Недоверие к опасной отраве

Региональный координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов, комментируя в эфире «Эха» борьбу медиков за положенные по закону «ковидные» выплаты, заметил, что среди медперсонала наблюдается апатия и усталость, которые усугубляются наступающей третьей волной вируса.
— Все устали. Устали за ними (выплатами – ред.) бегать, — сказал Орлов. — Настроение ухудшается. Видим третью волну. Люди ездят без заезда на базу. Ситуация ухудшается в ковидном госпитале в Зубово: людей кладут в коридорах.
По его словам, судебная кампания по взысканию ковидных выплат оказалась успешной. Так, из 36 исков работников Ишимбайской ЦРБ только один был отклонен судом. Речь идет о трех выплатах в 14, 25 и 17 тысяч рублей за оказание помощи ковидным больным. Орлов полагает, что скорее всего эти деньги просто не пришли в Башкирию: на них не было заявок.
— Они распределяются целевым образом по заявке. Не подали заявки – медработники не считались оказывавшими помощь ковидным больным. То, что взыскиваем в Ишимбае — будет оплачивать ЦРБ из своих средств. На федеральном уровне были приняты нормативно-правовые акты с добрыми намерениями, но воплощение легло на плечи районных больниц, и возникло непонимание, как трактовать постановление, так как основными получателями, по их мнению, должны быть работники ковидных госпиталей. Считалось, что медпомощь оказывают в ковидарии, а не скорая помощь.
Он заметил, что с теми, кто судится, пытаются «поговорить».
— Угрозы увольнением применяются, но уволить — сложно, тем более члена профсоюза. Индивидуальные беседы и коллективные встречи, вот, мол, «подождите, кипишь не поднимайте», или индивидуальные угрозы, но до увольнений не доходило.
По словам профсоюзного лидера, сами врачи неохотно вакцинируются, несмотря на понимание опасности ковида.
— Вакцинация необходима, но ее низкие темпы – тревожный симптом. Медработники испытывают огромное недоверие к вакцине, а принудительные методы доверия не вызывают. Кому-то отпуск не подписали, потому что не привился, где-то в приказном порядке… Еще больше недоверия вызывает. Это тревожный симптом.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Недоверие к опасной отраве
Раздел: Новости | Просмотры: 41598 | Комментарии: 2