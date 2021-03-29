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Стремительно нищающему населению потребительская корзина не нужна

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 33799 | Комментарии: 5
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В России предложили упразднить потребительскую корзину. В настоящее время данная инициатива находится на общественных обсуждениях.

Стремительно нищающему населению потребительская корзина не нужна


Минтруд предложил упразднить в России потребительскую корзину и отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума. Об этом сообщается в соответствующем документе, размещенном на портале нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.
Как сообщается, инициатива ведомства находится на общественных обсуждениях.

Согласно документу, Минтруд предлагает правительству признать утратившим силу приказ от 2013 года «Об утверждении перечня продуктов питания для определения уровня потребительских цен при исчислении величины прожиточного минимума» и отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума (раньше он менялся каждые несколько месяцев в зависимости от изменения стоимости потребительской корзины).

В пояснительной записке говорится, что инициатива обусловлена новым порядком установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Напомним, соответствующий документ власти приняли в конце 2020 года. Согласно ему, их рассчитывают не исходя из данных потребительской корзины, как это было прежде, а из медианного дохода россиян (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Как сообщает ТАСС, размер МРОТ по сравнению с предыдущей методикой подсчета вырос на 5,5% и составил 12 130 рублей, а прожиточный минимум по стране увеличился на 3,7% до 11 653 рублей.

В потребительскую корзину входят: хлеб, пшеничная мука, рис, гречка, макароны, картофель, сахар, мясо, молоко, яйца и другие необходимые продукты.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 26.04.2021, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1364 | Комментарии: 70632 | Рейтинг: +11683,1
Кручу-верчу-запутать-хочу!

Наперсточники хреновы!



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  • Гость
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  • 2 | 26.04.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потребительская корзина как барометр определения нищеты населения очень
неприятно мозолит глаза зажравшимся по "закону" ворам и грабителям и их пособникам.



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1

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  • Гость
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  • 3 | 26.04.2021, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс режимный



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  • Гость
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  • 4 | 26.04.2021, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только что из гепермаркета. Цены не то что бы кусаются, например куриные генномодифицированные яйца аж по 80 рубликов, а просто не подпускают к себе. Покупателей мало, стоят, долго в раздумии, вертят товар, взять или не взять? Вот она, цена золотых ершиков. И эти твари надеются прокатиться на выборах опять и дальше паразитировать и грабить?



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  • Эксперт
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  • 5 | 26.04.2021, 15:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1364 | Комментарии: 70632 | Рейтинг: +11683,1
4 | 26.04.2021, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован

В последние полгода. прежде чем купить что-то лезем на сайт едадил уфа - там показаны в каких сетях магазинов на нужный товар скидки - выбираем оптимальное - что рядом с домом и подешевле. - байрам, пятерочка, полушка, магнит - есть рядом и невестка идет туда, где подешевле.

И еще - сбермаркет. В МЕТРО - доставка бесплатная. Тоже выбираем там то, что по акции и заказываем на дом. В остальных сетях - лента, окей, ашан - доставка+сборка - 199р. Не выгодно.
Заодно вместе с продуктами заказываем и хоз-товары. рыльно-мыльное и прочее,

И еще - про яйца не скажу, но дешево, например, макарошки Барилла заказываем на ОЗОНе. Доставка тоже бесплатно, но забирать нужно из постомата поближе к дому. Сами выбираете из тех, что выскакивают на карте при заказе. Покупали там рис для диабетиков Басмати, индийский - он для плова вообще супер! И дешевле, чемв в супермаркетах, а в обычных магазинах его просто нет. Посмотри те в гугле. Ну и другие продукты. Привозят на следующий день или через день.

Пользуйтесь вражеским интернетом, чтобы облегчить себе жизнь!



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