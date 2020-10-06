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Главный пульмонолог Башкирии: Лечиться кумысом и колоться фальшивой вакциной

  • Опубликовано: ПроУфу | 04.11.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 41173 | Комментарии: 33
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«Кумыс поможет»: главный пульмонолог Башкирии – о восстановлении легких после COVID-19. Рустэм Зулкарнеев считает, что паника может навредить больше, чем сама болезнь.

Главный пульмонолог Башкирии: Лечиться кумысом и колоться фальшивой вакциной


Можно ли распознать коронавирус самостоятельно, стоит ли бежать на КТ и обязательно ли наступает депрессия после болезни, рассказывает главный внештатный пульмонолог Минздрава РБ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета Рустэм Зулкарнеев.

Справка: по данным Минздрава РБ, за девять месяцев 2020 года подтверждено 23 112 пациентов с пневмонией – это на 6 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. Также в этом году от пневмонии скончались полторы тысячи человек, что в два раза больше, чем за такой же период 2019 года.

- Пожалуй, главная причина нашей с вами встречи - то, что люди не очень понимают, что из себя представляет новый вирус. И потому многие боятся, а кто-то и вовсе откровенно паникует. Скажите честно – состояние паники, вспыхивающее тут и там, оно обоснованно?

- Нет, необоснованно. Паниковать – это вообще последнее, что нужно делать в нынешней ситуации. Тем более паника страшна как раз тем, что может навредить больше, чем сама болезнь.

Нового вируса не нужно бояться. Он мало изучен – это правда. Но пройдет время, и мы узнаем об этой инфекции намного больше. Вы, конечно, слышали про ОРВИ – острую респираторную вирусную инфекцию. Так вот, коронавирус – это одна из разновидностей ОРВИ. Многие вирусы вызывают похожие изменения в дыхательной системе – грипп, например. Или респираторно-синцитиальная инфекция, которая вызывает пневмонию у детей.

Вирусное поражение легких достаточно распространено. Пока, к сожалению, не удалось разработать препараты, которые бы доказательно блокировали размножение вируса. Но поиск ведется. С другой стороны, имеется группа препаратов, которые включены в список клинических рекомендаций – часть из них была эффективна, к примеру, при лихорадке Эбола. Я в своей практике опираюсь на рекомендации Минздрава РФ и ВОЗ.

В создании вакцин равных нам нет
- Тема вакцинирования от коронавируса вызывает в обществе неоднозначные реакции. Внушительная часть людей считает, что это будет некий эксперимент над людьми. Чего ожидать от этих прививок?

- Начнем с того, что у нас в России вообще очень сильная вирусология, и в области создания вакцин нас смело можно назвать пионерами – без всяких преувеличений. На сегодняшний день уже разработаны две вакцины от коронавируса: одна – в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в Москве под руководством академика Александра Гинцбурга и другая – в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. В настоящий момент эти вакцины испытываются, их тестируют десятки тысяч добровольцев, и я уверен, что испытания пройдут успешно, и люди начнут прививаться от коронавируса, как прививаются сейчас от гриппа.

Создание любой вакцины – это величайшее достижение, ведь она спасает человечество. Наша страна уже проходила через это – была эпидемия полиомиелита в 50-х годах 20 века, когда при передаче в том числе воздушно-капельным путем поражалась центральная нервная система и человек становился инвалидом. Наши ученые справились, создали вакцину от этого страшного заболевания. В 1960-м году была вспышка натуральной оспы – тогда в Москве установили 40-дневный карантин, было привито около десяти миллионов людей за неделю – вы представляете, какие ресурсы были задействованы!

Инфекция, особенно тяжелая, это по сути природное явление – как, например, наводнение, и потому ею сложно управлять. Но можно.

Вакцину не нужно бояться – много ли вы слышали случаев осложнения от вакцины от гриппа? Вряд ли. А вот эффект налицо – главное, вовремя привиться. Я, к примеру, привит. И от коронавируса привьюсь.

Основы лечения остались прежними

- За прошедшее с начала пандемии время в исследованиях болезни появились какие-то «новости»?

