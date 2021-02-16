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Убитая страна

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В конце февраля, месяц спустя после прошедших по всей стране январских акций протеста, «Левада-центр»* провел всероссийский опрос об интересе граждан России к политике и об их представлениях о роли государства.

Убитая страна


С последнего и начнем, чтобы понять, запрос на какие власти существует в России.

68% опрошенных считают, что государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойный образ жизни. Это самый высокий показатель с 2006 года, немного не дотягивающий до 71%, зафиксированного в начале 2001 года, на заре путинской эпохи. Интересно, что с того времени доля патерналистски настроенных граждан снижалась до 2015 года, упав до 49%, но затем тренд изменился — шесть лет идет устойчивый рост.

Соответственно, только 24% полагают, что государство должно лишь устанавливать единые для всех правила игры и следить за тем, чтобы они не нарушались. Здесь тренды прямо противоположные тому, о чем говорилось в предыдущем абзаце.

Число тех, кто считает, что государству следует как можно меньше вмешиваться в жизнь и экономическую активность граждан – 6%, и стабильно на протяжении последних 20 лет.

То есть, на сегодня две трети опрошенных жаждут патернализма.

Итоги опроса об отношении граждан России к политике специалисты «Левады-центра»* резюмируют следующим образом:

«Почти половина (45%) респондентов указывают, что внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни.

Лишь 3% принимают участие в деятельности или поддержке политических сил.

27% – безразличны к тому, что происходит в политической жизни в России, 23% – открыто дистанцируются от политической сферы. Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики».

Почему так?

В том же опросе 44% респондентов сообщили, что определенно не могут влиять на принятие решений в стране. Еще 31% ответил — «скорее нет». 19% полагают, что «в определенной мере» можно повлиять. И только 5% считают, что «определенно» могут влиять на принятие решений.

Интересный получается портрет. Это все что угодно, но только не образ страны, верящей в свои силы, желающей использовать политику как инструмент перемен. Становится понятным, почему на акциях 23, 31 января и 2 февраля на улицах российских городов не было миллионов.

Такое впечатление, что убедительные разоблачения державной коррупции с десятками миллионов просмотров фильма про дворец Путина на YouTube, репрессии властей, включая убийства оппонентов и покушения на убийства, прочие безобразия начальства находятся в какой-то параллельной реальности. Это, будто камни, бросаемые в воду – пошли волны по поверхности, но ушли камни вниз, улеглись волны, и стало все по-прежнему. Будем в массовом порядке надеяться на преступные власти и в таком же массовом порядке ничего не станем делать, чтобы эти власти заменить. Убитая страна.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 17.03.2021, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
24% полагают, что государство должно лишь устанавливать единые для всех правила игры

-------------------

"Что наша жизнь? Игра!" - поет в "Пиковой даме" Владимир Атлантов.

Тогда народ - это не народ, а игроки. Кругом шулера и мухлёвщики.

Тогда и государство - это не государство, а инструмент личного обогащения.



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  • Эксперт
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  • 2 | 17.03.2021, 10:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70322 | Рейтинг: +11708,6
Для того, чтобы быть в курсе и понимать, что творится в стране - нужно погрузиться в политику. А большинство населения - обыватели, люмпены и не желают тратить усилия на то, чтобы прочесть, послушать, вникнуть, проанализировать, что творит власть.

Я очень долго не могла понять - как так получилось, что немцы - образчик пунктуальности, ответственности, добротной работы, авангард промышленного производства, аккуратисты - оказались почти все поголовно кровожадными фашистами. Они что - не знали, как уничтожают евреев. как захватывают чужие земли. страны, почему они это все приветствовали?!

И вот случился Крымнаш - и мне всё стало ясно...



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  • Гость
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  • 3 | 17.03.2021, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
немцы - образчик пунктуальности, ответственности... Они что - не знали, как уничтожают евреев. как захватывают чужие земли. страны, почему они это все приветствовали?!

------------------

Учи матчасть. Версальский мир был унизителен для немцев. Душа просила
реванша. Кто там дёргал за ниточки? Говорят, не без участия, скажем так осторожно, "мирового капитала" Гитлер пришёл к власти, сыграв на оскорблённых чувствах немцев.

А Крым... Он вообще был греческим. Керчь - Пантикапей. Аджимушкай.
Украины там вообще не стояло. Хрущ - волюнтарист. Юридической силы
передача Крыма под крыло УССР ни разу не имеет. Ну, это одна сторона.

