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ЖКХ: Как в Башкирии обворовывают людей

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.02.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 30345 | Комментарии: 31
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Новый концерн «МММ»? В Башкирии нарастает недовольство переплатой по ЖКХ.

ЖКХ: Как в Башкирии обворовывают людей


В уфимском ГДК прошла встреча общественников и власть имущих. Тема все та же – ЖКХ, отопление, переплата. И результат, в принципе, всё тот же – кто-то назвал встречу «цирком» и «шоу», а кто-то и вовсе ушел сразу, узнав, что не будет главных действующих лиц в этом перформансе. Обо всем по порядку – в материале ProUfu.

Начнем с того, что на 17 февраля власти встречу, что называется, переназначили. По словам активиста и руководителя общественного движения «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина, изначально встреча должна была состояться в выходной день, и тогда народу пришло бы намного больше. Хотя и без того большой зал ГДК был полон - по крайней мере, поначалу.

Прямо скажем – силы были неравные: аудитория была настроена агрессивно, чиновники отбивались как могли. Явно устав от оглашения высоких должностей лиц, заседавших в президиуме, а также от перечисления предстоящих отчетов, лидер «СтопБашРТС» взял микрофон и самовыдвинулся в качестве ведущего собрания. Разумеется, это было принято единогласно.

Дайте нам БашРТС и прокуратуру

Стоило первому выступавшему – начальнику Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации Уфы Антону Тристану сообщить о том, что причиной высоких сумм в квитанциях по ЖКХ стало изменение температурного режима, зал взорвался хохотом – настолько часто пускается в последнее время в ход это неубедительное объяснение. Чиновник сообщил, что в результате проверок ИТП и общедомовых приборов учета в многоквартирных домах выявлены нарушения, которые сейчас устраняются. В целях обеспечения дальнейшего контроля и предотвращения подобных эксцессов проводится установка централизованных систем отопления. В долгосрочной перспективе планируется включение МКД, соответствующих программе Фонда содействия реформированию ЖКХ, в программу по энергоэффективности.

Выступление следующего спикера попросту было сорвано.

- Дайте нам БашРТС – это из-за них всё! Где прокуратура? Ни тех, ни других нет – мы из-за них пришли, - гудела толпа.

- Они будут, но позже, - пообещали собравшимся со сцены.

- Альберт, ты зачем согласился на такой состав выступающих? – обратилась к общественнику член СПЧ в РБ Альмира Жукова. – Давайте просто перенесем встречу – такая нам не нужна!

Тем не менее из зала слышались выкрики, что СПЧ уже год только говорит, но ничего не решает.

- Мы пытаемся вам рассказать о той работе, которая была проведена, - пыталась перекричать зал замминистра ЖКХ Ирина Голованова.

- Где Беляев? Где ваш министр, почему не пришел?! – грозно спрашивал зал.

- Они в командировке, - под гомерический хохот зала отвечала замминистра.

Проверки ведутся. И выявляют

- Ну что, будем давать слово чиновникам? – обратился к аудитории лидер «СтопБашРТС».

-Нее-еет!!! – прокатилось по залу.

Тем не менее зампредседателю Комитета Госсобрания РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елене Родиной удалось-таки выступить и рассказать о результатах проверок, проведенных рабочей группой. В частности, выявились несоответствия по площадям – так, в Уфе, в МКД по проспекту Октября, 65 к 1800 кв.м общего пользования чудом приплюсовались еще 2200 квадратных метров. За это понесет ответственность собственник нежилого помещения; он же возместит ущерб пострадавшим жильцам.

К середине встречи спикеры все-таки признались, что ни БашРТС, ни представители прокуратуры сегодня не появятся – что повлекло за собой новый взрыв возмущения.

Что еще говорили общественники

Судя по репликам, терпение у народа действительно лопнуло – словно те трубы в дни аварий:

- Хабиров не в теме – судя по его постам в соцсетях. Или ему неправильно доносят ситуацию (оно и верно: царь у нас хороший – а вот бояре плохие и злые);

- Ваш перерасчет по 42% - это просто филькина грамота;

- Почему в других регионах такого безобразия нет?!

