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Продажные суды и фальшивая прокуратура Башкирии

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Уголовные дела в отношении него и неустановленных лиц из Адвокатской палаты, возбужденные еще в 2019-м году по материалам ФСБ и заявлениям физических лиц, были прекращены следственным комитетом в середине апреля из-за отсутствия признаков преступления. Расследование длилось около 2-х лет. Суды республики разных уровней признавали возбуждение дела по статье о превышении должностных полномочий в отношении Юмадилова незаконным. Против действий последнего и его сторонников выступает часть адвокатов и юристов Башкирии, в частности Виталий Буркин и Александр Войцех.

Продажные суды и фальшивая прокуратура Башкирии


Между тем в минувший четверг во время заседания Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов во время выступления прокурора Башкирии Владимира Ведерникова публично его поблагодарил за прекращение уголовного дела. Он также отметил причастность к этому главы регионального управления следственного комитета Дениса Чернятьева.

«Здесь, конечно, разобрались, где ложь, где правда с подачи злопыхателей. На мой взгляд, это [Валлех] Аббасов, [Виталий] Буркин, [Александр] Войцех и всякие, которые некоторые и наши коллеги», — заявил он.

По словам Юмадилова, выступавшие против него юристы причастны к несогласованным митингам против «нашего президента» и связаны с Алексеем Навальным. Экс-президент Адвокатской палаты также поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова за то, что «не усомнились в правоте и поверили».

Сам прокурор Ведерников заявил, что надзорное ведомство пока не проверяло законность решения о прекращении уголовного преследования Юмадилова и неустановленных лиц из палаты.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 26.04.2021, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1364 | Комментарии: 70632 | Рейтинг: +11683,1
Юмадилов рванул вперед паровоза и отлизал до гланд надзорникам. Рано оборзел! Еще не все решено с тобой, ворюга!



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  • Гость
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  • 2 | 26.04.2021, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если наворованного не хватит для закрытия очей вышестоящих органов, то обязательно посадят.



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  • Гость
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  • 3 | 26.04.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Очень Опытный



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