- Более-менее прояснилась ситуация с факторами риска, отягощающими течение COVID-19. Это избыточный вес, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и некоторые другие факторы.

Важное значение имеет генетическая предрасположенность – здесь я говорю, к примеру, о количестве рецепторов к вирусу, который пропускает их в клетку.

Еще один из решающих факторов – активность иммунитета. Здесь значение имеет даже не то, насколько он крепкий, а его так называемая управляемость.

Например, цитокиновый шторм, когда при неконтролируемом воспалении повреждаются собственные ткани организма – это как раз проявление неуправляемости иммунитета.

- Между тем, как лечили от коронавируса в начале его возникновения и тем, как лечат сейчас, есть разница?

- Основы лечения остаются практически прежними: госпитализация при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания в специализированный инфекционный стационар, при острой дыхательной недостаточности – респираторная поддержка, это ингаляции кислорода через маску, неинвазивная и инвазивная вентиляция легких, а также назначение ряда рекомендованных лекарственных препаратов. Затем при стабилизации состояния пациента начинается его реабилитация, которая при тяжелом течении заболевания может занять несколько месяцев.

Отдельно могу сказать о витамине D, дефицит которого, по данным некоторых исследований, возможно, отрицательно влияет на течение заболевания. Сейчас среди специалистов ведется обсуждение необходимости его восполнения.

Тяжелых больных домой никто не выпишет

- Когда нужно начинать волноваться и идти к врачу? Допустим, у человека насморк, конъюнктивит, пропало обоняние, начался кашель – это он, ковид? Можно ли вообще определить этот вирус самостоятельно? И еще – болит ли голова при данном заболевании?

- Если болит только голова – это скорее повод проверить давление. И даже если пропало обоняние и вкус, это еще не говорит о том, что у человека COVID-19. Перечисленные вами факторы вполне характерны и для коронавирусной инфекции – но не на 100 процентов. Это может быть и другой вид ОРВИ.

Как определить? Нужно сдать анализ на наличие коронавируса с помощью ПЦР (полимеразная цепная реакция): берется мазок из носоглотки и ротовой полости, который определяет инфицирование с точностью до 80 %. Сразу скажу, что погрешность есть всегда, и стопроцентным не может быть никакой из существующих анализов: слишком много факторов на это влияют. Но ПЦР сегодня считается наиболее точным методом.

Что касается положительных анализов на иммуноглобулины M или G против коронавируса, то они показывают, что человек в настоящее время переносит в явной или скрытой форме (или ранее перенес) COVID-19. IgM – в течение первых 5-7 дней заболевания, IgG – после 3-4 недели заболевания. Говоря о симптомах, которые вы перечислили, – если к ним добавить температуру 37 и выше, боль в мышцах, слабость, то здесь ковид более вероятен. Если температура 38,5 и выше и длится более пяти дней, то это уже опасная картина, которая говорит о тяжелом течении болезни.
- COVID-19 вообще излечим? Ведь если поначалу говорили об антителах, которые вырабатываются после болезни и уберегают от повторного заражения, то сейчас выясняется, что уберегают всего лишь на определенный период, и повторное заражение возможно…

- Да, и в моей практике уже есть такие случаи. Что касается вашего вопроса насчет излечения: вирус – это инфекция, а инфекции, особенно нетяжелые, излечению, к счастью, поддаются. Существует так называемая пирамида тяжести, где внизу расположены бессимптомные, легкие формы тяжести, в середине, соответственно, средней тяжести, и на самом верху – тяжелые и крайне тяжелые формы. Нетяжелые формы наиболее предрасположены к излечению. Если форма заболевания тяжелая, то здесь уже требуется помощь современной медицины.

- Вы имеете в виду госпитализацию?

- Естественно. Хотя, конечно, лучше вовремя обращаться за медицинской помощью.

- В связи с этим такой вопрос – из-за нехватки мест в госпиталях главврачам дана установка выписывать как можно скорее. И сегодня якобы отправляют домой так называемых недолеченных больных – насколько это опасно?