- Люди получают 9 тысяч пенсии – из чего им платить? Как нам вообще жить?!

- Наши управляющие компании стали напоминать собой концерн «МММ»! (бурные аплодисменты);

- Наш город находится на грани коллапса: только грянет мороз – сразу очередная авария!

- Что нам ответил БашРТС: вернем вам три копейки в обмен на ваши персональные данные?!

И даже:

- Ситуация, которая сложилась в Башкортостане, - это геноцид и фашизм!..

- Единственное, что сегодня власть научилась делать хорошо – это создавать видимость работы!

Резолюция

Стопку бумаг с подписями привезли активисты из Нефтекамска – жильцы МКД требуют снизить тарифы до 1,5 тыс. руб. за Гкал.

- Вы сами своими действиями создаете взрывоопасную обстановку в регионе – когда люди едут со всей республики, чтобы решить проблему. Не надо второй Куштау делать! – обратились к властям нефтекамцы.

- Я против того, чтобы проводить очередную встречу, - выступил Альберт Рахматуллин. – Это ничего не даст. Мы уже в третий раз собираемся, а вопросы не решаются. Чиновникам плевать, что будет потом – в следующий сезон они или в тюрьме будут сидеть, или наоборот, на Канарах отдыхать.

В итоге активисты под одобрение зала выдвинули следующие требования:

Первое – снизить тарифы на 48 процентов: - до 1,5 тыс руб за Гкал.

Второе – национализировать БашРТС и Башкирскую генерирующую компанию, передать их в собственность республики.

В-третьих, общественники настаивают на том, чтобы правоохранительными органами была проведена проверка правомерности задержания активиста движения «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина на 10 суток у Дома правительства республики в январе этого года.

Также общественники потребовали отправить в отставку министра ЖКХ Бориса Беляева, председателя Госкомитета по тарифам Светлану Бурдюк, главу Госжилнадзора Ильдара Шафикова – «потому что требования народа не выполняются».

- Иначе мы все идем к Хабирову, - заключил лидер «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин. – 15 марта, в 10:00!

А на следующей неделе – в мэрию, к Грекову!

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 19.02.2021, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Навальный вернулся на родину, а теперь стал склонным к побегу.
Дедушка ботоксный велел заковать его в кандалы , так как боится, что Лёша убежит из тюряги,проберется до дворца и отрежет Вове яйца. Возразите?



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  • 2 | 19.02.2021, 11:38 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8679 | Рейтинг: +2102,7
В итоге активисты под одобрение зала выдвинули следующие требования:

Первое – снизить тарифы на 48 процентов: - до 1,5 тыс руб за Гкал.

Второе – национализировать БашРТС и Башкирскую генерирующую компанию, передать их в собственность республики...
________________________________________________
Если первое требование ещё как то можно выполнить или сымитировать,
то второе, без слома системы и смены власти невозможно в принципе...



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  • 3 | 19.02.2021, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Эти ссуки пусть сначала покажут из чего формируется тариф. 85% это зарплаты бездельников и их родни. Расплодились кактараканы. А все ёкает автоматика и пара слесарей— ремонтников. Юнб



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  • 4 | 19.02.2021, 11:50 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8679 | Рейтинг: +2102,7
В-третьих, общественники настаивают на том, чтобы правоохранительными органами была проведена проверка правомерности задержания активиста движения «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина на 10 суток у Дома правительства республики в январе этого года.
_________________________________________________
"Правомерность задержания"!?
Наивные люди, ей богу...
Людей по всей стране лупцуют дубинками только за то что вышли мирно погулять. Счёт задержанных осуждённых оштрафованных идёт на тысячи...



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  • 5 | 19.02.2021, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А глухонемого арестовали за выкрикивание лозунгов, (Юнг).



