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Теперь грабить и уничтожать природу будут свои

  • Опубликовано: ПроУфу | 01.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 13105 | Комментарии: 10
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Контрольный пакет акций БСК передали Башкирии. Что изменится?

Теперь грабить и уничтожать природу будут свои


Глава региона, директор завода, политолог и экономист прокомментировали главную новость дня.

Президент России Владимир Путин 31 марта сообщил, что 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания» будут возвращены в собственность республики, ещё 11,7%+ одна акция переданы в доверительное управление структурам, находящимся под контролем Правительства региона. Башкирия получила контрольный пакет.

Предыстория

Новая страница в истории одного из стратегических предприятий региона наступила летом 2020 года, когда Башкирская содовая компания предприняла попытки начать геологоразведочные работы на шихане Куштау.

Жители местных населенных пунктов встали на защиту горы. Ответные агрессивные действия сотрудников предприятия, а также риторика властей, сводящихся к посылу «все равно разроем», привели к тому, что вскоре горстка защитников превратилась в огромную толпу. И властям пришлось пойти на попятную: глава Башкирии Радий Хабиров приехал к протестующим и заявил, что шихан разрабатываться не будет.

А через несколько дней президент страны Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку законности сделок, в результате которых государство утратило контроль над активами. В 2020 году у республиканского Регионального фонда было 38,3% акций, а контрольный пакет в 57,18% принадлежал «Башкирской химии» олигархов Дмитрия Пяткина и Сергея Черникова. Надзорный орган, как и предполагалось, выявил нарушения законодательства о приватизации, после чего подал иск в Арбитражный суд РБ о востребовании имущества. В декабре суд ожидаемо постановил вернуть акции Росимуществу.

До сегодняшнего дня оставался открытым вопросом – получит ли Башкирия свою долю акций. Если да, то в каком размере. Проводилась параллель с историей национализации компании «Башнефть», после чего региону перепало только 25% акций. Интрига разрешилась сегодня. Путин поручил правительству страны вернуть республике 38% - столько же, сколько было и до начала истории с шиханом Куштау. Еще 11% переданы в доверительное управления, что означает, что региона фактически получил контрольный пакет.

Что будет дальше?

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал решение президента, назвав его «справедливым и законным». По его словам, и далее «выкачивать соки» из предприятия нельзя. Главной целью он назвал проведение модернизации.

«Надо смотреть немного вперёд. Инвестировать в открытие новых и запуск ранее действовавших перспективных производств, например, выпуск стирального порошка. И предприятие уже работает над этим», - сказал он.

Что касается сырья для завода, то сейчас, по словам Хабирова, рассматриваются шесть месторождений, будет выбрана оптимальная по качеству и экономике. Пока предприятие работает на сырье Шахтау, которого еще хватит на несколько лет. Также он пообещал решать экологические и социальные вопросы.

Гендиректор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов сообщил, что далее предприятие будет развиваться согласно стратегической программе развития на 2021-2030 годы. Ключевыми проектами он назвал производство гранулированного хлористого кальция, мембранного каустика, эмульсионного ПВХ, производство по переработке резины, возобновление «Эколь», создание индустриального парка.

«Победа политической логики»

В обществе новость о возврате акций встретили положительно, многие восприняли это как победу главы Башкирии. Политолог Аббас Галлямов считает это «победой политической логики» и связывает щедрый поступок главы государства с предстоящими выборами в Госдуму.

- Башкирия - важнейший источник голосов для «Единой России» и откровенно пренебречь ее интересами, отдав контроль кому-нибудь ещё, Москва не рискнула. Напомню, что сейчас рейтинг партии власти упал ниже 30%, а через полгода выборы. В этой ситуации приходится умерять аппетиты и делиться, - комментирует Галлямов.

Экономист Всеволод Спивак также считает, что случившееся сегодня событие можно считать успехом для республики и что оно позволит усилить позиции действующей власти в преддверии выборов. Но относительно дальнейших перспектив предприятия у него есть сомнения.

- В среднесрочной и долгосрочной перспективе, я уверен, что смена эффективного (по крайней мере, в узко коммерческом плане) собственника на госуправление с большой вероятностью приведёт к постепенному падению эффективности и снижению дивидендных выплат. При этом снижение прибыли будет, скорее всего, объясняться необходимостью решать экологические проблемы, ростом социальной нагрузки, увеличением объемов инвестиционной программы, - говорит эксперт.

