Главный пульмонолог Башкирии: Лечиться кумысом и колоться фальшивой вакциной

«Кумыс поможет»: главный пульмонолог Башкирии – о восстановлении легких после COVID-19. Рустэм Зулкарнеев считает, что паника может навредить больше, чем сама болезнь.Можно ли распознать коронавирус самостоятельно, стоит ли бежать на КТ и обязательно ли наступает депрессия после болезни, рассказывает главный внештатный пульмонолог Минздрава РБ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета Рустэм Зулкарнеев.Справка: по данным Минздрава РБ, за девять месяцев 2020 года подтверждено 23 112 пациентов с пневмонией – это на 6 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. Также в этом году от пневмонии скончались полторы тысячи человек, что в два раза больше, чем за такой же период 2019 года.- Пожалуй, главная причина нашей с вами встречи - то, что люди не очень понимают, что из себя представляет новый вирус. И потому многие боятся, а кто-то и вовсе откровенно паникует. Скажите честно – состояние паники, вспыхивающее тут и там, оно обоснованно?- Нет, необоснованно. Паниковать – это вообще последнее, что нужно делать в нынешней ситуации. Тем более паника страшна как раз тем, что может навредить больше, чем сама болезнь.Нового вируса не нужно бояться. Он мало изучен – это правда. Но пройдет время, и мы узнаем об этой инфекции намного больше. Вы, конечно, слышали про ОРВИ – острую респираторную вирусную инфекцию. Так вот, коронавирус – это одна из разновидностей ОРВИ. Многие вирусы вызывают похожие изменения в дыхательной системе – грипп, например. Или респираторно-синцитиальная инфекция, которая вызывает пневмонию у детей.Вирусное поражение легких достаточно распространено. Пока, к сожалению, не удалось разработать препараты, которые бы доказательно блокировали размножение вируса. Но поиск ведется. С другой стороны, имеется группа препаратов, которые включены в список клинических рекомендаций – часть из них была эффективна, к примеру, при лихорадке Эбола. Я в своей практике опираюсь на рекомендации Минздрава РФ и ВОЗ.В создании вакцин равных нам нет- Тема вакцинирования от коронавируса вызывает в обществе неоднозначные реакции. Внушительная часть людей считает, что это будет некий эксперимент над людьми. Чего ожидать от этих прививок?- Начнем с того, что у нас в России вообще очень сильная вирусология, и в области создания вакцин нас смело можно назвать пионерами – без всяких преувеличений. На сегодняшний день уже разработаны две вакцины от коронавируса: одна – в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в Москве под руководством академика Александра Гинцбурга и другая – в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. В настоящий момент эти вакцины испытываются, их тестируют десятки тысяч добровольцев, и я уверен, что испытания пройдут успешно, и люди начнут прививаться от коронавируса, как прививаются сейчас от гриппа.Создание любой вакцины – это величайшее достижение, ведь она спасает человечество. Наша страна уже проходила через это – была эпидемия полиомиелита в 50-х годах 20 века, когда при передаче в том числе воздушно-капельным путем поражалась центральная нервная система и человек становился инвалидом. Наши ученые справились, создали вакцину от этого страшного заболевания. В 1960-м году была вспышка натуральной оспы – тогда в Москве установили 40-дневный карантин, было привито около десяти миллионов людей за неделю – вы представляете, какие ресурсы были задействованы!Инфекция, особенно тяжелая, это по сути природное явление – как, например, наводнение, и потому ею сложно управлять. Но можно.Вакцину не нужно бояться – много ли вы слышали случаев осложнения от вакцины от гриппа? Вряд ли. А вот эффект налицо – главное, вовремя привиться. Я, к примеру, привит. И от коронавируса привьюсь.Основы лечения остались прежними- За прошедшее с начала пандемии время в исследованиях болезни появились какие-то «новости»?- Более-менее прояснилась ситуация с факторами риска, отягощающими течение COVID-19. Это избыточный вес, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и некоторые другие факторы.Важное значение имеет генетическая предрасположенность – здесь я говорю, к примеру, о количестве рецепторов к вирусу, который пропускает их в клетку.Еще один из решающих факторов – активность иммунитета. Здесь значение имеет даже не то, насколько он крепкий, а его так называемая управляемость.Например, цитокиновый шторм, когда при неконтролируемом воспалении повреждаются собственные ткани организма – это как раз проявление неуправляемости иммунитета.- Между тем, как лечили от коронавируса в начале его возникновения и тем, как лечат сейчас, есть разница?