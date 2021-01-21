ЖКХ: Как в Башкирии обворовывают людей

Новый концерн «МММ»? В Башкирии нарастает недовольство переплатой по ЖКХ.В уфимском ГДК прошла встреча общественников и власть имущих. Тема все та же – ЖКХ, отопление, переплата. И результат, в принципе, всё тот же – кто-то назвал встречу «цирком» и «шоу», а кто-то и вовсе ушел сразу, узнав, что не будет главных действующих лиц в этом перформансе. Обо всем по порядку – в материале ProUfu.Начнем с того, что на 17 февраля власти встречу, что называется, переназначили. По словам активиста и руководителя общественного движения «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина, изначально встреча должна была состояться в выходной день, и тогда народу пришло бы намного больше. Хотя и без того большой зал ГДК был полон - по крайней мере, поначалу.Прямо скажем – силы были неравные: аудитория была настроена агрессивно, чиновники отбивались как могли. Явно устав от оглашения высоких должностей лиц, заседавших в президиуме, а также от перечисления предстоящих отчетов, лидер «СтопБашРТС» взял микрофон и самовыдвинулся в качестве ведущего собрания. Разумеется, это было принято единогласно.Дайте нам БашРТС и прокуратуруСтоило первому выступавшему – начальнику Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации Уфы Антону Тристану сообщить о том, что причиной высоких сумм в квитанциях по ЖКХ стало изменение температурного режима, зал взорвался хохотом – настолько часто пускается в последнее время в ход это неубедительное объяснение. Чиновник сообщил, что в результате проверок ИТП и общедомовых приборов учета в многоквартирных домах выявлены нарушения, которые сейчас устраняются. В целях обеспечения дальнейшего контроля и предотвращения подобных эксцессов проводится установка централизованных систем отопления. В долгосрочной перспективе планируется включение МКД, соответствующих программе Фонда содействия реформированию ЖКХ, в программу по энергоэффективности.Выступление следующего спикера попросту было сорвано.- Дайте нам БашРТС – это из-за них всё! Где прокуратура? Ни тех, ни других нет – мы из-за них пришли, - гудела толпа.- Они будут, но позже, - пообещали собравшимся со сцены.- Альберт, ты зачем согласился на такой состав выступающих? – обратилась к общественнику член СПЧ в РБ Альмира Жукова. – Давайте просто перенесем встречу – такая нам не нужна!Тем не менее из зала слышались выкрики, что СПЧ уже год только говорит, но ничего не решает.- Мы пытаемся вам рассказать о той работе, которая была проведена, - пыталась перекричать зал замминистра ЖКХ Ирина Голованова.- Где Беляев? Где ваш министр, почему не пришел?! – грозно спрашивал зал.- Они в командировке, - под гомерический хохот зала отвечала замминистра.Проверки ведутся. И выявляют- Ну что, будем давать слово чиновникам? – обратился к аудитории лидер «СтопБашРТС».-Нее-еет!!! – прокатилось по залу.Тем не менее зампредседателю Комитета Госсобрания РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елене Родиной удалось-таки выступить и рассказать о результатах проверок, проведенных рабочей группой. В частности, выявились несоответствия по площадям – так, в Уфе, в МКД по проспекту Октября, 65 к 1800 кв.м общего пользования чудом приплюсовались еще 2200 квадратных метров. За это понесет ответственность собственник нежилого помещения; он же возместит ущерб пострадавшим жильцам.К середине встречи спикеры все-таки признались, что ни БашРТС, ни представители прокуратуры сегодня не появятся – что повлекло за собой новый взрыв возмущения.Что еще говорили общественникиСудя по репликам, терпение у народа действительно лопнуло – словно те трубы в дни аварий:- Хабиров не в теме – судя по его постам в соцсетях. Или ему неправильно доносят ситуацию (оно и верно: царь у нас хороший – а вот бояре плохие и злые);- Ваш перерасчет по 42% - это просто филькина грамота;- Почему в других регионах такого безобразия нет?!- Люди получают 9 тысяч пенсии – из чего им платить? Как нам вообще жить?!- Наши управляющие компании стали напоминать собой концерн «МММ»! (бурные аплодисменты);- Наш город находится на грани коллапса: только грянет мороз – сразу очередная авария!- Что нам ответил БашРТС: вернем вам три копейки в обмен на ваши персональные данные?!И даже:- Ситуация, которая сложилась в Башкортостане, - это геноцид и фашизм!..- Единственное, что сегодня власть научилась делать хорошо – это создавать видимость работы!РезолюцияСтопку бумаг с подписями привезли активисты из Нефтекамска – жильцы МКД требуют снизить тарифы до 1,5 тыс. руб. за Гкал.- Вы сами своими действиями создаете взрывоопасную обстановку в регионе – когда люди едут со всей республики, чтобы решить проблему. Не надо второй Куштау делать! – обратились к властям нефтекамцы.- Я против того, чтобы проводить очередную встречу, - выступил Альберт Рахматуллин. – Это ничего не даст. Мы уже в третий раз собираемся, а вопросы не решаются. Чиновникам плевать, что будет потом – в следующий сезон они или в тюрьме будут сидеть, или наоборот, на Канарах отдыхать.В итоге активисты под одобрение зала выдвинули следующие требования:Первое – снизить тарифы на 48 процентов: - до 1,5 тыс руб за Гкал.Второе – национализировать БашРТС и Башкирскую генерирующую компанию, передать их в собственность республики.В-третьих, общественники настаивают на том, чтобы правоохранительными органами была проведена проверка правомерности задержания активиста движения «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина на 10 суток у Дома правительства республики в январе этого года.Также общественники потребовали отправить в отставку министра ЖКХ Бориса Беляева, председателя Госкомитета по тарифам Светлану Бурдюк, главу Госжилнадзора Ильдара Шафикова – «потому что требования народа не выполняются».- Иначе мы все идем к Хабирову, - заключил лидер «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин. – 15 марта, в 10:00!А на следующей неделе – в мэрию, к Грекову!