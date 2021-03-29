Между тем в минувший четверг во время заседания Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов во время выступления прокурора Башкирии Владимира Ведерникова публично его поблагодарил за прекращение уголовного дела. Он также отметил причастность к этому главы регионального управления следственного комитета Дениса Чернятьева.
«Здесь, конечно, разобрались, где ложь, где правда с подачи злопыхателей. На мой взгляд, это [Валлех] Аббасов, [Виталий] Буркин, [Александр] Войцех и всякие, которые некоторые и наши коллеги», — заявил он.
По словам Юмадилова, выступавшие против него юристы причастны к несогласованным митингам против «нашего президента» и связаны с Алексеем Навальным. Экс-президент Адвокатской палаты также поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова за то, что «не усомнились в правоте и поверили».
Сам прокурор Ведерников заявил, что надзорное ведомство пока не проверяло законность решения о прекращении уголовного преследования Юмадилова и неустановленных лиц из палаты.
Эхо Москвы
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Продажные суды и фальшивая прокуратура Башкирии
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