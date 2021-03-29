Стремительно нищающему населению потребительская корзина не нужна

В России предложили упразднить потребительскую корзину. В настоящее время данная инициатива находится на общественных обсуждениях.Минтруд предложил упразднить в России потребительскую корзину и отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума. Об этом сообщается в соответствующем документе, размещенном на портале нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.Как сообщается, инициатива ведомства находится на общественных обсуждениях.Согласно документу, Минтруд предлагает правительству признать утратившим силу приказ от 2013 года «Об утверждении перечня продуктов питания для определения уровня потребительских цен при исчислении величины прожиточного минимума» и отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума (раньше он менялся каждые несколько месяцев в зависимости от изменения стоимости потребительской корзины).В пояснительной записке говорится, что инициатива обусловлена новым порядком установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Напомним, соответствующий документ власти приняли в конце 2020 года. Согласно ему, их рассчитывают не исходя из данных потребительской корзины, как это было прежде, а из медианного дохода россиян (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Как сообщает ТАСС, размер МРОТ по сравнению с предыдущей методикой подсчета вырос на 5,5% и составил 12 130 рублей, а прожиточный минимум по стране увеличился на 3,7% до 11 653 рублей.В потребительскую корзину входят: хлеб, пшеничная мука, рис, гречка, макароны, картофель, сахар, мясо, молоко, яйца и другие необходимые продукты.