- Во-первых, нужно учитывать, что никто никого не бросает на произвол судьбы – люди, которых выписывают, остаются под наблюдением врача. И выписывать будут только тех, для кого это безопасно, убедившись в нормальных показателях – это касается температуры, сатурации, отсутствия одышки у пациента; тяжелые же больные в любом случае останутся в госпитале. Здесь скорее есть другая проблема – чтобы выписавшийся из инфекционного госпиталя человек выполнял назначения врача и соблюдал режим самоизоляции.

- Если в семье заболел один из членов семьи, обязательно ли заболеют остальные – при условии, что они находятся в одной квартире?

- Совсем не обязательно – при условии соблюдения мер предосторожности. Заболевший должен быть изолирован от остальных членов семьи – находиться в отдельной комнате, помещение должно обрабатываться, обязательно проветриваться; еще лучше, когда используются очистители воздуха.

О медицинских масках тоже не следует забывать – их должны носить и больные, и здоровые люди. И еще есть рекомендация – носить защитные очки: желательно чтобы они были плотно прилегающие или закрытые.

- Через какое время человек перестает быть источником инфекции для окружающих?

- Зависит от инкубационного периода – большинство больных заболевает на пятый-седьмой день, у кого-то этот период длится до 14 дней. Таким образом, если человек после контакта не заболел в течение недели, то вероятность заражения в целом несколько снижается. Вирус у больного исчезает, как правило, через 8-10 дней. Но могут быть отдельные случаи аномально долгого периода вирусовыделения.

Доверять надо врачам, а не информации из интернета

- Еще один вопрос волнует многих: когда необходимо сделать компьютерную томографию (КТ)?

- Назначать или нет КТ – это дело лечащего врача. Те самые паникующие, о которых мы говорили выше, сами бегут на КТ – не стоит этого делать

Сегодня существует такое понятие как «гугл-медицина» – это когда люди «гуглят», то есть ищут какую-то информацию для себя в интернете. Что-то нашли – и начинают лечиться, а ведь источник может быть довольно сомнительным (кстати, уникальность пандемии еще и в том, что она происходит в эпоху интернета, в котором далеко не всегда можно найти качественную информацию)

И вот с этой гугл-медициной, конечно, надо что-то делать, поскольку в совокупности вреда от нее намного больше, чем пользы.

Нужно доверять врачам: с полной ответственностью могу сказать, что наша медицина выполняет свои функции. И страна наша выглядит вполне неплохо на общем фоне. Европейские страны пошли по другому пути, и сейчас борются с последствиями непродуманных решений – не зря же в последнее время мы видим в этих странах протесты против ограничительных мер. Это все уже было в средние века, во время эпидемии чумы - «пир во время чумы», о котором Пушкин пишет в «Маленьких трагедиях», в общем-то, тоже тогда был неким протестом против эпидемии и карантина.

В 1918 году была «испанка», или испанский грипп – величайшая в истории пандемия, унесшая жизни от 40 до 100 миллионов человек, что намного превысило потери в Первой мировой войне. Думаю, это красноречиво говорит о том, что легкомыслие при пандемии неуместно и нужно серьезно относиться к этому вопросу – не забывая о разумных пределах, конечно.

Если вернуться к вопросу КТ, скажу, что есть и другие неплохие способы выявления коронавируса – например, рентгенография грудной клетки, необходимо только учитывать ограничения этого метода. Иногда врач может насторожиться при прослушивании больного – есть такое понятие, как крепитация, такой «похрустывающий» звук в легких, напоминающий щелчки: они возникают в конце вдоха – начале выдоха: вот в этом случае назначается дополнительное обследование. Кстати, пресловутое «матовое стекло», которое выявляет КТ, тоже еще не говорит о коронавирусе, поскольку оно может быть и при других заболеваниях.

В любом случае – повторюсь – лечение может назначить только лечащий врач. Не стоит заниматься самолечением и выискивать симптомы болезни, «подтверждая» их в интернете.

