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Миллионы из бюджета на танцоров и певцов ртом

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Ильнар Гарифуллин: Сам грантовый фонд в этом году уже составляет 80 млн. руб.

Миллионы из бюджета на танцоров и певцов ртом


Главная светская новость выходных это никах (свадьба по татаро-мусульманскому обычаю) Элвина Грея в Казани.

В этой связи многие вспоминают, что на этой же неделе в конкурсе Главы Башкирии на сохранение государственных и родных языков, этот певец на создание некоего фестиваля башкиро-русско-английской песни (оказывается бывает и такое, хотя не совсем понятно причем здесь родные языки?) отхватил самый большой грант размером в 30 млн. руб.

Сам грантовый фонд в этом году уже составляет 80 млн. руб. Остальные 50 млн. руб. тоже по сложившейся «традиции» распределялись весьма интересным образом.

Не буду повторно перечислять всех счастливчиков, их списки опубликованы в СМИ. Отмечу самое важное, на что мало кто обратит внимание (потому как проблемы татар, кроме нас самих, увы никого не интересуют) — на поддержку татарского языка в Башкирии раздали два гранта общей суммой около 1 млн. руб.

Это составляет 2 % от этих 50 млн. руб., а от общего грантового фонда и вовсе 1,4 %.

Это при том, что носители татарского языка составляют не менее 30 % населения республики. Такая же история с этими грантами была и год назад. Да и то эти крохи появились только после того, как мы через СМИ уже в свою очередь уже два года назад подняли скандал.

Тогда напомню башкирский минкульт впервые раздал эти пресловутые гранты на поддержку родных языков, причем на татарский язык тогда вообще не дали ни рубля денег.

Вдумайтесь только, национально-культурным нуждам 30 % населения отдается только 1,4-2 % от важнейшей части государственного финансирования в этой сфере. То есть ты платишь налоги, работаешь на общий котел бюджета республики, а содержимое этого котла проходит мимо твоего рта.

Это так у нас сейчас называется «межнациональная гармония», о чем так любят хвастаться власти республики и главный куратор по межнацвопросам Азат Бадранов? Это по поводу такой вот несправедливости нам нельзя говорить, чтобы не мешать этой самой пресловутой «межнациональной гармонии»?

Другие комментарии думаю здесь просто излишни.

Ильнар Гарифуллин






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  • 1 | 18.01.2021, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх, что бы мы делали, если б нас не стравливали? Правильно, отстаивали бы
классовые интересы трудового народа, протестовали бы против эксплуатации.



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  • 2 | 18.01.2021, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Вдумайтесь только, национально-культурным нуждам
30 % населения отдается только 1,4-2 % от важнейшей части государственного финансирования в этой сфере.
То есть ты платишь налоги, работаешь на общий котел бюджета республики, а содержимое этого котла проходит мимо твоего рта...."
==============================================
Не мешайте этой самой «межнациональной гармонии»!
Фестиваль башкиро - русско - английской песни
основан на историко - генетической наследственности
галлогрупп Башкиры R1b = кельты то есть башкир = англичан !
" Дорогой " шовинизмом лучше , дешевого землячества .
Отсталый Вы человек Ильнар Гарифуллин .



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1

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  • 3 | 18.01.2021, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я ветеран труда с медалью, муж инвалид 3 группы стаж 50 лет в январе вообще 0 рублей доплаты, всю жизнь платила квартплату день в день решила-капремонт платить не буду



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4

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  • 4 | 18.01.2021, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.01.2021, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Фестиваль башкиро - русско - английской песни
основан на историко - генетической наследственности
галлогрупп Башкиры R1b = кельты то есть башкир = англичан !

===========================
При выборке 1/140 у 88% давших сдавших анализы башкир проживающих в Абзелиловском районе обнаружена гаплогруппа R1b, сухими цифрами - это 200 из всех башкир которые есть в мире.
Гаплогруппа R1b к англичанам никакого отношения не имеет, но R1b сегодня обладают покоренные англичанами шотландцы и покоренные испанцами баски.
Шотландцы ненавидят англичан хотят отделиться от них, баски от испанцев.
Кельты считаются вымершим народом.
Не решен главный вопрос: башкиры R1b, с и башкиры без R1b не могут быть продолжать считаться одним народом, например например японцы и финны не могут быть одним и тем же народом поэтому дальше



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  • 5 | 18.01.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Элвин Грей,Моргенштерн-Едрёна мать! БританоБаварские Энигмы! Надо же такое придумать! Срочно переименовать в Абдулку и Габдулку -настоящих МудоРисов!



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  • Участник
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— на поддержку татарского языка в Башкирии раздали два гранта общей суммой около 1 млн. руб.

Это составляет 2 % от этих 50 млн. руб., а от общего грантового фонда и вовсе 1,4
==================================
Эти деньги хоть они и выделены, их надо ещё получить, для этого соответствующие чиновники целый год должны будут ходить с протянутой рукой, и не факт что весь миллион дойдет до грантополучателя, такого в России ещё не бывало.
Возьмете этот миллион - потеряем самоуважение на 100 миллионов. Да и вообще современная Россия не приспособлена для развития культуры.

Культура народов России сегодня это предмет насмешек, недаром админ вывесил детскую картину для совращения башкирских детей нарисованной русской детской художницей, имеющей высшее педагогическое образование и опыт работы с детьми; и выглядит что как бы вроде к этой картине имеет отношение Ильнар Гарифуллин.
Татарская культура имеет достаточную ресурсную устойчивость, и какой - то миллион не прибавит к татарской культуре ровным счетом ничего, разве что дает развивать навыки толкотни у кормушки.



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7

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  • Участник
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  • 7 | 18.01.2021, 12:46 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4984 | Рейтинг: -750,8
Народ достоин того правителя, которого он заслуживает.



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1

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  • Гость
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  • 8 | 18.01.2021, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То то наши власти залезли в наши пенсионерские карманы, стырили больше 1000 р почти у каждого. Хамитов не позволял грабеж самых беззащитных стариков.



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  • Гость
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  • 9 | 18.01.2021, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хамитов не позволял, а вот хабиров не успел сесть в кресло убрал ветеранские - ему надо в свои дворцы направлять сотни милилонов.
из-за этого залез в карманы пенсионеров



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