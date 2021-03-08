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Как Татарстан отвечает дружбой на подлость башкирских властей

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В Башкирии срывают концерты татарских исполнителей, ставят скандальные стелы в западных районах республики, выделяют мишар в отдельный народ. В ответ в Татарстане ставятся спектакли башкирских театров, проводятся концерты уфимских симфонического оркестра, рок-группы, открываются башкирские классы, поддерживается башкирская община республики. Подробнее в материале "Миллиард.Татар".

Как Татарстан отвечает дружбой на подлость башкирских властей


Башкирский десант в Татарстане

В последние дни в Татарстан высаживаются группы культурного десанта из Башкортостана.

Так, неделю назад в Казань с гастролями приезжал легендарный Ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова с программой «Танцы народов мира». Танцоры, среди которых немало маститых артистов, представили знаменитые башкирские танцы и исполнили хореографические композиции многих народов. Как и в прошлом году, выступление прошло с аншлагом: казанский зритель принял гостей из Уфы на ура.

А послезавтра, 2 апреля, в клубе «Библиотека» (около Казанского кремля) выступят еще одни уфимцы – рок-группа «Бурелар» («Буреләр»). Ребята в основном поют на башкирском. Фронтмен коллектива обещает море драйва и хорошего настроения. Уфимская молодежь знает, что с «волками» (именно так переводится название коллектива) точно скучно не будет. Среди поклонников немало тех, кто вообще не знает ни слова по-башкирски. Многих «цепляют» энергичные гитарные боевики и акустические баллады. Удивительно, что за все время своего существования (с 2004 года) башкирские рокеры не давали концертов в Казани. Так что премьера ожидается интересной.

И это еще не все. 16 апреля Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан выступит с концертом в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева. В программе запланированы хореографическая поэма «Вальс» Мориса Равеля, сюита из балета «Царица Савская» и сюита «Витражи Собора» Отторино Респиги, концерт для кларнета с оркестром №2 Оскара Наварро, Солистом будет известный российский кларнетист, заслуженный артист РБ Артур Назиуллин, который входит топ-10 лучших современных кларнетистов мира. Дирижировать будет главный дирижер Национального симфонического оркестра РБ, дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Дмитрий Крюков (Москва). Слушателей погрузится в неповторимую музыкальную атмосферу Франции, Италии и Испании в исполнении башкирских музыкантов. 17 апреля они дадут концерт в Набережных Челнах, а 18 апреля – в Нижнекамске.

Думаете это все? А вот и нет. В Уфе собирают 2 грузовые машины с декорациями, готовятся порядка 90 человек на 2 автобусах. Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури выезжает на недельные гастроли в Казань с 13 по 17 апреля. На сцене Татарского государственного академического театра им.Г. Камала коллектив Башдрама представит спектакли «Похищение девушки» (М. Карим), «Цена счастья» (Х. Мударисова), «Потомки Салавата не отступят» (З. Буракаева), «Муж и жена снимут комнату» (М. Рощин), «Амеля» (А.Балгазина, Н.Крашенинников), «Любовница» (Т. Миннуллин) и «Зулейха открывает глаза» (Г. Яхина, Я. Пулинович). Стоит отметить, что гастроли Башдрама В Казани проходят один раз в два года – по нечетным годам. В четных годах в Уфе выступают артисты Камаловского театра, однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса гастроли пришлось отменить.

Этими концертами и спектаклями гости из Уфы, конечно, не ограничатся. Год ожидается весьма плодотворным для башкирских деятелей культуры в Казани.

Башкирский язык – челнинским детям

Кроме того, в Набережных Челнах будут преподавать башкирский язык. Так, в 11-й школе начинают комплектовать класс с изучением башкирского языка. Как сообщает директор Елена Мосолкова, в школе есть все необходимое для обучения башкирскому: уже оформлен классный кабинет, в штате имеется опытный преподаватель Айгуль Валягутдинова с двумя высшими образованиями (в том числе по специальности «Преподаватель башкирского языка и литературы».

