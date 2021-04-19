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Хабиров решил все проблемы Башкирии и занялся банановыми республиками

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Делегация из Башкортостана побывала в ЛНР и ДНР. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил оказать помощь властям Луганской самопровозглашенной народной республики, передает "Эхо Москвы" в Уфе. На совещании 17 мая он заявил, что власти ЛНР подняли "ряд вопросов", Хабиров намерен "отдельно отработать" их с премьер-министром Башкортостана Андреем Назаровым. Какие именно вопросы, не уточняется.

Хабиров решил все проблемы Башкирии и занялся банановыми республиками


Ранее башкортостанская делегация побывала в Луганской и Донецкой самопровозглашенных народных республиках на празднование семилетия провозглашения их независимости от Украины. Башкортостанские чиновники возложили цветы к месту захоронения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова в городе Петровское в ЛНР.

Россия официально не признала ДНР и ЛНР независимыми от Украины государствами, но считает легитимными некоторые современные документы, находящиеся в обороте на этих территориях. Международно-правовой статус этих народных республик также не признало ни одно государство-член ООН.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 18.05.2021, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия официально не признала ДНР и ЛНР

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Кремль не хочет лишних санкций. Иначе же, воленс-неволенс, придётся
развивать собственные производства, расширять отраслевые направления,
вводить элементы экономического планирования - а это, в свою очередь,
потребует наличия единого народно-хозяйственного комплекса, который
немыслим без (свят-свят!..) национализации стратегических активов... Уййй...



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