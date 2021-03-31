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Сортир, молельная комната

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Духовное управление мусульман Башкирии открыло молельную комнату в торговом центре и планирует сделать то же самое в ж/д вокзалах и на трассах.

Сортир, молельная комната


Это 1-е подобное помещение в торговом центре в республике, заявили в пресс-службе управления. Комнате выделена небольшая площадь, закрытая от посетителей ширмой. По словам верховного муфтия региона Айнура Биргалина, для исполнения молитвы «достаточно 10-ти квадратных метров».

Воспользоваться комнатой в лайфстайл-центре «Башкирия» могут представители любых конфессий, добавил Биргалин. ДУМ реализовало проект совместно с республиканским министерством торговли и услуг.

В будущем молельные комнаты планируется открыть и на железнодорожных вокзалах, в частности такое помещение должно быть на уфимском вокзале, заявил руководитель проекта «Путник» Алмаз Валеев.

По его словам, Духовное управление мусульман Башкирии также занимается разработкой проекта строительства модульных комнат «на трассах» региона и «организацией халяль-френдли инфраструктуры для путешественников».

Эхо Москвы
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  • Наблюдатель
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  • 1 | 29.04.2021, 13:51 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1369 | Рейтинг: +529,1
Не вижу ничего предосудительного в создании таких комнат.Если там будут свои посетители,значит не зря их открыли.А если будут пустовать-закрыть всегда можно.Что касается противозаконной деятельности-она прекрасно уживается где угодно.



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  • Гость
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  • 2 | 29.04.2021, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто будет платить за аренду занимаемой площади???



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  • Гость
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  • 3 | 29.04.2021, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошее начинание, мусульмане 5 раз в день намаз читают, все правильно.



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2

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  • Участник
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  • 4 | 29.04.2021, 14:29 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5019 | Рейтинг: -756,2
Для Кухарки все что мусульман или нерусских, вызывает отторжение и неприязнь.



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3

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  • Участник
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  • 5 | 29.04.2021, 14:32 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4474 | Рейтинг: -349,5
Молодцы. Собирают тугрики с наивных граждан неотходя от кассы.



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3

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  • 6 | 29.04.2021, 15:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70660 | Рейтинг: +11678
Дедорас - да мне ваще пох на все эти мракобесные учреждения.
Мода на религиозность проходит и это очень заметно))))
Молодежь вообще отвернулась от религии, хотя лет 10-15 назад это было модно. С развитием интернета и соцсетей - религия потеряла свою привлекательность поскольку люди увидели, как на их кровные с трудом заработанные пожертвования - клирики сказочно разбогатели безо всякого стеснения!



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5

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  • Гость
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  • 7 | 29.04.2021, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс подшконочно - дырявый ты Очень Опытный!



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  • 8 | 29.04.2021, 18:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто будет платить за аренду занимаемой площади???

Кто, кто, сам бох.



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  • 9 | 29.04.2021, 18:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
люди увидели, как на их кровные с трудом заработанные пожертвования - клирики сказочно разбогатели

Падонки, одним словом.

Но бог Ра не такой, он мудрый и непорочный. Присылайте ваши кровные на номер 123456789 и я замолвлю за вас перед ним ибо я есть и ощень много есть.



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  • 10 | 29.04.2021, 20:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бик шэп яналык . Ураза Мубэрэк булсын .



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  • # 11 | 29.04.2021, 22:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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