Последствия и пути выхода

- Какими последствиями грозит COVID-19? Помимо общей слабости, многие переболевшие говорят о депрессии, которая наступает после болезни…

Если говорить о депрессии как о медицинском диагнозе, то такое состояние, к счастью, встречается после заболевания довольно редко. Здесь, скорее, уместно говорить об астении или психостении, отсутствии желаний, стремлений, которые действительно довольно часто сопутствуют процессу реабилитации – но это характерно для любого тяжелого заболевания, не обязательно конкретно для коронавирусной инфекции. Это вполне естественно для организма – ведь он восстанавливается, затрачивая ресурсы, которых и так осталось не слишком много.

К сожалению, в ряде случаев заболевания COVID-19 затрагивается сердце. Этот орган, как правило, вообще одним из первых реагирует на вирусные инфекции.

При каждом из заболеваний страдает определенный орган – этим и отличаются вирусы: к примеру, при вирусе геморрагической лихорадки страдают почки, при вирусе полиомиелита, о котором мы говорили выше, поражается ЦНС (к счастью, сегодня вы эту болезнь уже почти не встретите). Коварство вирусов в том, что при тяжелых формах болезни происходит мультисистемное поражение, страдают многие жизненно важные органы: печень, почки, ЦНС, сердце. Но и здесь помогают специалисты.

- Болезнь отступила – что теперь? Может быть, у вас есть собственные «секреты» для более быстрого восстановления?

- Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев COVID-19 излечивается, и человек возвращается к нормальной жизни. Конечно, для этого следует выполнять ряд рекомендаций от лечащего врача. Необходимы физические нагрузки – ходьба, плавание, они должны быть дозированными и повышаться постепенно. Для дыхательной системы я порекомендую упражнения, способствующие расправлению грудной клетки – те же махи и вращения плечами, например.

Если уж вы спросили меня о секретах, то поделюсь: есть такой «секретный» напиток – кумыс. На мой взгляд, он отлично помогает в период восстановления – благодаря своему уникальному составу.

Хотя эта рекомендация пока не получила научного обоснования, но многовековой опыт народной медицины свидетельствует о его положительном воздействии при реабилитации после заболеваний легких.

Надеюсь, кумыс не подорожает после того, как наши читатели увидят эту рекомендацию. Спасибо за ваши советы, будем верить, что они помогут многим.

ПроУфу
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 04.11.2020, 10:39 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40433 | Рейтинг: +5124,1
Всё правильно.



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1

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  • 2 | 04.11.2020, 10:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69435 | Рейтинг: +11793,5
Мы настоящего кумыса отродясь-то не видывали, а уж теперь - подавно! Пациенты РКБ-2 на годы вперед все поставки выкупят, а коровий "кумыс" ничего общего с кобыльим не имеет.



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  • 3 | 04.11.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы это интервью было бы в феврале-марте оно бы вызвало резонанс, было перепечатано в «Ланцете» и врача пригласили бы во все ведущие клиники мира для работы и практики.
Но это уже ноябрь месяц, и все что он рассказал это компиляция многих исследований и эпикризов сотен тысяч больных.
Хорошо, что он не стал излагать теорию «о деградации повидлы» и перспективах появления новых, более опасных заболеваний.
Также ему отдельное спасибо, что не стал увязывать повидлу с экономикой, политикой и прочей теорией заговоров против: «человечества, России, инопланетян и прочих не осязаемых субстанций».
На самом деле хорошее интервью.



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  • 4 | 04.11.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно доверять врачам: с полной ответственностью могу сказать, что наша медицина выполняет свои функции.
=========================================================
Слов нет, нужно доверять врачам. Потому что толковый врач не книжкам, а по жизни имеет опыт лечения больных. Он уже видел, вылечил десятков больных как ты.

Но проверять их стратегию лечения тоже не помешает через знакомых, друзей, родственников, занимающихся лечением людей в других больницах, городах, странах.



