПУТИНЕ
Путин, как любой диктатор, подчеркиваю, любой диктатор, хочет вечной власти. По нескольким причинам. Но главная, конечно, это страх. Мы знаем, что западные лидеры между собой его называют предводителем или вожаком стаи. И у Путина нет никакого шанса. Речь идет именно о физическом выживании, я уже не говорю о сохранении денег, и единственный способ - это, конечно, оставаться у власти.



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  • 2 | 12.09.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Послушаешь Витю, вроде все правильно говорит. Но выход то какой, Витюша?
Майдан? И что потом?
А я скажу тебе, что потом: потом на таких вот фото твое лицо будет похудее, щечки не такие румяные, а взгляд не сытый и гордый, как сейчас, а затравленный и испуганный.
Если вообще фоткаться захочешь. И статейки такие ты больше писать не будешь. Их будут писать другие люди, которые тебе лично прикажут заткнуться и сидеть ровно на попе и не вякать.
И тогда Витя, ты по-настоящему поймешь, что такое веник, и что такое прутик.
Только поздно будет.



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  • 3 | 12.09.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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На фото Радий Фаритович?



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  • 4 | 12.09.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Гнилое "Яблоко" - полный политический импотент, также как и вся остальная оппа, которая только языком! Очень Опытный



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  • 5 | 12.09.2020, 11:36 | Автор: Кухарка
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Избирательная комиссия Новосибирской области зафиксировала нарушения при выдаче бюллетеней на выборах в законодательное собрание региона гражданам, не обладающим активным избирательным правом, то есть голосующим вне пределов своего избирательного округа



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  • 6 | 12.09.2020, 11:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69184 | Рейтинг: +11819,6
Во Владимире на УИК 394, 363 и 434 не пускают журналистов от «Довода», сообщил «МБХ медиа» координатор наблюдения городских проектов Максима Каца и Ильи Варламова Данил Беляков.

«У нас здесь есть три территориальных комиссий по трем районам. У нас журналисты были на УИКах по одному району, а сейчас наблюдатели, которые на УИКах из другой территориальной комиссии, пишут, что слышат, как в комиссии поступает установка не пускать журналистов из всех ТИКов. Это происходит точно в УИКах 363, 394 и 434. Я написал уже жалобу в территориальную комиссию, сейчас собираюсь писать жалобу в ЦИК», — сказал Беляков.



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  • 7 | 12.09.2020, 11:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69184 | Рейтинг: +11819,6
В Шадринске в Курганской области голосование на УИК № 808 проходит в маршрутке, фотографии опубликовал штаб Навального в Кургане.



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  • 8 | 12.09.2020, 11:41 | Автор: Кухарка
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вот специально для старого пидараса О_Ошки, орущего про наблюдателей:

В Балашихе независимых наблюдателей заменяют на бюджетников. Как минимум семь из них уже утратили статус, сообщил "МБХ медиа" координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

"У нас есть направления, которые мы выдали наблюдателям. Эти направления нам подписал кандидат при личной встрече. Сейчас представитель территориальной избирательной комиссии, вышестоящей, ездит с этим кандидатом и требует от него, чтобы он снимал наших наблюдателей и ставил на их место каких-то местных бюджетников или пенсионеров, которые очень хорошо знакомы с комиссией — это видно по их общению", — заявил Степанов.

По его словам, кандидата зовут Олег Зверев. "Он бывший зампред, по моему, избиркома Балашихи. И он уходил в отставку из-за фальсификаций. Его называют электоральным киллером. Это очень смешно: он одновременно является и кандидатом, и членом с совещательным голосом. Он над кандидатом имеет некую власть, говорит ему, что делать. Это происходит неформально, так-то он никакую власть над ним не имеет", — пояснил координатор московского штаба.



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  • 9 | 12.09.2020, 11:51 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40358 | Рейтинг: +5127,5
Глава ЦИК Илона первой пойдет под арест.