- Основы лечения остаются практически прежними: госпитализация при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания в специализированный инфекционный стационар, при острой дыхательной недостаточности – респираторная поддержка, это ингаляции кислорода через маску, неинвазивная и инвазивная вентиляция легких, а также назначение ряда рекомендованных лекарственных препаратов. Затем при стабилизации состояния пациента начинается его реабилитация, которая при тяжелом течении заболевания может занять несколько месяцев.Отдельно могу сказать о витамине D, дефицит которого, по данным некоторых исследований, возможно, отрицательно влияет на течение заболевания. Сейчас среди специалистов ведется обсуждение необходимости его восполнения.Тяжелых больных домой никто не выпишет- Когда нужно начинать волноваться и идти к врачу? Допустим, у человека насморк, конъюнктивит, пропало обоняние, начался кашель – это он, ковид? Можно ли вообще определить этот вирус самостоятельно? И еще – болит ли голова при данном заболевании?- Если болит только голова – это скорее повод проверить давление. И даже если пропало обоняние и вкус, это еще не говорит о том, что у человека COVID-19. Перечисленные вами факторы вполне характерны и для коронавирусной инфекции – но не на 100 процентов. Это может быть и другой вид ОРВИ.Как определить? Нужно сдать анализ на наличие коронавируса с помощью ПЦР (полимеразная цепная реакция): берется мазок из носоглотки и ротовой полости, который определяет инфицирование с точностью до 80 %. Сразу скажу, что погрешность есть всегда, и стопроцентным не может быть никакой из существующих анализов: слишком много факторов на это влияют. Но ПЦР сегодня считается наиболее точным методом.Что касается положительных анализов на иммуноглобулины M или G против коронавируса, то они показывают, что человек в настоящее время переносит в явной или скрытой форме (или ранее перенес) COVID-19. IgM – в течение первых 5-7 дней заболевания, IgG – после 3-4 недели заболевания. Говоря о симптомах, которые вы перечислили, – если к ним добавить температуру 37 и выше, боль в мышцах, слабость, то здесь ковид более вероятен. Если температура 38,5 и выше и длится более пяти дней, то это уже опасная картина, которая говорит о тяжелом течении болезни.- COVID-19 вообще излечим? Ведь если поначалу говорили об антителах, которые вырабатываются после болезни и уберегают от повторного заражения, то сейчас выясняется, что уберегают всего лишь на определенный период, и повторное заражение возможно…- Да, и в моей практике уже есть такие случаи. Что касается вашего вопроса насчет излечения: вирус – это инфекция, а инфекции, особенно нетяжелые, излечению, к счастью, поддаются. Существует так называемая пирамида тяжести, где внизу расположены бессимптомные, легкие формы тяжести, в середине, соответственно, средней тяжести, и на самом верху – тяжелые и крайне тяжелые формы. Нетяжелые формы наиболее предрасположены к излечению. Если форма заболевания тяжелая, то здесь уже требуется помощь современной медицины.- Вы имеете в виду госпитализацию?- Естественно. Хотя, конечно, лучше вовремя обращаться за медицинской помощью.- В связи с этим такой вопрос – из-за нехватки мест в госпиталях главврачам дана установка выписывать как можно скорее. И сегодня якобы отправляют домой так называемых недолеченных больных – насколько это опасно?- Во-первых, нужно учитывать, что никто никого не бросает на произвол судьбы – люди, которых выписывают, остаются под наблюдением врача. И выписывать будут только тех, для кого это безопасно, убедившись в нормальных показателях – это касается температуры, сатурации, отсутствия одышки у пациента; тяжелые же больные в любом случае останутся в госпитале. Здесь скорее есть другая проблема – чтобы выписавшийся из инфекционного госпиталя человек выполнял назначения врача и соблюдал режим самоизоляции.- Если в семье заболел один из членов семьи, обязательно ли заболеют остальные – при условии, что они находятся в одной квартире?- Совсем не обязательно – при условии соблюдения мер предосторожности. Заболевший должен быть изолирован от остальных членов семьи – находиться в отдельной комнате, помещение должно обрабатываться, обязательно проветриваться; еще лучше, когда используются очистители воздуха.О медицинских масках тоже не следует забывать – их должны носить и больные, и здоровые люди. И еще есть рекомендация – носить защитные очки: желательно чтобы они были плотно прилегающие или закрытые.- Через какое время человек перестает быть источником инфекции для окружающих?- Зависит от инкубационного периода – большинство больных заболевает на пятый-седьмой день, у кого-то этот период длится до 14 дней. Таким образом, если человек после контакта не заболел в течение недели, то вероятность заражения в целом несколько снижается. Вирус у больного исчезает, как правило, через 8-10 дней. Но могут быть отдельные случаи аномально долгого периода вирусовыделения.