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Самый поганый суд в мире: Суды Башкирии крышуют жуликов и воров

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Суд избрал меру пресечения вице-премьеру Башкирии Борису Беляеву в виде домашнего ареста.

Самый поганый суд в мире: Суды Башкирии крышуют жуликов и воров


На зампредседателя республиканского правительства и министра жилищно-коммунального хозяйства заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее пресс-секретарь главы региона Радия Хабирова Диана Ихсанова рассказывала “Эху”, что объектом внимания следствия стал период работы Бориса Беляева на должности мэра Кумертау.

Напомним, несколько дней назад силовики задержали также и министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева. В настоящее время он находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2017-м году Кучарбаев подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, но объект не был готов к эксплуатации и до сих пор не используется. Тогда чиновник занимал должность главы республиканского управления капитального строительства. Действия Кучарбаева могли нанести ущерб региональному бюджету в 95 млн рублей.

Дело Беляева связано, по словам Ихсановой, с неэффективными тратами, а не с коррупцией, хищениями и другими тяжкими преступлениями.

Сегодня Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения, поместив вице-премьера под домашний арест на 1 месяц и 17 суток, до 11-го апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Эхо Москвы
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  • 1 | 27.02.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дело Беляева связано, по словам Ихсановой, с неэффективными тратами, т.е. купил себе внедорожник, отдохнул с семьей в Арабских Эмиратах...



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  • 2 | 27.02.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... ущерб региональному бюджету 95 млн руб...
=%%=
А Путин там какой то закон принимал поймали за воровство выплати раз во много больше и воруй дальше, московско-красногорский варяг "пригреет"!
Путин уходи!



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  • 3 | 27.02.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что вы хотите от от персон, входящих в единую банду? Это нормально, ибо они все черпают из одного корыта, одни по крупному, другие за услуги.



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  • 4 | 27.02.2021, 12:42 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40661 | Рейтинг: +5105,3
А по-моему= всё правильно! Домашний арест-это гуманно. Пусть посидит в семье.
А что касается самых продажных судов, то они в столице нашей Родины, в Москве. Там арестовывают глухонемого за "выкрикивание лозунгов", или однорукого инвалида за "несение транспаранта"!



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  • 5 | 27.02.2021, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы сначала обеспечьте нормальными условиями содержания на зонах, а потом уже отправляйте уважаемых людей на нары. Вон Филиппову миллиарды вменяли и что же в конечном итоге- оправдаловка., а тут за каких то паршивых 98 лямов на нары. Суд не замайте, каждый сверчок должен знать свой шесток



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  • 6 | 27.02.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В США когда воруют в составе организованной группы то автоматически считаетесь мафией, а у них следствие работает очень и очень медленно, но очень верно, как бульдозер и спастись можно, отделавшись 'малой кровью' только настучав на вышестоящего. Он так же об этом знает и шлёт 'привет' с киллером! Начинается Сочинская Олимпиада: на перегонки, - кто успеет первым!
Чему только в спортзале юрфака ЛГУ обучался, очковый 21 год пошёл, а может у него такой цели нет, вроде без проблем, открой учебник юридический и прочти, а может глазки старческие не видят, так попроси Кабаниху, - посодействует!.



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  • 7 | 27.02.2021, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а этот-то за что под раздачу попал? Операция прикрытия при окончательном решении нацвопроса после увольнения Кучербая? Клоун ОО аж кипятком мочится, будто хочет бедняжку к стенке поставить.
Эх молодежь, молодежь.. (с) всё уже разворовано до вас. А вы хотели наверное себе старость обеспечить и слеХка родине послужить



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  • 8 | 27.02.2021, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 27.02.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... ущерб региональному бюджету 95 млн руб...
=%%=
А Путин там какой то закон принимал поймали за воровство выплати раз во много больше и воруй дальше, московско-красногорский варяг "пригреет"!
Путин уходи!
--------------------------------------------
я не вникал, но как бывший строитель, а теперь благодаря режиму -халтурщик думаю, что дело не в воровстве. Он скорее всего подписал акт с недоделками, поскольку если не подпишет, подрядчик в следующем отчётном году муй бы чо получил. А это значит обрекать на голод простолюдинов строителей и их семьи



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  • 9 | 27.02.2021, 15:31 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4401 | Рейтинг: -346,8
я не вникал, но как бывший строитель, а теперь благодаря режиму -халтурщик думаю, что дело не в воровстве
__________
Точно. Это оговор. У него глаза честные.



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  • Гость
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  • 10 | 27.02.2021, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 27.02.2021, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а этот-то за что под раздачу попал? Операция прикрытия при окончательном решении нацвопроса после увольнения Кучербая? Клоун ОО аж кипятком мочится, будто хочет бедняжку к стенке поставить.
Эх молодежь, молодежь.. (с) всё уже разворовано до вас. А вы хотели наверное себе старость обеспечить и слеХка родине послужить
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А ты за махинации в ЖКХ предлагаешь ему паёк усиленный выписать? Ты из его шоблы что ли? Очень Опытный



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  • 11 | 27.02.2021, 19:03 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40661 | Рейтинг: +5105,3
Глава Башкирии Радий Хабиров 27 февраля посетил с рабочим визитом строительную площадку будущего Центра управления республикой.
Корпус из трех этажей общей площадью более 6 тысяч квадратных метров строится по современным быстровозводимым технологиям. Объект планируется поднять в марте текущего года.
=============================
"Поднять"? с колен, что-ли? А дальше? Неужели всех управленцев соберут в одно место? А бункер?



