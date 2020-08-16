Школьник из Нефтекамска попросил Хабирова отменить изучение башкирского

Свою просьбу он адресовал в соцсетях, объясняя это тем, что у школьников и без данного предмета много уроков. – Огромная просьба, отмените пожалуйста часы башкирского языка в школах среди небашкирских национальностей, нагрузки и так много, – написал юноша под несколькими постами Хабирова "ВКонтакте", пишет "КП".На его просьбу комментаторы отреагировали по-разному. Те, кто выступал "за" изучение башкирского языка, призвали подростка не лениться и помнить, где он живет. Вторые, наоборот, призвали сделать уроки национального языка факультативными, а освободившиеся часы заменить "полезными предметами". В ходе споров к ним присоединились представители администрации главы Башкортостана.– Уважаемые участники беседы! Просим вас впредь не употреблять нецензурную лексику на странице Главы РБ. Понизьте, пожалуйста, градус беседы. Давайте будем бережнее относиться к друг другу, – написала специалист по обращениям жителей в соцсетях Анастасия Портянко.Данные сообщения прокомментировал респбуликанский Минобр:— Башкирский язык […] изучается обучающимися добровольно на основании заявлений их родителей. А тем, кто отказался от изучения языка, могут быть предложены предметы из основной части образовательной программы или предметы краеведческой направленности, учебные курсы, обеспечивающие этнокультурные интересы учеников на русском языке, государственных языках республик РФ или родном языке по выбору родителей.Летом 2018 года Госдума РФ приняла законопроект, который закрепил статусы государственного и родного языков в законе "Об образовании".