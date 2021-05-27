Дураков нет: Медики Башкирии саботируют вакцинацию

Руководителей 75 медицинских учреждений привлекут к ответственности.Пока башкирские медики из всех мегафонов и экранов призывают граждан вакцинироваться, но одновременно неофициально своим близким не рекомендуют этого делать, ситуация превращается в реальную социальную сегрегацию. Иначе, как объяснить тот факт, что львиная доля медиков нашей республики до сих пор не привита ни одной из вакцин? Напомним, что именно врачи входят в первичную категорию граждан, которые должны вакцинироваться.В распоряжение нашей редакции попала служебная записка на имя вице-премьера и руководителя МЗ РБ Максима Забелина начальника отдела кадров ведомства. В ней сообщается, что на сегодняшний день должно было быть привито не менее 85% медицинских работников. Однако по состоянию на 22 июня в 75 учреждениях здравоохранения республики темпы вакцинации не достигли и 30%. Есть учреждения, в которых не привит ни один сотрудник. Например, Республиканский центр дезинфекции. На минуточку, именно этот центр производил дезинфекцию очагов заболевания. В печально прославившейся на весь мир РКБ им. Куватова привито всего 2,7% сотрудников. Районные центральные больницы, Республиканские диспансеры, поликлиники и стоматологии, узкоспециализированные учреждения, в этом списке из 75 юридических лиц есть все. В Башкирии всего 145 государственных учреждений. То есть такая обстановка наблюдается в более чем в половине из них. Особенно удивляют цифры у станций скорой помощи. В Стерлитамаке на скорой привито 6,6%, примерно столько же сотрудников местного санитарного автотранспорта. Да что там говорить, если ректор БГМУ Валентин Павлов признался в эфире, что пока не думает прививаться.– У многих сотрудников уже после перенесенной болезни сохраняется напряженный иммунитет, есть антитела. Поэтому они и не спешат прививаться. Это как медотвод, – говорит нам сотрудник одного из учреждений.Как нам кажется, наш собеседник совершенно прав. Но спикеры в халатах из телевизора нам говорят, что высокий титр антител никак не мешает вакцинации. При этом чиновники и медики, которые нас загоняют на вакцинацию, сами не спешат этого делать. Для нас, простых граждан, вне зависимости от наличия антител, но не вакцинированных, вводятся ограничения: кафе, кино, музеи и многое другое. Вот в этом и заключается сегрегация. И эта сегрегация не по вакцинации, а именно социальная.Руководителей всех упомянутых в служебной записке медицинских учреждений привлекут к дисциплинарной ответственности. Пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алешина на наш звонок с просьбой о комментарии не ответила.