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  • 12 | 27.02.2021, 19:09 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40661 | Рейтинг: +5105,3
Как все будет работать?

Это будет большой опен-спейс примерно на 100 человек, в соседнем зале будет огромный экран на всю стену, на котором в режиме реального времени будут отражаться статистические данные. Это позволит рассматривать проблемы в разных сферах, систематизировать и анализировать их.

Сотрудники распределены по направлениям: ЖКХ и мусор, «Развитие территорий», «Транспорт» и так далее. Помимо кураторов, в офисе будут работать «прикомандированные» представители всех министерств и ведомств. Это существенно ускоряет работу по передаче поручений исполнителям и поиску решений тех самых комплексных решений сложных задач.

Все обращения, поступающие от жителей республики, также будут автоматически отображаться на «тепловой карте». Будет видно, условно говоря, вот в этом районе «фонит» и отражается красным на экране проблема вывоза мусора, а здесь – много вопросов по записи к врачу.
=======================================================
Во как! Теперь мусор будут координировать 100 чиновников, получая нехило?



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  • 13 | 27.02.2021, 19:14 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40661 | Рейтинг: +5105,3
Ростислав Мурзагулов,председатель совета директоров АО «Башинформ»:

– Мало просто знать о том, какие проблемы волнуют людей, – важно контролировать их решение. Причем оно должно гарантированно не зависеть от воли конкретного чиновника. ЦУР и есть решение проблем населения, доведенное до автоматизма. Это та система, которая позволит в значительной степени развернуть государственную машину лицом к народу.
=======================================
Развернем машину! "Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству"? Где-то это уже было.



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  • 14 | 27.02.2021, 19:42 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8687 | Рейтинг: +2103,5
В российских городах сегодня походит акция памяти политика Бориса Немцова, убитого вблизи Кремля 6 лет назад. Ежегодные марши памяти на этот раз не состоятся – власти это объясняют коронавирусными ограничениями. Но с самого утра люди несут цветы к могиле одного из лидеров оппозиции на Троекуровском кладбище в Москве и к месту его убийства рядом с Кремлем.

Местные власти мероприятия согласовали далеко не везде. В Ярославле, где Немцов был депутатом областной Думы, впервые за 6 лет с момента его гибели марш памяти не согласовали. Сослались на коронавирусные ограничения. Так же обосновали отказ власти Казани, Великого Новгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска.

В Барнауле и Воронеже пройдут шествия, в Новосибирске, Ростове и Краснодаре — пикеты, в Костроме – вечер памяти, в Астрахани, Ульяновске, Перми, Пятигорске и Санкт-Петербурге — возложения цветов. В северной столице акция пройдет у Соловецкого камня, количество участников ограничено – не более 50 человек. В Екатеринбурге активисты организуют вахту памяти. В Нижнем Новгороде власти отказали в проведении шествия, но после открытого письма акцию разрешили, хоть в другом формате, отметив при этом, что Борис Немцов, первый губернатор Нижегородской области, для жителей не просто политик, а символ нового времени...



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  • 15 | 27.02.2021, 20:09 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8687 | Рейтинг: +2103,5
День Немцова 27.02.2021
на YouTobe:
https://clck.ru/TUNY9



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  • 16 | 27.02.2021, 20:44 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40661 | Рейтинг: +5105,3
Президент России Владимир Путин на совете по науке и образованию заявил о росте глобальных соревнований за технологии и знания во всем мире.
Путин подчеркнул, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России.
Также он добавил, что у России есть все, чтобы стать лидером в научной сфере.
==========================================================
Есть то всё, но, один мудак мешает.



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  • 17 | 27.02.2021, 20:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70239 | Рейтинг: +11716,8
Ты огорчился бы, Борис,
узнав, что сделано так мало,
что власть обыкновенных крыс
все эти годы нарастала.
Уже так явно виден край,
где грифы с воронами реют...
Мы на дрезине едем в рай
по рельсам Северной Кореи...
____________________________________
Для несведущих поясню последнюю фразу:

МИД России опубликовал кадры возвращения в Россию восьми сотрудников посольства в Северной Корее и членов их семей. Они вызвали большой резонанс - дело в том, что россиянам, чтобы вернуться домой, пришлось толкать дрезину через границу по железной дороге.



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  • 18 | 27.02.2021, 23:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работник посольства получает очень не хилый паёк и живет за казенный счёт. Причём в данном случае он сам заказал эту дрезину и нагрузил ее хабаром и детьми и в условиях ковидных ограничений выехал. Что здесь особенного то? Что за Всемирный плач по зажравшемуся дипработнику? Вы самимешком ваще ходите или нет? Он 500 метров тачку толкал и все? У него зряплата 500 косых в.месяц!!



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  • 19 | 27.02.2021, 23:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70239 | Рейтинг: +11716,8
18 | 27.02.2021, 23:03 | Автор: Не зарегистрирован

Не всем дано понять - очевидное. Попытайся еще раз:

Мы на дрезине едем в рай
по рельсам Северной Кореи...



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  • 20 | 28.02.2021, 00:09 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 27.02.2021, 23:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70238 | Рейтинг: +11716,8
18 | 27.02.2021, 23:03 | Автор: Не зарегистрирован

Не всем дано понять - очевидное. Попытайся еще раз:

Мы на дрезине едем в рай
по рельсам Северной Кореи...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! А ты хотела бы, чтобы они по этому мосту Дружбы пешком по шпалам шли с детьми и вещами? Граница-то закрыта из-за коронавируса и движения по этому мосту сейчас нет! Не ждать же им когда эпидемия закончится! Что тут такого тупые либерасты увидели? Очень Опытный



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