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  • 6 | 19.02.2021, 12:14 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8679 | Рейтинг: +2102,7
Также общественники потребовали отправить в отставку министра ЖКХ Бориса Беляева, председателя Госкомитета по тарифам Светлану Бурдюк, главу Госжилнадзора Ильдара Шафикова – «потому что требования народа не выполняются».

- Иначе мы все идем к Хабирову, - заключил лидер «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин. – 15 марта, в 10:00!

А на следующей неделе – в мэрию, к Грекову!
______________________________________
...Пусть безумная идея —
Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем… Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем… в «Спортлото»!

В. Высоцкий.



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  • # 7 | 19.02.2021, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 8 | 19.02.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кроме РТС, беспредельничают исполнители низшего звена ЖЭУ.
Если думаете коррупция только в верхах, ошибаетесь, слесари тоже создают свои схемы отъема денег обслуживаемых людей, что произошло со мной.
Случилась протечка в смесителе на кухне,вызов, пришли слесари - ремонту не подлежит,надо купить новый плюс подводки. Тут же Николай (слесарь) позвонил в магазин сантехники, сообщил хозяину, сейчас придет покупатель от него.
Купил за 1898р,заменили, за труд 1500р потребовали. Всего 3398рА всего нужно было заменить копеечный катридж и бесплатно.
Даже за замену смесителя содрали в три раза больше, (узнал потом),унесли старый без спросу,видимо смеситель ремонтировать.
Обслужил" бывший ЖЭУ-17, теперь "комфорт"



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  • 9 | 19.02.2021, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Купил за 1898р,заменили, за труд 1500р потребовали. Всего 3398рА всего нужно было заменить копеечный катридж и бесплатно.
__________________________________-
к/ф "Афоня" в каком году вышел?
турк



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  • 10 | 19.02.2021, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот Пень и раскрылся - смеется над доведенными до отчаяния людьми. Ну почему что ни либераст обязательно ЧМО?



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  • 11 | 19.02.2021, 13:46 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8679 | Рейтинг: +2102,7
10 | 19.02.2021, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вот Пень и раскрылся - смеется над доведенными до отчаяния людьми. Ну почему что ни либераст обязательно ЧМО?
__________________________________________
Во первых не смеётся, а иронизирует, но тебе "статусному" эти тонкости к сожалению недоступны. Во вторых, доведённые до отчаяния люди выходят на площади, а не подыгрывают власти, играющей на публику в демократию, той самой власти которая собственно и довела их до этого состояния.

А в третьих Это ты ЧМО, а не Высоцкий...



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  • 12 | 19.02.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты, ЧМО, Высоцким не прикрывайся. Это ты либераст, а не он.



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  • 13 | 19.02.2021, 14:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8679 | Рейтинг: +2102,7
12 | 19.02.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ты, ЧМО, Высоцким не прикрывайся. Это ты либераст, а не он.
__________________________________
Одноклеточный,. в комментарии нет не единого слова от меня-сплошной Высоцкий...



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  • 14 | 19.02.2021, 14:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70216 | Рейтинг: +11721,2
12-ой гэбёшке:

Федор Раззаков в своей книге «Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне» приводит любопытный факт: однажды Владимир Семенович и его товарищ Вадим Туманов решили составить список ста самых неприятных им личностей, каждый – свой вариант, а затем их сверить. У обоих в итоге в списке были Ленин, Сталин, Кастро, Каддафи, Ким Ир Сен, а еще – известный американский певец и артист Дин Рид, человек левых взглядов и симпатизант СССР, автор открытого осуждающего письма Солженицыну. Раззаков подробно анализирует причины нелюбви Высоцкого к Риду, резюмируя: «…Высоцкий, как истинный либерал, не мог простить Риду того, что он, будучи иностранцем, вместо того чтобы критиковать СССР и способствовать его реформированию, поддерживает кремлевское руководство, тем самым оттягивая момент начала реформ».
________________________________________
Высоцкий был либералом. Поэтому и работал в театре на Таганке - крайне либеральном театре в те времена. Ну и - по его песням прекрасно понятно, что он выступал за СВОБОДУ.
Так что - ни звизди-ка ты, гвоздика гэбёшная!



