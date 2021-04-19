Чанышева: Не понятно, что получила бы республика, если бы я на пять лет «уехала»

Бывший координатор Штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева рассказала, почему уехала в Армению накануне несогласованного митинга 21 апреля.— По семейным обстоятельствам не могла попасть на акцию: вышла замуж, было запланировано свадебное путешествие и 21-го вылетела из страны, но, тем не менее, в Ереване вышла на пикет в знак солидарности. Я слышала нападки от провластных блогеров и журналистов, что мол, сволочь, уехала в день митинга. Те, кто выходят впервые, не рискуют ничем, кроме штрафа.Соорганизатору, которым считается любой сделавший репост, дадут арест, а при наличии двух арестных статей – следующая организация или призыв – уголовная «дадинская» статья. У меня две административки. Если бы участвовала — пять лет присудили бы. Не понятно, что получила бы республика, если бы я на пять лет «уехала». Чтобы Хабирову спокойно жилось? Я не могу себе такое позволить.Она заметила, что у юриста Федора Телина также две административные статьи.— Я посчитала честным написать, что не могу быть на митинге. При этом оперативники сливают «помойным» телеграм-каналам мои персональные данные и куда я направляюсь.Сегодня заканчивается срок ее самоизоляции после возвращения в Россию. Чанышева намерена заняться выборами в горсовет, но о далеко идущих планах ничего не сказала.Напомним, в эти дни в Москве проходит суд, который должен присвоить общественному движению «Штабы Навального» статус экстремисткой организации.