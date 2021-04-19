Ранее башкортостанская делегация побывала в Луганской и Донецкой самопровозглашенных народных республиках на празднование семилетия провозглашения их независимости от Украины. Башкортостанские чиновники возложили цветы к месту захоронения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова в городе Петровское в ЛНР.
Россия официально не признала ДНР и ЛНР независимыми от Украины государствами, но считает легитимными некоторые современные документы, находящиеся в обороте на этих территориях. Международно-правовой статус этих народных республик также не признало ни одно государство-член ООН.
Идель.Реалии
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Хабиров решил все проблемы Башкирии и занялся банановыми республиками
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