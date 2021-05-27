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Дураков нет: Медики Башкирии саботируют вакцинацию

  • Опубликовано: ПроУфу | 25.06.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 18728 | Комментарии: 35
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Руководителей 75 медицинских учреждений привлекут к ответственности.

Дураков нет: Медики Башкирии саботируют вакцинацию


Пока башкирские медики из всех мегафонов и экранов призывают граждан вакцинироваться, но одновременно неофициально своим близким не рекомендуют этого делать, ситуация превращается в реальную социальную сегрегацию. Иначе, как объяснить тот факт, что львиная доля медиков нашей республики до сих пор не привита ни одной из вакцин? Напомним, что именно врачи входят в первичную категорию граждан, которые должны вакцинироваться.

В распоряжение нашей редакции попала служебная записка на имя вице-премьера и руководителя МЗ РБ Максима Забелина начальника отдела кадров ведомства. В ней сообщается, что на сегодняшний день должно было быть привито не менее 85% медицинских работников. Однако по состоянию на 22 июня в 75 учреждениях здравоохранения республики темпы вакцинации не достигли и 30%. Есть учреждения, в которых не привит ни один сотрудник. Например, Республиканский центр дезинфекции. На минуточку, именно этот центр производил дезинфекцию очагов заболевания. В печально прославившейся на весь мир РКБ им. Куватова привито всего 2,7% сотрудников. Районные центральные больницы, Республиканские диспансеры, поликлиники и стоматологии, узкоспециализированные учреждения, в этом списке из 75 юридических лиц есть все. В Башкирии всего 145 государственных учреждений. То есть такая обстановка наблюдается в более чем в половине из них. Особенно удивляют цифры у станций скорой помощи. В Стерлитамаке на скорой привито 6,6%, примерно столько же сотрудников местного санитарного автотранспорта. Да что там говорить, если ректор БГМУ Валентин Павлов признался в эфире, что пока не думает прививаться.

– У многих сотрудников уже после перенесенной болезни сохраняется напряженный иммунитет, есть антитела. Поэтому они и не спешат прививаться. Это как медотвод, – говорит нам сотрудник одного из учреждений.

Как нам кажется, наш собеседник совершенно прав. Но спикеры в халатах из телевизора нам говорят, что высокий титр антител никак не мешает вакцинации. При этом чиновники и медики, которые нас загоняют на вакцинацию, сами не спешат этого делать. Для нас, простых граждан, вне зависимости от наличия антител, но не вакцинированных, вводятся ограничения: кафе, кино, музеи и многое другое. Вот в этом и заключается сегрегация. И эта сегрегация не по вакцинации, а именно социальная.

Руководителей всех упомянутых в служебной записке медицинских учреждений привлекут к дисциплинарной ответственности. Пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алешина на наш звонок с просьбой о комментарии не ответила.

ПроУфу
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  • 1 | 25.06.2021, 13:59 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8793 | Рейтинг: +2113
А вы думаете, что черти в Кремле так сильно озабочены здоровьем и жизнями своих холопов?

Дело-то сугубо политическое, распальцовочное. Просто наши черти хотя доказать всем чертям в мире, что и мы могём и у нас вакцина есть не хуже вашей. Заодно и проверить принудительной вакцинацией насколько холопы послушны и безропотны.

Двадцать первый век..., литературные фантазии Оруела меркнут в сравнении с российской действительностью.



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  • 2 | 25.06.2021, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врачи - вредители ! Это говорил 70 лет тому назад великий вождь всех времён и народов !



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  • 3 | 25.06.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
литературные фантазии Оруела

------------------------------
С этим ясно, еще либерасты есть, кто следующий?



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6

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  • 4 | 25.06.2021, 14:13 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8793 | Рейтинг: +2113
3 | 25.06.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

литературные фантазии Оруела

------------------------------
С этим ясно, еще либерасты есть, кто следующий?
_________________________________________
А с этим и подавно :)))



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  • 5 | 25.06.2021, 14:18 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8793 | Рейтинг: +2113
В кафе не хожу, все музеи которые мне интересны уже давно посетил, в кино не хожу уже лет 30. Прививаться не буду! :)))



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  • 6 | 25.06.2021, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Это интересно, либерасты собираются массово передохнуть назло всем?
А че, клево.



