Самый поганый суд в мире ...

ВС Башкортостана отказался отменить штраф уфимскому пенсионеру за участие в протестной акции.Верховный суд Башкортостана в среду отказался отменить штраф 75-летнему уфимскому пенсионеру Анатолию Шерстобитову, задержанному полицией на протестном шествии 31 января.Пенсионер, участвуя в шествии, развернул около уфимского телецентра плакат "Власть, отвечай за самосожжение Ирины Славиной. Следующий Навальный" и был тут же задержан полицейскими. В отделе полиции № 2 по Уфе на Шерстобитова был составлен административный протокол, в котором было указано, что он "не поддерживает действующую власть и хочет, чтобы освободили Навального". 10 февраля судья Калининского райсуда Уфы Елена Графенкова признала пенсионера виновным по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения) и оштрафовала его на 10 тысяч рублей.Анатолий Шерстобитов обжаловал решение райсуда в Верховном суде Башкортостана.— Анатолий Григорьевич и в суде первой инстанции, и в Верховном суде заявил, что он целенаправленно выходил на шествие, поскольку не согласен с тем, что происходит в стране и, в частности, требует освободить Алексея Навального. Вины своей он не признал, апеллируя к статье 31 Конституции России, гарантирующей гражданам право собираться мирно и без оружия. Понятно, что нынешний суд после таких его заявлений не мог вынести другого решения, кроме обвинительного. Судья ВС даже не стала снижать размер штрафа — несмотря на то, что пенсия Шерстобитова составляет всего 16 тысяч рублей; лишь порекомендовала ему написать заявление об уплате штрафа в рассрочку, — рассказал "Idel.Реалии" юрист уфимского штаба Навального Федор Телин, представлявший в суде интересы пенсионера.Активист добавил, что штаб поможет Анатолию Шерстобитову с подачей жалобы в Европейский суд по правам человека и с компенсацией штрафа.Телин также рассказал, что пенсионер участвует во всех уфимских митингах и часто выходит на одиночные пикеты. Так, в день памяти Бориса Немцова Анатолий Шерстобитов вышел на улицы с одиночным пикетом, был вновь задержан полицией и доставлен в ОП-2. Он отказался что-либо пояснять и подписывать, и, в итоге, его отпустили без составления протокола. По словам Телина, пенсионер рассказал, что последней каплей, "побудившей его активно бороться с действующей властью", стал печально известный "Закон подлецов", запретивший гражданам США усыновлять детей из России. Сам Шерстобитов также воспитывался в детдоме еще со сталинских времен.Отметим, что на днях Верховный суд Чувашии отменил приговор пенсионеру Степану Филиппову, который присутствовал на протестных акциях 23 и 31 января в Чебоксарах, играя для собравшихся на гармошке.