Доверять надо врачам, а не информации из интернета- Еще один вопрос волнует многих: когда необходимо сделать компьютерную томографию (КТ)?- Назначать или нет КТ – это дело лечащего врача. Те самые паникующие, о которых мы говорили выше, сами бегут на КТ – не стоит этого делатьСегодня существует такое понятие как «гугл-медицина» – это когда люди «гуглят», то есть ищут какую-то информацию для себя в интернете. Что-то нашли – и начинают лечиться, а ведь источник может быть довольно сомнительным (кстати, уникальность пандемии еще и в том, что она происходит в эпоху интернета, в котором далеко не всегда можно найти качественную информацию)И вот с этой гугл-медициной, конечно, надо что-то делать, поскольку в совокупности вреда от нее намного больше, чем пользы.Нужно доверять врачам: с полной ответственностью могу сказать, что наша медицина выполняет свои функции. И страна наша выглядит вполне неплохо на общем фоне. Европейские страны пошли по другому пути, и сейчас борются с последствиями непродуманных решений – не зря же в последнее время мы видим в этих странах протесты против ограничительных мер. Это все уже было в средние века, во время эпидемии чумы - «пир во время чумы», о котором Пушкин пишет в «Маленьких трагедиях», в общем-то, тоже тогда был неким протестом против эпидемии и карантина.В 1918 году была «испанка», или испанский грипп – величайшая в истории пандемия, унесшая жизни от 40 до 100 миллионов человек, что намного превысило потери в Первой мировой войне. Думаю, это красноречиво говорит о том, что легкомыслие при пандемии неуместно и нужно серьезно относиться к этому вопросу – не забывая о разумных пределах, конечно.Если вернуться к вопросу КТ, скажу, что есть и другие неплохие способы выявления коронавируса – например, рентгенография грудной клетки, необходимо только учитывать ограничения этого метода. Иногда врач может насторожиться при прослушивании больного – есть такое понятие, как крепитация, такой «похрустывающий» звук в легких, напоминающий щелчки: они возникают в конце вдоха – начале выдоха: вот в этом случае назначается дополнительное обследование. Кстати, пресловутое «матовое стекло», которое выявляет КТ, тоже еще не говорит о коронавирусе, поскольку оно может быть и при других заболеваниях.В любом случае – повторюсь – лечение может назначить только лечащий врач. Не стоит заниматься самолечением и выискивать симптомы болезни, «подтверждая» их в интернете.Последствия и пути выхода- Какими последствиями грозит COVID-19? Помимо общей слабости, многие переболевшие говорят о депрессии, которая наступает после болезни…Если говорить о депрессии как о медицинском диагнозе, то такое состояние, к счастью, встречается после заболевания довольно редко. Здесь, скорее, уместно говорить об астении или психостении, отсутствии желаний, стремлений, которые действительно довольно часто сопутствуют процессу реабилитации – но это характерно для любого тяжелого заболевания, не обязательно конкретно для коронавирусной инфекции. Это вполне естественно для организма – ведь он восстанавливается, затрачивая ресурсы, которых и так осталось не слишком много.К сожалению, в ряде случаев заболевания COVID-19 затрагивается сердце. Этот орган, как правило, вообще одним из первых реагирует на вирусные инфекции.При каждом из заболеваний страдает определенный орган – этим и отличаются вирусы: к примеру, при вирусе геморрагической лихорадки страдают почки, при вирусе полиомиелита, о котором мы говорили выше, поражается ЦНС (к счастью, сегодня вы эту болезнь уже почти не встретите). Коварство вирусов в том, что при тяжелых формах болезни происходит мультисистемное поражение, страдают многие жизненно важные органы: печень, почки, ЦНС, сердце. Но и здесь помогают специалисты.- Болезнь отступила – что теперь? Может быть, у вас есть собственные «секреты» для более быстрого восстановления?- Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев COVID-19 излечивается, и человек возвращается к нормальной жизни. Конечно, для этого следует выполнять ряд рекомендаций от лечащего врача. Необходимы физические нагрузки – ходьба, плавание, они должны быть дозированными и повышаться постепенно. Для дыхательной системы я порекомендую упражнения, способствующие расправлению грудной клетки – те же махи и вращения плечами, например.Если уж вы спросили меня о секретах, то поделюсь: есть такой «секретный» напиток – кумыс. На мой взгляд, он отлично помогает в период восстановления – благодаря своему уникальному составу.Хотя эта рекомендация пока не получила научного обоснования, но многовековой опыт народной медицины свидетельствует о его положительном воздействии при реабилитации после заболеваний легких.Надеюсь, кумыс не подорожает после того, как наши читатели увидят эту рекомендацию. Спасибо за ваши советы, будем верить, что они помогут многим.