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  • 7 | 25.06.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
Представляете - в США никто никого не принуждает к вакцинации, а 50% уже приняли обе дозы. Модерны.
В Израиле как бы принуждали, там уже привито свыше 55% полностью.

А в России, как сегодня написала РБК - всего лишь 13,5%
А потому что не доверяют вакцине!
Много случаев, когда привитые первой и даже обеими дозами - заболевают и даже умирают. То есть течение болезни не легкое, как обещано.

Есть случаи обострения хронических очень серьезных болезней. Моего соседа принудительно привили на заводе(башнефтевском) и у него обострилась подагра - ноги распухли, как у слона и как быть? Подагра практически не лечится - один мой приятель сидел полгода на безбелковой(без мяса) диете, пока не полегчало и боли отпустили, но он уже был на пенсии и уволился из-за болезни с работы уже лет в 65(было это лет 8-10 назад), а как на физической работе (оператором) мужику без мяса?

Закупите, мерзавцы, модерну и пфайзер - и люди будут прививаться куда охотней!

Ведь медики не зря отговаривают своих родных и близких и сами не прививаются - они лучше нас в этом деле понимают, а результаты видят собственными глазами!



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  • 8 | 25.06.2021, 14:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
Хороший пост в Пруфах - актуальный. Молодец Админ, что его поставил. А то я уже хотела в комментах его перепостить оттуда.



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  • 9 | 25.06.2021, 14:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
6 | 25.06.2021, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован

Как-то среди медиков и их родных и близких - не особо-то либерасты замечены. Больше ватанов и пуйлососов, ноющих: путин памагииии.

Ты скоро в окно выйдешь с криком "либерасты идут!" Хорошо, чтобы это был не 1-2 этажи))))

Если считать, что не прививаются только либерасты - то нас тогда в стране подавляющее большинство)))) Грю же - привитых 13,5% по данным РБК



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  • 10 | 25.06.2021, 14:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
Кстати - и спутника-то не хватает и хватать не будет впредь:

«Коммерсант» спрогнозировал нехватку российских вакцин
41 МИНУТУ НАЗАД
Обязательная вакцинация в ряде регионов и ограничения для непривившихся привели к ажиотажному спросу и очередям на прививку от COVID-19, пишет «Коммерсант». Единственной массовой вакциной остается "Спутник V", но даже с учетом планов производства других препаратов мощностей не хватает: из общей потребности в 140 млн доз в год сделают меньше 100 млн доз.

По расчетам экспертов, спрос на прививки вырос в четыре-пять раз — неделю назад только 27% россиян были готовы привиться на днях. Из них 30% выбрали бы «Спутник V» от НИЦЭМ им. Гамалеи, по 8–9% — «ЭпиВакКорону» от ГНЦ «Вектор» и «КовиВак» от ФЦНИРИП имени Чумакова (остальным либо все равно, либо они не смогли выбрать).


Если исходить из реальной ситуации, наиболее доступным оказался «Спутник V»: с начала 2021 года Центр имени Гамалеи заказал производство 36,5 млн доз вакцины на 43 млрд руб, уточняет «Коммерсант». Большая часть вакцины представлена первым компонентом, который проще в производстве, говорит собеседник газеты на фармрынке. По данным источника, около трети привитых первым компонентом не получили вторую дозу.

Двух других вакцин в регионах крайне мало. «ЭпиВакКорону» планировалось производить совместно с «Биокадом» Дмитрия Морозова по 5–6 млн доз в месяц к концу прошлого года, но уже в сентябре 2020 года компания отказалась от партнерства — как утверждают источники, из-за разногласий Морозова с руководством «Вектора». С июля новый партнер «Вектора» — «Герофарм» Петра Родионова — намерен выпускать 5 млн доз в месяц, хотя сейчас в наличии сырья только на 2,5 млн доз.

