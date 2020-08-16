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Школьник из Нефтекамска попросил Хабирова отменить изучение башкирского

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Свою просьбу он адресовал в соцсетях, объясняя это тем, что у школьников и без данного предмета много уроков. – Огромная просьба, отмените пожалуйста часы башкирского языка в школах среди небашкирских национальностей, нагрузки и так много, – написал юноша под несколькими постами Хабирова "ВКонтакте", пишет "КП".

Школьник из Нефтекамска попросил Хабирова отменить изучение башкирского


На его просьбу комментаторы отреагировали по-разному. Те, кто выступал "за" изучение башкирского языка, призвали подростка не лениться и помнить, где он живет. Вторые, наоборот, призвали сделать уроки национального языка факультативными, а освободившиеся часы заменить "полезными предметами". В ходе споров к ним присоединились представители администрации главы Башкортостана.

– Уважаемые участники беседы! Просим вас впредь не употреблять нецензурную лексику на странице Главы РБ. Понизьте, пожалуйста, градус беседы. Давайте будем бережнее относиться к друг другу, – написала специалист по обращениям жителей в соцсетях Анастасия Портянко.

Данные сообщения прокомментировал респбуликанский Минобр:

— Башкирский язык […] изучается обучающимися добровольно на основании заявлений их родителей. А тем, кто отказался от изучения языка, могут быть предложены предметы из основной части образовательной программы или предметы краеведческой направленности, учебные курсы, обеспечивающие этнокультурные интересы учеников на русском языке, государственных языках республик РФ или родном языке по выбору родителей.

Летом 2018 года Госдума РФ приняла законопроект, который закрепил статусы государственного и родного языков в законе "Об образовании".

Идель.Реалии
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  • Участник
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по совокупным результатам тотального диктанта лишь 5% самих русских пишут его на "42 и "5"

Это означает - 95% самих русских не состоянии освоить собственную грамматику.
Это и неудивительно: русская грамматика уверенно входит в десятку самых худших грамматик мира.

Если написать достаточное количество соответствующих жалоб в Роспотребнадзодзор, о том что школах оказывают гос услугу низкого качества,т.е преподают русский язык, (что пикантно - за счет гос бюджета!)
то Роспотребнадзор был бы вынужден приостановить преподавание русской грамматики во всех школах.

А сейчас видим диаметрально противоположные вещи: башкирский и татарские языки,с их безупречно идеальными грамматиками попали под запрет,
а русский язык с абсолютно неизучабельной для 95% самих русских грамматикой спокойно преподается.
95% русских не в состоянии освоить собственную грамматику, а толпы преподавателей русского языка продолжают к не в чем не бывало получать зарплату.



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1

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  • Участник
  •  
1 | 13.09.2020, 17:13 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4610 | Рейтинг: -344,5
по совокупным результатам тотального диктанта лишь 5% самих русских пишут его на "42 и "5"
................................
на "4" и "5"



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 13.09.2020, 17:36 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40365 | Рейтинг: +5128,1
........95% русских не в состоянии освоить собственную грамматику, ......
================================
А ссылочку?



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4

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  • Участник
  •  
3 | 13.09.2020, 17:36 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40360 | Рейтинг: +5127,9
........95% русских не в состоянии освоить собственную грамматику, ......
================================
А ссылочку?
========================
после 2016 года их засекретили



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
3 | 13.09.2020, 17:36 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40360 | Рейтинг: +5127,9
........95% русских не в состоянии освоить собственную грамматику, ......
================================
А ссылочку?
========================
после 2016 года их засекретили



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 13.09.2020, 17:50 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1345 | Рейтинг: +529,8
Иннокентий!Вы правы-русская грамматика одна из самых трудных грамматик среди мировых языков.Самый трудный отнюдь не означает самый плохой.Плохих языков вообще нет.Есть бедные языки и богатые.Конечно,африканец,никогда не вылезавший из своей хижины, и любой европеец всегда будут отличаться бедностью или богатством своей речи...Вы правы и в том,что многие русские "не состоянии освоить собственную грамматику".Причин этому много,включая нелюбовь к родному языку.Как бы ни было,русский язык входит в пятёрку мировых международных языков.А Вам посоветую (у Вас замечательная грамотная русская речь) полюбить русский язык,как любите Вы свой.Они не конкуренты-у каждого своя область применения.



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 7 | 13.09.2020, 17:50 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1345 | Рейтинг: +529,8
Иннокентий!Вы правы-русская грамматика одна из самых трудных грамматик среди мировых языков.Самый трудный отнюдь не означает самый плохой.Плохих языков вообще нет.Есть бедные языки и богатые.Конечно,африканец,никогда не вылезавший из своей хижины, и любой европеец всегда будут отличаться бедностью или богатством своей речи...Вы правы и в том,что многие русские "не состоянии освоить собственную грамматику".Причин этому много,включая нелюбовь к родному языку.Как бы ни было,русский язык входит в пятёрку мировых международных языков.А Вам посоветую (у Вас замечательная грамотная русская речь) полюбить русский язык,как любите Вы свой.Они не конкуренты-у каждого своя область применения.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 8 | 13.09.2020, 17:56 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40365 | Рейтинг: +5128,1
Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов заявил, что почти 10% школьных учителей в стране плохо знают русский язык и грамматику.
===============================================
10% или 95%- две большие разницы



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  • 9 | 13.09.2020, 17:59 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40365 | Рейтинг: +5128,1
Для нас конь - близкий друг, товарищ, опора в хозяйстве и бесстрашный соратник, надежное плечо в бою. В эпосе наших предков кочевников конь – неизменный спутник и настоящий друг батыра, у них общая судьба. Наши «северные амуры» и шаймуратовцы на конях преодолели всю Европу, освобождая Родину от захватчиков. И у нас, современных жителей Башкортостана, тоже особое отношение к лошадям, к продуктивному и спортивному коневодству в целом,
– написал Хабиров.



