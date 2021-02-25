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Самый поганый суд в мире

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ВС Башкортостана отказался отменить штраф уфимскому пенсионеру за участие в протестной акции.

Самый поганый суд в мире


Верховный суд Башкортостана в среду отказался отменить штраф 75-летнему уфимскому пенсионеру Анатолию Шерстобитову, задержанному полицией на протестном шествии 31 января.
Пенсионер, участвуя в шествии, развернул около уфимского телецентра плакат "Власть, отвечай за самосожжение Ирины Славиной. Следующий Навальный" и был тут же задержан полицейскими. В отделе полиции № 2 по Уфе на Шерстобитова был составлен административный протокол, в котором было указано, что он "не поддерживает действующую власть и хочет, чтобы освободили Навального". 10 февраля судья Калининского райсуда Уфы Елена Графенкова признала пенсионера виновным по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения) и оштрафовала его на 10 тысяч рублей.

Анатолий Шерстобитов обжаловал решение райсуда в Верховном суде Башкортостана.

— Анатолий Григорьевич и в суде первой инстанции, и в Верховном суде заявил, что он целенаправленно выходил на шествие, поскольку не согласен с тем, что происходит в стране и, в частности, требует освободить Алексея Навального. Вины своей он не признал, апеллируя к статье 31 Конституции России, гарантирующей гражданам право собираться мирно и без оружия. Понятно, что нынешний суд после таких его заявлений не мог вынести другого решения, кроме обвинительного. Судья ВС даже не стала снижать размер штрафа — несмотря на то, что пенсия Шерстобитова составляет всего 16 тысяч рублей; лишь порекомендовала ему написать заявление об уплате штрафа в рассрочку, — рассказал "Idel.Реалии" юрист уфимского штаба Навального Федор Телин, представлявший в суде интересы пенсионера.

Активист добавил, что штаб поможет Анатолию Шерстобитову с подачей жалобы в Европейский суд по правам человека и с компенсацией штрафа.

Телин также рассказал, что пенсионер участвует во всех уфимских митингах и часто выходит на одиночные пикеты. Так, в день памяти Бориса Немцова Анатолий Шерстобитов вышел на улицы с одиночным пикетом, был вновь задержан полицией и доставлен в ОП-2. Он отказался что-либо пояснять и подписывать, и, в итоге, его отпустили без составления протокола. По словам Телина, пенсионер рассказал, что последней каплей, "побудившей его активно бороться с действующей властью", стал печально известный "Закон подлецов", запретивший гражданам США усыновлять детей из России. Сам Шерстобитов также воспитывался в детдоме еще со сталинских времен.

Отметим, что на днях Верховный суд Чувашии отменил приговор пенсионеру Степану Филиппову, который присутствовал на протестных акциях 23 и 31 января в Чебоксарах, играя для собравшихся на гармошке.

Идель.Реалии
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  • 1 | 26.03.2021, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!



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  • 2 | 26.03.2021, 10:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70411 | Рейтинг: +11703,3
Отрадно, что и среди старшего(даже старше меня) поколения есть адекватные граждане с не запудренными мозгами и не совки.



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  • 3 | 26.03.2021, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 26.03.2021, 10:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70395 | Рейтинг: +11703,1

Отрадно, что и среди старшего(даже старше меня) поколения есть адекватные граждане с не запудренными мозгами и не совки.
=================
Чтож, это можно объяснить, у его папы большевики тоже отняли кенгуреновую шубу.



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  • 4 | 26.03.2021, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.03.2021, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Путин уходи!
========
Попугай уходи!



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  • 5 | 26.03.2021, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует" ("Трое из Простоквашино") Так и этот Шерстобитов, которому советская власть не дала погибнуть, обогрела, накормила, выучила, а он теперь поддерживает Обтрухального, который ветеранов ни во что не ставит! Либерастизм головного мозга у него, интернет перечитал, а критически осмыслить прочитанное не в состоянии! В своей жизни я знал одного Шерстобитова: участника ВОВ, директора школы № 21, прекрасного человека и педагога! Очень Опытный



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  • 6 | 26.03.2021, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему мэром Уфы прогнозировался сын Мамлеева-бывший глава нефтекамска, но был назначен почему-то греков.
кто 50 лимонов..., а кто-то и побольше выложил за должность



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  • 7 | 26.03.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-му ну и какой смысл дурость



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  • # 8 | 26.03.2021, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 9 | 26.03.2021, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70411 | Рейтинг: +11703,3
почему мэром Уфы прогнозировался сын Мамлеева-бывший глава нефтекамска
__________________________________
А тебя бы устроил этот сопляк. продвигаемый папашей-наглецом?!
Ну низнай... уж лучше Греков, который тоже не айс, но хотя бы не сопливый юнец. Тремя курами командовал... хотя бы. И не один год. Может мудрости понабрался малёхо, а сопляк уж точно - нет!



