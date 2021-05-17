В партии жуликов и воров пополнение

Ушел в отставку главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.Главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов сегодня, 15 июня, прощается с коллективом. Известно, что его увольнение связано с участием в выборах в Госдуму от списка «Единой России». По Стерлитамакскому округу он занял первое место в своем списке по итогам праймериз.Обязанности главного госавтоинспектора теперь будет исполнять заместитель Гильмутдинова – полковник полиции Владимир Севастьянов. Недавно он проходил учебу в академии МВД. По информации Пруфы.рф, именно он может быть аттестован на данную должность.Динар Гильмутдинов занимал должность 16 лет. Ему 51 год, родился он в Мишкинском районе, в ГАИ работал с 1991 года инспектором ДПС. С 2005 года возглавил ГИБДД Башкирии в звании полковника.