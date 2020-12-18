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Оксана Савченко: Башкиры в последнее время очень сильно оскорбляются

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Восьмикратная паралимпийская чемпионка, депутат Госсобрания РБ Оксана Савченко, комментируя угрозы в адрес художницы Алёны Савельевой из-за её картин, посоветовала гражданам быть терпимее.

Оксана Савченко: Башкиры в последнее время очень сильно оскорбляются


— Черный квадрат Малевича каждый воспринимает по своему: кто-то видит бесконечность, кто-то просто раскрашенный квадрат, кто-то видит безумный космос. Зайдите в «Тик-ток» или «Инстаграм», и вы в шоке будете через три минуты. Здесь человек нарисовал даже не эротические картинки.

Современно преподнесла, хорошо смотрятся, искусствоведам понравится. Но писать, что этим как-то оскорбили башкир, мол: «смотрите она нас ненавидит, мы, башкиры, должны ей отомстить» …. Башкиры в последнее время очень сильно оскорбляются. Я по национальности очень сильно намешанный человек: русская, украинка, чувашка – во мне много кровей, но если я буду каждой своей намешанной национальностью придираться – тогда меня каждый день будут «оскорблять» и «принижать».

Она заметила, что если на каждое высказывание обижаться, межнациональные войны никогда бы не прекращались.

Эхо Москвы
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  • 1 | 14.01.2021, 10:55 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1690 | Рейтинг: +378,1
По сюжету то правильная картина. Бабы работают, кумысят, мужик балдеет,упился кумыса и парит как орел.



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  • 2 | 14.01.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По сюжету то правильная картина. Бабы работают, кумысят, мужик балдеет,упился кумыса и парит как орел.
--------------
Захарова, тебя первую закроют, курица, будешь парить там, где надо.



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2

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  • 3 | 14.01.2021, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сюжет для уровня Оксаны Савченко - прямо высокохудожественный ))) Что теперь уровень искусства определяет спортсмен, достали эти рокировки , лично для всех она возомнила из себя безупречным авторитетом ??? Ее мнение - не есть авторитет - это точно!!! Типичное пресмыкающее,о чем подтвердил ее поступок после "конфликта" с Сагитовым -попиарилась и кинулась в объятия. Хоть 10 кратная чемпионка- обязана знать свое место!!! и не лезть , куда ее не просят.



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12

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  • 4 | 14.01.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И правда, как это башкиры смеют обижаться, иметь свою гордость, не давать издеваться над собой? Надо все терпеть, улыбаться и терпеть, пусть о вас говорят что хотят, рисуют, как хотят, имеют, как хотят.



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11

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  • Участник
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"....— Черный квадрат Малевича каждый воспринимает по своему: кто-то видит бесконечность, кто-то просто раскрашенный квадрат, кто-то видит безумный космос. ...."
=================================
нормальный человек в черном квадрате видят всего лишь черный квадрат, а мошенники от искусства в черном квадрате "видят" и космос и ещё неведомо чего , с целью подороже впарить олухам от искусства пустопорожнюю рамку с холстом.
.....................
А вот утенок над промежностью самки человека может быть и не дотягивает до квадрата Малевича, но надежно закрывает для кого-то отделы кадров всех учебных заведений России, и не только России а даже в США и большинстве европейских стран с таким контентом в училки уже не возьмут.

Надо же, приехать в Петербурх, поступить а педагогический, четыре года скрывать свою малую родину, быть "изобличенной" что "не коренная петербурженка", услышать оскорбительное "а вы у вас в Башкирии в юртах живете?"
Мысль подать иск на однокурсников за разжигание социально-национальной вражды ей там не пришла, хотя законы РФ вроде бы гарантируют равенство башкортостанцев и петербуржцев.
Вернулась чреватая злобою, разродилась дурными картинками против башкир, получила фидбек и побежала к главному прокурору.

Ты же хотела облагодетельствовать башкир, показав всему через свои шедевры какие они крутые робяты...
Благодетельность испарилась. Башкиры не виноваты.
Виноваты культрегерская питербурхская публика и один злополучный утенок



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12

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  • 6 | 14.01.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оксана Савченко: Башкиры в последнее время очень сильно оскорбляются
---------------------
Оксана Савченко в последнее время очень сильно с головой не дружит.



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  • 7 | 14.01.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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у этой Савченко много кровей ,а башкирского нет ,и поэтому не понять ей обиду



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5

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  • 8 | 14.01.2021, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В УГИБДД МВД по Башкирии сказали, что руководство ГИБДД проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям своего сотрудника. В ведомстве добавили, что инспектор обеспечивал безопасность движения неподалеку от места, где обвалился грунт, а Савченко, «ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требовала обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения».



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  • 9 | 14.01.2021, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.01.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


+++++++++++++++++++++++++++
Если лица на картинах заменить лицами Савченко и ее близких.
Какая будет реакция?



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  • 10 | 14.01.2021, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Савченко ли об обидах говорить? Она же сама на кого то постоянно обижена.



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6

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  • 11 | 14.01.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Савельева очень обидчива, что от обиды пошла в прокуратуру, башкиры вообще не обидчивы



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  • 12 | 14.01.2021, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Обижаться на зеркало не стоит. Всё нарисовано как есть!



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  • 13 | 14.01.2021, 19:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 14.01.2021, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

6 | 14.01.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


+++++++++++++++++++++++++++
Если лица на картинах заменить лицами Савченко и ее близких.
Какая будет реакция?
_____________________________________________________
себя узнал что ли?



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0

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  • 14 | 14.01.2021, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.01.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

И правда, как это башкиры смеют обижаться, иметь свою гордость, не давать издеваться над собой? Надо все терпеть, улыбаться и терпеть, пусть о вас говорят что хотят, рисуют, как хотят, имеют, как хотят.
___________________________________________________________
Ну конечно, им же все только кланяться должны в силу мифической титульности. А художница суть ухватила, от этого башкирцам и обидно



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3

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  • 15 | 14.01.2021, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец художница. Пиросмани. Вмзгливых бфашиков под зад



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  • 16 | 14.01.2021, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пещерные нацыки опять визжат? Печально, ничего не меняется.



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2

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  • 17 | 14.01.2021, 20:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что ж поделаешь,если у башкир на первом месте танцульки с лисьими хвостами,курай,арака,мифическая "титульность"...



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  • 18 | 14.01.2021, 20:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 14.01.2021, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец художница. Пиросмани. Вмзгливых бфашиков под зад

На самом деле твоя художница от питерских нациков получила по есде мешалкой, вернулась в Уфу не солоно хлебавши



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7

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  • 19 | 14.01.2021, 22:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На самом деле твоя художница от питерских нациков получила по есде мешалкой, вернулась в Уфу не солоно хлебавши
_____________________________________________________
Не знаю что такое мешалка и есда, но худажница молодец, раз все полоумные завозились



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  • 20 | 14.01.2021, 23:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему бнацики как какую фигню увидят, думают что это про них? Помню тут на какую то афишу спектакля детского ополочились, дескать там не Соловей разбойник, а башкирин нарисован. Надо угрожать. Видать боятся, что насквось их все видят)))



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