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2

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  • 10 | 26.03.2021, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 26.03.2021, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует" ("Трое из Простоквашино") Так и этот Шерстобитов, которому советская власть не дала погибнуть, обогрела, накормила, выучила, а он теперь поддерживает Обтрухального,
===================================================
Советская власть не дала погибнуть, обогрела, накормила, выучила. Ну и какое отношение к этому имеет нОнешняя власть ротенбергии? То, что раньше было бесплатно или стоило копейки, сейчас за то же самое из народа выжимают сумасшедшие деньги, за газ, за свет, за образование, за лечение (если его можно так назвать). А тебе в голову не приходило, что человек выходит против беспредела творящегося в стране? Опять за них топишь? Или опять за справедливость, за честь, совесть, долг? Так вот хочу тебя обрадовать это этическая категория, выражающая высшую форму способности личности к моральному самоконтролю- людей в сегодняшней власти с такими качествами нет ибо главным мерилом всего, для них, являются дЭньги.

И-2



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2

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  • 11 | 26.03.2021, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 26.03.2021, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.03.2021, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует" ("Трое из Простоквашино") Так и этот Шерстобитов, которому советская власть не дала погибнуть, обогрела, накормила, выучила, а он теперь поддерживает Обтрухального,
===================================================
Советская власть не дала погибнуть, обогрела, накормила, выучила. Ну и какое отношение к этому имеет нОнешняя власть ротенбергии? То, что раньше было бесплатно или стоило копейки, сейчас за то же самое из народа выжимают сумасшедшие деньги, за газ, за свет, за образование, за лечение (если его можно так назвать). А тебе в голову не приходило, что человек выходит против беспредела творящегося в стране? Опять за них топишь? Или опять за справедливость, за честь, совесть, долг? Так вот хочу тебя обрадовать это этическая категория, выражающая высшую форму способности личности к моральному самоконтролю- людей в сегодняшней власти с такими качествами нет ибо главным мерилом всего, для них, являются дЭньги.

И-2
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ И-2! Если тебе приятнее употреблять слово "топишь", то я его употреблю! Где ты увидел в этом моём комменте, что я за кого-то топлю? Если там я и топил, то только против Обтрухального, который никому даже не обещает снижение тарифов за газ, свет, лечение и т.п.! Он вообще ненавидит ветеранов, что доказано на суде, так что ничего для народа делать никогда не будет! Я уже много раз писал, что внутренняя экономическая политика, проводимая сейчас в РФ, меня совершенно не устраивает, так что не на того ты наехал, дай задний ход! Очень Опытный



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1

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  • 12 | 26.03.2021, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 26.03.2021, 15:14 | Автор:

__ И-2! Если тебе приятнее употреблять слово "топишь", то я его употреблю! Где ты увидел в этом моём комменте, что я за кого-то топлю? Если там я и топил, то только против Обтрухального, который никому даже не обещает снижение тарифов за газ, свет, лечение и т.п.! Он вообще ненавидит ветеранов, что доказано на суде, так что ничего для народа делать никогда не будет! Я уже много раз писал, что внутренняя экономическая политика, проводимая сейчас в РФ, меня совершенно не устраивает, так что не на того ты наехал, дай задний ход! Очень Опытный
==============================================
Как всегда и обычно , я - не я и рожа не моя !



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3

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  • 13 | 26.03.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 26.03.2021, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 26.03.2021, 15:14 | Автор:

__ И-2! Если тебе приятнее употреблять слово "топишь", то я его употреблю! Где ты увидел в этом моём комменте, что я за кого-то топлю? Если там я и топил, то только против Обтрухального, который никому даже не обещает снижение тарифов за газ, свет, лечение и т.п.! Он вообще ненавидит ветеранов, что доказано на суде, так что ничего для народа делать никогда не будет! Я уже много раз писал, что внутренняя экономическая политика, проводимая сейчас в РФ, меня совершенно не устраивает, так что не на того ты наехал, дай задний ход! Очень Опытный
==============================================
Как всегда и обычно , я - не я и рожа не моя !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А ты хотел бы, чтобы я признал ничем необоснованные обвинения и каялся, каялся и каялся? Не выйдет! Очень Опытный



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  • 14 | 26.03.2021, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

__ И-2! Если тебе приятнее употреблять слово "топишь", то я его употреблю! Где ты увидел в этом моём комменте, что я за кого-то топлю? .., так что не на того ты наехал, дай задний ход! Очень Опытный
=================================================
Хорошо, даю задний ход. Но всё-таки объясни непонятливому: как по твоей логике получается, что этот Шерстобитов поддерживая, как ты выражаешься, Обтрухального тем самым идёт против Советской власти, которая ему не дала погибнуть, а ещё и накормила, одела- обула, да к тому же ещё и выучила? Поляна глубокая, океан зелёный так что ли понимать?
И-2



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  • 15 | 26.03.2021, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
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9-му
Речь не о том, что сын мамлеева сопляк и сын наглеца-отца.
то есть, 50 лимонов не устроил, а вот более 50 лимонов, так пожалуйста вот тебе должность.!