Что касается «КовиВак», на 21 июня в оборот выпущено всего 15 серий препарата, который Центр имени Чумакова произвел сам. Разработчик может выпускать только около 100 тысяч доз в месяц, из них значительная часть для клинических испытаний. Его партнер «Нанолек» Владимира Христенко только готовится развернуть производство в августе и признает, что до конца года удастся выпустить лишь 5 млн доз, но даже этого не хватит для покрытия дефицита.
_______________________________________
Отмечу, что они еще и каждые полгода велят ревакцинироваться этим говном!

А вот о модерне и пфайзере - пока что о ревакцинации речь вообще не идет. Ну может на год-два хватит. А там многое изменится.



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  • 11 | 25.06.2021, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В военное время таких паникеров как Кухарка к стенке ставили без разговоров.
Ну-ка прекращай орать тут, народ только с панталыки сбиваешь, сидишь на кургоре у себя, вот и сиди помалкивай.



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7

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  • 12 | 25.06.2021, 15:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
11 | 25.06.2021, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован

Тебя спросить забыла. ПНХ ПДРСина!



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0

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  • 13 | 25.06.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Фсе-фсе, успокаивайся давай.



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8

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  • Наблюдатель
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  • 14 | 25.06.2021, 15:48 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8793 | Рейтинг: +2113
Мало кремлёвским чертям, разделения и поляризации общества на "красных" и "белых", на демократов и ура-патриотов, на иноагентов и мракобесных "запутинцев". Таки непременно ещё надо и поделить холопов на привитых и не привитых, чтобы уж по полной программе грызли друг друга...



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3

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  • Гость
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  • 15 | 25.06.2021, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 25.06.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71098 | Рейтинг: +11601
Есть случаи обострения хронических очень серьезных болезней. Моего соседа принудительно привили на заводе(башнефтевском) и у него обострилась подагра - ноги распухли, как у слона и как быть?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! А кто сказал, что обострилась именно из-за вакцинации Спутником? Одна полоумная баба с ВАЗа? Очень Опытный



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3

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  • Участник
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  • 16 | 25.06.2021, 16:41 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4498 | Рейтинг: -350,2
Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8793 | Рейтинг: +2112,9
Мало кремлёвским чертям, разделения и поляризации общества на "красных" и "белых", на демократов и ура-патриотов, на иноагентов и мракобесных "запутинцев". Таки непременно ещё надо и поделить холопов на привитых и не привитых, чтобы уж по полной программе грызли друг друга...
____________
Так и есть.

Весь этот ажиотаж направлен на отвлечение внимания общества от насущных проблем.



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2

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  • 17 | 25.06.2021, 16:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15716 | Рейтинг: -2224,2
Кухарка, ты в течение года, каждый день по несколько раз орёшь, что прививаться не будешь. Не надоело?
Не прививайся.Тебя никто не заставляет, ты, как тот неуловимый Джо, на хрен никому не нужна.
Возьмитесь с Ясенпнём за руки и идите на хер.
Надоели.



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5

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  • 18 | 25.06.2021, 16:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
Еще пидорасов не спрашивали)))))))
Надоели - съЕбни отсюда. Или лишишься работенки?



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2

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  • 19 | 25.06.2021, 17:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
Для старого пидораса О_Ошки - процитирую:

Многие в стране ждут состоящий из "убитого" вируса "КовиВак", в Москве он на днях даже закончился. Эта вакцина сделана по самой старой и проверенной технологии - и, по словам московских врачей, действительно вызывает меньше побочных эффектов. Однако, несмотря на почтенный возраст технологии производства, о клинических испытаниях самого "КовиВака" не известно вообще ничего.

Отсюда:
https://clck.ru/ViQju

еще разок: по словам московских врачей, действительно вызывает меньше побочных эффектов - чем спутник!!!

То есть - побочек от спутника больше, чем от других вакцин. Ну и ЧИТД!
Так что заткнись. У тебя после вакцинации идиотизм перешел в стадию имбициллизма. Вот и побочка.



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  • 20 | 25.06.2021, 17:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15716 | Рейтинг: -2224,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да пошла ты на хер.
Бери Ясенпня и дуй в гараж к Иришке.
Вас, трёх слабоумных, там надо держать, изолировано. И отключить интернет.
Интернет вас до безумной истерики доводит.



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