Кроме того, как сообщил «Миллиард.татар» председатель Курултая башкир Республики Татарстан Гали Хасанов в челнинском Доме дружбы народов «Родник» башкирская община готовит кабинет для обучения культуре родного края. В рамках курса ученики будут изучать «башҡорт теле».

- Нам, башкирам, власти Татарстана везде дают зеленый свет для наших проектов, - говорит Хасанов. – Даже за пределами республики уже многие знают о башкирах Татарстана: поддержка просто колоссальная.
Тямаеву срывают концерты в Башкортостане, а Элвин Грей красуется на казанской сцене

На днях башкирский исполнитель Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, отметился на вручении телевизионной музыкальной премии TMTV в концертном зале им. И. Шакирова в «Казань Экспо». Отметим, еще совсем недавно он заявил, что его концерты в Татарстане отменили. Официально – из-за требований Роспотребнадзора. Хотя башкирские телеграм-каналы и пользователи соцсетей, на полном серьезе заявляли, что советнику главы РБ Радия Хабирова по культуре просто запретили выступать в Татарстане. Как оказалось, это были лишь слухи. Сам же Юльякшин сообщил, что концерты в республике возобновятся в следующем году.

И это на фоне срыва концертов в Башкортостане (в селе Киргиз-Мияки) татарского музыканта Фирдуса Тямаева. Певец рассказал об этом в соцсетях, предположив, что причиной является его поддержка защитников Куштау, из-за чего власти Башкирии банально ему мстят. Затем состоялась его перепалка с Элвином Греем: артисты высказали друг другу массу «любезностей».

- Сейчас я констатирую, что в Башкирии отменили 80 моих концертов, меня решено запустить после октября, - отметил накануне Тямаев. – Есть устное распоряжение — «не пускать Тямаева». Пусть скажут — на каком основании?!

Скандальные стелы и «накаты» вице-премьера РБ

На прошлой неделе в Башкирии случился еще один скандал. В западных районах республики, где немалую долю населения составляют татары, марийцы, русские и чуваши, установили туристические стелы с указанием башкирских родов и племен, которые, по мнению некоторых уфимских историков, проживали здесь и владели вотчинами. Пост с фотографиями конструкций опубликовал в соцсетях глава РБ Радий Хабиров.

Как выяснил «Миллиард.татар», эти стелы из пластика и металла обошлись бюджету республики в 22 млн рублей. Жителей и выходцев из этих районов возмутил факт игнорирования местных народов, будто они пришлые. В то время как те же татары живут здесь на протяжении нескольких веков. Многие заподозрили власти Башкирии в том, что таким путем в преддверии переписи населения хабировские чиновники попытаются увеличить численность «титульной нации» за счет татар.

К тому же не еще угас конфликт вокруг северо-западного диалекта башкирского языка, продвигаемого некоторыми уфимскими деятелями. Казанские филологи уверены, что тот говор жителей северо-запада Башкортостана относится к среднему диалекту татарского языка.

Не оценили многие и создание мишарского историко-культурного центра в Балтачевском районе РБ. Собственно, выделение мишар из татар, которым занимаются в Башкортостане, вызвало негодование у татарских общественников.

Также в Татарстане помнят довольно странный «наезд» вице-премьера РБ Азата Бадранова на Татарстан и лично на зампремьера РТ Василя Шайхразиева. Его слова раскритиковали даже башкирские активисты. После этого казанский чиновник приехал в Уфу: член правительства Башкортостана на этот раз уже улыбался татарстанскому визави за чашкой чая с чак-чаком. Все надеялись, пожар потушен...

Своеобразным подарком татарам Башкортостана стало открытие татарской полилингвальной гимназии в Нефтекамске.

А Путин тем временем…

Таким образом, пока в Башкирии срывают концерты татарских исполнителей, ставят скандальные стелы, выделяют мишар в отдельный народ, Татарстан отвечает на эти вызовы снисходительно: дает зеленый свет башкирским артистам и поддерживает башкирскую общину республики.

