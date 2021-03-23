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Для политика поступок странный. Для невесты — вполне понятный

  • Опубликовано: ПроУфу | 21.04.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 40759 | Комментарии: 11
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Координатор штаба Навального в Уфе в день несогласованного митинга улетела в свадебное путешествие.

Для политика поступок странный. Для невесты — вполне понятный


Об этом Лилия Чанышева написала в социальных сетях. Сегодня в социальных сетях координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева сообщила, что улетела в свадебное путешествие со своим супругом Алмазом, накануне пара официально закрепила свои отношения.

Общественница рассказала на своей странице в Instagram, что для того, чтобы улететь в свадебное путешествие, супругам пришлось «уйти от слежки минимум пятерых оперативников».

Напомним, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (организация признана иноагентом) объявили о проведении несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального, который должен пройти уже сегодня. Такое решение было связано с резким ухудшением состояния здоровья Алексея Навального.

ПроУфу
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  • 1 | 21.04.2021, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Ща Кухерия ее рвать начнет, она чужого счастья не прощает.



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  • 2 | 21.04.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Лилечка молоток, всегда считал ее адекватной девушкой.
С Лешиком и так все ясно, лучше уж с любимым человеком к морю сгонять, женщина я или нет?



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  • 3 | 21.04.2021, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70564 | Рейтинг: +11685,6
Я очень рада за Лилю и не собираюсь ее осуждать, как ЗА МЕНЯ попытался решить намбер ван.
Очень опасалась, что ее отправят в СИЗО, как это сделали в канун 23 и 31 января. Эти твари вообще могли сорвать ее бракосочетание - вполне в духе мерзавцев-гэбёшек, задержав ее в день бракосочетания или накануне.
Понятно, что ей не дали бы присутствовать на сегодняшнем мероприятии, как не дадут этого сделать и Фёдору Телину, и Ольге Комлевой, и другим лидерам - Нуртдинову.

Альберт Рахматуллин(лидер СтопБашРТС) - я напомню вам - вышел из СИЗО утром 31-го января. но его тут же возле изолятора под камеры встречавших - сгребли и держали в ментовке до вечера.вообще без каких либо оснований и предъяв. А теперь в ответ на его запрос - мол по какому праву?! - написали, что никто его вообще не задерживал и ему, и тем, кто вел запись, встречая его - это всё приснилось, а видео снято на конспиративной квартире в госдепе.



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  • # 4 | 21.04.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 5 | 21.04.2021, 13:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70564 | Рейтинг: +11685,6
В подтверждение моих слов об арестах:

В ряде российских городов в преддверии акций в поддержку Алексея Навального, начались задержания
По подсчетам правозащитного проекта ОВД Инфо, силовики пришли к активистам в Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вологде, Новосибирске, Санкт-Петербурге и еще в полутора десятках городов. Большинство задержаны на основании публикаций в социальных сетях по административной статье о нарушении порядка организации митинга.
***
Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин сообщил о задержании своей подзащитной

Воронин предположил, что задержание Соболь связано с сегодняшними акциями в поддержку Алексея Навального, хотя она ничего не нарушала.

Перед митингами в поддержку Алексея Навального полицейские пришли к активистам и журналистам по всей России.

То есть - людей арестовывают не за что, просто так. Ну не дебилы ли? Ну арестуют 100-200 человек заранее - остальные-то все равно придут!



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  • 6 | 21.04.2021, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Казань можно было бы доехать и на автомобиле.



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  • # 7 | 21.04.2021, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 21.04.2021, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5Кухарка
"...ну не дураки..."
Не совсем верно. То что дураки, это само собой разумеется, кого ещё сын поломойки поднаторевший в Тамбовской ОПГ, назначит, - только законченных мерзавцев которым что мать, что отца родного замучить, это норма!
Так вернее!



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  • 9 | 21.04.2021, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ходорковский уточнил: в Тамбовской ОПГ и в Измайловской ОПГ поураганил этот Путин!
Ныне ураган ит на гос уровне, - справляется, довёл народ до вымирания!



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  • # 10 | 21.04.2021, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 11 | 21.04.2021, 16:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70564 | Рейтинг: +11685,6
Оппозиционные активисты из Башкирии заявили о слежке за собой. Общественника Руслана Нуртдинова уже задержали и везут в сторону Уфы
Мужчина рассказал «Эху», что со вчерашнего дня возле его дома в Чекмагушевском районе стояла машина без опознавательных знаков, кроме как госномера, который, по словам Нуртдинова, не числится за этим автомобилем. Она продолжала оставаться на месте и сегодня утром, но, при попытке подъехать к ней ближе, уехала в направлении села Кушнаренково. При попытке догнать автомобиль Нуртдинова на трассе остановила полицейская машина. Силовики задержали активиста.
Мужчине вменили обвинение по административной статье о повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Она предусматривает санкцию в виде ареста на срок до 30-ти суток или штрафа до 300 тыс. рублей. По последним данным, активист доставлен в отдел уфимский отдел МВД №9.
Между тем днем ранее Руслан Нуртдинов опубликовал на своей странице в соцсети пост об установке 2-мя людьми, представившимися сотрудниками «Башинформсвязи», металлического короба на столб в нескольких метрах от его дома в Чекмагушевском районе. Объект не имеет никаких проводов, а содержимое установщики согласились показать уже только в кабинете у участкового, которого вызвал Нуртдинов.
О наличии такой же коробки неизвестного предназначения в соцсетях сообщил и ряд других общественных деятелей из Башкирии, в том числе член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина и волонтерка Штаба Навального Уфе Ольга Комлева. Последняя также сообщила о слежке за собой в течение сегодняшнего утра. По ее словам, автомобили с полицейскими стоят возле ее дома и на выезде из района.



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