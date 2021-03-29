Продажные суды и фальшивая прокуратура Башкирии

Уголовные дела в отношении него и неустановленных лиц из Адвокатской палаты, возбужденные еще в 2019-м году по материалам ФСБ и заявлениям физических лиц, были прекращены следственным комитетом в середине апреля из-за отсутствия признаков преступления. Расследование длилось около 2-х лет. Суды республики разных уровней признавали возбуждение дела по статье о превышении должностных полномочий в отношении Юмадилова незаконным. Против действий последнего и его сторонников выступает часть адвокатов и юристов Башкирии, в частности Виталий Буркин и Александр Войцех.Между тем в минувший четверг во время заседания Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов во время выступления прокурора Башкирии Владимира Ведерникова публично его поблагодарил за прекращение уголовного дела. Он также отметил причастность к этому главы регионального управления следственного комитета Дениса Чернятьева.«Здесь, конечно, разобрались, где ложь, где правда с подачи злопыхателей. На мой взгляд, это [Валлех] Аббасов, [Виталий] Буркин, [Александр] Войцех и всякие, которые некоторые и наши коллеги», — заявил он.По словам Юмадилова, выступавшие против него юристы причастны к несогласованным митингам против «нашего президента» и связаны с Алексеем Навальным. Экс-президент Адвокатской палаты также поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова за то, что «не усомнились в правоте и поверили».Сам прокурор Ведерников заявил, что надзорное ведомство пока не проверяло законность решения о прекращении уголовного преследования Юмадилова и неустановленных лиц из палаты.