- Нам нечего делить. Как-будто мы у башкир что-то забираем или они у нас! Перепись — это дело человека: он захотел — записался башкиром, захотел — татарином, - прокомментировал отношения с Башкортостаном президент Татарстана Рустам Минниханов.

А накануне президент России Владимир Путин пообещал, что не допустит проявлений межнациональной и межконфессиональной розни. По его мнению, подобные конфликты может вызвать даже чересчур яркая демонстрация своей этнической принадлежности.

- Мы в России не должны допустить. Не допустим. Агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности, демонстрации своей этнической принадлежности, — сказал глава государства на заседании Совета безопасности.

Надеемся, накал страстей между двумя братскими народами утихнет.

Миллиард.Татар
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  • 1 | 03.04.2021, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
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гатарыч , патрон...
турк



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  • 2 | 03.04.2021, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну так татары-европейский народ...



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  • 3 | 03.04.2021, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Приятно, что в родном Башкортостане столько талантливых людей.
Статья - удар под дых ужовским башкирофобам, всяким пням и кухаркам!



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  • 4 | 03.04.2021, 17:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10731 | Рейтинг: -851,3
Есть пример активности зем-ляка, причём, очень и, сугубо положительный. Это активная деятельность уроженца Башкортостана, а ныне жителя города Нижнекамска Гали Ахтаро-вича Хасанова в Татарстане по пропаганде башкирской культуры и дружбы между нашими народами. Чтобы убедится в этом, достаточно заглянуть по любому поисковику в Интернет. А вот представить, что такое может, слу-читься в родном Башкортостане, представить трудно, если не сказать, что во-обще невозможно. Это, пожалуй, почти также, как на бышем Татфоруме од-нажды озвучили слова, что стоит зайти на известный тогда Башфорум, и по-здороваться татарча исэммэсез, саумысез, то сразу же начинается раздражен-ное гудение как в пчелином рое. К слову, на том Башфоруме ваш покорный слуга преимущественно был либо в забаненном состоянии, либо с накинутым на роток платочком, как, в общем-то, практически на всех башкирских дис-куссионных площадках, и в частности так было и на сайте неких «традицио-налистов» Башкортостана РБ-XXI век.



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  • 5 | 03.04.2021, 17:25 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10731 | Рейтинг: -851,3
Эта блядина придурошная му му Тра-та- мудак уже тута.



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  • 6 | 03.04.2021, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну так татары-европейский народ...
-----------------------
Ты защем оскорбляешь, а.



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  • 7 | 03.04.2021, 17:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Статья - удар под дых ужовским башкирофобам, всяким пням и кухаркам!
--------------------------------------------------
Живи эти типажи в Татарстане, они были бы татарофобами, не сомневайтесь.



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  • 8 | 03.04.2021, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня складывается такое мнение что уфимским татарам насрать на свое положение, они даже не могут написать комментарии в свою защиту . Значит заслужили чтобы об них вытирали ноги всякие уроды .



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  • 9 | 03.04.2021, 20:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стеллы в районах...
Башкиры вероломно ударили историей
Татарство в реале оказалось обманкой и пустышкой
Не миллиард татар, а ноль и манкуртство



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  • 10 | 03.04.2021, 20:25 | Автор: Не зарегистрирован
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8-му: а что нам здесь делать, оскорбления от Кухарки слушать?



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  • 11 | 03.04.2021, 21:00 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 03.04.2021, 20:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0----------------Почему меня и татар она не может оскорбить когда я здесь ? Отвечу потому что ее аргументы слабые и их легко опровергнуть когда она не права . Моего отца сломали в том числе за то что он татар надо мной издевались по той же причине да защитить было не кому . До 13 лет я мучился пока не стал чуть сильнее .Один мог выйти против толпы нохчей и вылавливал их потом по одиночке . А вы сыти обычной русской пенсионерки . Хурлык .