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  • 5 | 04.11.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из вотсапа
Всякое бедствие в России проходит 4 стадии:
1. Данунах
2. Да пох
3. Них себе
4. Да и худым
Понравилось
турк



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  • 6 | 04.11.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы настоящего кумыса отродясь-то не видывали, а уж теперь - подавно
----------------
Вы, это кто, уточните. Мы например не только видели, но и регулярно употребляем.



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2

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  • 7 | 04.11.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Т9 сцуко... 4. Да и хусым
турк



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  • 8 | 04.11.2020, 12:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39619 | Рейтинг: +6521,5
... считает, что паника может навредить больше, чем сама болезнь.
===
Действительно!!!

Надо спокойно завернуться в белую простыню, надев, предварительно, маски, которые таскали весь последний год и релаксировать, потягивая лошадиную мочу через трубочку.

Ибо чего ради паниковать, если от вируса никаких лекарств всё равно нет?



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  • 9 | 04.11.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из вотсапа
Всякое бедствие в России проходит 4 стадии:
1. Данунах
2. Да пох
3. Них себе
4. Да и худым
Понравилось
турк
------------------
Если учесть что в вацапе только твои контакты, то ваш совместный уровень интеллекта просто поражает.



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  • 10 | 04.11.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как определить? Нужно сдать анализ на наличие коронавируса с помощью ПЦР (полимеразная цепная реакция): берется мазок из носоглотки и ротовой полости, который определяет инфицирование с точностью до 80 %. Сразу скажу, что погрешность есть всегда, и стопроцентным не может быть никакой из существующих анализов: слишком много факторов на это влияют. Но ПЦР сегодня считается наиболее точным методом.
============================================================
=========================
Тест на ПЦР-диагностику надо обязательно сдавать, если у вас в семье или из круга общения на работе кто-то заразился короновирусной инфекцией. ПЦР-диагностика наиболее точна за 1-2 дня до и после повышения температуры, а потом уже уходит вглубь, а после начало лечения вообще бесполезный тест, возможно, он уже нужен только врачам, чтоб констатировать, что у вас не ковид, а просто вирусная пневмония.
Чтоб точно знать болеете или уже переболели ковидом через 10-15 дней болезни пневмонией нужно сдать анализ крови из вены на определение антител lgM, lgG. Если результаты теста положительные, то врач должен лечить вас не только от пневмонии, а от короновирусной инфекции со всеми вытекающими осложнениями!



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  • 11 | 04.11.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Гость

7 | 04.11.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Т9 сцуко... 4. Да и хусым
турк



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Турк, чем там обкурился? Иди отдохни малость.



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  • 12 | 04.11.2020, 12:17 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39619 | Рейтинг: +6521,5
10 | 04.11.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован

Тест на ПЦР-диагностику надо обязательно сдавать, если у вас в семье или из круга общения на работе кто-то заразился короновирусной инфекцией.
===
Какие проблемы? ВСЯ УФА должна сдать анализы, ибо её мэр от этого и того.



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  • 13 | 04.11.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 04.11.2020, 12:05 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39610 | Рейтинг: +6521,4
... считает, что паника может навредить больше, чем сама болезнь.
===
Действительно!!!

Надо спокойно завернуться в белую простыню, надев, предварительно, маски, которые таскали весь последний год и релаксировать, потягивая лошадиную мочу через трубочку.

Ибо чего ради паниковать, если от вируса никаких лекарств всё равно нет?
============================================================

Вмудчивый! Вот когда припрет, когда тебя короновирусЬ ХВАТЬ (!!!), тогда так и сделаешь лады!



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  • 14 | 04.11.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 04.11.2020, 12:17 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39612 | Рейтинг: +6521,4
10 | 04.11.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован

Тест на ПЦР-диагностику надо обязательно сдавать, если у вас в семье или из круга общения на работе кто-то заразился короновирусной инфекцией.
===
Какие проблемы? ВСЯ УФА должна сдать анализы, ибо её мэр от этого и того.
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Если ты серьезно, проблемы есть: очереди в лаборатоориях тестирования КОВИД (кто болеет, кому-то справка нужна об отсутствии ковида), да и цена - 3-4 тыс. рупь за стандартный анализ из трех показателей на совид



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  • 15 | 04.11.2020, 12:27 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39619 | Рейтинг: +6521,5
Нового вируса не нужно бояться. Он мало изучен – это правда. Но пройдет время, и мы узнаем об этой инфекции намного больше. Вы, конечно, слышали про ОРВИ – острую респираторную вирусную инфекцию. Так вот, коронавирус – это одна из разновидностей ОРВИ.
===
Да мы ж этим только и болели все последние года застоя!!!