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  • 16 | 26.03.2021, 17:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70411 | Рейтинг: +11703,3
Сам мульку про 50 лямов придумал?!)))))))) Даже в ГД говорят про тридцатку, а уж на "расстрельную" должность(мэров в стране сажают достаточно часто, если что - послушай Зубаревич на Эхе с Плющевым в Особом мнении. губернаторов каждого созыва 8%, а мэров раза в 2 поболее, они-то не пуйлом поставлены. их не жалко) в самый, что ни на есть серпентарий - отстегивать от нормально приносящего бизнеса - вот точно - не вариант. Думаю, что наоборот - заманил его СРАдий посулами - многомиллионными - например от БашРТС и других - включая застройщиков.
У мэра головняки - я те пну, а еще и горожане достают -то им не так, это им не эдак...



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  • 17 | 26.03.2021, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 26.03.2021, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________


__ И-2! Если тебе приятнее употреблять слово "топишь", то я его употреблю! Где ты увидел в этом моём комменте, что я за кого-то топлю? .., так что не на того ты наехал, дай задний ход! Очень Опытный
=================================================
Хорошо, даю задний ход. Но всё-таки объясни непонятливому: как по твоей логике получается, что этот Шерстобитов поддерживая, как ты выражаешься, Обтрухального тем самым идёт против Советской власти, которая ему не дала погибнуть, а ещё и накормила, одела- обула, да к тому же ещё и выучила? Поляна глубокая, океан зелёный так что ли понимать?
И-2
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ И-2! Сначала про то, что просто вспомнилось! У соседки было авто, которое при включении задней передачи, говорило с азиатским акцентом:"Внимание! Даю взад!" Теперь отвечаю! Этот гражданин жил в СССР, где в то время была советская власть, которая ему всё и дала, что написал! Обтрухальный, являясь агентом западных спецслужб и работая на них, хочет ослабить и разрушить РФ, как государство! РФ является правопреемником СССР, где и была тогда советская власть, значит Шерстобитов хочет ослабить и разрушить РФ, правопреемника СССР, а значит и советской власти! СССР и советская власть - близнецы-братья, точнее даже сиамские близнецы, так как не смогли существовать одно без другого! Очень Опытный



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  • 18 | 26.03.2021, 20:02 | Автор: Не зарегистрирован
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16-му
Видимо, вы правы



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  • 19 | 26.03.2021, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ И-2! Сначала про то, что просто вспомнилось! У соседки было авто, которое при включении задней передачи, говорило с азиатским акцентом:"Внимание! Даю взад!" Теперь отвечаю! Этот гражданин жил в СССР, где в то время была советская власть, которая ему всё и дала, что написал! Обтрухальный, являясь агентом западных спецслужб и работая на них, хочет ослабить и разрушить РФ, как государство! РФ является правопреемником СССР, где и была тогда советская власть, значит Шерстобитов хочет ослабить и разрушить РФ, правопреемника СССР, а значит и советской власти! СССР и советская власть - близнецы-братья, точнее даже сиамские близнецы, так как не смогли существовать одно без другого! Очень Опытный
============================================================
======
Совокупность ложных умозаключений, суждений, выводов – это батенька называется бред. С какого такого раза ты сравниваешь СССР и ротенбергию. Ну стала ротенбергия правопреемником СССР по долгам и обязательствам и что Советская власть в стране? И эту власть критиковать не моги? Ты не хочешь понять (или сознательно пытаешься увести людей в блуд) то, что в стране произошла контрреволюция по отношению к социалистической революции 1917 года и сменились - политическая модель, экономическая модель, правящий класс, собственник средств производства и идеология. Так шта, тоньшее надо работАть.
И-2



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  • 20 | 26.03.2021, 22:35 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 26.03.2021, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ И-2! Сначала про то, что просто вспомнилось! У соседки было авто, которое при включении задней передачи, говорило с азиатским акцентом:"Внимание! Даю взад!" Теперь отвечаю! Этот гражданин жил в СССР, где в то время была советская власть, которая ему всё и дала, что написал! Обтрухальный, являясь агентом западных спецслужб и работая на них, хочет ослабить и разрушить РФ, как государство! РФ является правопреемником СССР, где и была тогда советская власть, значит Шерстобитов хочет ослабить и разрушить РФ, правопреемника СССР, а значит и советской власти! СССР и советская власть - близнецы-братья, точнее даже сиамские близнецы, так как не смогли существовать одно без другого! Очень Опытный
============================================================

======
Совокупность ложных умозаключений, суждений, выводов – это батенька называется бред. С какого такого раза ты сравниваешь СССР и ротенбергию. Ну стала ротенбергия правопреемником СССР по долгам и обязательствам и что Советская власть в стране? И эту власть критиковать не моги? Ты не хочешь понять (или сознательно пытаешься увести людей в блуд) то, что в стране произошла контрреволюция по отношению к социалистической революции 1917 года и сменились - политическая модель, экономическая модель, правящий класс, собственник средств производства и идеология. Так шта, тоньшее надо работАть.
И-2
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ И-2! Я не понял в чём разногласия! Я тоже считаю что в 1991 году произошла контрреволюция! Но Обтрухальный не вернёт советскую власть никогда, так зачем ходить на его мероприятия? Очень Опытный



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