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8 | 13.09.2020, 17:56 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40362 | Рейтинг: +5127,5
Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов заявил, что почти 10% школьных учителей в стране плохо знают русский язык и грамматику.
===============================================
10% или 95%- две большие разницы
================

95% из всех русских знают русскую грамматику на двойку и тройку.

10% школьных учителей Кравцова - это из числа тех 5% ,русских,которые знают грамматику ряки на хорошо и отлично.
то есть



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  • 11 | 13.09.2020, 18:22 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40365 | Рейтинг: +5128,1
........грамматика ряки?.........
============================================
Так может писать только малообразованный человек.



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  • 12 | 13.09.2020, 18:27 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40365 | Рейтинг: +5128,1
Ряк
ТолкованиеПеревод
﻿
Страна Россия
Регион Башкортостан
Ряк — ручей, Белебевский район.

Примечания
Русско-башкирский словарь водных объектов Республики Башкортостан Составители: Хисаметдинова Ф. Г., Шакуров Р. З., Сиразитдинов З. А., Юлдашбаев Ю. Х. — Уфа: Китап, 2005. — 256 с.



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11 | 13.09.2020, 18:22 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40364 | Рейтинг: +5127,7
........грамматика ряки?.........
============================================
Так может писать только малообразованный человек.
............
просто написал зеркально "бяке", тут окончательно грамотное люди писали "бяка"



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0

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  •  
  • 14 | 13.09.2020, 18:39 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40365 | Рейтинг: +5128,1
Зачет! Но, по мне и бяка и ряка - некрасиво. Напоминает каку.



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4

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  • Гость
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  • 15 | 13.09.2020, 18:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А сейчас видим диаметрально противоположные вещи: башкирский и татарские языки,с их безупречно идеальными грамматиками попали под запрет,
_______________________________________________________
Конеебалист, а где запрещен башкирский язык. Адрес и название учреждения чиркни, а то туземный звездежь уже подза..л. Не дали им видишь ли своим прунудить другие наиональности к почитанию башкир, не хотят кланяться.



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2

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  • Гость
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  • 16 | 13.09.2020, 18:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А сейчас видим диаметрально противоположные вещи: башкирский и татарские языки,с их безупречно идеальными грамматиками попали под запрет,
_______________________________________________________
Конеебалист, а где запрещен башкирский язык. Адрес и название учреждения чиркни, а то туземный звездежь уже подза..л. Не дали им видишь ли своим прунудить другие наиональности к почитанию башкир, не хотят кланяться.



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2

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  • Гость
  •  
  • 17 | 13.09.2020, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а русский язык с абсолютно неизучабельной для 95% самих русских грамматикой спокойно преподается.
95% русских не в состоянии освоить собственную грамматику, а толпы преподавателей русского языка продолжают к не в чем не бывало получать зарплату.
___________________________________________________________
Кеша, я тебе еще интересней могу рассказать. в каждой школе есть несколько училок батырского, которые получают зарплату как все учителя и еще надбавку за сложность и напряженность. Наверно в поте лица навяливают свое наречие русским и татарским ребятишкам. При этом ученика сдававшего бяку после 9го или 11го класса найти сложнее чем снежного человека. ВПР РПР и НИко по батырскому тоже не проводятся. Возникает вопрос - почему все эти училки, которых муртазла напек как пирожков из аульных туземцев, получают зарплату как остальные учителя?
Второй вопрос - сколько башкирцев сдавали егэ по бяке прошлом, позапрошлом учебных годах.
Третий вопрос - раз даже самим башкирцам на бяку плевать, какого хрена вы его навяливаете детям небашкирам?
Для того чтобы возвысится над другими народами региона? Так они и так знают что вы тщеславность и ограниченность это основные черты



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  • 18 | 13.09.2020, 19:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15101 | Рейтинг: -2158,6
...Наверно в поте лица навяливают свое наречие русским и татарским ребятишкам
_______________________________________
Меня всегда интересовало - почему именно русских и татарских? И обязательно именно в такой последовательности.
Почему эти комментаторы сохраняют именно такую последовательность и почему не упоминают чувашей, марийцев и другие национальности?
И ещё вопрос - эти комментаторы хотят отменить изучение башкирского в Башкирии, татарского в Татарии, чувашского в Чувашии и т.п. или это касается только башкирского языка?



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  • Гость
  •  
  • 19 | 13.09.2020, 19:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И ещё вопрос - эти комментаторы хотят отменить изучение башкирского в Башкирии, татарского в Татарии, чувашского в Чувашии и т.п. или это касается только башкирского языка?
_________________________________________________________
Для умственно отсталых напишу крупно - ГДЕ и КОГДА ИЗУЧЕНИЕ ВАШИХ НАРЕЧИЙ БЫЛО ОТМЕНЕНО??? Несколько тугоумных комментаторов талдычат то о запрете то об отмене? НИ В ОДНОЙ ШКОЛЕ НИ ЗАПРЕТА НИ ОТМЕНЫ НЕ Б Ы Л О. Еще визги будут на эту тему?



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3

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  • Гость
  •  
  • 20 | 13.09.2020, 19:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня всегда интересовало - почему именно русских и татарских?
_______________________________________________________
Удовлетворю твоё любопытство - потому что это крупнейшие по численности народы Башкирии. Именно в таком порядке. Все остальные народности глубоко мной уважаемы, но перечисление курдов, армян, украинцев, немцев, мордвы, грузин, тувинцев, белорусов и прочая получается очень громоздким для обычного комментария.
Еще вопросы?



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