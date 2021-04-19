Хабиров решил все проблемы Башкирии и занялся банановыми республиками

Делегация из Башкортостана побывала в ЛНР и ДНР. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил оказать помощь властям Луганской самопровозглашенной народной республики, передает "Эхо Москвы" в Уфе. На совещании 17 мая он заявил, что власти ЛНР подняли "ряд вопросов", Хабиров намерен "отдельно отработать" их с премьер-министром Башкортостана Андреем Назаровым. Какие именно вопросы, не уточняется.Ранее башкортостанская делегация побывала в Луганской и Донецкой самопровозглашенных народных республиках на празднование семилетия провозглашения их независимости от Украины. Башкортостанские чиновники возложили цветы к месту захоронения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова в городе Петровское в ЛНР.Россия официально не признала ДНР и ЛНР независимыми от Украины государствами, но считает легитимными некоторые современные документы, находящиеся в обороте на этих территориях. Международно-правовой статус этих народных республик также не признало ни одно государство-член ООН.