А другая - фашисты-бандеровцы. Ты же костеришь немецких, а чего тут?



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  • # 4 | 17.03.2021, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 5 | 17.03.2021, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я раньше третьего коммента отправил - и где? В "Спортлото" жаловаться?



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1

  • # 6 | 17.03.2021, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 7 | 17.03.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Число тех, кто считает, что государству следует как можно меньше вмешиваться в жизнь и экономическую активность граждан – 6%, и стабильно на протяжении последних 20 лет.
======================
6% это те, кто грабит Россию и им подхрюкивающие, за неимением своего повторяющие мнения хозяев.



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  • 8 | 17.03.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Интересный получается портрет. Это все что угодно, но только не образ страны, верящей в свои силы, желающей использовать политику как инструмент перемен. Становится понятным, почему на акциях 23, 31 января и 2 февраля на улицах российских городов не было миллионов."
======================
В корне неправильное мнение, не вышли на акции увидев ярчайший, до
содрогания, блеск пожара, где сгорели одесситы, как убивали правоохранителей законной власти в Киеве.
Народ получил мощную прививку от оранжевых революций!



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  • 9 | 17.03.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.03.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Число тех, кто считает, что государству следует как можно меньше вмешиваться в жизнь и экономическую активность граждан – 6%, и стабильно на протяжении последних 20 лет.
======================
6% это те, кто грабит Россию и им подхрюкивающие, за неимением своего повторяющие мнения хозяев.

Кухарка ошиблась с +, не имеющие своего мнения это наши доблестные либералы, управляемые забугорьем.



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5

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  • 10 | 17.03.2021, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.03.2021, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я раньше третьего коммента отправил - и где? В "Спортлото" жаловаться?
=================
Опубликуют через 1-2 суток, когда никто не будет читать.



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4

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  • 11 | 17.03.2021, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
27% – безразличны к тому, что происходит в политической жизни в России, 23% – открыто дистанцируются от политической сферы. Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики».

на сегодня две трети опрошенных жаждут патернализма.
........" 68% опрошенных считают, что государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойный образ жизни...."

.........." как можно меньше вмешиваться в жизнь и экономическую
активность граждан – 6%,
и стабильно на протяжении последних 20 лет...."
==================================================
И чего переживать за народ который от природы своего происхождения труслив и покорен !
Начиная с 1 242 г более 240 лет жили под защитой татаро - монгол , не было вторжений других более жестоких завоевателей !
Только сами русские князья и их дети между собой дрались - резали , душили , травили и воевали за Престолы .
Ни один народ ни одна нация в Европе не жили в крепостничестве и рабстве так долго как русские ( до 1861 г )
Ладно революция 1917 г произошла , а то и тогда в те времена Германия , уже почти победила Российскую Империю !
Ладно при СССР при помощи 15 Союзных государств
в 1941 - 1945 гг спаслись от порабощения фашистской Германии !
Теперь этот народ опять в своих стойлах стоят покорные ,
и имеют то что заслужили ! Стоят на коленях и Ждут когда же их пожалеют бедненьких !



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3

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  • 12 | 17.03.2021, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Убитая страна" - проскрипел мельников , никак не хотят быть колонией США, не хотят голосовать за яблоко и прочих навальных с ашурковыми , и даже не считают власова героем ...:))))



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6

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  • 13 | 17.03.2021, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 17.03.2021, 14:32 | Автор:

"Убитая страна" - проскрипел мельников , никак не хотят быть колонией США, не хотят голосовать за яблоко и прочих навальных с ашурковыми , и даже не считают власова героем ...:))))
===============================================
Это так ! Ловкость рук и арифметика и никакого мошенства ! Слава ЕДру ! Урряя !



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  • # 14 | 17.03.2021, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 15 | 17.03.2021, 15:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70322 | Рейтинг: +11708,6
Процветающая Россия (руб в мес):
11 653 - Прожиточный минимум
12 792 - Минимальная зарплата
13 345 - Пенсия
20 000 - Зарплата учителя
25 000 - Зарплата врача
35 000 - Зарплата шахтера
399 300 - Зарплата депутата Госдумы
78 947 000 - Зарплата Сечина
107 482 000 - Зарплата Миллера



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  • 16 | 17.03.2021, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 17.03.2021, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Убитая страна" - проскрипел мельников , никак не хотят быть колонией США, не хотят голосовать за яблоко и прочих навальных с ашурковыми , и даже не считают власова героем ...:))))
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Мировая сырьевая колония, с полчищами силовиков и полицаев, полунищим неграмотным вымирающим населением. Уже скоро.