Если, конечно, верить диагнозам при посещении терапевтов для получения больничных листов с целью освобождения от работы с сохранением зарплаты.

Поскольку терапевты кроме ОРВИ и ОРЗ более ни черта ни соображают, то получается, что население стана страдает от избытка здоровья от чего и паникует.



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  • 16 | 04.11.2020, 12:32 | Автор: Вдумчивый
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13 | 04.11.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован

Ибо чего ради паниковать, если от вируса никаких лекарств всё равно нет?
============================================================


Вмудчивый! Вот когда припрет, когда тебя короновирусЬ ХВАТЬ (!!!), тогда так и сделаешь лады!
===
Стал быть, ты мудазвон, когда тебя вирус в темечко клюнет, начнёшь паниковать и требовать чтобы тебя усиленно пичкали любыми таблетками?

Так начинай их лопать заранее, чего ждёшь то?

Наверняка чё-нить у себя вылечишь и для профилактики пригодится, если твои потроха это выдержат и раньше в узлы не свернутся..



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  • 17 | 04.11.2020, 13:12 | Автор: Вдумчивый
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Вирусное поражение легких достаточно распространено.
===
Пустяшная же проблема. Тьфу и растереть.

Всё едино от чего то помирать придётся.
Даже и расстраиваться то не об чем.

Главное отмучатся последние минут пять, а как кислорода в башке не станет, так всё в ней сотрётся, и все переживания на этом и закончатся.



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  • 18 | 04.11.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 04.11.2020, 12:32 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39614 | Рейтинг: +6521,4
13 | 04.11.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован

Ибо чего ради паниковать, если от вируса никаких лекарств всё равно нет?
============================================================



Вмудчивый! Вот когда припрет, когда тебя короновирусЬ ХВАТЬ (!!!), тогда так и сделаешь лады!
===
Стал быть, ты мудазвон, когда тебя вирус в темечко клюнет, начнёшь паниковать и требовать чтобы тебя усиленно пичкали любыми таблетками?

Так начинай их лопать заранее, чего ждёшь то?

Наверняка чё-нить у себя вылечишь и для профилактики пригодится, если твои потроха это выдержат и раньше в узлы не свернутся..

=====================================================
Вмудчивый, ты даффай себя побереги и желчь заранее на других не изливай!

Говорят, желчь помогает при лечении ковида.

И сам думай, чем как бушь пичкать себя, когда тебя ковид ХВАТЬ, и заботься, шоб у тебя тама ниччо не свернулось и завернулось. Я серьезно!

Мне похрену твои советы, я уже все это прошел в легкой форме.

Ну а ты ведь пенсионер с сопутствующими болезнями, так шта, будь всегда готовь! Эта зараза в городе обосновалась надолго и каждый день поражает несколько сот человек.



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  • 19 | 04.11.2020, 13:34 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39619 | Рейтинг: +6521,5
18 | 04.11.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован

Мне похрену твои советы, я уже все это прошел в легкой форме.
===
А, индюк тоже так думал ...

ЭтА, прохожий, от этого вируса иммунитет рассасывается очень быстро, и ты живо опять будешь перед ним чистый аки пасхальный агнец на заклание.



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  • 20 | 04.11.2020, 13:39 | Автор: Вдумчивый
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НадА перевести всё своё барахлишко, цацки и брюлики жрецам.

Тогда жрецы замолвят за вас словечко, онЕ это умеют, и тогда, в на том свете, у вас будет своя табуретка в партере, и вы не будете давиться в толпе на общем балконе.



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