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  • 10 | 12.09.2020, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69184 | Рейтинг: +11819,6
В первый день выборов к 12:00 активисты зафиксировали нарушения в разных городах страны, сообщает "Открытая Россия". Так, в Краснодаре обнаружена группа лиц из пяти человек, которые перемещаются между избирательными участками и голосуют по несколько раз. В реестр участников надомного голосования УИК 2059 внесли 200 человек без их ведома, все старше 65 лет.

Во Владимире на УИК 394 не пускают журналистку от «Довода», мотивируя это отсутствием аккредитации, хотя она необходима только для того, чтобы присутствовать на подсчете голосов. Позже не пустили члена территориальной комиссии с правом совещательного голоса (ПСГ ТИК).

В поселках Ивановской области голосование проводят не в помещении УИК, а на пеньке. В Костроме контролируют явку бюджетников, на участке собирают «Карты предварительной регистрации» с их ФИО.



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  • 11 | 12.09.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
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В Иркутском районе скупают голоса жителей, «за вознаграждение» им предлагают проголосовать за действующего мэра и кандидата от «Единой России» Леонида Фролова. Об этом сообщает «Сибирь. МБХ медиа».

Скупщики голосов начали рассылать с фейковых аккаунтов сообщения, в которых упоминается имя Фролова. Получить комментарий кандидата изданию не удалось, так как в администрации района на звонки не отвечают.



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  • 12 | 12.09.2020, 12:02 | Автор: Кухарка
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Сотрудники штаба коалиции независимых кандидатов в городской совет «Новосибирск 2020» обнаружили прослушивающее устройство, которое, предположительно, установили сегодня ночью. Об этом сообщила «МБХ медиа» сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Ольга Гусева.

Она отметила, что ночью около штаба было перекрыто движение, стояли полицейские машины, и сотрудники, которые не давали людям проходить. «Мы случайно увидели, что ночью какие-то непонятные люди ставят лестницу на козырек — у нас штаб двухэтажный, есть козырек. Нам показалось это крайне подозрительным, что в три часа ночи кто-то что-то делает на нашем козырьке. Мы все проверили и действительно на этом козырьке под подоконником с наружной части были подоткнуты аккумуляторы огромные, сама прослушка», — рассказала Гусева.



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  • 13 | 12.09.2020, 12:03 | Автор: Кухарка
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В Иркутской области в поселке Мегета голосование на досрочных выборах губернатора, мэра Ангарска и депутатов местной думы проводят в багажнике машины, сообщил «МБХ медиа» глава местного штаба Навального Сергей Беспалов.

«Это поселок Мегета городского муниципального образования. УИК 144. Это наши волонтеры сняли», — сообщил он.



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  • 14 | 12.09.2020, 12:06 | Автор: Кухарка
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Еще для старого пидораса О_Ошки про наблюдателей:

Кандидат в депутаты горсовета Стерлитамака заявил о недопущении до наблюдения за выборами направленных им людей
Сегодня, 11 сентября, в Башкирии начался досрочный этап голосования. Кандидат в депутаты городского совета Эмиль Шаймарданов в соответствии с законом о выборах направил на 4 избирательных участка города своих представителей. Они должны были быть оформлены в качестве членов комиссий с правом совещательного голоса на участках № 694, 693, 691 и 690. По словам Шаймарданова, их не допустили до выполнения обязанностей, аргументируя это ошибками в оформлении направления.



