Сортир, молельная комната ...

Духовное управление мусульман Башкирии открыло молельную комнату в торговом центре и планирует сделать то же самое в ж/д вокзалах и на трассах.Это 1-е подобное помещение в торговом центре в республике, заявили в пресс-службе управления. Комнате выделена небольшая площадь, закрытая от посетителей ширмой. По словам верховного муфтия региона Айнура Биргалина, для исполнения молитвы «достаточно 10-ти квадратных метров».Воспользоваться комнатой в лайфстайл-центре «Башкирия» могут представители любых конфессий, добавил Биргалин. ДУМ реализовало проект совместно с республиканским министерством торговли и услуг.В будущем молельные комнаты планируется открыть и на железнодорожных вокзалах, в частности такое помещение должно быть на уфимском вокзале, заявил руководитель проекта «Путник» Алмаз Валеев.По его словам, Духовное управление мусульман Башкирии также занимается разработкой проекта строительства модульных комнат «на трассах» региона и «организацией халяль-френдли инфраструктуры для путешественников».