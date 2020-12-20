Миллионы из бюджета на танцоров и певцов ртом

Ильнар Гарифуллин: Сам грантовый фонд в этом году уже составляет 80 млн. руб.Главная светская новость выходных это никах (свадьба по татаро-мусульманскому обычаю) Элвина Грея в Казани.В этой связи многие вспоминают, что на этой же неделе в конкурсе Главы Башкирии на сохранение государственных и родных языков, этот певец на создание некоего фестиваля башкиро-русско-английской песни (оказывается бывает и такое, хотя не совсем понятно причем здесь родные языки?) отхватил самый большой грант размером в 30 млн. руб.Сам грантовый фонд в этом году уже составляет 80 млн. руб. Остальные 50 млн. руб. тоже по сложившейся «традиции» распределялись весьма интересным образом.Не буду повторно перечислять всех счастливчиков, их списки опубликованы в СМИ. Отмечу самое важное, на что мало кто обратит внимание (потому как проблемы татар, кроме нас самих, увы никого не интересуют) — на поддержку татарского языка в Башкирии раздали два гранта общей суммой около 1 млн. руб.Это составляет 2 % от этих 50 млн. руб., а от общего грантового фонда и вовсе 1,4 %.Это при том, что носители татарского языка составляют не менее 30 % населения республики. Такая же история с этими грантами была и год назад. Да и то эти крохи появились только после того, как мы через СМИ уже в свою очередь уже два года назад подняли скандал.Тогда напомню башкирский минкульт впервые раздал эти пресловутые гранты на поддержку родных языков, причем на татарский язык тогда вообще не дали ни рубля денег.Вдумайтесь только, национально-культурным нуждам 30 % населения отдается только 1,4-2 % от важнейшей части государственного финансирования в этой сфере. То есть ты платишь налоги, работаешь на общий котел бюджета республики, а содержимое этого котла проходит мимо твоего рта.Это так у нас сейчас называется «межнациональная гармония», о чем так любят хвастаться власти республики и главный куратор по межнацвопросам Азат Бадранов? Это по поводу такой вот несправедливости нам нельзя говорить, чтобы не мешать этой самой пресловутой «межнациональной гармонии»?Другие комментарии думаю здесь просто излишни.