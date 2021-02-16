Убитая страна ...

В конце февраля, месяц спустя после прошедших по всей стране январских акций протеста, «Левада-центр»* провел всероссийский опрос об интересе граждан России к политике и об их представлениях о роли государства.С последнего и начнем, чтобы понять, запрос на какие власти существует в России.68% опрошенных считают, что государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойный образ жизни. Это самый высокий показатель с 2006 года, немного не дотягивающий до 71%, зафиксированного в начале 2001 года, на заре путинской эпохи. Интересно, что с того времени доля патерналистски настроенных граждан снижалась до 2015 года, упав до 49%, но затем тренд изменился — шесть лет идет устойчивый рост.Соответственно, только 24% полагают, что государство должно лишь устанавливать единые для всех правила игры и следить за тем, чтобы они не нарушались. Здесь тренды прямо противоположные тому, о чем говорилось в предыдущем абзаце.Число тех, кто считает, что государству следует как можно меньше вмешиваться в жизнь и экономическую активность граждан – 6%, и стабильно на протяжении последних 20 лет.То есть, на сегодня две трети опрошенных жаждут патернализма.Итоги опроса об отношении граждан России к политике специалисты «Левады-центра»* резюмируют следующим образом:«Почти половина (45%) респондентов указывают, что внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни.Лишь 3% принимают участие в деятельности или поддержке политических сил.27% – безразличны к тому, что происходит в политической жизни в России, 23% – открыто дистанцируются от политической сферы. Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики».Почему так?В том же опросе 44% респондентов сообщили, что определенно не могут влиять на принятие решений в стране. Еще 31% ответил — «скорее нет». 19% полагают, что «в определенной мере» можно повлиять. И только 5% считают, что «определенно» могут влиять на принятие решений.Интересный получается портрет. Это все что угодно, но только не образ страны, верящей в свои силы, желающей использовать политику как инструмент перемен. Становится понятным, почему на акциях 23, 31 января и 2 февраля на улицах российских городов не было миллионов.Такое впечатление, что убедительные разоблачения державной коррупции с десятками миллионов просмотров фильма про дворец Путина на YouTube, репрессии властей, включая убийства оппонентов и покушения на убийства, прочие безобразия начальства находятся в какой-то параллельной реальности. Это, будто камни, бросаемые в воду – пошли волны по поверхности, но ушли камни вниз, улеглись волны, и стало все по-прежнему. Будем в массовом порядке надеяться на преступные власти и в таком же массовом порядке ничего не станем делать, чтобы эти власти заменить. Убитая страна.