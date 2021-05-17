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В партии жуликов и воров пополнение

  • Опубликовано: ПроУфу | 15.06.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 30322 | Комментарии: 5
Оценили
1


Ушел в отставку главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

В партии жуликов и воров пополнение


Главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов сегодня, 15 июня, прощается с коллективом. Известно, что его увольнение связано с участием в выборах в Госдуму от списка «Единой России». По Стерлитамакскому округу он занял первое место в своем списке по итогам праймериз.

Обязанности главного госавтоинспектора теперь будет исполнять заместитель Гильмутдинова – полковник полиции Владимир Севастьянов. Недавно он проходил учебу в академии МВД. По информации Пруфы.рф, именно он может быть аттестован на данную должность.

Динар Гильмутдинов занимал должность 16 лет. Ему 51 год, родился он в Мишкинском районе, в ГАИ работал с 1991 года инспектором ДПС. С 2005 года возглавил ГИБДД Башкирии в звании полковника.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 15.06.2021, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Известно, что его увольнение связано с участием в выборах в Госдуму от списка «Единой России».
____________________________________________
Известно, что его увольнение связано с участием коррупцтонных схемах по всей Башкирии - его подчиненных пачками отлавливают и закрывают. Вот и понадобилась неприкосновенность.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 15.06.2021, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работник ГАИ даже 1% не сможет набрать голосов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 15.06.2021, 14:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Шутишь? Нарисуют скоко надо!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 15.06.2021, 18:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будет баллотироваться от самой подходящей для него партии ПЖиВ! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 15.06.2021, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Вовсе ты не плохой человек, ты очень хороший человек, с которым случилось много плохого, понимаешь? К тому же мир не разделен на плохих и хороших. В каждом есть и тёмная, и светлая сторона. Главное то, какую выбрал ты. Это определяет всё."
Джоан Роулинг- автор серии романов о Гарри Поттере.

И-2



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