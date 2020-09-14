ЛГБТ-щегол по культуре ...

Из Радика Юльякшина в Элвина Грея и обратно. Что за этим стоит? Ильнар Гарифуллин рассуждает о назначении Элвина Грея (он же Радик Юльякшин) советником главы Башкортостана Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодежной политики.Ильнар Гарифуллин рассуждает о назначении Элвина Грея (он же Радик Юльякшин) советником главы Башкортостана Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодежной политики.Начну с цитаты Telegram-канала "Шалтай-Бабай": "Назначение связано с желанием Хабирова хоть как-то укрепить свои пошатнувшиеся в активной общественной среде позиции и заодно использовать певца во Всероссийской переписной кампании весной будущего года. Грей, называющий себя татаро-башкиром, будет агитировать молодёжь с двойной идентичностью записываться башкиром. На это выделены солидные суммы. Проводником политики на конфликт с Татарстаном по этой линии выступает глава аппарата Хабирова Сидякин". Разберемся с этими тезисами поподробнее.На новой должности кумир девочек-подростков (12+) займется популяризацией башкирской культуры. Должность эта, конечно, исключительно на общественных началах, но это отнюдь не значит, что Юльякшин-Грей не заимеет с этого свой гешефт. Скорее наоборот: с приходом Радия Хабирова он стал "своим" на многочисленных концертах, организуемых хабировской администрацией. Свою политическую лояльность новым властям РБ он уже доказал, когда публично выступил за разработку шихана Куштау.В национально-культурном отношении он всегда пытался усидеть на двух стульях. Начинал как башкирский певец на молодежных дискотеках, взяв себе творческий псевдоним "Elvin Grey". Затем перешел на исполнение песен на татарском языке, став популярной звездой, бросавшей вызов (кто соберет больше зрителей на стадионе) мэтру татарского шоу-бизнеса (тоже, кстати, татарину из Башкортостана) Салавату Фатхетдинову... И словно начиная мимикрировать под созданный им же образ, Юльякшин менял и свой язык публичного общения. К примеру, совсем недавно (еще до этого назначения) я наткнулся на его интервью телеканалу "TMTV" (частный татарский музыкальный телеканал): говорит он на сборной солянке "татаро-башкирско-русского" языка.Очень удобная позиция, кстати.Ведь она позволяет быстро "переквалифицироваться" под нужную национальность, лишь бы деньги платили хорошие. Учитывая это, авторам так называемого "северо-западного диалекта" башкирского языка уже пора создавать новый "юльякшинский" диалект — идея весьма хорошая и прибыльная: если под этих этномиссионеров вице-премьер Азат Бадранов по традиции подгонит новый грант, они этот новый диалект непременно "обнаружат".Помнится, Юльякшин-Грей недавно громогласно объявлял, что окончательно переезжает в Казань. Про ревность к столице Татарстана, исходящую от власть придержащих в уфимском "Белом доме", известно многим, и для обитателей этого дома тогда заявление певца прозвучало как публичный акт окончательного разрыва с "башкирским прошлым". И тут на тебе — "советник" Хабирова. Всё это говорит о том, что инициатива исходила не от певца, а от хабировцев, которым позарез необходимо улучшать испорченный имидж шефа, собрав вокруг него раскрученных персонажей. Ну, и заодно использовать его в предстоящей перепеси населения.Сценический образ Юльякшина-Грея как раз представляет собой яркий пример эдакого шута эпохи постмодерна, удачно вписывающегося в тот трагикомический фарс, в который хабировская администрация собирается превратить предстоящую перепись населения.В этой картине мира Юльякшин-Грей легко олицетворяет собой человека пресловутой "двойной идентичности". На деле же никакой двойной идентичности как широкого явления в Башкортостане нет. Это еще один из активно насаждаемых мифов. Вся эта двойная-тройная идентичность (к которой с трудом можно отнести даже людей из смешанных семей) — есть придуманный конструкт, которым высоколобые ученые пытались объяснить результат того, что мозги населения западной части Башкортостана в течение долгих десятилетий пытались засорить идеей о том, что они — башкиры. Правда, с татарским родным языком. А для проводников политики башкиризации татар этот конструкт "двойной идентичности" был удобным поводом для вмешательства и прикрытием их планов по фальсификации переписи.Такое "раздвоение" национального самосознания личности если и есть, то характерно лишь для небольшой группы жителей Бардымского района Пермского края и нескольких районов северо-запада РБ (к примеру, Караидельского). И всё. И то надо отметить, что никакой ни внешней, ни внутренней разницы между татарами и татароязычными башкирами (которых и тянут под этот термин "двойная идентичность"), нет.В остальных случаях такое "раздвоение" — результат исключительно башкиризаторской пропаганды: "раз живем в Башкирии, значит, башкиры", ну, и банальной привычки конформизма, стремления сделать карьеру и из-за этого изменить свою национальную идентичность с татарской на башкирскую. Сколько я видел выходцев из одного из самых "башкирских (судя по сфальсифицированным данным переписей) районов" республики — Илишевского! Никто ни разу не называл себя башкиром. Парадокс? Но именно в таком парадоксе и живет Башкортостан.Зачем всё это надо Юльякшину-Грею — понятно. Как говорится, парень к успеху шел, стал звездой татаро-башкирской эстрады, заимел кучу поклонников, но амплуа эдакого слащавого хипстера рано или поздно приедается, тем более, годы-то идут, и вечно быть кумиром молоденьких девчонок уже нельзя. Хабировская администрация не жалеет денег на собственный PR и национальную политику, направленную, в том числе, и на башкиризацию татар, так почему бы Грею не заработать на этом? Ничего личного, только бизнес.Что касается роли Александра Сидякина, то тут тоже всё более или менее ясно. Он уже давным-давно вписался в искусственно созданную тему татаро-башкирского противостояния, которая изначально исходила от Азата Бадранова. Сидякин — тоже мастер дешевых трюков, прославившийся на этом поприще еще с тех времен, когда он, будучи протеже Радия Хабирова, изображал оппозицию, сидя в качестве руководителя "Партии пенсионеров", а затем и "Справедливой России". Однажды это закончилось тем, что пока Сидякин отвлекал своими танцами с бубнами, титушки из "Союза башкирской молодежи" разгромили офис татарских общественных организаций, а заодно и Координационного Совета оппозиции. Если кто не помнит тех славных событий, то, пожалуй, память надо освежить.Мне также известно, что во время кулуарного разговора между делегациями чиновников Татарстана и Башкортостана, когда речь зашла о национальной политике в РБ, господин Сидякин пообещал защищать "своих" (как это по-хабировски!), под которыми он подразумевал татарофобов. Значит, антитатарская риторика в преддверии переписи населения будет продолжена, тем более, что на это уже вбуханы немалые средства как фонда "Урал", так и бюджетных денег, которые хабировская администрация — в отличие от Казанского Кремля — не жалеет.Элвин Грей рискует вступить на дорожку башкиризации татар. Тогда уж после таких кульбитов его поклонники останутся исключительно в Баймаке, Сибае или Бурзяне (хотя и в этих краях его уже не особо-то и жалуют — из-за позиции по Куштау).Я безусловно выступаю за то, чтобы развивалась башкирская культура, башкирский язык. Но гастролёры, жирующие на татарской национальной культуре, а затем с радостью продающие ее за 30 серебрянников, лично мне не нужны.