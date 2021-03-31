Это 1-е подобное помещение в торговом центре в республике, заявили в пресс-службе управления. Комнате выделена небольшая площадь, закрытая от посетителей ширмой. По словам верховного муфтия региона Айнура Биргалина, для исполнения молитвы «достаточно 10-ти квадратных метров».
Воспользоваться комнатой в лайфстайл-центре «Башкирия» могут представители любых конфессий, добавил Биргалин. ДУМ реализовало проект совместно с республиканским министерством торговли и услуг.
В будущем молельные комнаты планируется открыть и на железнодорожных вокзалах, в частности такое помещение должно быть на уфимском вокзале, заявил руководитель проекта «Путник» Алмаз Валеев.
По его словам, Духовное управление мусульман Башкирии также занимается разработкой проекта строительства модульных комнат «на трассах» региона и «организацией халяль-френдли инфраструктуры для путешественников».
Эхо Москвы
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Сортир, молельная комната
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