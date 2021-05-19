Недоверие к опасной отраве

Антон Орлов: Медработники испытывают огромное недоверие к вакцине, а принудительные методы доверия не вызывают.Региональный координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов, комментируя в эфире «Эха» борьбу медиков за положенные по закону «ковидные» выплаты, заметил, что среди медперсонала наблюдается апатия и усталость, которые усугубляются наступающей третьей волной вируса.— Все устали. Устали за ними (выплатами – ред.) бегать, — сказал Орлов. — Настроение ухудшается. Видим третью волну. Люди ездят без заезда на базу. Ситуация ухудшается в ковидном госпитале в Зубово: людей кладут в коридорах.По его словам, судебная кампания по взысканию ковидных выплат оказалась успешной. Так, из 36 исков работников Ишимбайской ЦРБ только один был отклонен судом. Речь идет о трех выплатах в 14, 25 и 17 тысяч рублей за оказание помощи ковидным больным. Орлов полагает, что скорее всего эти деньги просто не пришли в Башкирию: на них не было заявок.— Они распределяются целевым образом по заявке. Не подали заявки – медработники не считались оказывавшими помощь ковидным больным. То, что взыскиваем в Ишимбае — будет оплачивать ЦРБ из своих средств. На федеральном уровне были приняты нормативно-правовые акты с добрыми намерениями, но воплощение легло на плечи районных больниц, и возникло непонимание, как трактовать постановление, так как основными получателями, по их мнению, должны быть работники ковидных госпиталей. Считалось, что медпомощь оказывают в ковидарии, а не скорая помощь.Он заметил, что с теми, кто судится, пытаются «поговорить».— Угрозы увольнением применяются, но уволить — сложно, тем более члена профсоюза. Индивидуальные беседы и коллективные встречи, вот, мол, «подождите, кипишь не поднимайте», или индивидуальные угрозы, но до увольнений не доходило.По словам профсоюзного лидера, сами врачи неохотно вакцинируются, несмотря на понимание опасности ковида.— Вакцинация необходима, но ее низкие темпы – тревожный симптом. Медработники испытывают огромное недоверие к вакцине, а принудительные методы доверия не вызывают. Кому-то отпуск не подписали, потому что не привился, где-то в приказном порядке… Еще больше недоверия вызывает. Это тревожный симптом.