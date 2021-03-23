Об этом Лилия Чанышева написала в социальных сетях. Сегодня в социальных сетях координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева сообщила, что улетела в свадебное путешествие со своим супругом Алмазом, накануне пара официально закрепила свои отношения.
Общественница рассказала на своей странице в Instagram, что для того, чтобы улететь в свадебное путешествие, супругам пришлось «уйти от слежки минимум пятерых оперативников».
Напомним, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (организация признана иноагентом) объявили о проведении несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального, который должен пройти уже сегодня. Такое решение было связано с резким ухудшением состояния здоровья Алексея Навального.
ПроУфу
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Для политика поступок странный. Для невесты — вполне понятный
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