ПроУфу
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  • 1 | 01.04.2021, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В среднесрочной и долгосрочной перспективе, я уверен, что смена эффективного (по крайней мере, в узко коммерческом плане) собственника на госуправление с большой вероятностью приведёт к постепенному падению эффективности и снижению дивидендных выплат. При этом снижение прибыли будет, скорее всего, объясняться необходимостью решать экологические проблемы, ростом социальной нагрузки, увеличением объемов инвестиционной программы, - говорит эксперт.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ И что же в этом плохого? Хрен с ними этими дивидендами, которые и так, кстати, были не очень большие, если прибыль будет действительно тратиться на экологию, социалку и инвестиции, а не уводиться в оффшоры, как было при прежних собственниках! Очень Опытный



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  • 2 | 01.04.2021, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут Путин намекнул Шохину (главе Союза предпринимателей), что если тот
будет перекидывать государственные деньги, выделенные на военные
госзаказы, на частные лавочки, не связанные с выполнением этих госзаказов,
то будет рассматриваться вопрос о национализации отдельных направлений.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 01.04.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
смена эффективного ... собственника на госуправление с большой вероятностью приведёт к постепенному падению эффективности

-----------------------

"...с большой вероятностью..." И тут, бл-дь, "хайли лайкли". Да уже время
доказало, что госуправление - это работа производства, как часы! Тот же ВПК.



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1

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  • 4 | 01.04.2021, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
работает как часы ...Тот же ВПК.
_____________________________
расскажи ка как работает ВПК?
при этом утверждаю - перевод нац гос комплексов - ОБЯЗАТЕЛЬНО в государство ... тока и государство у нас Не До государство
турк



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0

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  • Гость
  •  
  • 5 | 01.04.2021, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.04.2021, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В среднесрочной и долгосрочной перспективе, я уверен, что смена эффективного (по крайней мере, в узко коммерческом плане) собственника на госуправление с большой вероятностью приведёт к постепенному падению эффективности и снижению дивидендных выплат. При этом снижение прибыли будет, скорее всего, объясняться необходимостью решать экологические проблемы, ростом социальной нагрузки, увеличением объемов инвестиционной программы, - говорит эксперт.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ И что же в этом плохого? Хрен с ними этими дивидендами, которые и так, кстати, были не очень большие, если прибыль будет действительно тратиться на экологию, социалку и инвестиции, а не уводиться в оффшоры, как было при прежних собственниках! Очень Опытный


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============
А баба Яга против.



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  • Эксперт
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  • 6 | 01.04.2021, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70437 | Рейтинг: +11696
Новость хорошая - был вариант остаться вообще без какой нибудь доли, а в перспективе - чего гадать-то?! Поживем - увидим. Тогда и будем критиковать, если будет за что)))

Пока на самом деле для работников завода еще до этой новости - уже были предприняты положительные шаги - повысили зарплату, еще что-то по социалке предприняли. в том числе и для стерлитамакцев в общем.

На этом промежутке времени - август-март - новости о БСК - позитивные. Что радует.
А вот бывших хозяев за их упёртость и недальновидность - настигло полно фиаско! Лишились десятков миллиардов доходов. И это очень для них плачевно - нечем будет обслуживать активы, нахапанные за последние годы - дворцы, с землями, яхты, самолеты - все пойдет как говорится - с молотка...



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  • 7 | 01.04.2021, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.04.2021, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
работает как часы ...Тот же ВПК.
_____________________________
расскажи ка как работает ВПК?
при этом утверждаю - перевод нац гос комплексов - ОБЯЗАТЕЛЬНО в государство ... тока и государство у нас Не До государство
турк

===============

Оно, может, и недогосударство, если посмотреть на его упразднённые советские социальные институты и лишение людей работы через уничтожение единого народохозяйственного комплекса, но что касаемо ВПК - тут буржуям пускать всё на самотёк себе дороже. Тут - Жжелезная Рррука, блл-дь!.. А не мохнатая лапа рынка. Считаю, правильно.



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3

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  • Гость
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  • 8 | 01.04.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оно, может, и недогосударство, если посмотреть на его упразднённые советские социальные институты и лишение людей работы через уничтожение единого народохозяйственного комплекса, но что касаемо ВПК - тут буржуям пускать всё на самотёк себе дороже. Тут - Жжелезная Рррука, блл-дь!.. А не мохнатая лапа рынка. Считаю, правильно.
_____________________________-
ну дык и я об этом же... тока ЖЖЖЖелезная рука ОБЯЗАНА быть эффективной ... а иначе какая мне разница кто меня грабит
турк



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  • Гость
  •  
  • 9 | 01.04.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну дык и я об этом же...
турк

-----------------

Знаешь, когда устаю от новостей - тут губер украл, там мошенники обманули -
пересматриваю "Белую стрелу". Как-то успокаивает. Самообман, наверное, но всё равно.



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  • Участник
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  • 10 | 01.04.2021, 13:42 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4431 | Рейтинг: -348,4
Башкирия получила БСК благодаря действиям защитников КушТау. При том, что хабировские активно противостояли, избивали, судили и преследовали защитников КушТау и до сих пор преследуют.
Теперь Хабиров приписывает заслуги по возвращению себе, что очень подло выглядит на самом деле.
Надо разоблачать эту ложь и объяснять людям правду.



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