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  • 15 | 12.09.2020, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69184 | Рейтинг: +11819,6
Артур Дмитриев
20 ч. ·
Нет ни председателя избирательной комиссии, которая в общей сложности из семи прошедших часов посидела минут сорок. Ни заместителя председателя, юркой девушки, прошмыгшнувшей раза три. Да и секретарь раз от раза пропадает. Такое чувство, что эти выборы нужны только мне! Ах, да...
Секретарь - боевая. Постоянно говорит, что мы делаем общее дело, но каждую мою законную просьбу, например, ознакомиться с документами, принимает в штыки и пытается отклонить. Дошло до жалобы под нажимом Ренат а, но в последний момент она вместе с прибежавшей по звонку председателем дрогнули и открыли сейф. Жалобу забрал.
Потихоньку в разговорах докопался и до наших разногласий того, что она имеет под "делаем общее дело". Оказалось, что я выражаю гражданскую позицию, а она здесь ради государства. С этого момента Шилова Наталья Сергеевна осеклась и пока перестала общаться.
Учителя—члены избирательной комиссии в пустоте коридора болтают о том, что оциллококцинум здорово помогает от ковида, а вот американская вакцина убивает мозг. Не завидую ученикам Башкирской гимназии города Нефтекамска.
#движениеголос, #честныевыборы #голос20нефтекамск



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  • 16 | 12.09.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 12.09.2020, 11:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69181 | Рейтинг: +11820,2
вот специально для старого пидараса О_Ошки, орущего про наблюдателей:

В Балашихе независимых наблюдателей заменяют на бюджетников. Как минимум семь из них уже утратили статус, сообщил "МБХ медиа" координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

"У нас есть направления, которые мы выдали наблюдателям. Эти направления нам подписал кандидат при личной встрече. Сейчас представитель территориальной избирательной комиссии, вышестоящей, ездит с этим кандидатом и требует от него, чтобы он снимал наших наблюдателей и ставил на их место каких-то местных бюджетников или пенсионеров, которые очень хорошо знакомы с комиссией — это видно по их общению", — заявил Степанов.

По его словам, кандидата зовут Олег Зверев. "Он бывший зампред, по моему, избиркома Балашихи. И он уходил в отставку из-за фальсификаций. Его называют электоральным киллером. Это очень смешно: он одновременно является и кандидатом, и членом с совещательным голосом. Он над кандидатом имеет некую власть, говорит ему, что делать. Это происходит неформально, так-то он никакую власть над ним не имеет", — пояснил координатор московского штаба.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! А что ли у нормального кандидата, а не у этого п.дара, нельзя было подписать направления для своих наблюдателей? Или нормальные кандидаты не хотят видеть в наблюдателях продажных либерастов? Сами в дерьмо лезете и кричите потом, что воняет и перемазались! Я же писал раньше, что либерасты только визжать умеют, вот и подтверждение моих слов от тебя подоспело! Спасибо! Очень Опытный



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  • 17 | 12.09.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
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Ренат Боотаник
12 мин. ·
Нефтекамские участковые комиссии продолжают отжигать - УИК 3515, проверяют кол-во досрочного голосования по конвертам (проголосовавшим) и по спискам избирателей (выданные бюллетени). Пока выданных меньше примерно на 100 штук, то есть бюллетени в этих конвертах не выдавали избирателяи, что является вбросом.



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  • 18 | 12.09.2020, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69184 | Рейтинг: +11819,6
Ренат Боотаник
1 ч ·
Ну что же, утро второго дня наступило, а УИК 499 в городе Нефтекамск уверенно выходит на первое место в нашем списке нарушителей закона.
Перед вами возможная подмена сейф-пакета, в котором хранятся бюллетени вчерашнего голосования.
Наверху - фото перед закрытием, внизу - фото сегодня утром.
Обратите внимание на разницу написаний символа N и цифры 1.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223147508466899&set=a
.10205004660787046



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  • 19 | 12.09.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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4-й
"ЯБЛОКО" гнилое потому что главшпион Путин в Башкирское ЯБЛОКО просунул Хусаинова?! Он экс партфункционер областного (Республиканского) уровня! И что КПСС-овец обласного ранга может стать демократом?! Это та партия которая почти ежегодно расстреливала народ! Так не бывает! Человек с рождения усваивает социальные инстикты до 15-летнего возраста и потом он не меняется!!!



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  • 20 | 12.09.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Голосование началось со 2 сентября 2020. Где правозащитница Гайсина из прокуроров. Почему 80летний бабай выдвинул эту немолодую женщину?! А Радий её пригрел в своём адм аппарате?!



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