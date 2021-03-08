«Либертарианская партия» в Башкирии присоединилась к кампании за освобождение Навального

Активисты регионального отделения незарегистрированной в России партии в минувшее воскресенье расклеили на улицах в центре Уфы листовки с призывом зарегистрироваться на сайте оппозиционного политика для участия в митинге за его освобождение. Напомним, ранее сторонники Навального заявили о намерении организовать уличную акцию протеста весной, но точную дату еще не назвали.Сделать это организаторы планируют после того, как на участие в митинге зарегистрируются не менее полумиллиона человек по всей стране. Один из членов «Либертарианской партии» в Башкирии Олег Мамедов рассказал «Эху», что поддержка Алексея Навального продиктована его действиями «за свободу в стране».«Конечно же, считаем, что его преследование незаконно и несправедливо. Он является политзаключенным. Поэтому, конечно, мы стараемся всячески бороться за его освобождение: рассказывать об этом, призывать к тому, чтобы его освободили, чтобы люди знали о происходящем», — объяснил Мамедов.По словам активистов, листовки эффективны, так как прохожие разных возрастов выражают поддержку сторонникам политика.На расклеенных афишах рассказывается о «сфабрикованном» против Алексея Навального деле, низких пенсиях в России и фильме про «дворец Путина».«Многие из либертарианцев принимали участие в митингах 23 и 32-го января. В акции, которая будет этой весной, тоже намерены принять участие», — добавил Олег Мамедов.Между тем Штаб Навального в Уфе в минувший вторник опубликовал видеообращение общественника из Башкирии Руслана Нуртдинова, который также принимал участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального в Уфе. В августе прошлого года Нуртдинов стал одним из лидеров кампании по сохранению шихана Куштау.«Обращаюсь сегодня к тем, с кем вместе стояли на горе, бок о бок, защищая родину от бандитов, и вообще ко всем порядочным людям […] Друзья, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте [политика Алексея Навального — прим. ред.] и поставьте свою метку, заявив тем самым, что вы против того, чтобы в нашей с вами стране людей убивали и сажали в тюрьмы только за то, что они говорят правду», — обратился общественник.Напомним, зарегистрироваться на участие в митинге призвал также и писатель, уроженец Уфы Игорь Савельев, который в настоящее время проживает в Москве. Юрист уфимского Штаба Навального Федор Телин ранее сообщал «Эху» о намерении уведомить правительство Башкирии о публичном мероприятии, когда станут известны дата, время и место проведения акции.