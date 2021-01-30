Самый поганый суд в мире: Суды Башкирии крышуют жуликов и воров

Суд избрал меру пресечения вице-премьеру Башкирии Борису Беляеву в виде домашнего ареста.На зампредседателя республиканского правительства и министра жилищно-коммунального хозяйства заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее пресс-секретарь главы региона Радия Хабирова Диана Ихсанова рассказывала “Эху”, что объектом внимания следствия стал период работы Бориса Беляева на должности мэра Кумертау.Напомним, несколько дней назад силовики задержали также и министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева. В настоящее время он находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2017-м году Кучарбаев подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, но объект не был готов к эксплуатации и до сих пор не используется. Тогда чиновник занимал должность главы республиканского управления капитального строительства. Действия Кучарбаева могли нанести ущерб региональному бюджету в 95 млн рублей.Дело Беляева связано, по словам Ихсановой, с неэффективными тратами, а не с коррупцией, хищениями и другими тяжкими преступлениями.Сегодня Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения, поместив вице-премьера под домашний арест на 1 месяц и 17 суток, до 11-го апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.