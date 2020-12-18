— Черный квадрат Малевича каждый воспринимает по своему: кто-то видит бесконечность, кто-то просто раскрашенный квадрат, кто-то видит безумный космос. Зайдите в «Тик-ток» или «Инстаграм», и вы в шоке будете через три минуты. Здесь человек нарисовал даже не эротические картинки.
Современно преподнесла, хорошо смотрятся, искусствоведам понравится. Но писать, что этим как-то оскорбили башкир, мол: «смотрите она нас ненавидит, мы, башкиры, должны ей отомстить» …. Башкиры в последнее время очень сильно оскорбляются. Я по национальности очень сильно намешанный человек: русская, украинка, чувашка – во мне много кровей, но если я буду каждой своей намешанной национальностью придираться – тогда меня каждый день будут «оскорблять» и «принижать».
Она заметила, что если на каждое высказывание обижаться, межнациональные войны никогда бы не прекращались.
Эхо Москвы
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Оксана Савченко: Башкиры в последнее время очень сильно оскорбляются
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