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  • 15 | 19.02.2021, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 19.02.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А всего нужно было заменить копеечный катридж и бесплатно.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А почему бесплатно? Квартира не в собственности что ли? Очень Опытный



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  • 16 | 19.02.2021, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
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ЖКХ в свое время разбазарил М.Рахимов.Пусть сегодня его обратно выкупает и бесплатно отдаст городам !



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  • 17 | 19.02.2021, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 19.02.2021, 14:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70214 | Рейтинг: +11721
12-ой гэбёшке:

Так что - ни звизди-ка ты, гвоздика гэбёшная!
_____________________________________
Кухарка, обзывать тролля гэбней ума много не надо. Но меня терзают смутные сомнения…. Намедни был спор про то-ли Зульку или Зульфию, Гайсина кажись фамилия, которую Радий якобы протаскивал в какие-то республиканские структуры. Ты с пеной у рта доказывала, что её трахал Радий, будучи тогда директором юрфака, где она училась. Обвинять назначенца Путина, главу республики, отца четверых(?) детей мягко говоря в прелюбодеянии не говоря про другие аспекты…это ведь очень серьёзно. А тебе хоть бы что… А ведь у Радия штат юристов не меньше наверное курултая. Хотя тот же муртазловский «Проуфу» и за более мелкие шалости из судов не вылазит. Боюсь Урал Муртазович скоро без штанов останется.
Второй момент. Русский демократ кончается там где начинается национальный вопрос. В той теме ты прекрасно это доказала. Из чего следует, имперские силовые структуры за тобой должны быть представлены. Это аксиома.
Так как?



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  • 18 | 19.02.2021, 18:25 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4389 | Рейтинг: -346,1
Все активисты и участвующие граждане молодцы, большое им спасибо !

Надо ещё активнее, дорогие товарищи, никто за нас проблемы не решит.

Странно, что оппозиционный сайт Проуфу не осветил эту новость. Запомним это.



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2

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  • Эксперт
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  • 19 | 19.02.2021, 18:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70216 | Рейтинг: +11721,2
17 | 19.02.2021, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован

в твоем комменте - всё ложь от первого до последнего аргумента, не соответствующая фактам.
1.Я никогда не утверждала о том что Гайсину трахал СРАдий. я лишь выдвигала версию и она основана на:
а) СРАдий бабник и об этом писал еще Диль - как они в Турции несколько земляков собирались и рассуждали о судьбе Б-стана, а СРАдий быстро сваливал - его бабы интересовали больше, нежели судьба республики
б) у СРАдия много было студенток, но предпочтение он отдал именно Гайсиной - в ее продвижении.
в) наличие детей от 2-х разных браков - не является доказательством верности супруга. Вполне возможно, что и внебрачные имеются. И даже, если - нет, то и это не показатель супружеской верности.

2. Из чего ты вывел, что мои взгляды являются националистическими? Сам придумал? Ошибся. Я против империи и интернационалист. И против этнического федерализма. Федерализм на основе равных прав всех граждан стран. Не по нац-признаку.

И для справки - на поддержание культуры народов страны должны выделяться средства из бюджета, но - эффективно, а не как подачки на всякую фигню. Вот например - онлайн-переводчик башкирского - так и не существует по сию пору, все проекты - провалились, не доведены до конца - начиная с рахимовских.

И да - не смогу отвечать несколько часов - буду на днюхе у свата. Ну - копи аргумент, что ли))))))))

Только не бреши.



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  • 20 | 19.02.2021, 19:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЖКХ дорожает по той причине, что барыгам и властям начало не хватает той стружки, которую они снимали с народа. Теперь ждите адаптации роста платежей, ускорения процессов изъятия квартир у должников. Крепостничество 2.0 на марше, царизм в частом виде и новое дворянство. Приехали словом.
Удивительно, но сколько бы не скидывали их вместе со всякими жандармскими отделениями и комитетами эта блядва опять сверху оказывается.



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