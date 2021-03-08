"Как Татарстан отвечает дружбой на подлость башкирских властей"

В Башкирии срывают концерты татарских исполнителей, ставят скандальные стелы в западных районах республики, выделяют мишар в отдельный народ. В ответ в Татарстане ставятся спектакли башкирских театров, проводятся концерты уфимских симфонического оркестра, рок-группы, открываются башкирские классы, поддерживается башкирская община республики. Подробнее в материале "Миллиард.Татар".Башкирский десант в ТатарстанеВ последние дни в Татарстан высаживаются группы культурного десанта из Башкортостана.Так, неделю назад в Казань с гастролями приезжал легендарный Ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова с программой «Танцы народов мира». Танцоры, среди которых немало маститых артистов, представили знаменитые башкирские танцы и исполнили хореографические композиции многих народов. Как и в прошлом году, выступление прошло с аншлагом: казанский зритель принял гостей из Уфы на ура.А послезавтра, 2 апреля, в клубе «Библиотека» (около Казанского кремля) выступят еще одни уфимцы – рок-группа «Бурелар» («Буреләр»). Ребята в основном поют на башкирском. Фронтмен коллектива обещает море драйва и хорошего настроения. Уфимская молодежь знает, что с «волками» (именно так переводится название коллектива) точно скучно не будет. Среди поклонников немало тех, кто вообще не знает ни слова по-башкирски. Многих «цепляют» энергичные гитарные боевики и акустические баллады. Удивительно, что за все время своего существования (с 2004 года) башкирские рокеры не давали концертов в Казани. Так что премьера ожидается интересной.И это еще не все. 16 апреля Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан выступит с концертом в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева. В программе запланированы хореографическая поэма «Вальс» Мориса Равеля, сюита из балета «Царица Савская» и сюита «Витражи Собора» Отторино Респиги, концерт для кларнета с оркестром №2 Оскара Наварро, Солистом будет известный российский кларнетист, заслуженный артист РБ Артур Назиуллин, который входит топ-10 лучших современных кларнетистов мира. Дирижировать будет главный дирижер Национального симфонического оркестра РБ, дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Дмитрий Крюков (Москва). Слушателей погрузится в неповторимую музыкальную атмосферу Франции, Италии и Испании в исполнении башкирских музыкантов. 17 апреля они дадут концерт в Набережных Челнах, а 18 апреля – в Нижнекамске.Думаете это все? А вот и нет. В Уфе собирают 2 грузовые машины с декорациями, готовятся порядка 90 человек на 2 автобусах. Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури выезжает на недельные гастроли в Казань с 13 по 17 апреля. На сцене Татарского государственного академического театра им.Г. Камала коллектив Башдрама представит спектакли «Похищение девушки» (М. Карим), «Цена счастья» (Х. Мударисова), «Потомки Салавата не отступят» (З. Буракаева), «Муж и жена снимут комнату» (М. Рощин), «Амеля» (А.Балгазина, Н.Крашенинников), «Любовница» (Т. Миннуллин) и «Зулейха открывает глаза» (Г. Яхина, Я. Пулинович). Стоит отметить, что гастроли Башдрама В Казани проходят один раз в два года – по нечетным годам. В четных годах в Уфе выступают артисты Камаловского театра, однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса гастроли пришлось отменить.Этими концертами и спектаклями гости из Уфы, конечно, не ограничатся. Год ожидается весьма плодотворным для башкирских деятелей культуры в Казани.Башкирский язык – челнинским детямКроме того, в Набережных Челнах будут преподавать башкирский язык. Так, в 11-й школе начинают комплектовать класс с изучением башкирского языка. Как сообщает директор Елена Мосолкова, в школе есть все необходимое для обучения башкирскому: уже оформлен классный кабинет, в штате имеется опытный преподаватель Айгуль Валягутдинова с двумя высшими образованиями (в том числе по специальности «Преподаватель башкирского языка и литературы».Кроме того, как сообщил «Миллиард.татар» председатель Курултая башкир Республики Татарстан Гали Хасанов в челнинском Доме дружбы народов «Родник» башкирская община готовит кабинет для обучения культуре родного края. В рамках курса ученики будут изучать «башҡорт теле».