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2

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  • 17 | 17.03.2021, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такое впечатление, что убедительные разоблачения державной коррупции с десятками миллионов просмотров фильма про дворец Путина на YouTube, репрессии властей, включая убийства оппонентов и покушения на убийства, прочие безобразия начальства находятся в какой-то параллельной реальности. Это, будто камни, бросаемые в воду – пошли волны по поверхности, но ушли камни вниз, улеглись волны, и стало все по-прежнему.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Потому что все, кто хоть немного может своим мозгом думать, а не принимать на веру всё то, что рассказывают либерасты и прочая шушера, сразу раскусили эту фальшивку, сляпанную западными спецслужбами! Очень Опытный



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3

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  • Гость
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  • 18 | 17.03.2021, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.03.2021, 10:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70320 | Рейтинг: +11708
Для того, чтобы быть в курсе и понимать, что творится в стране - нужно погрузиться в политику. А большинство населения - обыватели, люмпены и не желают тратить усилия на то, чтобы прочесть, послушать, вникнуть, проанализировать, что творит власть.

Я очень долго не могла понять - как так получилось, что немцы - образчик пунктуальности, ответственности, добротной работы, авангард промышленного производства, аккуратисты - оказались почти все поголовно кровожадными фашистами. Они что - не знали, как уничтожают евреев. как захватывают чужие земли. страны, почему они это все приветствовали?!

И вот случился Крымнаш - и мне всё стало ясно...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
“Беда стране, где слишком многие люди думают о политике. Честные люди, слишком много думая о политике, невольно отстраняются от созидания.”
Фазиль Искадер
____________________________________________________________

Убогая! Так что все беды в РФ от того, что слишком много думающих о политике! Правда это написано про честных людей, а не про либерастную нечисть! Очень Опытный



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2

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  • Участник
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  • 19 | 17.03.2021, 18:41 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15560 | Рейтинг: -2214,6
Для того, чтобы быть в курсе и понимать, что творится в стране - нужно погрузиться в политику. А большинство населения - обыватели, люмпены и не желают тратить усилия на то, чтобы прочесть, послушать, вникнуть, проанализировать, что творит власть.
___________________________________
"Прежде чем проповедовать лбдям: "как им быть" - покажите это на себе. Исполните на себе, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного - не понимаю! Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не верим и смеёмся".
Добавлю, ты, Кухарка, даже здесь врёшь про "свои мысли".
Эти мысли, как германский народ ударился в фашизм, неоднократно публиковались.
Ты их сплагиатила, то есть чужие слова выдала за свои мысли.
Хотя...может ты и правду сказала. У тебя все "свои мысли" это чужие слова.



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  • 20 | 17.03.2021, 19:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 17.03.2021, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такое впечатление, что убедительные________________________________________________
____________
____________________________________________________________

__ Потому что все, кто хоть немного может своим мозгом думать, а не принимать на веру всё то, что рассказывают либерасты и прочая шушера, сразу раскусили эту фальшивку, сляпанную западными спецслужбами! Очень Опытный
=============================
Посмотри у себя в компьютере есть киностудия, например бесплатный Виндоуз Лайф, или Неро Барн Роум,можно скачать другие - платные бесплатные.
Сделать пятиминутный поздравительный фильм непрофессионалу можно за вечер, если начать в восемь вечера, можно закончить гораздо раньше полуночи, ну чтоб скрупулезно и без косяков было, предполагается же просмотр в компании гостей.
"Дворец Путина" идет 112 минут, пересчитать по 5 минут - это 23 раза по 5 минут, непрофессионал полностью смонтирует это за 25 вечеров (плюс 2 вечера на полную компоновку; либо, если будет с утра до вечера монтировать, за 10 дней получит вполне сносный "Дворец".

Два профессионала, каждый с двумя профессиональными ноутами смонтируют это за три вечера, или за один длинный рабочий день.

А где брать материал, спросишь ты? Там же в тырнете - все сведения можно купить в тырнете, и без помощи иностранных спецслужб.
Зачем их у иностранцев покупать, когда свои нехило приторговывают базами данных на любой вкус?

- над тобою хохочут детишки младшего школьного ...... какой глупый дядька, а ещё себя называет очень опытным



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