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  • 12 | 03.04.2021, 21:12 | Автор: Не зарегистрирован
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я хз ... 2 раза был в Казани за год , прошёл весь Казанский Арбат ( Бауманка вроде?)... 2 раза спросили молодые люди - вы откуда? ... ответил с Уфы .. ну блииин, у них было счастье на лице, была заинтересованность , но не было никакой озлобленности !!! мы разговаривали на все темы ... от политики до семейных отношений... и тока тут я вижу хз какую то неприязнь друг к другу...
ДЛБ ПНХ.. ровно как и с моей Родиной - опять война ... кому нах это надо?
турк



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  • 13 | 03.04.2021, 21:29 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 03.04.2021, 21:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0--------------------потому что дикари не привыкли жить в сложном мире . Только черное и белое и свое говно не воняет вот такие люди . Как быть терпеть дальше... это не по мне .



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  • 14 | 03.04.2021, 22:37 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 03.04.2021, 20:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Стеллы в районах...
Башкиры вероломно ударили историей
Татарство в реале оказалось обманкой и пустышкой
Не миллиард татар, а ноль и манкуртство

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Судя по высеру этого дауна, подтверждается гипотеза отрицательной восьмидесятилетней селекции башкуров. Советская власть лишила их возможности трудиться и развиваться. Преференции, квоты, поблажки сделали свое дело - это генетический тупик. Все образуется само, как и их неперспективный, незвучный, исчезающий язык.



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  • 15 | 03.04.2021, 23:28 | Автор: Не зарегистрирован
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гатарыч... ты эта ... ну давай боя сыграем с тобой в шахматы ... или пулю распишем. ну чё ты боя умеешь то ? научился на компе энтер бить ? тьфу на тебя тупое вещество...
боя, ж тебе уже 100 раз доказывал. что ты и понятия не имеешь о реальной жизни... ты ни на один вопрос ответить не можешь? при этом мои вопросы не требуют специфических знаний.. но ты, как тот Флюс ( согласно афоризма Пруткова) - "узкий спец подобен флюсу" ... всё раздуваешься и раздуваешься ... в своих боя глазах ... фу - мерзь
турк



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  • 16 | 03.04.2021, 23:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Судя по высеру этого дауна
-------------------
Судя по твоему высеру, ты гений.



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  • 17 | 04.04.2021, 00:48 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 03.04.2021, 22:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0--------------------здесь все гораздо драматичней , все началось с Ваньки грозного после падения Казанского ханства , когда их подтянули для исполнения полицейских функций ,вот когда началась селекция ну а советская власть довершила процесс . Проблема в том что башкиры так же как и русские со своей империей тянут всех за собой трясину . У русских хоть есть шанс на будущее если они созреют до понимания убогости имперского пути развития а у башкир шанса нет вот почему они вцепились в татар мертвой хваткой, оторвать можно только с руками . Была бы умная баш элита она бы свернула с этого ложного пути возвеличивания былого воинского промысла и насаждения родоплеменных отношений , но видимо это уже невозможно .



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  • 18 | 04.04.2021, 02:34 | Автор: Не зарегистрирован
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"Как Татарстан отвечает дружбой на подлость башкирских властей"
Торгаш-манкуртство лезет и лезет, они уже решили их милярд
Тот был очень прав - их в дверь не пускаешь они в окно лезут
Казахстан их высадил через дверь, дела сразу пошло на поправку
Но не совсем, забыли форточку закрыть, вот такая дружба.
Но все же хоть перестали язык требовать



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  • 19 | 04.04.2021, 07:33 | Автор: Не зарегистрирован
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стелы с указанием ... родов и племен, проживавших...

--------------------------

Это свидетельствует, что с исчезновением советской ментальности этнос
тяготеет к родо-племенному устройству. Сиё характерно для малочисленных.



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  • 20 | 04.04.2021, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Еще одна звезда татарской эстрады пожаловалась на отмену своих концертов в Башкирии. 1 апреля певица Ильсия Бадретдинова сообщила на своей странице в соцсети о переносе мартовских гастролей на конец года.



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