- Нам, башкирам, власти Татарстана везде дают зеленый свет для наших проектов, - говорит Хасанов. – Даже за пределами республики уже многие знают о башкирах Татарстана: поддержка просто колоссальная.Тямаеву срывают концерты в Башкортостане, а Элвин Грей красуется на казанской сценеНа днях башкирский исполнитель Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, отметился на вручении телевизионной музыкальной премии TMTV в концертном зале им. И. Шакирова в «Казань Экспо». Отметим, еще совсем недавно он заявил, что его концерты в Татарстане отменили. Официально – из-за требований Роспотребнадзора. Хотя башкирские телеграм-каналы и пользователи соцсетей, на полном серьезе заявляли, что советнику главы РБ Радия Хабирова по культуре просто запретили выступать в Татарстане. Как оказалось, это были лишь слухи. Сам же Юльякшин сообщил, что концерты в республике возобновятся в следующем году.И это на фоне срыва концертов в Башкортостане (в селе Киргиз-Мияки) татарского музыканта Фирдуса Тямаева. Певец рассказал об этом в соцсетях, предположив, что причиной является его поддержка защитников Куштау, из-за чего власти Башкирии банально ему мстят. Затем состоялась его перепалка с Элвином Греем: артисты высказали друг другу массу «любезностей».- Сейчас я констатирую, что в Башкирии отменили 80 моих концертов, меня решено запустить после октября, - отметил накануне Тямаев. – Есть устное распоряжение — «не пускать Тямаева». Пусть скажут — на каком основании?!Скандальные стелы и «накаты» вице-премьера РБНа прошлой неделе в Башкирии случился еще один скандал. В западных районах республики, где немалую долю населения составляют татары, марийцы, русские и чуваши, установили туристические стелы с указанием башкирских родов и племен, которые, по мнению некоторых уфимских историков, проживали здесь и владели вотчинами. Пост с фотографиями конструкций опубликовал в соцсетях глава РБ Радий Хабиров.Как выяснил «Миллиард.татар», эти стелы из пластика и металла обошлись бюджету республики в 22 млн рублей. Жителей и выходцев из этих районов возмутил факт игнорирования местных народов, будто они пришлые. В то время как те же татары живут здесь на протяжении нескольких веков. Многие заподозрили власти Башкирии в том, что таким путем в преддверии переписи населения хабировские чиновники попытаются увеличить численность «титульной нации» за счет татар.К тому же не еще угас конфликт вокруг северо-западного диалекта башкирского языка, продвигаемого некоторыми уфимскими деятелями. Казанские филологи уверены, что тот говор жителей северо-запада Башкортостана относится к среднему диалекту татарского языка.Не оценили многие и создание мишарского историко-культурного центра в Балтачевском районе РБ. Собственно, выделение мишар из татар, которым занимаются в Башкортостане, вызвало негодование у татарских общественников.Также в Татарстане помнят довольно странный «наезд» вице-премьера РБ Азата Бадранова на Татарстан и лично на зампремьера РТ Василя Шайхразиева. Его слова раскритиковали даже башкирские активисты. После этого казанский чиновник приехал в Уфу: член правительства Башкортостана на этот раз уже улыбался татарстанскому визави за чашкой чая с чак-чаком. Все надеялись, пожар потушен...Своеобразным подарком татарам Башкортостана стало открытие татарской полилингвальной гимназии в Нефтекамске.А Путин тем временем…Таким образом, пока в Башкирии срывают концерты татарских исполнителей, ставят скандальные стелы, выделяют мишар в отдельный народ, Татарстан отвечает на эти вызовы снисходительно: дает зеленый свет башкирским артистам и поддерживает башкирскую общину республики.- Нам нечего делить. Как-будто мы у башкир что-то забираем или они у нас! Перепись — это дело человека: он захотел — записался башкиром, захотел — татарином, - прокомментировал отношения с Башкортостаном президент Татарстана Рустам Минниханов.А накануне президент России Владимир Путин пообещал, что не допустит проявлений межнациональной и межконфессиональной розни. По его мнению, подобные конфликты может вызвать даже чересчур яркая демонстрация своей этнической принадлежности.- Мы в России не должны допустить. Не допустим. Агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности, демонстрации своей этнической принадлежности, — сказал глава государства на заседании Совета безопасности.Надеемся, накал страстей между двумя братскими народами утихнет.